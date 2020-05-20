Зеленский обсудил с главой Еврокомиссии фон дер Ляйен "зеленые коридоры" для товаров и макрофинансовую помощь

Президент Владимир Зеленский по телефону обсудил с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен координацию усилий по преодолению последствий пандемии коронавируса, а также согласование шагов с целью постепенного выхода из карантина.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

"Мы внимательно следим за мероприятиями ЕС по борьбе с пандемией. Благодарю вас лично за объявленный Еврокомиссией пакет поддержки Украины в 190 млн евро для преодоления последствий коронавируса", - сказал Зеленский.

Во время разговора обсуждалось углубление сотрудничества в области медицины, обеспечение "зеленых коридоров" для беспрепятственного движения товаров по Европе, возможное возобновление авиасообщения, привлечение Украины в роли наблюдателя в Комитет ЕС по вопросам здравоохранения.

Собеседники также согласились, что кризис, вызванный коронавирусм, не должен повредить свободному движению товаров и ограничивать двустороннюю торговлю.

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Президент также поблагодарил фон дер Ляйен за решение Еврокомиссии начать очередную программу макрофинансовой помощи Украине объемом 1,2 млрд евро.

"Нам необходима двусторонняя помощь со стороны Европейского Союза для стабилизации экономики и государственных финансов. Мы готовы к конструктивному сотрудничеству с целью быстрого создания и реализации этой программы макрофинансовой помощи", - сказал Зеленский.

Он также заверил, что в ближайшее время подпишет закон о банковской деятельности, который открывает путь новой программе МВФ. Достигнута договоренность, что в течение следующих недель Украине будет перечислен второй транш предыдущей, Четвертой программы макрофинансовой помощи объемом 500 млн евро.

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Напоминаем, Европейский Совет принял 20 мая решение о предоставлении макрофинансовой помощи в объеме 1,2 миллиарда кредитных средств для помощи Украине.