РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10734 посетителя онлайн
Новости
942 20

Зеленский обсудил с главой Еврокомиссии фон дер Ляйен "зеленые коридоры" для товаров и макрофинансовую помощь

Зеленский обсудил с главой Еврокомиссии фон дер Ляйен

Президент Владимир Зеленский по телефону обсудил с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен координацию усилий по преодолению последствий пандемии коронавируса, а также согласование шагов с целью постепенного выхода из карантина.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

"Мы внимательно следим за мероприятиями ЕС по борьбе с пандемией. Благодарю вас лично за объявленный Еврокомиссией пакет поддержки Украины в 190 млн евро для преодоления последствий коронавируса", - сказал Зеленский.

Во время разговора обсуждалось углубление сотрудничества в области медицины, обеспечение "зеленых коридоров" для беспрепятственного движения товаров по Европе, возможное возобновление авиасообщения, привлечение Украины в роли наблюдателя в Комитет ЕС по вопросам здравоохранения.

Собеседники также согласились, что кризис, вызванный коронавирусм, не должен повредить свободному движению товаров и ограничивать двустороннюю торговлю.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Я высоко оцениваю успехи Зеленского в вопросе реформ, - еврокомиссар по расширению ЕС Варгеи

Президент также поблагодарил фон дер Ляйен за решение Еврокомиссии начать очередную программу макрофинансовой помощи Украине объемом 1,2 млрд евро.

"Нам необходима двусторонняя помощь со стороны Европейского Союза для стабилизации экономики и государственных финансов. Мы готовы к конструктивному сотрудничеству с целью быстрого создания и реализации этой программы макрофинансовой помощи", - сказал Зеленский.

Он также заверил, что в ближайшее время подпишет закон о банковской деятельности, который открывает путь новой программе МВФ. Достигнута договоренность, что в течение следующих недель Украине будет перечислен второй транш предыдущей, Четвертой программы макрофинансовой помощи объемом 500 млн евро.

Читайте: Приняв "антиКоломойский закон" о банках, Украина выполнила условия для получения €500 млн, - Еврокомиссия

Напоминаем, Европейский Совет принял 20 мая решение о предоставлении макрофинансовой помощи в объеме 1,2 миллиарда кредитных средств для помощи Украине.

Автор: 

Еврокомиссия (1443) Зеленский Владимир (20232) Урсула фон дер Ляйен (509)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+6
Цитата дня:

"Я зможу про це думати. В мене є чим думати."
В.Зеленський

показать весь комментарий
20.05.2020 20:17
+5
І той довбень ще стьобався з Кличка...
показать весь комментарий
20.05.2020 20:23
+5
Зеленский обсудил с главой Еврокомиссии фон дер Ляйен "зеленые коридоры" для товаров и макрофинансовую помощь - Цензор.НЕТ 4860
показать весь комментарий
20.05.2020 20:27
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Цитата дня:

"Я зможу про це думати. В мене є чим думати."
В.Зеленський

показать весь комментарий
20.05.2020 20:17 Ответить
Це воно дійсно сказало?
показать весь комментарий
20.05.2020 20:19 Ответить
ага.
показать весь комментарий
20.05.2020 20:21 Ответить
І той довбень ще стьобався з Кличка...
показать весь комментарий
20.05.2020 20:23 Ответить
Это ЧМО задавило всю экономику и промышленность Украины и просит постоянно подаяния у других стран. Позорник чертовый.
показать весь комментарий
20.05.2020 20:50 Ответить
А чим саме збирається думати?🙄
показать весь комментарий
20.05.2020 20:23 Ответить
так і не збирався )))) бо нема чим (хіба язиком думають? їм плескають і талапають)))) абищо))
показать весь комментарий
20.05.2020 20:27 Ответить
єму єсть чєм думать, у нєго єсть куда єсть
показать весь комментарий
20.05.2020 21:18 Ответить
Тепер усі розмови будуть записуватися і тому нічого гарному для Зе не запропонують.
показать весь комментарий
20.05.2020 20:18 Ответить
Зелений коридор для зелени?
показать весь комментарий
20.05.2020 20:18 Ответить
Цікаво, а ця розмова також писалась на плівку... Ну, такі правила міжнародних переговорів. А що буде - коли вона буде колись кимось оприлюднена? А якщо - ще й зкомпільована з інших записів? Куди тодк Зебілк подаватися?
показать весь комментарий
20.05.2020 20:20 Ответить
Треба також сказати, що змонтований запис, тобто не оригінал не може бути прийнятий у суді, як доказ.
показать весь комментарий
20.05.2020 20:26 Ответить
але для 200%-ної генпрокурорші - ще й який доказ... І для портнова, і для дубінізмів, і, тим більше - для зебілів...
показать весь комментарий
20.05.2020 20:34 Ответить
Мендель отримає медаль
" За спасіння усцикающих"
показать весь комментарий
20.05.2020 20:20 Ответить
Порохботов она не спасала никогда.
показать весь комментарий
20.05.2020 20:23 Ответить
Зеленский обсудил с главой Еврокомиссии фон дер Ляйен "зеленые коридоры" для товаров и макрофинансовую помощь - Цензор.НЕТ 4860
показать весь комментарий
20.05.2020 20:27 Ответить
мендель отримає пендель... бо охєрно спасає... ************ ...))))
показать весь комментарий
20.05.2020 20:29 Ответить
У нас скоро будет всё зелёное. Зелёные фискальные няни, зелёные коридоры и т.д.
показать весь комментарий
20.05.2020 21:17 Ответить
 
 