Оккупанты повредили из минометов три гражданских дома в Красногоровке, - штаб ООС. ФОТО

Вооруженные формирования Российской Федерации продолжают обстрелы гражданской инфраструктуры населенных пунктов вблизи линии соприкосновения.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.

В сообщении отмечается: "Так, на днях, в результате минометного обстрела города Красногоровка были повреждены три жилых дома. По подтвержденной информации украинской стороны Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон было существенно повреждены три частных дома местных жителей. Также пострадали хозяйственные постройки. К счастью в результате преступных действий российских наемников никто из мирных жителей не пострадал.

При наличии прямых и бесспорных доказательств систематических обстрелов оккупантами мирных жителей Донбасса, безосновательные обвинения руководителями российско-оккупационных администраций в адрес украинских военнослужащих в якобы повреждении объектов гражданской инфраструктуры выглядят особенно циничными и лишенными здравого смысла.

Откровенно пренебрегая правилами ведения войны, враг каждый раз подтверждает свою оккупационную сущность и сознательно подвергает опасности гражданское население".

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