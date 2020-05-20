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Новости Операция Объединенных сил
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Оккупанты повредили из минометов три гражданских дома в Красногоровке, - штаб ООС. ФОТО

Вооруженные формирования Российской Федерации продолжают обстрелы гражданской инфраструктуры населенных пунктов вблизи линии соприкосновения.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.

В сообщении отмечается: "Так, на днях, в результате минометного обстрела города Красногоровка были повреждены три жилых дома. По подтвержденной информации украинской стороны Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон было существенно повреждены три частных дома местных жителей. Также пострадали хозяйственные постройки. К счастью в результате преступных действий российских наемников никто из мирных жителей не пострадал.

При наличии прямых и бесспорных доказательств систематических обстрелов оккупантами мирных жителей Донбасса, безосновательные обвинения руководителями российско-оккупационных администраций в адрес украинских военнослужащих в якобы повреждении объектов гражданской инфраструктуры выглядят особенно циничными и лишенными здравого смысла.

Откровенно пренебрегая правилами ведения войны, враг каждый раз подтверждает свою оккупационную сущность и сознательно подвергает опасности гражданское население".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наемники РФ целенаправленно обстреляли из 120-мм минометов жилые дома в Красногоровке, ранена женщина, - штаб ОС

Оккупанты повредили из минометов три гражданских дома в Красногоровке, - штаб ООС 01
Оккупанты повредили из минометов три гражданских дома в Красногоровке, - штаб ООС 02
Оккупанты повредили из минометов три гражданских дома в Красногоровке, - штаб ООС 03
Оккупанты повредили из минометов три гражданских дома в Красногоровке, - штаб ООС 04

Автор: 

обстрел (26906) Донбасс (26955) Ясногоровка (102) операция Объединенных сил (6766)


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Зеля - это провокация , главное - перестать стрелять
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20.05.2020 20:31 Ответить
асвабадители старались... а кармильцы опять скажут - это ВСУ...
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20.05.2020 20:44 Ответить
Окупанти пошкодили з мінометів три цивільні будинки в Красногорівці, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 3900
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20.05.2020 20:53 Ответить
Окупанти пошкодили з мінометів три цивільні будинки в Красногорівці, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 5557
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20.05.2020 20:54 Ответить
Гордон візьме інтерью у мінометників ДиРи як завжди.
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21.05.2020 08:48 Ответить
 
 