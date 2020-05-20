"Чудесная новость", - в Нафтогазе отреагировали на решение Европейского суда по "Северному потоку-2"

Советник председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Елена Зеркаль отреагировала на решение Европейского суда относительно исков "Северного потока-2" против газовой директивы Евросоюза. Зеркаль поддержала решение суда.

Как передает Цензор.НЕТ, решение суда Зеркаль прокомментировала в Фейсбуке.

По словам Зеркаль, решение Европейского суда об отклонении иска компании Nord Stream и Nord Stream 2 AG против газовой директивы ЕС является "чудесной новостью".

"Чудесная новость! Европейский суд общей юрисдикции признал недопустимой для рассмотрения жалобу проекта Северный поток 2 относительно частичного или полного неприменения к нему дополненной директивы ЕС", - написала она.

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