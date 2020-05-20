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Новости Газовая война
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"Чудесная новость", - в Нафтогазе отреагировали на решение Европейского суда по "Северному потоку-2"

Советник председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Елена Зеркаль отреагировала на решение Европейского суда относительно исков "Северного потока-2" против газовой директивы Евросоюза. Зеркаль поддержала решение суда.

Как передает Цензор.НЕТ, решение суда Зеркаль прокомментировала в Фейсбуке.

По словам Зеркаль, решение Европейского суда об отклонении иска компании Nord Stream и Nord Stream 2 AG против газовой директивы ЕС является "чудесной новостью".

"Чудесная новость! Европейский суд общей юрисдикции признал недопустимой для рассмотрения жалобу проекта Северный поток 2 относительно частичного или полного неприменения к нему дополненной директивы ЕС", - написала она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд Евросоюза отклонил иск "Северного потока-2" о нормах газовой директивы

Автор: 

Нафтогаз (3112) Северный поток (1449) Зеркаль Елена (292)


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Топ комментарии
+15
З врахуванням минулих доходів Газпрому через українську трубу, рішення вкласти в потоки 100 млрд дол аби забрати в України 1 млрд за транзит можна тільки вітати. Яскравий приклад " назло мамі відморожу вуха"
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20.05.2020 21:00
+14
нехило так пуйло распилил сотни миллиардов бабла на заведомо убыточных проектах. сначала сила сибири, потом турецкий поток, теперь сп2. ни одна из этих труб, никогда себя не окупит, а тут еще американцы со своим спг, отжали китайский рынок и дожимают европейский.
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20.05.2020 21:00
+13
Турки за неделю отчитались об уничтожении семи установок Панцирь-С, причем четыре из них - сегодня. Три в Тархуне и еще одна вблизи небольшого городка Аль-Вешке. Формально Панцири поставлены Хафтару из ОАЭ, но как это выглядит на самом деле, сказать трудно, учитывая наличие российских частных военных и вполне возможно, людей, "занимающихся военными вопросами". Еще в отчет турецкой стороны вошла уничтоженная система РЭБ "Красуха". Это уж точно вряд ли подарок из Эмиратов.
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20.05.2020 21:09
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Правила форума Совет форумчан
И по этому поводу премии топ менеджерам по 100 лямов
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20.05.2020 20:44 Ответить
Почему бы пани Зеркаль не стать Президентом?
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20.05.2020 21:18 Ответить
Она следующая в очереди за Савченко и Саакашвили, а Зелемойский вне очереди влез...
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20.05.2020 22:06 Ответить
Премию их мамкам!!
🤣
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20.05.2020 20:50 Ответить
Ні!!!
Єдине, що можна, то це дати премію Зеркаль у розмірі одного окладу - 47.000.00
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20.05.2020 21:07 Ответить
С учётом возрастающей роли СПГ, даже 50% мощности СП-2 вместе со 100% СП-1 закроют потребность ЕС в кацапском газе и заместят транзит через Нафтогаз Так что радоваться можно за европейцев, но не за себя.
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20.05.2020 20:51 Ответить
З врахуванням минулих доходів Газпрому через українську трубу, рішення вкласти в потоки 100 млрд дол аби забрати в України 1 млрд за транзит можна тільки вітати. Яскравий приклад " назло мамі відморожу вуха"
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20.05.2020 21:00 Ответить
Это их деньги на их войну. Любая война требует трат, экономическая - тем более.
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20.05.2020 21:04 Ответить
Зрозуміло, всі кошти на війну треба перевести в труби і втопити в морі, там Кусто президент?
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20.05.2020 21:07 Ответить
Смишно, молодец!
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20.05.2020 21:14 Ответить
В Украине принято, только за панов радоваться
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21.05.2020 01:04 Ответить
а в нафтогазі ще не відреагували на ідею утримувати суспільне мовлення...
олігархів побороти молодій команді зєлєпукіних не вдається, то доять всіх інших
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20.05.2020 20:54 Ответить
С другого ресурса:

Германия на 20 лет освободила "Северный поток" от правил директивы ЕС
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20.05.2020 20:55 Ответить
Это касается СП-1.
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20.05.2020 20:59 Ответить
Наплевать на ту германию. Европейский Суд главнее.
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20.05.2020 21:01 Ответить
нехило так пуйло распилил сотни миллиардов бабла на заведомо убыточных проектах. сначала сила сибири, потом турецкий поток, теперь сп2. ни одна из этих труб, никогда себя не окупит, а тут еще американцы со своим спг, отжали китайский рынок и дожимают европейский.
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20.05.2020 21:00 Ответить
СПГ сейчас в такой *опе, что лучше про него не вспоминать. Возможно скоро его будут не продавать, а отдавать с доплатой, как американскую нефть недавно отдавали в минус.
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20.05.2020 21:02 Ответить
О нарешті спеціаліст намалювався, ну напиши нам ціну СПГ і російського газу для порівняння?
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20.05.2020 21:05 Ответить
Цену диктует рынок. Хранить газ можно в месторождениях или газохранилищах - это копейки, хранить сжиженный газ - дорогое удовольствие. Почитайте новости на рынке - на фоне падения спроса на газ из-за тёплой зимы и вируса почти все продавцы СПГ фиксируют убытки.
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20.05.2020 21:09 Ответить
Так і в Газпрома збитки, ви можете як спеціаліст просто назвати дві ціни газу, американського і газпромівського?
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20.05.2020 21:13 Ответить
Разумеется и у Газпрома убытки, он ведь не с Луны. Не могу. Нет никакой цены газпромовского и никакой цены американского. Есть цены по долгосрочным контрактам для каждого отдельного покупателя и вам их никто не назовёт, и есть своповые цены которые меняются каждый день для каждого рынка.
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20.05.2020 21:17 Ответить
Звідки тоді висновок про те, в кого більші збитки? І якщо СПГ ткий збитковий, нащо москалі будують підприємства для СПГ, теж хтять більше збитків?
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20.05.2020 21:20 Ответить
Москали хотят продавать СПГ на свопах, когда цены высоки. Это нормальное желание. В этом году продажи ямальского СПГ Новатэка упали на 30%. Угадайте почему?
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20.05.2020 21:23 Ответить
Тому що Новатек і Сахалін орієнтовані на Азію, а в Азії падіння промисловості, і все це разом ще більше робить СП2 збитковим. Це як і Сила Сибіру просто запасний варіант Китаю в економічній війні з США.
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20.05.2020 21:32 Ответить
А в Европе промышленность не упала? Новатэк кстати в прошлом году в одну харю уделал все США по объёмам поставок СПГ в Европу. Упс...
А в этом не хочет. Ну не хочет он работать в убыток. А штатовские компании работают, в убыток работают. А знаете почему?
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20.05.2020 21:39 Ответить
на счет СПГ...
Турция планирует наращивать закупки СПГ на спот-рынке. С этим, по его словам, было связно решение продлить на дней увеличить время профилактических работ на «Голубом потоке» в мае.

Сжиженный газ сейчас значительно дешевле российского трубопроводного, поэтому поведение Турции имеет смысл», - отмечает глава исследований газового рынка Rystad Energy Карлос Торрес Диас.

По его оценке, поставки «Газпрома» обходятся Турции в 6,5 доллара за млн БТЕ (британских тепловых единиц) против 1,5-2 доллара за СПГ.

Контракт с государственной Botas на 8 млрд кубометров в год истекает в 2021 году, и в Анкаре намерены добиваться ценовых уступок от «Газпрома».
«Доступность дешевого СПГ и падающий спрос дают сигнал нашим трубопроводным поставщикам, что им необходимо проявить гибкость», - заявил 16 мая замминистра энергетики Алпарслан Байрактар.

В «Газпроме» готовятся к дальнейшему ухудшению ситуации на турецком направлении. «Провал во втором квартале будет еще глубже». --- https://www.blackseanews.net/read/163882
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20.05.2020 23:44 Ответить
Именно об этом я и талдычу! Спасибо.
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20.05.2020 23:46 Ответить
Привіт, пане Буків. У кацапов трубопроводный газ по контракту. Одна цена на 20 лет. У газовозов сиюминутная рыночная цена. 2 цифры Вам ничего не дадут.
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20.05.2020 21:23 Ответить
Салют, не може бути ціна на 20 років, вона має бути до чогось прив'язана.
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20.05.2020 21:26 Ответить
К нефти, вернее к стоимости аналогичного количества мазута. И всё Стоимость газовоза зависит от чего угодно. Нужно брать конкретному покупателю среднюю за год.
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20.05.2020 21:34 Ответить
хранить природный газ в месторождениях? ты что там куришь?
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20.05.2020 21:15 Ответить
Москалі так вже тисячі років зберігають .
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20.05.2020 21:17 Ответить
В чём проблема? Завернул кран на скважине, отошёл за забор и кури.
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20.05.2020 21:18 Ответить
Ви серйозно вважаєте що свердловину можна так зупинити?
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20.05.2020 21:21 Ответить
Этот поц -фанатик савецких сказок про справедливых савецких мусоров
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20.05.2020 21:25 Ответить
99,9% скважин спокойно закрываются, на время ремонта труб например, это общедоступная информация. Только на этом сайте встречал личностей, которые уверены, что если закрыть скважину, Земля лопнет
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20.05.2020 21:25 Ответить
Земля не трісне, просто для вижимки газу з свердловини туди закачують інші продукти, якщо перестати качати, то закачаний не знаю що там витисняє газ, вб'є свердловину. Зважаючи на те що кацапи без Холіберда не вміють самі бурити глибоко, це смерть свердловини.
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20.05.2020 21:28 Ответить
Бредятина - наполовину взятая с добычи нефти, наполовину с добычи сланцевого газа, но и там в большинстве случаев никакой катастрофы "если перестать качать" не произойдёт. Газ в засРашке, кстати, в 99,9% скважин не качают, он просто под давлением пласта идёт из пробуренной дырки
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20.05.2020 21:33 Ответить
Правильно, а як створюється той тиск? Так люба дірка буде фонтанувати газом, його ж спеціально створюють шляхом закачки туди іншого інгридієгта.
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20.05.2020 21:36 Ответить
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20.05.2020 21:40 Ответить
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjqxJnxi8PpAhUQXpoKHS9OB2cQFjACegQICBAB&url=https%3A%2F%2Fneftegaz.fandom.com%2Fwiki%2F%25D0%2597%25D0%25B0%25D0%25BA%25D0%25B0%25D1%2587%25D0%25BA%25D0%25B0_%25D0%25B3%25D0%25B0%25D0%25B7%25D0%25B0_%25D0%25B2_%25D0%25BF%25D0%25BB%25D0%25B0%25D1%2581%25D1%2582._%25D0%25A3%25D1%2581%25D0%25BB%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B8%25D1%258F_%25D0%25B8_%25D1%2582%25D0%25B5%25D1%2585%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25BE%25D0%25B3%25D0%25B8%25D1%258F_%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B5%25D0%25B4%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%258F.&usg=AOvVaw3IL1t0F7MG2RLMNODgVRxU Закачка газа в пласт. Условия и технология проведения ... https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjqxJnxi8PpAhUQXpoKHS9OB2cQFjAHegQIBhAB&url=http%3A%2F%2Fwww.s-ng.ru%2Fpdf%2Fmain_1763.pdf&usg=AOvVaw3SdxQlAwaGDLXOrj4gPYz8 Обработка ПЗП и вызов притока с закачкой азота в скважину
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20.05.2020 21:43 Ответить
В нефтяную скважину, в НЕФТЯНУЮ!
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20.05.2020 21:51 Ответить
Ну допустим в пласт что-то закачали и газ пошёл, это касается сланцев, ну ладно, допустим. Закрываем скважину, куда он уйдёт? Через центр Земли в Австралию утечёт?
Ну Вы хоть думайте чуточку, а не только услышанные бредни пересказывайте
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20.05.2020 21:42 Ответить
Колись з Закарпаття качали по 60 млрд газу в рік на Москву, чому зараз не качають, газ втік в Австралію? Він же так і є там, не закінчився.
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20.05.2020 21:46 Ответить
Он утёк в Москву, ещё тогда. Так бывает - месторождения истощаются.
Или их закрыли для ремонта да неделю и газ кончился?
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20.05.2020 21:52 Ответить
Ne amerikansi glavnyje po zyzenu gazu a Katar i Avstralija v dani moment.So vremenem mozet tak i budet.Alzyr mnogo prodajiot tam im Ispanija Francija riadom frakt desiovi
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20.05.2020 21:49 Ответить
Всё верно. Согласен.
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20.05.2020 21:53 Ответить
Jesli nasi zakupajet zyzeni gaz,a ne gazproma znacit tot jest desevle.Tut 5 kompaniji bolsinstvo privatnyje.3 nasi i 2 estonskije.Frakt podesevel sravnenijem s 2018 godom.Odin karabl sredni 160000 kub metrov v den stojit 70000 dolarov,a bylo 90000 2018 godu.Evropa uvelicila import zyzenogo gaza na 75% sravnenijem s 2018 godom,realno on desevle
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20.05.2020 21:46 Ответить
Finy s nas zakupili zyzeni gaz,tak oni skazali im na 30% desevle cem s gazproma.
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20.05.2020 21:53 Ответить
О чём я и говорю! СПГ сейчас дешевеет чуть ли не в минус! Продавцы несут убытки, а покупатели естественно в шоколаде!
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20.05.2020 21:55 Ответить
А куда делось сравнение с Газпромом, если покупают СПГ?
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20.05.2020 22:12 Ответить
Какое сравнение? Хотите - сравнивайте, я причём?
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20.05.2020 22:16 Ответить
Пост:

https://censor.net/user/455665
нехило так пуйло распилил сотни миллиардов бабла на заведомо убыточных проектах. сначала сила сибири, потом турецкий поток, теперь сп2. ни одна из этих труб, никогда себя не окупит, а тут еще американцы со своим спг, отжали китайский рынок и дожимают европейский.
https://censor.net/comments/locate/3196914/019214ee-4521-717c-af9b-80444c02bde1 Ответить Больше не нравится 5

Опровержение:

https://censor.net/user/470178
СПГ сейчас в такой *опе, что лучше про него не вспоминать. Возможно скоро его будут не продавать, а отдавать с доплатой, как американскую нефть недавно отдавали в минус.
https://censor.net/comments/locate/3196914/019214ee-4522-7390-b9c2-6bfbcf310449 Ответить Мне нравится 1
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20.05.2020 22:25 Ответить
И? Я не сравнивал СПГ с Газпромом, хотя бы потому, что сам Газпром инвестирует в СПГ. Упс...
Но если Вы настаиваете, извольте. Временный триумф СПГ - мыльный пузырь (уже убыточный), вызванный ростом цен на углеводороды, а трубы - на десятки лет. Ну как те совковые, многократно осмеянные, но те, что до сих пор пополняют наш и ваш бюджет.
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20.05.2020 22:32 Ответить
Minus u nix nebudet.Mense pribyl .Smotriu ecio Egypt pojavilsia s 2 novymi terminalami po exportu gaza,tut toze riadom Evrope.Mocnosti prodazi uvelycili sravnenijem s 2018 godom pocti vse.Truba jest doroze poskolku nado platyt za tranzit i suma znacytelnaja.Gazprom konecno nepropadiot no diktovat ceny uze nebudet i ecio vazno sto teper trubami sojediniajet vsia Evropa.Vot ranse gazprom predlogal raznyje ceni raznim stranam,teper vot predlozi finam doroze,srazu pojdiot s drugix postavcikov kak teper zyzeni gaz s nas.Gazprom imejet ocen bolsyje poteri tam pribyl u nix mozet i 3 raza mense kak byla,prodazi toze umensilis poskolku znacytelnu cast rinka zabral zyzeni gaz u nix
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21.05.2020 06:52 Ответить
да, но американцы продавали в минус свою нефть и своим, а свинособаки продавали свою нефть в минус, но чужим, при этом убытки от такой продажи покрывают за счет пересичных кацапов. ведь во всем мире бензин дешевеет, а в парашии наоборот - дорожает. такая же фигня и с газом.
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20.05.2020 21:09 Ответить
Это проблемы свинособак. У них налоги берутся с нефти и газ ч/з цену отсечения.
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20.05.2020 21:11 Ответить
У тебя вяличие сдулось, казламордый...
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20.05.2020 21:09 Ответить
Сам козломордий, к тому же совсемь глупий козламордий, копирующий из тему в тему пару глупих фраз
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20.05.2020 21:12 Ответить
Таке враження що у всіх газпромівців американські паспорта, так злити Європу під американський газ не кожен лоббіст зможе.
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20.05.2020 21:03 Ответить
Виявляється, що не Трампич у ***** агент, а зовсім навпаки
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20.05.2020 21:10 Ответить
У трампича своя фобія, Китай. І в цій боротьбі він готовий взяти на підтанцовку навіть кремльовських шавок.
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20.05.2020 21:15 Ответить
Потоки льются рекою,особенно Поток Эрдогана в Ливии...,мочит ВанерНЕТов Путлера не щадя живота...
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20.05.2020 21:07 Ответить
Турки за неделю отчитались об уничтожении семи установок Панцирь-С, причем четыре из них - сегодня. Три в Тархуне и еще одна вблизи небольшого городка Аль-Вешке. Формально Панцири поставлены Хафтару из ОАЭ, но как это выглядит на самом деле, сказать трудно, учитывая наличие российских частных военных и вполне возможно, людей, "занимающихся военными вопросами". Еще в отчет турецкой стороны вошла уничтоженная система РЭБ "Красуха". Это уж точно вряд ли подарок из Эмиратов.
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20.05.2020 21:09 Ответить
Значит кацапы, заработают ещё денег на поставках
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21.05.2020 01:06 Ответить
Знания и понимание ситуации лежать в разных плосостях,можно сколь угодно много знать,но так никогда и не понять...
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20.05.2020 21:14 Ответить
https://twitter.com/tZEinform/status/1261637236229111810?s=20 Интересный вопрос "Как вы относитесь к приходу Зеркаль в "Нафтогаз" ? А как бы вы отнеслись если бы к больному вместо врача пришел сантехник? Кто такая Зеркаль? Красивая девушка с хорошо подвешенным языком. Кто такой Витренко ? Специалист мирового уровня в газовых вопросах, знающих в них специальные детали, простым смертным недоступные. Ну перешла Зеркаль на "зеленую" сторону, работать ширмой увольнения Витренко, который поставил Россию .... в неудобную позу ...

https://twitter.com/tZEinform/status/1260906240722567168?s=20 Увольнение из "Нафтогаза" Витренко - классическая месть и завить Зеленского и К. Юрий Юрьевич, плюньте. Отдохните. Вам еще работать, а им сидеть.
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20.05.2020 21:15 Ответить
Не відкривається, хоч скажи що там, москалі взяли Вашингтон, Трамп прийняв російське громадянство чи бабусям на московії підняли пенсії?
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20.05.2020 21:24 Ответить
Та это гебельс недобитый от фашистов вещает.
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20.05.2020 21:27 Ответить
Я ниже скопипастил статью по ссылке. Это Риа новости. Потому и блокируется. Через ВПН посмотреть можно.
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20.05.2020 21:45 Ответить
Так вы нас и не огорчили . Или ссылка битая или ссылается на яндекс. А ваще я ссылки без анонса не открываю.
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20.05.2020 21:29 Ответить
Ссылка на ria.ru. Потому и не открывается. Я выше статью скопипастил. Там собственно ИМХО то же самое что и Зеркаль сообщила. Но изложено для внутреннего т.с. потребления.
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20.05.2020 21:47 Ответить
Точнее ниже копипаст.
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20.05.2020 21:47 Ответить
Дякую. Давать ссылку без анонса. А я то уже подумала.
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20.05.2020 21:52 Ответить
Я так понимаю тут ВПН не у всех. У меня Германский рабочий. Попробую процитировать статью. Сразу оговорюсь, что там изложено практически то же самое, что и в этой новости. Только на извратный кацапский манер.



МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Федеральное сетевое агентство http://ria.ru/location_Germany/ Германии (BNA) освободило газопровод "http://ria.ru/product_Severnyjj_potok/ Северный поток " от правил Газовой директивы http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/ Евросоюза на территории Германии на 20 лет, сообщил оператор Nord Stream AG.

Отсчет действия исключения начался с 12 декабря 2019 года.

По "Северному потоку - 2" позиция неизменнаВ то же время немецкий регулятор отказался освобождать от действия директивы "http://ria.ru/product_Severnyjj_potok-2/ Северный поток - 2 ". Решение объяснили тем, что трубопровод не успели достроить к 23 мая 2019 года, когда вступили в силу поправки с нормами третьего энергопакета ЕС на газотранспортные системы между государствами Евросоюза и третьими странами.
Согласно им, добывающая компания не должна владеть трубопроводом, по которому доставляют ее газ. Они же распространятся на "Северный поток - 2" в его завершающей части - на отрезке в 12 морских миль у берегов Германии.
Оператор не согласился с решением и заявил, что проект завершили с точки зрения экономической функциональности к моменту вступления поправок в силу.

Как понимать решение судаРешение попытались оспорить в http://ria.ru/organization_ARRAY_0x8271018/ Европейском суде , но иски были отклонены. В https://ria.ru/organization_Nord_Stream_2 Nord Stream 2 AG заявили, что суд не рассматривал иск компании-оператора "Северного потока 2" по существу, решение касается процессуальных вопросов и может быть обжаловано в течение двух месяцев.
"Поэтому мы настаиваем на наших требованиях. Сейчас мы анализируем решение. Nord Stream 2 может подать апелляцию в течение двух месяцев", - сообщил оператор.
В свою очередь, глава МИД http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/ Сергей Лавров заявил, что создание препятствий для строительства "http://ria.ru/product_Severnyjj_potok-2/ Северный поток - 2 " может привести к росту цены на газ для http://ria.ru/location_Europe/ Европы .
Газопровод "Северный поток - 2""Северный поток - 2" предполагает строительство по дну Балтики двух ниток газопровода от побережья России до http://ria.ru/location_Germany/ Германии . Ряд государств, в частности http://ria.ru/location_Ukraine/ Украина , http://ria.ru/location_Lithuania/ Литва , http://ria.ru/location_Latvia/ Латвия , http://ria.ru/location_Poland/ Польша и http://ria.ru/location_United_States/ США , выступили против проекта.
http://ria.ru/location_Kiev/ Киев опасался потерять доходы от транзита российского газа, а http://ria.ru/location_Washington_D_C/ Вашингтон заинтересован в продвижении собственного СПГ на европейском рынке. Прибалтийские страны и http://ria.ru/location_Warsaw/ Варшава , в свою очередь, считают газопровод "политически мотивированным".
При этом http://ria.ru/location_Moskva/ Москва , а также http://ria.ru/location_Berlin/ Берлин и http://ria.ru/location_Vienna/ Вена не раз подчеркивали, что "Северный поток - 2" является исключительно коммерческим проектом и направлен на повышение энергетической безопасности европейских государств. В поддержку строительства выступала также http://ria.ru/location_Norway/ Норвегия .

Вот собственно и все что по ссылке. Как я понял то же самое токо яйца сбоку.
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20.05.2020 21:43 Ответить
РАБссию поставили в угол и с нефтью и с газом,выберутся ли КГБшные бандюки из этого дерьма?Вряд ли.Поздно пить Боржоми...
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20.05.2020 21:19 Ответить
Секретный визит Козака в Берлин к Фрау ШТАЗИ 13 мая ничего не дал.
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20.05.2020 21:24 Ответить
Порох бы себе уже медальку повесил, на всякий случай. Перемога же
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21.05.2020 00:03 Ответить
 
 