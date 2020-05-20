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"Чудесная новость", - в Нафтогазе отреагировали на решение Европейского суда по "Северному потоку-2"
Советник председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Елена Зеркаль отреагировала на решение Европейского суда относительно исков "Северного потока-2" против газовой директивы Евросоюза. Зеркаль поддержала решение суда.
Как передает Цензор.НЕТ, решение суда Зеркаль прокомментировала в Фейсбуке.
По словам Зеркаль, решение Европейского суда об отклонении иска компании Nord Stream и Nord Stream 2 AG против газовой директивы ЕС является "чудесной новостью".
"Чудесная новость! Европейский суд общей юрисдикции признал недопустимой для рассмотрения жалобу проекта Северный поток 2 относительно частичного или полного неприменения к нему дополненной директивы ЕС", - написала она.
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🤣
Єдине, що можна, то це дати премію Зеркаль у розмірі одного окладу - 47.000.00
олігархів побороти молодій команді зєлєпукіних не вдається, то доять всіх інших
Германия на 20 лет освободила "Северный поток" от правил директивы ЕС
А в этом не хочет. Ну не хочет он работать в убыток. А штатовские компании работают, в убыток работают. А знаете почему?
Турция планирует наращивать закупки СПГ на спот-рынке. С этим, по его словам, было связно решение продлить на дней увеличить время профилактических работ на «Голубом потоке» в мае.
Сжиженный газ сейчас значительно дешевле российского трубопроводного, поэтому поведение Турции имеет смысл», - отмечает глава исследований газового рынка Rystad Energy Карлос Торрес Диас.
По его оценке, поставки «Газпрома» обходятся Турции в 6,5 доллара за млн БТЕ (британских тепловых единиц) против 1,5-2 доллара за СПГ.
Контракт с государственной Botas на 8 млрд кубометров в год истекает в 2021 году, и в Анкаре намерены добиваться ценовых уступок от «Газпрома».
«Доступность дешевого СПГ и падающий спрос дают сигнал нашим трубопроводным поставщикам, что им необходимо проявить гибкость», - заявил 16 мая замминистра энергетики Алпарслан Байрактар.
В «Газпроме» готовятся к дальнейшему ухудшению ситуации на турецком направлении. «Провал во втором квартале будет еще глубже». --- https://www.blackseanews.net/read/163882
Ну Вы хоть думайте чуточку, а не только услышанные бредни пересказывайте
Или их закрыли для ремонта да неделю и газ кончился?
https://censor.net/user/455665
нехило так пуйло распилил сотни миллиардов бабла на заведомо убыточных проектах. сначала сила сибири, потом турецкий поток, теперь сп2. ни одна из этих труб, никогда себя не окупит, а тут еще американцы со своим спг, отжали китайский рынок и дожимают европейский.
https://censor.net/comments/locate/3196914/019214ee-4521-717c-af9b-80444c02bde1 Ответить Больше не нравится 5
Опровержение:
https://censor.net/user/470178
СПГ сейчас в такой *опе, что лучше про него не вспоминать. Возможно скоро его будут не продавать, а отдавать с доплатой, как американскую нефть недавно отдавали в минус.
https://censor.net/comments/locate/3196914/019214ee-4522-7390-b9c2-6bfbcf310449 Ответить Мне нравится 1
Но если Вы настаиваете, извольте. Временный триумф СПГ - мыльный пузырь (уже убыточный), вызванный ростом цен на углеводороды, а трубы - на десятки лет. Ну как те совковые, многократно осмеянные, но те, что до сих пор пополняют наш и ваш бюджет.
https://twitter.com/tZEinform/status/1260906240722567168?s=20 Увольнение из "Нафтогаза" Витренко - классическая месть и завить Зеленского и К. Юрий Юрьевич, плюньте. Отдохните. Вам еще работать, а им сидеть.
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Федеральное сетевое агентство http://ria.ru/location_Germany/ Германии (BNA) освободило газопровод "http://ria.ru/product_Severnyjj_potok/ Северный поток " от правил Газовой директивы http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/ Евросоюза на территории Германии на 20 лет, сообщил оператор Nord Stream AG.
Отсчет действия исключения начался с 12 декабря 2019 года.
По "Северному потоку - 2" позиция неизменнаВ то же время немецкий регулятор отказался освобождать от действия директивы "http://ria.ru/product_Severnyjj_potok-2/ Северный поток - 2 ". Решение объяснили тем, что трубопровод не успели достроить к 23 мая 2019 года, когда вступили в силу поправки с нормами третьего энергопакета ЕС на газотранспортные системы между государствами Евросоюза и третьими странами.
Согласно им, добывающая компания не должна владеть трубопроводом, по которому доставляют ее газ. Они же распространятся на "Северный поток - 2" в его завершающей части - на отрезке в 12 морских миль у берегов Германии.
Оператор не согласился с решением и заявил, что проект завершили с точки зрения экономической функциональности к моменту вступления поправок в силу.
Как понимать решение судаРешение попытались оспорить в http://ria.ru/organization_ARRAY_0x8271018/ Европейском суде , но иски были отклонены. В https://ria.ru/organization_Nord_Stream_2 Nord Stream 2 AG заявили, что суд не рассматривал иск компании-оператора "Северного потока 2" по существу, решение касается процессуальных вопросов и может быть обжаловано в течение двух месяцев.
"Поэтому мы настаиваем на наших требованиях. Сейчас мы анализируем решение. Nord Stream 2 может подать апелляцию в течение двух месяцев", - сообщил оператор.
В свою очередь, глава МИД http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/ Сергей Лавров заявил, что создание препятствий для строительства "http://ria.ru/product_Severnyjj_potok-2/ Северный поток - 2 " может привести к росту цены на газ для http://ria.ru/location_Europe/ Европы .
Газопровод "Северный поток - 2""Северный поток - 2" предполагает строительство по дну Балтики двух ниток газопровода от побережья России до http://ria.ru/location_Germany/ Германии . Ряд государств, в частности http://ria.ru/location_Ukraine/ Украина , http://ria.ru/location_Lithuania/ Литва , http://ria.ru/location_Latvia/ Латвия , http://ria.ru/location_Poland/ Польша и http://ria.ru/location_United_States/ США , выступили против проекта.
http://ria.ru/location_Kiev/ Киев опасался потерять доходы от транзита российского газа, а http://ria.ru/location_Washington_D_C/ Вашингтон заинтересован в продвижении собственного СПГ на европейском рынке. Прибалтийские страны и http://ria.ru/location_Warsaw/ Варшава , в свою очередь, считают газопровод "политически мотивированным".
При этом http://ria.ru/location_Moskva/ Москва , а также http://ria.ru/location_Berlin/ Берлин и http://ria.ru/location_Vienna/ Вена не раз подчеркивали, что "Северный поток - 2" является исключительно коммерческим проектом и направлен на повышение энергетической безопасности европейских государств. В поддержку строительства выступала также http://ria.ru/location_Norway/ Норвегия .
Вот собственно и все что по ссылке. Как я понял то же самое токо яйца сбоку.