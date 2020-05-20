Трамп снова рассматривает возможность провести встречу лидеров G7 в президентской загородной резиденции

Президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность провести встречу лидеров G7 в своей загородной резиденции в Кэмп-Дэвиде, несмотря на коронавирус.

Об этом он написал в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Рассматриваю возможность переноса встречи лидеров G7 на ту же или аналогичную дату в Вашингтоне, округ Колумбия, в легендарном Кэмп-Дэвиде. Это было бы отличным знаком для всех - нормализация", - сообщил Трамп.

Напомним, саммит глав государств "Группы семи" назначен на 10-12 июня 2020 года.

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В октябре 2019 года о планах собрать лидеров G7 в принадлежащем семье президента гольф-клубе журналистам заявил руководитель аппарата Белого Дома Мик Малвани.

Выбор Trump National Doral как места для проведения саммита вызвал критику со стороны демократов и гражданского общества. Они назвали это попыткой Трампа незаконно извлечь выгоду из своего президентства, обогатив себя и свой бизнес.

Позже президент США Дональд Трамп отказался от планов провести саммит стран "Группы семи" на территории своего гольф-клуба в Майами, "учитывая бессмысленную и иррациональную враждебность СМИ и демократов".

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В апреле 2020 года Белый дом сообщил, что Трамп вместо встречи проведет видеоконференцию с лидерами "Группы семи".

Кэмп-Дэвид - расположенная в 100 километрах от Вашингтона резиденция президента США. Официальное название Naval Support Facility Thurmont.