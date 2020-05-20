РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10232 посетителя онлайн
Новости Силовики
7 165 46

Судья Волновахского райсуда использовала "фальшивый" паспорт для посещения оккупированных территорий, - ГБР

Судья Волновахского райсуда использовала

Cудье Волновахского районного суда Донецкой области сообщено о подозрении в использовании заведомо подложного документа (ч. 4 ст. 358 Уголовного кодекса Украины).

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

По данным следствия, судья, пренебрегая предостережениями установленного порядка выезда работников суда, выезжала на временно оккупированную территорию Донецкой области. Для того, чтобы скрыть факты пересечения линии разграничения, судья для подтверждения своей личности на контрольно-пропускном пункте показывала пограничникам "фальшивый" паспорт с собственным фото, но под другим именем.

В случае доказательства вины, подозреваемой грозит наказание в виде штрафа до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до 6 месяцев, или ограничение свободы на срок до 2 лет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВАКС отправил под домашний арест судью Криля, подозреваемого в получении взятки

Автор: 

правоохранительные органы (2968) силовики (2797) судья (2644) Донецкая область (9511) ГБР (2971)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+8
Судья -уголовник?
показать весь комментарий
20.05.2020 20:58
+8
имеет ли право человек, совершивший правонарушение, выносить приговоры от имени государства ?
показать весь комментарий
20.05.2020 21:03
+7
Ніхіба їй не буде,бо в Україні немає Української влади.
показать весь комментарий
20.05.2020 20:52
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Краще пАслЄднЄЄ наказаніЄ...
показать весь комментарий
20.05.2020 20:52 Ответить
може ви хотіли сказати : зробити судді пАслЄднЄЄ прєдупрежденіЄ?
показать весь комментарий
20.05.2020 21:26 Ответить
показать весь комментарий
20.05.2020 22:14 Ответить
Ну и чем оно лучше? Уж если наказывать , так "рублём" - жахнуть по еёному кошельку ПЯТЬЮДЕСЯТЬЮ!!! необлагаемых минимумов доходов граждан!
ТРИДЦАТЬДВА!!!-то доллара, на дороге чай не валяются
показать весь комментарий
20.05.2020 21:55 Ответить
Єто для нійо неподьйомная сумма...
показать весь комментарий
20.05.2020 22:15 Ответить
вигнати з роботи та позбавити суддівської пенсії.
показать весь комментарий
20.05.2020 22:25 Ответить
Ніхіба їй не буде,бо в Україні немає Української влади.
показать весь комментарий
20.05.2020 20:52 Ответить
І їх до сих пір не з'їла зєльоная плєсєнь?
показать весь комментарий
20.05.2020 21:03 Ответить
А скольких судей взяточников посадили, сколько люстрировали? Судьи- это государство в государстве.
показать весь комментарий
20.05.2020 21:17 Ответить
В Украине Украинские судьи. Традиция Украинской судебной системы по отношению к любой власти - "чего изволите, барин".
показать весь комментарий
20.05.2020 21:04 Ответить
Вот кого к стенке ставить надо!
показать весь комментарий
20.05.2020 21:14 Ответить
С поражением в правах родственникам и близким!
показать весь комментарий
20.05.2020 21:15 Ответить
Перефразируя Американскую шутку про адвокатов...
-Как ты назовешь судью на дне Днепра?
-Хорошее начало.
показать весь комментарий
20.05.2020 21:20 Ответить
Судьи в Украине портновско- донецкие, не знаешь не звизди
показать весь комментарий
20.05.2020 21:33 Ответить
Инкогнито? ))
показать весь комментарий
20.05.2020 20:53 Ответить
Берет пример с барыги оманского
показать весь комментарий
20.05.2020 20:54 Ответить
С закрытием пунктов пересечения жители Волновахи потеряли свой бизнес.
показать весь комментарий
20.05.2020 20:56 Ответить
То все фігня,головне шо в Лугандоні почався голод.
показать весь комментарий
20.05.2020 21:05 Ответить
Є факти?
показать весь комментарий
20.05.2020 21:09 Ответить
Новотроицкое тупик. Тупее его только Гнутово. Основной трафик через Каргил идёт.
показать весь комментарий
20.05.2020 21:41 Ответить
Судья -уголовник?
показать весь комментарий
20.05.2020 20:58 Ответить
Других не держим.
показать весь комментарий
20.05.2020 21:00 Ответить
Я ж и говорю.шо гнилой здесь народ... 80 % готовы снова целовать анус кабаеву если тот вернется сюда.нет у людей Донецкой области любви к своей земле... а ГБР бы крутило на измену Родине если судья ездила к дырявым
показать весь комментарий
20.05.2020 20:58 Ответить
Да какая у них своя земля? Земля их потомков находится в поволжье, сибири, урале... Вот эти и есть 80% потомками завезенных в свое время кацапов.
показать весь комментарий
20.05.2020 21:06 Ответить
а при попытке к бегству, должно прокатить
показать весь комментарий
20.05.2020 21:38 Ответить
Это вместо держзрады,которая очевидна.
показать весь комментарий
20.05.2020 21:02 Ответить
имеет ли право человек, совершивший правонарушение, выносить приговоры от имени государства ?
показать весь комментарий
20.05.2020 21:03 Ответить
Имеет ли право? Да он просто обязан! Ибо знает на собственном опыте, как это нехорошо правонарушать
показать весь комментарий
20.05.2020 22:02 Ответить
Лавочка портнова реанимирована и начинает гадить против Украины. Роковыны главзебила. А у пониженных социалок-ботов виноват Порошенко . Антеллехтуалы с *************** темниками, такие антеллехтуалы😀😀😀
показать весь комментарий
20.05.2020 21:03 Ответить
У цієї тьотки, там, на окупованих теріторіях, просто залишився свій бізнес - стріптіз-клуб! Просто надо контролірувать! А шо дєлать, мля ?!
показать весь комментарий
20.05.2020 21:08 Ответить
Судья который будет судить эту судью полностью её оправдает, а на тех кто выявил подложный паспорт заведут уголовное дело
показать весь комментарий
20.05.2020 21:10 Ответить
На зону и огласке придать, чтобы все знали... Иначе если отмажется то это будет очередной пшик.... что скорее всего и произойдет, т.к. наш Печерский суд все "ПОРЕШАЕТ", а она не безденежная... Позор судебной власти... поголовное коррумпированное дерьмо
показать весь комментарий
20.05.2020 21:22 Ответить
П працювати суддею і далі буде? І получати високу зарплату буде?
показать весь комментарий
20.05.2020 21:23 Ответить
850 гривен штрафа для судьи ? Звери !
показать весь комментарий
20.05.2020 21:42 Ответить
Фошызды можно даже сказать
показать весь комментарий
20.05.2020 22:04 Ответить
Так процентов 30 по левым паспортам заезжают в ОРДЛО. Чи не новость. Как СБУ на левый паспорт выдало электронный пропуск? Какая то мутная новость.
показать весь комментарий
20.05.2020 21:45 Ответить
Хрена там фальшивый! Бланк и оформление оригинал! Только помимо судьи нужно давать трындюлей миграционной службе!
показать весь комментарий
20.05.2020 22:15 Ответить
Hазивається-"знайшли стрілочника" і це при тому,що діє
безвіз з окупантами,а поїзд Львів-Москва переповнений йовбаками Закарпаття-прихильниками бариги липецького.
показать весь комментарий
21.05.2020 00:09 Ответить
У нас на всіх судових рівнях така сєпарня, понапризначувана у 2014-2019 роках.
показать весь комментарий
21.05.2020 09:45 Ответить
У цій новині усе дуже гарно!
показать весь комментарий
21.05.2020 11:21 Ответить
 
 