Судья Волновахского райсуда использовала "фальшивый" паспорт для посещения оккупированных территорий, - ГБР

Cудье Волновахского районного суда Донецкой области сообщено о подозрении в использовании заведомо подложного документа (ч. 4 ст. 358 Уголовного кодекса Украины).

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

По данным следствия, судья, пренебрегая предостережениями установленного порядка выезда работников суда, выезжала на временно оккупированную территорию Донецкой области. Для того, чтобы скрыть факты пересечения линии разграничения, судья для подтверждения своей личности на контрольно-пропускном пункте показывала пограничникам "фальшивый" паспорт с собственным фото, но под другим именем.

В случае доказательства вины, подозреваемой грозит наказание в виде штрафа до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до 6 месяцев, или ограничение свободы на срок до 2 лет.

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