Ермак от имени Зеленского предлагал мне войти в Нацсовет реформ, а сегодня президент наговорил много вранья. Это путь к поражению всей страны, - Супрун

Экс-руководитель Минздрава Ульяна Супрун заявила о том, что ее приглашали в Офис Президента, где предлагали войти в нацсовет реформ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она написала в Фейсбуке.

Супрун отметила: "18 мая Андрей Ермак пригласил меня на встречу в Офис Президента Украины. Из уважения к институту президента Украины я пошла. Встреча состоялась на следующий день в 17 часов.

На ней также были Александр Ольшанский (заместитель председателя исполнительного комитета Национального совета реформ) и Стас Грещишин (исполнительный директор ArcUA.org). У меня возник вопрос, председатель исполнительного комитета реформ Саакашвили вообще знал об этой встрече, потому что его там не было.

Во время встречи Ермак озвучил желание (свое и вроде президента тоже), чтобы я присоединилась к Национальному совету реформ.

Мой вопрос о том, в какой роли меня видят (в составе самого совета реформ, или в исполнительном комитете или в составе рабочей группы) было переадресовано Александру Ольшанскому, который не мог честно ответить ничего конкретного, ведь узнал о теме встречи непосредственно во время разговора".

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Она продолжила: "На вопрос о планах по реформам, и на каких сферах они будут сосредоточены - ответа не было.

На вопрос о структуре, функционале, полномочиях исполнительного комитета и плана по построению работы - ответа не было.

На вопрос, будут ли рабочие группы исполнительного комитета формировать политику и предлагать реформы, Ермак не ответил, снова направив вопрос Ольшанскому. Он также не смог ответить, хотя в Указе президента, который был подписан Зеленским, указано, что исполнительный комитет будет это делать.

На вопрос об угрозе дублирования функционала правительства и министерств и почти гарантированных конфликтов - ответа не было".

"Где-то на 10-й минуте встречи Андрей Ермаку надо было принять "важный" звонок, после которого он уже не вернулся. При этом сама встреча началась с опозданием на полчаса.

После этого состоялся интересный разговор с Александром Ольшанским о новых успешные практиках в противодействии COVID-19, которые они внедрили на Новой Почте", - написала Супрун.

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Она подчеркнула: "Что получается в итоге? У меня со Стасом сложилось впечатление, что глава Офиса президента организовал эту встречу скорее по чьему-то поручению и "для галочки". Фактически в реальности не было никакого предложения присоединиться к Нацсовету реформ. Похоже, что все было сделано для того, чтобы впоследствии можно было утверждать, что Ульяне Супрун предлагали, но она не захотела.

Лидерство заключается в том, чтобы максимально вкладываться в достижение цели, и создавать условия и среду для вашей команды, которые способствуют этому. В футболе или любом другом командном виде спорта это означает, что тренер и руководство работают на победу. Игроки, которые играют исключительно ради зарплаты или успешной карьеры в конце концов не становятся чемпионами. Чтобы стать чемпионом, ты не можешь готовиться просто для того, чтобы ставить галочки о выполненных задачах или планы реформ. Ты готовишься и трудно работаешь, чтобы быть готовым преодолеть любые испытания, которые жизнь поставит перед тобой. Каждый день ты работаешь, чтобы побеждать. Похоже, таким толкованием лидерства команда президента не пользуется".

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"Сегодня президент на пресс-конференции в очередной раз наговорил много глупостей и лжи о медицинской реформе и фантастики о якобы эффективном противодействии COVID-19 правительством Украины. Это противоречит фактам и здравому смыслу. В частности, слова президента во время пресс-конференции противоречат тому, что мне озвучивали Ермак и Ольшанский в начале встречи о поддержке изменений.

Такой способ работы и коммуникации - это путь к поражению не только Владимира Зеленского, Андрея Ермака и их политической силы. Это путь к поражению всей страны", - резюмировала Супрун.