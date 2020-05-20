Ермак от имени Зеленского предлагал мне войти в Нацсовет реформ, а сегодня президент наговорил много вранья. Это путь к поражению всей страны, - Супрун
Экс-руководитель Минздрава Ульяна Супрун заявила о том, что ее приглашали в Офис Президента, где предлагали войти в нацсовет реформ.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом она написала в Фейсбуке.
Супрун отметила: "18 мая Андрей Ермак пригласил меня на встречу в Офис Президента Украины. Из уважения к институту президента Украины я пошла. Встреча состоялась на следующий день в 17 часов.
На ней также были Александр Ольшанский (заместитель председателя исполнительного комитета Национального совета реформ) и Стас Грещишин (исполнительный директор ArcUA.org). У меня возник вопрос, председатель исполнительного комитета реформ Саакашвили вообще знал об этой встрече, потому что его там не было.
Во время встречи Ермак озвучил желание (свое и вроде президента тоже), чтобы я присоединилась к Национальному совету реформ.
Мой вопрос о том, в какой роли меня видят (в составе самого совета реформ, или в исполнительном комитете или в составе рабочей группы) было переадресовано Александру Ольшанскому, который не мог честно ответить ничего конкретного, ведь узнал о теме встречи непосредственно во время разговора".
Она продолжила: "На вопрос о планах по реформам, и на каких сферах они будут сосредоточены - ответа не было.
На вопрос о структуре, функционале, полномочиях исполнительного комитета и плана по построению работы - ответа не было.
На вопрос, будут ли рабочие группы исполнительного комитета формировать политику и предлагать реформы, Ермак не ответил, снова направив вопрос Ольшанскому. Он также не смог ответить, хотя в Указе президента, который был подписан Зеленским, указано, что исполнительный комитет будет это делать.
На вопрос об угрозе дублирования функционала правительства и министерств и почти гарантированных конфликтов - ответа не было".
"Где-то на 10-й минуте встречи Андрей Ермаку надо было принять "важный" звонок, после которого он уже не вернулся. При этом сама встреча началась с опозданием на полчаса.
После этого состоялся интересный разговор с Александром Ольшанским о новых успешные практиках в противодействии COVID-19, которые они внедрили на Новой Почте", - написала Супрун.
Она подчеркнула: "Что получается в итоге? У меня со Стасом сложилось впечатление, что глава Офиса президента организовал эту встречу скорее по чьему-то поручению и "для галочки". Фактически в реальности не было никакого предложения присоединиться к Нацсовету реформ. Похоже, что все было сделано для того, чтобы впоследствии можно было утверждать, что Ульяне Супрун предлагали, но она не захотела.
Лидерство заключается в том, чтобы максимально вкладываться в достижение цели, и создавать условия и среду для вашей команды, которые способствуют этому. В футболе или любом другом командном виде спорта это означает, что тренер и руководство работают на победу. Игроки, которые играют исключительно ради зарплаты или успешной карьеры в конце концов не становятся чемпионами. Чтобы стать чемпионом, ты не можешь готовиться просто для того, чтобы ставить галочки о выполненных задачах или планы реформ. Ты готовишься и трудно работаешь, чтобы быть готовым преодолеть любые испытания, которые жизнь поставит перед тобой. Каждый день ты работаешь, чтобы побеждать. Похоже, таким толкованием лидерства команда президента не пользуется".
"Сегодня президент на пресс-конференции в очередной раз наговорил много глупостей и лжи о медицинской реформе и фантастики о якобы эффективном противодействии COVID-19 правительством Украины. Это противоречит фактам и здравому смыслу. В частности, слова президента во время пресс-конференции противоречат тому, что мне озвучивали Ермак и Ольшанский в начале встречи о поддержке изменений.
Такой способ работы и коммуникации - это путь к поражению не только Владимира Зеленского, Андрея Ермака и их политической силы. Это путь к поражению всей страны", - резюмировала Супрун.
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Теперь же эта дамочка городит такое, что самые сердобольные граждане тянутся к пистолету, чтобы добить больное животное, избавив его от мучений. Большая часть остальной публики просто сочувственно смотрит на то, что она делает и говорит.
Инвалибность по моску,наверно, уже дали??
🤗
Фуу...
Хамло кацапське..
"Сергей Лещенко согласился с Порошенко"Народный депутат Украины VIII созыва, член наблюдательного совета акционерного общества "Укрзализныця" Сергей Лещенко согласился с пятым президентом Украины Петром Порошенко в том, что публикация аудиофайлов разговора Порошенко и экс-вице-президента США Джозефа Байдена имеет российские корни.
Об этом Лещенко написал в Telegram-канале.
19 мая народный депутат Андрей Деркач обнародовал аудиозаписи, которые, по его словам, могут свидетельствовать о влиянии экс-вице-президента США Джозефа Байдена на пятого Президента Украины Петра Порошенко.
"Еще один довод в пользу версии наших источников о том, что публикация аудиофайлов разговора Порошенко и Байдена имеет российские корни. При всем моем критическом отношении к Порошенко, вынужден с ней согласиться. Обратите внимание, кто разгоняет эту историю в англоязычном сегменте Интернета. Вы будете удивлены: Russia Today,
"Спутник" (проект Russia Today), Российское государственное агентство "ТАСС", а также сайт канала Медведчука "112", "Украинские новости" Левочкина/Фирташа, агентство УНИАН Коломойского", - согласился Лещенко с Порошенко, который ранее заявил, что обнародованные записи являются попыткой "пятой колонны Кремля" подорвать двухпалатную поддержку США Украины.Лещенко подчеркнул, что тема осталась практически незамеченной в англоязычном Интернете и была поддержана лишь маргинальной сетью One America News, которая участвовала в распространении фальшивой теории заговора Джулиани.
"Кроме того, в "Вашингтон Пост" вышла статья, которая не оставляет камня на камне на вбросе депутата и выпускника школы ФСБ Андрея Деркача. Вам тоже заметен российский след?" - резюмировал экс-нардеп.
Тобто мутні чуваки погукали авторитетну професіоналку побути ширмою для їх мутних оборудок, на жирненьку зарплату (хто її хоч трохи знає-100% діаспоріянка з відповідними принципами).
А й справді,створюється незрозуміла шарага з незрозумілими задачами і незрозумілими повноваженнями.Але зрозуміло,звідки вони будуть харчуватись.Більш того !-Ще й об'являють набір співробітників за наш рахунок ! А чьо ? Грошей валом,станок свіженькі купюри хрєначить...
Вскрыта гражданка США без высшего образования, которая до сих пор исполняет обязанности Министра Здравоохранения Украины
Ее муж всего за год обогатился на 20 миллионов за счет денег раненых ветеранов АТО и онкобольных детей.
Марко Супрун сумел обогатиться на минимум 20 млн гривен. Его жена американка Ульяна Супрун провернула очередную преступную схему.
Сегодня, 4 мая, журналистр Александр Дубинский представил результаты своего расследования. По его словам, исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун организовала несколько схем по хищению средств под видом реформ.
В своем блоге журналист отметил, что под прикрытием выплат на проведение подготовки и повышение квалификации медперсонала была создана схема на целых 20 млн гривен. По словам Дубинского, деньги достались мужу Супрун Марку через ОО «Защита патриотов». Как известно, последний возглавляет организацию с июля 2016 года.
«Сначала деньги с Минздравом выделялись на Тернопольский государственный медицинский университет им. Горбачевского, ну а после - выводились через ООшку мужа Супрун», - рассказал журналист.
Дубинский отметил, что преступная схема начала реализовываться в октябре 2017 года. Тогда общественная организация «Защита Патриотов» проводила в Тернопольской университетской больницы обучение по курсу «Поддержка жизни во время травмы. Украинская программа». Ректор ГВУЗ «Тернопольского государственного медицинского университета им. И. Я. Горбачевского МОЗ Украины» Михаил Корда направил в МОЗ Украины на рассмотрение предложение о выделении в 4 квартале 2017 года средств по программе «Подготовка и повышение квалификации лиц по предоставлению домедицинской помощи» в размере 3,3 млн грн и еще несколько миллионов на различные расходы.
После этого зашевелилась сама Супрун. В это время она просит согласования проекта постановления КМ Украины «Об утверждении Порядка использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для подготовки и повышения квалификации лиц по предоставлению домедицинской помощи».
«И это на фоне того, что в тот момент медучреждениям не хватает финансирования и как результат - в рамках «реформы Супрун» осуществляется увольнение врачей …. Очевидно, что из ОО происходит обналичивание денег, ведь стоимость услуги, в которых она участвует, завышены в несколько раз, а Супрун просто «распределяет потоки» в нужные учебные заведения».
Але вона гордо відмовилась..
Адже мале і зерно,
Що силу велетням і геніям несе.
Мале тоді смішне,
Коли воно мізерне,
Коли себе поставить над усе.
⠀
Але скажіть, хіба такого мало,
Хіба такі випадки не були,
Коли мале, як прапор, піднімали
І йшли за ним народи, мов осли?
І чи тоді мізерне та смішне
Не оберталось раптом у страшне?
⠀
Василь Симоненко, 1963
*facepalm*
Они даже не поняли, что она хочет узнать от них.
К обосранному янелоху идут работать такие же как он сам.
плидер современности мог простудить свое сокровенное место, а дальше простатит, аденома, и профнепригодность руководить зепилами. А рояль тогда куда девать?
может стул оказался мокрый? или что?
Что орал зеленский на стадионе пороху: медицины нет!
и что? через год он приглашает Супрун в кабинет реформ??
нелогично как-то, не?
нормальные люди не пойдут к нему работать, потому у него и кризис жанра.
А нам хана в результате. Здобули
Политика / Мнения 20-май, 21:489 689 0
В сеть ушли главные тезисы, которые «мне 42» озвучил на пресс-конференции. Таковые случаются не часто, но как говорил Штирлиц из какого-то старого телешоу: «Да, пастор говорит мало, но он говорит смачно».
Как мы помним, еще год назад прессухи происходили в игривом, квартальном стиле, где главный герой резвился как именинник под елкой и казалось, что бывший его друг и такой же бывший завхоз Богдан, вот-вот встанет в позу конферансье и жеманно объявит: «Господа, а сейчас у рояля…». Но прошел всего год и уже ни сидения на пуфиках, ни бодрого плескания в фекальных стоках одесского Ланжерона нет. Пропал драйв и сами мероприятия стали унылыми и мрачными.
Теперь все проходит в путинском стиле, с кордонами охраны, специально отобранными журналистами и со стоящими где-то рядом 40 машинами кортежа и бронированными членовозами. Причем, достоверно известно, что ему в Эстонии был подарен велосипед, на котором он обещал ездить, но в кортеже ему не нашлось места. Говорят, что он так и не нашел дверку со шторкой и потому - пришлось отказаться от ровера насовсем.
Но все же пара смачных моментов среди всей этой унылой пьесы была замечена. Причем, не в том месте, где это заметил сам докладчик.
Первый смачный момент касается текущей эпидемии. По этому поводу было сказано, что медицинская реформа не удалась. Видимо, именно поэтому все с эпидемией пошло через известное место. Причем, оценку собственных действий в плане эпидемии - так никто и не услышал. Возможно, это потому, что рассказывать особо нечего, кроме эстрадного номера с самой первой партией граждан, приехавших из Китая, которых он под телекамеры встречал на выходе из самоизоляции, и еще можно вспомнить встречу самолета из Китая, который привез для эпицентра сантехнику, приборы для очистки канализации и защитные костюмы. Но как можно понять, виноваты медики и даже не совсем медики, а реформы медицины, которые не пошли.
Но как оказалось дальше, все дело в контексте. Это смотря что считать реформами, а главное - куда они пошли или не пошли. Скажем так, если реформами считать тотальное сокращение медперсонала и закрытие медучреждений, то таки да, новая власть только начала эти сокращения и наверняка - не успела сделать все, что хотелось.
С другой стороны, нельзя сказать что реформы совсем не пошли. Если допустить, что медицину послали по известному адресу, обозначенному кодовым словом, состоящим из трех букв, то они не просто пошли, а побежали вприпрыжку. Ну и в конце концов, это Трамп может себе позволить во всем обвинить Китай, а тут выбор небольшой и пришлось все грузить на реформы, которые не пошли. Кстати, двух совершенно тупоголовых, безруких и абсолютно никчемных министра, которые «встретили пандемию», надуло ветром или как обычно - Зинка виновата.
Но вот второй момент оказался фундаментальным и даже ключевым. Он дает понимание всего того, что и как делает нынешняя власть, и вскрывает алгоритм всего того, что еще только будет сделано и сказано. Речь идет о самом главном предвыборном лозунге «янелоха», который будет преследовать его до могилы, а именно «21 апреля (2019 г.) - конец эпохи бедности».
Этот лозунг вспоминали месяц назад, в годовщину обещанного конца, и как-то не заметили ничего именно относительно бедности. О конце еще можно рассуждать, вернее - на что удалось его положить, но то, что на эпоху бедности как-то его не удалось положить - всем было понятно до сего дня. Теперь же высочайше рассказано о том, что 5-6 тыс гривен зарплаты это - не бедность! Раз так, то эпоха бедности действительно кончилась.
Но вот в связи с этим как-то удивительно выглядят его заявления министров и депутатов о том, что на 30-40 тыс прожить решительно невозможно и что они просто голодают. Кстати, им повысили жалование именно исходя из того, что суммы действительно смешные.
Отсюда возникает вопрос о том, что понятие бедности для простых граждан и для министров с депутатами имеет различное смысловое наполнение. А согласно конституции, у нас же все равны или уже нет? Получается, что высочайшим повелением установлены разные виды бедности?
В любом случае, теперь есть понимание того, как будет поясняться борьба с кумовством, олигархами, коррупцией и байка про «новые лица». Исходя из этого алгоритма, все уже не просто выполнено, а перевыполнено. Пока же это выглядит именно так.