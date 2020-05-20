США увеличили до 15,5 млн долл. гуманитарную и медицинскую помощь Украине для противодействия COVID-19

Правительство США расширило финансирование гуманитарной и экстренной медицинской помощи Украине для противодействия пандемии COVID-19 с уже ранее выделенных 14,5 млн долл. до 15,5 млн долл.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу посольства Украины в США.

Помощь Украине будет включать:

13,1 млн долл. в виде медицинской помощи и гуманитарной помощи через Агентство США по международному развитию (USAID). Средства будут направлены на улучшение возможностей местных учреждений здравоохранения в оказании помощи больным и противодействие дальнейшему распространению COVID-19. Отмечается, что финансирование поможет смягчить вторичные последствия, такие как потеря средств к существованию и нехватка общественных услуг для наиболее уязвимых слоев населения.

2,4 млн долл. гуманитарной помощи через Государственный департамент США для поддержки наиболее уязвимых слоев населения во время пандемии.

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