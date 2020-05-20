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Новости Помощь Украине
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США увеличили до 15,5 млн долл. гуманитарную и медицинскую помощь Украине для противодействия COVID-19

США увеличили до 15,5 млн долл. гуманитарную и медицинскую помощь Украине для противодействия COVID-19

Правительство США расширило финансирование гуманитарной и экстренной медицинской помощи Украине для противодействия пандемии COVID-19 с уже ранее выделенных 14,5 млн долл. до 15,5 млн долл.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу посольства Украины в США.

Помощь Украине будет включать:

  • 13,1 млн долл. в виде медицинской помощи и гуманитарной помощи через Агентство США по международному развитию (USAID). Средства будут направлены на улучшение возможностей местных учреждений здравоохранения в оказании помощи больным и противодействие дальнейшему распространению COVID-19. Отмечается, что финансирование поможет смягчить вторичные последствия, такие как потеря средств к существованию и нехватка общественных услуг для наиболее уязвимых слоев населения.
  • 2,4 млн долл. гуманитарной помощи через Государственный департамент США для поддержки наиболее уязвимых слоев населения во время пандемии.

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Автор: 

помощь (7763) США (26409) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
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Быстро Трамп среагировал на пленки Деркача
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20.05.2020 21:29
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Быстро Трамп среагировал на пленки Деркача
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20.05.2020 21:29 Ответить
А Московии и её колониям наверное скидки цен на нефть сделали.
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20.05.2020 21:30 Ответить
І це тільки початок)))
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20.05.2020 21:32 Ответить
сепары подводят войска и бронетехнику к линии фронта.. сегодня ночью - завтра могут начаться жаркие бои.. Боже, бережи и укрепи Украину!
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20.05.2020 21:33 Ответить
Каждый двадцатый гражданин США подал Украине один доллар.
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20.05.2020 21:57 Ответить
жыды теперь поделят эту помощь
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20.05.2020 22:13 Ответить
Целуем ваши попы
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21.05.2020 01:02 Ответить
 
 