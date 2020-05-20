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Для нас совершенно неприемлемы попытки вмешательства иностранного государства во внутренние дела Украины, - МИД о декларации парламента Болгарии

Для нас совершенно неприемлемы попытки вмешательства иностранного государства во внутренние дела Украины, - МИД о декларации парламента Болгарии

Министерство иностранных дел Украины выступило с заявлением в связи с принятием Народным Собранием Болгарии Декларации по административно-территориальной реформы в Украине

Как передает Цензор.НЕТ текст заявления опубликован на официальном сайте МИД.

В заявлении говорится: "Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с принятием 20 мая 2020 Народным Собранием Республики Болгария Декларации по административно-территориальной реформы в Украине и защиты прав и целостности болгарскогой сообщества.

Вопросы административно-территориального устройства Украины относится к исключительной компетенции органов государственной власти Украины. Для нас совершенно неприемлемы попытки вмешательства иностранного государства во внутренние дела Украины.

Вызывают удивление и непонимание манипулятивные недостоверные утверждения о влиянии реформы на национальную самобытность этнических болгар Украины".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Правительство Болгарии выступило против разделения Болградского района Одесской области

"Подчеркиваем, что защита прав и свобод представителей всех национальных меньшинств нашего государства, в т.ч. и болгарской, является одним из основополагающих приоритетов деятельности органов власти Украины и осуществляется в строгом соответствии с Рамочной конвенции Совета Европы о защите национальных меньшинств (1995 год).

Украинская сторона неоднократно доказывала открытость и готовность содействовать развитию национальной самобытности украинских граждан с этническим болгарским происхождением. Права национальных меньшинств в Украине закреплены в национальном законодательстве и неуклонно защищаются государством в соответствии с современных европейских практик", - отмечется в заявлении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Группа украинских военных прошла медицинскую реабилитацию в Болгарии, - Минобороны. ФОТО

В МИД подчеркнули: "Вопрос о Болградского района будет решен в соответствии с украинским законодательством с учетом позиции местных жителей, в т.ч. многочисленной болгарской общины.

Считаем, что любые вопросы можно решить путем конструктивного диалога и происходит на уровне глав МИД двух стран".

"Призываем болгарских парламентариев действовать в соответствии с принципами дружбы и добрососедства, которые традиционно существуют между Украиной и Болгарией", - резюмировали во внешнеполитическом ведомстве.

Автор: 

Болгария (654) МИД (6935) Одесская область (3547)


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Топ комментарии
+34
Уже даже Болгария издевается над Украиной потому что у нас президент прокацапское чмо
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20.05.2020 21:34
+20
Какое еще к черту болгарское меньшенство в Украине? Ихнее меньшенство Киркоров в Маскве сидит пускай там московскую автономию продвигают.
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20.05.2020 21:34
+11
в переводе с дипломатического на человеческий: идите накуй!
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20.05.2020 21:38
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Какое еще к черту болгарское меньшенство в Украине? Ихнее меньшенство Киркоров в Маскве сидит пускай там московскую автономию продвигают.
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20.05.2020 21:34 Ответить
Киркоров - цыган
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20.05.2020 21:45 Ответить
так он же румын
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20.05.2020 21:58 Ответить
да? а какая разница?
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20.05.2020 21:58 Ответить
Чому то всi болгари-румуни-німці виявляються насправді євреями ??
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20.05.2020 22:07 Ответить
Ага)))) так он болгарин))) - если ты по цитате))) фильма))))) ржу))))
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21.05.2020 01:31 Ответить
Это Дубовецкий - румын
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20.05.2020 22:14 Ответить
Дубовицкий
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20.05.2020 22:20 Ответить
Согласен. Но все равно - румын
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20.05.2020 22:30 Ответить
Румын - Дубинский,

а Дубовицкий - это брат Регины Дубовицкой, которая из "Аншлага".
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20.05.2020 23:57 Ответить
Зачем, так на цыганов??? Тем более что "киркоров" - это кличка...
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20.05.2020 22:10 Ответить
Киркирян "киркоров" - еврееармянин! С Болгарией ничего общего, разве только жил там несколько лет (беженец)...
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20.05.2020 22:03 Ответить
Так тем более меньшинство. Еще и беженец, значит притесняли его везде.
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20.05.2020 22:31 Ответить
на юге украины проживают болгары,полно в одесской области)) даже язык сохранили))
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20.05.2020 22:28 Ответить
Уже даже Болгария издевается над Украиной потому что у нас президент прокацапское чмо
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20.05.2020 21:34 Ответить
а венгры почему? потому что прокацапское чмо и было раньше?
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20.05.2020 21:40 Ответить
Ты не понял слова "даже"?
Ты специально забыл, что уже находились пути ответить на выбрыки венгров?
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20.05.2020 21:44 Ответить
Для нас абсолютно неприйнятні спроби втручання іноземної держави у внутрішні справи України, - МЗС про декларації парламенту Болгарії - Цензор.НЕТ 6231 птн-пнх за порєбрик
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20.05.2020 22:45 Ответить
Помоги своему беларускому другу ответить на вопрос

https://censor.net/user/278725

...
Расскажи, "Друг Украины" - Ермак занял проукраинскую позицию или пророссийскую и почему?
https://censor.net/comments/locate/3196930/019214ee-3c30-73f4-b65b-2a51f30b4cf8
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20.05.2020 23:06 Ответить
Такі як ви друзі бульбаші у голодомор мого прадіда з"їли.
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21.05.2020 17:38 Ответить
Как и Болгария! 16 республика "ссср" однако...
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20.05.2020 22:05 Ответить
PS: Да и Венгоия.., про "ВСР" не слышали? Целый год был!
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20.05.2020 22:14 Ответить
Непонятно Что,ты совсем дурак пришибленный методичкой?Все прокацапские страны, как Сербия,Венгрия и т.д., активно принимают участие в гибридной войне кацапов против Украины.У пуйла много купленных как политиков,так и целых парламентов,а вопрос языка для него основная причина нападения на Украину.Как только Свобода подняла вопрос о языке,так сразу и началось на Донбассе.Или уже забыл?,
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21.05.2020 07:30 Ответить
Даже Байден насторожился!
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20.05.2020 21:35 Ответить
болгари клопочуться за своїх...
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20.05.2020 21:37 Ответить
в переводе с дипломатического на человеческий: идите накуй!
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20.05.2020 21:38 Ответить
Завжди казав, що моноетнічні держави -найміцніші..
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20.05.2020 21:39 Ответить
як мадяр трохи заспокоїли..
https://www.youtube.com/watch?v=89cxqMWw4fk
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20.05.2020 22:22 Ответить
Фігня якась, болгарська община така нестійка, що якщо її розділити на декілька ОТГ, зламається?
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20.05.2020 21:40 Ответить
Кто нынче в Болгарии косит за Шрёдера?
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20.05.2020 21:42 Ответить
Ще історія України не переживала таких принижень!Зехайм таки примусив нас приймати з усіх боків… 0сь що значить наголосувати собі на біду малороса.
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20.05.2020 21:43 Ответить
Каждый шакал пытается укусить поверженного льва, каким себя показала Украина при Порошенко...
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20.05.2020 21:46 Ответить
Що ти верзеш? Порох примусив міжнародну спільноту хоч не вести перемовини за спиною .
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20.05.2020 21:48 Ответить
Я таким образом отлавливаю клиентов 95 квартала, вот потому ты не догадался - что я написал.
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20.05.2020 21:58 Ответить
В 1919 году на мирную конференцию в Париже делегация Украины приехала с картой, на которой территория страны была в 1,6 раза больше нынешней. Это настенная карта, где отображены все УКРАИНСКИЕ этнические земли, которые в конце первого десятилетия ХХ века входили в состав УНР (Украины). Как информирует «Радио «Свобода».
Тогда в состав Украины входили: Кубань, Ставрополье, Черноморщина, Восточная Слобожанщина, Стародубщина (сейчас оккупированные вражеской Россией); Берестейщина и Гомельщина (Беларусь); Холмщина, Подляшье, Надсяння, Северная Лемковщина (Польша); Южная Лемковщина (Словакия); Мармарощина, Южная Буковина (Румыния) Преднестровье. Но особый акцент в том, что в начале ХХ века Крым также был украинским. И это однозначно ставит точку в дискуссии вокруг того, что в 1954 году коммуняка Хрущев якобы «подарил» полуостров Украине. Да по указу гетмана Скоропадского весной 1918 года по всему Крыму была установлена украинская власть. А 29 апреля на всех кораблях Черноморского флота а было их тогда 400 были подняты сине-желтые флаги а их экипажи приняли присягу на верность Украины . Есть архивные материалы которые официально подтверждают это.
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20.05.2020 22:06 Ответить
типа нарисовали себе карту от сюда и досюда вот только, в отличие от финляндии и прибалтики защитить свои притязания не сумели, финны вон даже во второй мировой наваляли советам, а украина слилась тк атаманы не сумели власть поделить, так что карта та всего лишь влажные фантазии, а реальность будет видна в ближайшие годы
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20.05.2020 22:16 Ответить
Не твой ли второй ник - Святополк Сагайдачный, который у меня в подписчиках?
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20.05.2020 22:21 Ответить
Диалог и только диалог с Болгарией и болгарами в Украине.Болгары прекрасный народ!
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20.05.2020 21:47 Ответить
Вот пускай и сидят тихо и будут хорошими. Только почему то их подстрекают извне. Можно подумать их больше интересует не уровень жизни, а язык и паспорт меньшинства
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20.05.2020 22:34 Ответить
У каждого народа есть свой Янелох! Диалог, как и со сказочным ... , бесполезен...
Просто дуло расчехлить, в диалоге с Болгарией точно поможет!
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20.05.2020 22:38 Ответить
В Україні нема меньшин всі мають українське громадянство.
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20.05.2020 21:55 Ответить
+ Израиль Кипр и ?.?......- Бенечка сам журналистов троллил)))) там ещё Санек и два его друга)))) Санька паспорт израильский -даже фото в интернете есть))) Не смеши меня.... щас протянут законопроект и откроют свои карты.... У половины ПМЖ других стран)))) Бугагага ъъъъ Ахметкужина ПМЖ Франции получил)))) хехехе А Генерал( бывший шеф фигляра) паспорт в бубен.... Как забавно вышло ..... ♦️ масть..... Он самый лучший)))) И самый продуманный оказался - из аутсайдеров ПР сразу в дамки)))))
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21.05.2020 01:40 Ответить
при зэклоуне даже болгары в салупу полезли
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20.05.2020 21:57 Ответить
болгарам низзя, русне мона.
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20.05.2020 22:03 Ответить
Фига се. У нас есть МИД?
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20.05.2020 22:10 Ответить
Вокруг Осла Оманского нет не одного профи , по тому ему не кому объяснить , что когда в результате твоей тупорылой и бездарной политики , страна потеряла субъектность , то тогда любая страна , может рассказывать , что тебе делать и как правильно стоять по стойке смирно.
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20.05.2020 22:16 Ответить
Братушкам явно лапті настоятєльно порєкомендовалі єто сдєлать...
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20.05.2020 22:18 Ответить
А многочисленные выступления послов ЕС или восьмерки по внут делам Украины - это дружеская помощь, а никак не вмешательство.
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20.05.2020 22:28 Ответить
Ну если они настоятельно советуют нам бороться с коррупцией и посадить своих воров, то интересам народа и суверенитету государства это никак не противоречит.
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20.05.2020 22:52 Ответить
если они настоятельно советуют нам бороться с коррупцией

Результат в виде потери независимости уже есть, а коррупция скорее увеличивается. Так что реального толку от советов..
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20.05.2020 23:02 Ответить
Коррупция- это есть "независимость"? Та ты шо? Серьезно??? "Независимость" для кого? Коррупционеров от тюремных камер? Да мы уже 5 лет ждём, чтобы это "потерять"!
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20.05.2020 23:25 Ответить
Коррупция- это есть "независимость"?



Сегодня независимости нет, а коррупция - есть. Вчера б/м независимость была и коррупция тоже была. Те вещи малосвязанные.
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21.05.2020 00:44 Ответить
Это твоё личное оценочное суждение, как сидящего в Германии чела. Независимость есть, несмотря на войну. По крайней мере, она не изменилась с тех пор, как твоего соевого царька отправили в долгое путешествие на выборах. И коррупция есть. Почти такая же, как и при нём. По крайней мере, пока посадок ворья мы не видим. И да, как говорил ЕС Пеце ещё в его каденцию- коррупция является прямой угрозой суверенитету/независимости, не меньшей, чем расейская агрессия.
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21.05.2020 01:01 Ответить
всі намагання перемогти (точніше: понизити рівень) корупцію з одного наскоку - безперспективні, що яскраво доводить ******* зебільна "боротьба" з нею. Тільки системна боротьба може дати результат - доведено практикою інших країн. Для початку - створення органів боротьби з корупцією з відповідними повноваженннями. І потім - шукати кадрове наповнення цих органів, та вимагати від них результат.
Але в Україні результат - не скоро. Ще не всі, наприклад, переконались, що дрібні корупціонери Ситник і Холодницький результату не дадуть. Тим більше не дадуть, якщо владою помикатиме такий рейдер, як беня.

Учись, студент.
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20.05.2020 23:29 Ответить
Для початку - створення органів боротьби з корупцією з відповідними повноваженннями.
Для начала - ликвидация возможностей для коррупции, в тч и изза законов. В недавно принятом законе о банках решения НБУ становится неподсудными, напр банк по требованию НБУ может заявить фирме, что он СОМНЕВАЕТСЯ в легальности доходов и требует немедленно возвратить кредиты. Никаких доказательств банк предъявлять не обязан, оспорить его в суде фирма уже не сможет, значит, или разорение или .... договариваться с банком. И никакие органы борьбы с коррупцией при таком законе не помогут.

Закон кстати принят по требованию МВФ. Это - о внешнем управлении Украиной.
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21.05.2020 00:51 Ответить
як на мене: 1.боротьба з корупціонерами (їх посадки, чого так очікують зебіли) та 2.припинення каналів, можливостей корупції - суть трохи різні речі. Хоча і в другому випадку ви праві, і я не заперечую, що потрібно змінювати нормативну базу так, щоб позбавити корупцію грунту - але вище все ж таки мова йшла про посадки.
ЗІ: я не вважаю зебільно прийняті Закони та інші нормативні акти зразком досконалості, м'яко кажучи. Хоча деякі підтримую, як найменше зло в ситуації, що склалася. Тобто: погано, але потрібно, бо краще сьогодні - ніяк не вдасться.
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21.05.2020 01:16 Ответить
Значит часть коррупции относится к тн "преступления по взаимному согласию", с этим видим преступлений борьба с результатами (а не с причинами) малоэффективна. Напр в штатовском консульстве твоё дело каждый раз попадает к новому чиновнику, что затрудняет работу, но уменьшает возможность сговора и коррупции. Те не дают возможности возникнуть проблеме, тк раскрыть и доказать взятку, если обе стороны заинтересованы в ней, оч трудно.


ЗІ: я не вважаю зебільно прийняті Закони та інші нормативні акти зразком досконалості, м'яко кажучи.
Не юрист, потому оценка по результату: всякие антикоррупционне органы действуют уже лет 6, и вот результат их работы . "За первые три месяца 2020 у коррупционеров конфисковали 14 тыс. гривен" https://ukranews.com/news/697292-u-korruptsionerov-konfiskovali-14-tys-grn-za-3-mesyatsa
Расходы на содержание НАБУ, САП, АРМА, ГБР, ВАКС в том же первом квартале 2020 составили больше 600 МИЛЛИОНОВ гривен, те в сорок тыс раз больше. https://ru.slovoidilo.ua/2020/05/01/infografika/finansy/skolko-sredstv-potratila-ukraina-soderzhanie-antikorrupcionnyx-organov
Это ещё без учета 2,6 мдл гривен на СБУ, которая тоже вроде бы занимается коррупцией.
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21.05.2020 13:19 Ответить
по першому абзацу - важко заперечити.
по другому - тому я написав вище про кадрове наповнення антикорупційних органів. Які потрібно змінювати, якщо не справляються. Ситник і Холодницький - давно "напросились". Але сьогодні проблема в тому, що в турборежимі прийняли закон, який дозволяє проводити конкурс одноосібно керівником структури, в якій потрібне кадрове поповнення... І тут - дилема. Навіть не знаю, яким чином її вирішити...
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21.05.2020 13:36 Ответить
о другому - тому я написав вище про кадрове наповнення антикорупційних органів. Які потрібно змінювати, якщо не справляються.
Антикоррупционные органы Украины являются нарушением укр конституции, управляются с Запада, и - главное - не имеют задачи бороться с укр коррупцией. Задача у них другая: быть способом управления укр деятелями, в бизнесе и во власти, "западных партнеров", потому что реально всех можно при желании привлечь за коррупцию. Потому и столь низкая отдача в виде посадок и конфискаций - не для того созданы. Так что - потерявши независимость, танцуй как пан скажет.
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21.05.2020 15:38 Ответить
Вот блин клинтон.. до нас уже болгарские братушки добрались... Лучше бы они вспомнили куда "поделось" треть населения Болгарии этнические турки, им просто сменили фамилии и имена и сделали "болгарами" часть в связи с этим вынуждена была эмигрировать в Турцию.Оставшиеся ( вторая по численности группа в стране)просили разрешения на 10 минутный в день обзор теле новостей на турецком но получили ответ что это можно решить только на всеобщем "референдуме". И они нам "замечания" делают. Не ну "нахальство второе счастье"
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20.05.2020 22:31 Ответить
Что мы всё боимся кого-то обидеть? Оборзевших румын, венгров, болгар и москалей за такие выходки надо грубо посылать а не оправдываться и лепетать о дружбе как провинившийся третьекласник.
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20.05.2020 22:40 Ответить
кто-то что-то понял с этих "новостей" - про все написали только не написали в чем конфликт состоит - чего они хотят те болгары?
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20.05.2020 22:42 Ответить
Все як завжди, риги качають ситуацію, а сусідні держави користуються цим:
https://detector.media/infospace/article/174233/2020-01-27-lyudi-ustali-ot-jetikh-reform/
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20.05.2020 22:51 Ответить
https://censor.net.ua/news/3196876/pravitelstvo_bolgarii_vystupilo_protiv_razdeleniya_bolgradskogo_rayiona_odesskoyi_oblasti
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20.05.2020 22:59 Ответить
На похилу вербу всі кози скачуть ...
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20.05.2020 22:52 Ответить
а десь хтось відстоює національну самобитность українців ??? Хоч тут, хоч закордоном?
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20.05.2020 22:58 Ответить
Европейские ценности в Украине, это мина замедленного действия и это хорошо видно по Крыму, Донбассу, морской зоне, которую оттяпала у Украины Румыния.
На очереди Закарпатье, возможно другие территории.

Если в Украине и дальше будут внедряться европейские ценности, децентрализация, способствующие неуправляемости и развалу Украины, то в скором времени от Украины останутся только рожки да ножки.
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20.05.2020 23:10 Ответить
Европейские ценности оказывается виноваты,что балалайня Крым украла и на донбасс полезла. А не пошёл бы ты лесом,провокатор?
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21.05.2020 01:09 Ответить
Россия воспользовалась слабостью Украины, а слабость, неуправляемость, хаос, это уже результат тех порядков, которые царят в Украине.

Хаос и беспредел в Украине, это прямой результат влияния Европы, Венецианской комиссии в Украине и чем больше это влияние, тем больше хаоса и беспредела.

Навязанная Европой децентализация, другие "ценности" еще больше ослабляет управляемость в Украине, что при определенных условиях приведет к ее полному развалу.
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21.05.2020 12:26 Ответить
Слабоватая методичка, ей богу. Но на слабых умом может подействовать. Вы-кацапоботы на таких и рассчитываете. Но здесь не обломится.)
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21.05.2020 23:18 Ответить
Агентов во власти и просто поклонников путина в Болгарии немерено, хотя поменьше чем в Украине. Но действуют слаженно и незаметно по указке Кремля.
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20.05.2020 23:43 Ответить
Кто там ещё не плюнул в Украину по заказу русни? А чего проще-принять в ВР декларацию по административно-территоральному устройству Болгарии и защите украинцев там. Просто,чтобы показать абсурдность ситуации.
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21.05.2020 01:07 Ответить
ничего не понял! что там с болгарами произошло???
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21.05.2020 06:57 Ответить
Все нормально! Кто нам еще при зедебилах претензии не предъявлял? Остался наверное Гондурас,они должны возмутится ,что их не правильно назвали!!
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21.05.2020 11:14 Ответить
Все эти "мононациональные районы" до добра не доведут.....
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21.05.2020 14:16 Ответить
кто следующий на очереди ??? армяне ??? цыгане ??? кому ещё не нарезали суверенитету ???
огласите весь список пожалуста (С)
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21.05.2020 14:25 Ответить
 
 