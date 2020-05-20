Для нас совершенно неприемлемы попытки вмешательства иностранного государства во внутренние дела Украины, - МИД о декларации парламента Болгарии

Министерство иностранных дел Украины выступило с заявлением в связи с принятием Народным Собранием Болгарии Декларации по административно-территориальной реформы в Украине

Как передает Цензор.НЕТ текст заявления опубликован на официальном сайте МИД.

В заявлении говорится: "Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с принятием 20 мая 2020 Народным Собранием Республики Болгария Декларации по административно-территориальной реформы в Украине и защиты прав и целостности болгарскогой сообщества.

Вопросы административно-территориального устройства Украины относится к исключительной компетенции органов государственной власти Украины. Для нас совершенно неприемлемы попытки вмешательства иностранного государства во внутренние дела Украины.

Вызывают удивление и непонимание манипулятивные недостоверные утверждения о влиянии реформы на национальную самобытность этнических болгар Украины".

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"Подчеркиваем, что защита прав и свобод представителей всех национальных меньшинств нашего государства, в т.ч. и болгарской, является одним из основополагающих приоритетов деятельности органов власти Украины и осуществляется в строгом соответствии с Рамочной конвенции Совета Европы о защите национальных меньшинств (1995 год).

Украинская сторона неоднократно доказывала открытость и готовность содействовать развитию национальной самобытности украинских граждан с этническим болгарским происхождением. Права национальных меньшинств в Украине закреплены в национальном законодательстве и неуклонно защищаются государством в соответствии с современных европейских практик", - отмечется в заявлении.

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В МИД подчеркнули: "Вопрос о Болградского района будет решен в соответствии с украинским законодательством с учетом позиции местных жителей, в т.ч. многочисленной болгарской общины.

Считаем, что любые вопросы можно решить путем конструктивного диалога и происходит на уровне глав МИД двух стран".

"Призываем болгарских парламентариев действовать в соответствии с принципами дружбы и добрососедства, которые традиционно существуют между Украиной и Болгарией", - резюмировали во внешнеполитическом ведомстве.