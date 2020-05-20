РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10285 посетителей онлайн
Новости
3 208 57

Употребление в пищу диких животных официально запретили на пять лет в китайской Ухани

Употребление в пищу диких животных официально запретили на пять лет в китайской Ухани

Власти китайского города Ухань, откуда началась пандемия коронавируса, официально запретила утребление и охоту на диких животных в течение следующих пяти лет.

Соответствующее решение было принято 20 мая и опубликован на сайте Генерального бюро народного правительства города Ухань с целью защиты дикой природы и для борьбы с незаконной торговлей животными Китае, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

"Ни одна организация или отдельное лицо не может производить, перерабатывать или употреблять в пищу продукцию, изготовленную из диких животных. Ни одна организация или лицо не имеет права рекламировать, требовать или побуждать к потреблению запрещенных диких животных или заниматься незаконной торговлей, а также распространять соответствующую рекламу, вывески или рецепты", - говорится в постановлении.

Отмечено, что город объявил себя "заповедником дикой природы" и запретил почти любую охоту на диких животных в его пределах. Исключениями стали отлов животных для научных исследований, регулирования численности популяции, мониторинг эпидемических заболеваний и другие особые обстоятельства. Правительство также запретило выдавать специальную лицензию для охоты диких животных, находящихся на грани исчезновения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Китае наблюдается новая вспышка COVID-19 в провинциях, граничащих с РФ, более 100 млн человек отправили на карантин, - СМИ

Кроме того, под запрет попало разведение наземных и водных диких животных с целью употребления в пищу. Впрочем, разрешено разводить диких животных с целью защиты видов, для научных исследований и выставок.

Уханское муниципальное народное правительство добавило, что соответствующее постановление вступает в силу с 20 мая и действует в течение пяти лет.

Напомним, конференция Всемирной организации здравоохранения на уровне министров здравоохранения поддержала резолюцию, в которой говорится о необходимости тщательно расследовать меры, введенные различными странами мира в ответ на пандемию коронавирусной инфекции. В документе содержится призыв провести "объективную, независимую и всестороннюю оценку" международной реакции на распространение коронавируса. При этом нет призывов выяснить обстоятельства появления вируса и не упоминается Китай как страна, где новый вирус был впервые обнаружен.

Автор: 

ВОЗ (777) запрет (1705) Китай (2911) защита животных (79) еда (352) Ухань (48)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+9
Мощная мера. Ну, будут на электричке в соседний город ездить землероек кушать, а по ночам тараканов на кухне.
показать весь комментарий
20.05.2020 21:40
+9
кажанам полегчало
показать весь комментарий
20.05.2020 21:41
+9
Употребление в пищу диких животных официально запретили на пять лет в китайской Ухани - Цензор.НЕТ 7004
показать весь комментарий
20.05.2020 21:59
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вот всем прям полегчало
показать весь комментарий
20.05.2020 21:38 Ответить
кажанам полегчало
показать весь комментарий
20.05.2020 21:41 Ответить
Той кажан, з якого буцім то все почалось, жив за 1500 км від Уханю.
показать весь комментарий
20.05.2020 21:48 Ответить
Все эти сказки о кажанах для лохов.
показать весь комментарий
20.05.2020 22:28 Ответить
...ага ...він ще й "кохався" з панголіном ...офіційна версія появи коронавірусу ...
показать весь комментарий
20.05.2020 22:33 Ответить
Мощная мера. Ну, будут на электричке в соседний город ездить землероек кушать, а по ночам тараканов на кухне.
показать весь комментарий
20.05.2020 21:40 Ответить
так они и послушают
показать весь комментарий
20.05.2020 21:41 Ответить
крысолов, вашим там не светит...ибо, что еще китайцу с крысой делать, а нельзя...
как пелось:
в том кармане пачка сигарет,
горсточка риса, дохлаяКРЫСА и
а-громаднейший Мао портрет
показать весь комментарий
20.05.2020 22:14 Ответить
показать весь комментарий
20.05.2020 22:28 Ответить
ну...и шо им теперь жрать? )))
показать весь комментарий
20.05.2020 21:42 Ответить
Употребление в пищу диких животных официально запретили на пять лет в китайской Ухани - Цензор.НЕТ 9674 https://censor.net/user/371210 Если жрать китайцев, то никто и не заметит.
показать весь комментарий
20.05.2020 21:49 Ответить
может быть... но фууу!
показать весь комментарий
20.05.2020 21:51 Ответить
А тарганів з кажанами і хробаків не фу?
показать весь комментарий
20.05.2020 21:54 Ответить
Употребление в пищу диких животных официально запретили на пять лет в китайской Ухани

=========================================================
добре хоч кацапів "употреблять в піщу" не заборонили в Ухані
показать весь комментарий
20.05.2020 22:02 Ответить
фуу....ще й як фуу... навіть не уявляю...
спасибо! ))) попил чайку...та ёлыпапалы !!! *****!
показать весь комментарий
20.05.2020 22:03 Ответить
Как сказать. Говорить об этом у них табу, но ходят слухи на просторах инета, т.с. есть гурманы по нерожденным младенцам. А правда это или журналистские домыслы - ХЗ. Но как показывает практика в азиатских странах типа Китая, Вьетнама, Комбоджи едят все что шаволится.
показать весь комментарий
20.05.2020 22:02 Ответить
Там и птицы ниже 30 метров не опускаются.
показать весь комментарий
20.05.2020 22:23 Ответить
они там друг дружку переедят так, что пообъедаются
показать весь комментарий
20.05.2020 22:05 Ответить
Пожалуй пора потребовать у желтых компенсацию за корону.нет вместе с янки устроить им войну.если что зовите меня буду комендантом местного Куртенгофа
показать весь комментарий
20.05.2020 21:42 Ответить
Про тварин:
https://novynarnia.com/2020/05/20/minyust-pochav-prodavati-sobak/ Мін'юст почав продавати собак за борги їх власників
показать весь комментарий
20.05.2020 21:43 Ответить
КИтаёзы а кто будет отвечать за ваш вирус и угробленную экономику, и сотни тысяч умерших? А китаёзы? Или как всегда на дурочку косить будете. Надеюсь вас по серьёзному прижмут...
показать весь комментарий
20.05.2020 21:43 Ответить
Найвный ты.Хто их прижмет? Кацапов сильно прижали за все ихние "подвиги"?
Так и этих "прижмут" с ихним яо
показать весь комментарий
20.05.2020 21:59 Ответить
Що це за відволікаючі рухи?! Вірусь клонували в лабораторії. Тепер щоб відвернути увагу знову звірята винні? Офуїти китайці хитрі»»
показать весь комментарий
20.05.2020 21:46 Ответить
А чому не назавжди ?
показать весь комментарий
20.05.2020 21:52 Ответить
З їхнім менталітитем нічого не поробиш, коли був на Шри-Ланці в номер залізла ігуана, через 10 хв весь персонал отелю носився за нею з ножами і сокирами.
показать весь комментарий
20.05.2020 21:53 Ответить
Брехня, искусственный вирус.
показать весь комментарий
20.05.2020 21:53 Ответить
Для того, що б холодна вода стала гарячою, її необхідно підігріти.
показать весь комментарий
20.05.2020 21:55 Ответить
В Китае 102 города с населением больше 1 миллиона. Или нам хотят рассказать, что диких животных жрут только в Ухани
показать весь комментарий
20.05.2020 21:56 Ответить
Пане, https://censor.net/user/211128, касабів понапрієхало у всі 102 міста Піднебесної. Їх будуть їсти допоки ООН не визнеає їх дікімі жівотнимі. Маємо надію, що їх так "попасом, попасом" вижеруть аж до Ітіль(Ра).
показать весь комментарий
20.05.2020 22:34 Ответить
кетай такой кетай. вам - сказочки про ковидных диких зверей, а сами скупают зерно в огромных количествах по всему миру. дешёвой нефтью и газом уже затарились, производство полностью восстановили. удачного всем карантина)) особенно - Африке((
показать весь комментарий
20.05.2020 21:58 Ответить
Употребление в пищу диких животных официально запретили на пять лет в китайской Ухани - Цензор.НЕТ 7004
показать весь комментарий
20.05.2020 21:59 Ответить
показать весь комментарий
20.05.2020 22:05 Ответить
Я так хохотаюсь!!
🤣🤣
показать весь комментарий
20.05.2020 22:00 Ответить
Но по прежнему можно есть гусениц, тараканов и помет летучих мышей.
показать весь комментарий
20.05.2020 22:06 Ответить
Людей, що їдять людські зародки з аборторіїв це може зупинити..?
показать весь комментарий
20.05.2020 22:07 Ответить
Будут для начала приучать , одомашнивать на денек....
показать весь комментарий
20.05.2020 22:11 Ответить
Вживання в їжу диких тварин офіційно заборонили на п'ять років у китайському Ухані - Цензор.НЕТ 2689
показать весь комментарий
20.05.2020 22:14 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=0BpNnPAROIk Станет другом большим Для зверей и для птиц,Человек больше им не опасен.

https://www.youtube.com/watch?v=0BpNnPAROIk И не будет в помине Озлобленных лиц, А на меньшее я не согласен. (с)
Вживання в їжу диких тварин офіційно заборонили на п'ять років у китайському Ухані - Цензор.НЕТ 5103
показать весь комментарий
20.05.2020 22:44 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=C3LW0F44V80 Ностальгия...
Вживання в їжу диких тварин офіційно заборонили на п'ять років у китайському Ухані - Цензор.НЕТ 8228
показать весь комментарий
20.05.2020 22:50 Ответить
где можно скачать эту картинку)))) дай ссылку))
показать весь комментарий
21.05.2020 09:31 Ответить
А я помню?
Щёлкаешь эту картинку здесь правой клавой мыши, выбираешь - "Сохранить изображение как" и скачиваешь.
показать весь комментарий
21.05.2020 10:16 Ответить
Кто всю жизнь питался кажанами, никогда от него не откажется! На этом будут только рубить бабло контрабандисты, полиция и местная власть!
показать весь комментарий
20.05.2020 22:17 Ответить
Треба заборонити китайцям в'їзд у всі країни.
показать весь комментарий
20.05.2020 22:20 Ответить
исключение-кацапы
показать весь комментарий
20.05.2020 22:24 Ответить
Фигня это все панове-дичь тут точно не при чем.
показать весь комментарий
20.05.2020 22:26 Ответить
Ага, кажанов они запретили жрать. Вы еще им саранчу или опарышей запретите употреблять. Будет бунт.
показать весь комментарий
20.05.2020 22:30 Ответить
Сегодня в мире выявлено 106 тыс. новых заражённых. Рекорд, ети его...
показать весь комментарий
20.05.2020 22:30 Ответить
"Вживання в їжу диких тварин офіційно заборонили на п'ять років у китайському Ухані" у кожній країні свої зебіли. Їм би ще пєдаліків ,щоб метро закрили на 3 роки!
https://images.cnscdn.com/images/b/9/f/b/b9fb6e549dd95590ee261687311af3b0/original.jpg
показать весь комментарий
20.05.2020 22:47 Ответить
ну да, там скоро коммунизьма будет, а животные - пусть живут
показать весь комментарий
20.05.2020 23:30 Ответить
Хитродупі вирішили звалити розробку і штучно виготовлений вірус на диких тварин. Є три країни які несуть відповідальність за пандемію це Франція США і Китай.
показать весь комментарий
21.05.2020 06:13 Ответить
вы не понимаете китайцев- муха, червяк, таракан, крыса, это деликатес, какие-то животные, а не люди
показать весь комментарий
21.05.2020 07:07 Ответить
А разве это не деликатес?
показать весь комментарий
21.05.2020 10:32 Ответить
Перенесут рынок в соседнюю область и будут ездить за супом из кажана туда.
Но решение правильное.
Просто потому что в соседней области не будет вирусологической лаборатории из которой могут сбегать потенциально опасные вирусы диких животных.
Лаборатория отдельно - не проблема.
Рынок диких животных отдельно - не проблема.
Проблема - это рынок диких животных рядом с лабораторией исследующей вирусы диких животных.
показать весь комментарий
21.05.2020 10:35 Ответить
Сделали летучих мышей и палангинов виновниками болезни .Но никто не хочет вспоминать ,что сами биологи-вирусологи охотились за этими животными в поисках новых видов еще не известных вирусов .Короновирус-это итог экспериментов .Открыли ящик Пандоры ...
показать весь комментарий
21.05.2020 10:56 Ответить
Нда....
Пеленгас и Бэтмен - это сила!
показать весь комментарий
21.05.2020 12:12 Ответить
 
 