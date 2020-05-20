Употребление в пищу диких животных официально запретили на пять лет в китайской Ухани
Власти китайского города Ухань, откуда началась пандемия коронавируса, официально запретила утребление и охоту на диких животных в течение следующих пяти лет.
Соответствующее решение было принято 20 мая и опубликован на сайте Генерального бюро народного правительства города Ухань с целью защиты дикой природы и для борьбы с незаконной торговлей животными Китае, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.
"Ни одна организация или отдельное лицо не может производить, перерабатывать или употреблять в пищу продукцию, изготовленную из диких животных. Ни одна организация или лицо не имеет права рекламировать, требовать или побуждать к потреблению запрещенных диких животных или заниматься незаконной торговлей, а также распространять соответствующую рекламу, вывески или рецепты", - говорится в постановлении.
Отмечено, что город объявил себя "заповедником дикой природы" и запретил почти любую охоту на диких животных в его пределах. Исключениями стали отлов животных для научных исследований, регулирования численности популяции, мониторинг эпидемических заболеваний и другие особые обстоятельства. Правительство также запретило выдавать специальную лицензию для охоты диких животных, находящихся на грани исчезновения.
Кроме того, под запрет попало разведение наземных и водных диких животных с целью употребления в пищу. Впрочем, разрешено разводить диких животных с целью защиты видов, для научных исследований и выставок.
Уханское муниципальное народное правительство добавило, что соответствующее постановление вступает в силу с 20 мая и действует в течение пяти лет.
Напомним, конференция Всемирной организации здравоохранения на уровне министров здравоохранения поддержала резолюцию, в которой говорится о необходимости тщательно расследовать меры, введенные различными странами мира в ответ на пандемию коронавирусной инфекции. В документе содержится призыв провести "объективную, независимую и всестороннюю оценку" международной реакции на распространение коронавируса. При этом нет призывов выяснить обстоятельства появления вируса и не упоминается Китай как страна, где новый вирус был впервые обнаружен.
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как пелось:
в том кармане пачка сигарет,
горсточка риса, дохлаяКРЫСА и
а-громаднейший Мао портрет
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добре хоч кацапів "употреблять в піщу" не заборонили в Ухані
спасибо! ))) попил чайку...та ёлыпапалы !!! *****!
https://novynarnia.com/2020/05/20/minyust-pochav-prodavati-sobak/ Мін'юст почав продавати собак за борги їх власників
Так и этих "прижмут" с ихним яо
🤣🤣
https://www.youtube.com/watch?v=0BpNnPAROIk И не будет в помине Озлобленных лиц, А на меньшее я не согласен. (с)
Щёлкаешь эту картинку здесь правой клавой мыши, выбираешь - "Сохранить изображение как" и скачиваешь.
https://images.cnscdn.com/images/b/9/f/b/b9fb6e549dd95590ee261687311af3b0/original.jpg
Но решение правильное.
Просто потому что в соседней области не будет вирусологической лаборатории из которой могут сбегать потенциально опасные вирусы диких животных.
Лаборатория отдельно - не проблема.
Рынок диких животных отдельно - не проблема.
Проблема - это рынок диких животных рядом с лабораторией исследующей вирусы диких животных.
Пеленгас и Бэтмен - это сила!