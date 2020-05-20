Употребление в пищу диких животных официально запретили на пять лет в китайской Ухани

Власти китайского города Ухань, откуда началась пандемия коронавируса, официально запретила утребление и охоту на диких животных в течение следующих пяти лет.

Соответствующее решение было принято 20 мая и опубликован на сайте Генерального бюро народного правительства города Ухань с целью защиты дикой природы и для борьбы с незаконной торговлей животными Китае, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

"Ни одна организация или отдельное лицо не может производить, перерабатывать или употреблять в пищу продукцию, изготовленную из диких животных. Ни одна организация или лицо не имеет права рекламировать, требовать или побуждать к потреблению запрещенных диких животных или заниматься незаконной торговлей, а также распространять соответствующую рекламу, вывески или рецепты", - говорится в постановлении.

Отмечено, что город объявил себя "заповедником дикой природы" и запретил почти любую охоту на диких животных в его пределах. Исключениями стали отлов животных для научных исследований, регулирования численности популяции, мониторинг эпидемических заболеваний и другие особые обстоятельства. Правительство также запретило выдавать специальную лицензию для охоты диких животных, находящихся на грани исчезновения.

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Кроме того, под запрет попало разведение наземных и водных диких животных с целью употребления в пищу. Впрочем, разрешено разводить диких животных с целью защиты видов, для научных исследований и выставок.

Уханское муниципальное народное правительство добавило, что соответствующее постановление вступает в силу с 20 мая и действует в течение пяти лет.

Напомним, конференция Всемирной организации здравоохранения на уровне министров здравоохранения поддержала резолюцию, в которой говорится о необходимости тщательно расследовать меры, введенные различными странами мира в ответ на пандемию коронавирусной инфекции. В документе содержится призыв провести "объективную, независимую и всестороннюю оценку" международной реакции на распространение коронавируса. При этом нет призывов выяснить обстоятельства появления вируса и не упоминается Китай как страна, где новый вирус был впервые обнаружен.