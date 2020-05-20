Представителей Blue Star Strategies, которую связывают с украинской Burisma, вызывают в Сенат США для дачи показаний, - The Hill
Комитет Сената США по внутренней безопасности и правительственным вопросам проголосовал за выдачу повестки для дачи показаний представителям компании Blue Star Strategies, которую связывают с украинской газовой компанией Burisma Holdings.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Hill, представители Blue Star Strategies должны предоставить материалы компании с 2013 года, "связанные с работой для или от имени Burisma Holdings или лиц, связанных с Burisma". В Сенате также ждут высокопоставленных чиновников Blue Star.
Инициировал повестку председатель комитета, республиканец Рон Джонсон.
Сообщается, что демократы Сената разозлились из-за решение назначить голосование по повестке, несмотря на пандемию коронавирусной инфекции.
Как пишет The Hill, демократы в течение нескольких недель, как публично, так и в частном порядке, предупреждали, что республиканцы используют Сенат для преследования политических конкурентов президента Трампа и, возможно, "нечаянно распространяют дезинформацию России".
Республиканцы имеют большинство в Сенате, что позволяет им объявить повестку, несмотря на противодействие со стороны демократов.
Напомним, один из основных вопросов в ходе предвыборной гонки в США - деятельность в Украине отца и сына Байденов. Действующий президент Трамп пообещал говорить об этом все время, потому что Байдены не могут ответить на эти обвинения. Сын Джо Байдена занимал высокую должность в компании Burisma.
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The many paths fromTrump to Russia
https://edition.cnn.com/interactive/2017/politics/trump-russia-connections/
Спеціальний радник Роберт Мюллер та комітети обох палат Конгресу розслідують втручання Росії у вибори 2016 року та чи існували якісь зв'язки або координація між орбітою Трампа та російським урядом. Ось підсумок відомих зв'язків між партнерами Трампа та Росією
Але реакція ДЕРЖДЕПУ красномовніша .А оце вже б'є по тупорилим слугам з їхнім пацанчиком ,і Україні в цілому.
https://prm.ua/u-derzhdepi-ssha-vislovili-**************-cherez-zayavi-zelenskogo-pro-plivki-derkacha/ У ДЕРЖДЕПІ США ВИСЛОВИЛИ ЗАНЕПОКОЄННЯ ЧЕРЕЗ ЗАЯВИ ЗЕЛЕНСЬКОГО ПРО ПЛІВКИ ДЕРКАЧА