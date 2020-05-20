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Представителей Blue Star Strategies, которую связывают с украинской Burisma, вызывают в Сенат США для дачи показаний, - The Hill

Представителей Blue Star Strategies, которую связывают с украинской Burisma, вызывают в Сенат США для дачи показаний, - The Hill

Комитет Сената США по внутренней безопасности и правительственным вопросам проголосовал за выдачу повестки для дачи показаний представителям компании Blue Star Strategies, которую связывают с украинской газовой компанией Burisma Holdings.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Hill, представители Blue Star Strategies должны предоставить материалы компании с 2013 года, "связанные с работой для или от имени Burisma Holdings или лиц, связанных с Burisma". В Сенате также ждут высокопоставленных чиновников Blue Star.

Инициировал повестку председатель комитета, республиканец Рон Джонсон.

Сообщается, что демократы Сената разозлились из-за решение назначить голосование по повестке, несмотря на пандемию коронавирусной инфекции.

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Как пишет The Hill, демократы в течение нескольких недель, как публично, так и в частном порядке, предупреждали, что республиканцы используют Сенат для преследования политических конкурентов президента Трампа и, возможно, "нечаянно распространяют дезинформацию России".

Республиканцы имеют большинство в Сенате, что позволяет им объявить повестку, несмотря на противодействие со стороны демократов.

Напомним, один из основных вопросов в ходе предвыборной гонки в США - деятельность в Украине отца и сына Байденов. Действующий президент Трамп пообещал говорить об этом все время, потому что Байдены не могут ответить на эти обвинения. Сын Джо Байдена занимал высокую должность в компании Burisma.

Автор: 

Байден Джо (2785) Трамп Дональд (5089) Сенат США (498) Burisma (36)


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Топ комментарии
+13
Идиот Зеленский втягивает Украину в американские разборки.
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20.05.2020 22:17
+10
Кацапсина в будку!
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20.05.2020 22:04
+10
Кацапи валять Байдена на користь рудого клоуна. І Україна знову втягнута в протистояння США та РФ, та ще й на боці кацапів.
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20.05.2020 22:09
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Страница 2 из 2
Ничего странного нет - в Штатах предвыборная гонка в полном разгаре. И всплыло это всё сейчас, в самое нужное для Трампа время - когда надо утопить Байдена. И у него хорошие шансы это сделать.
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20.05.2020 23:17 Ответить
Трамп облажался с недооценкой короновируса и сейчас ему нужен новый скандал для отвлечения внимания за счет Украины, а наш нелох ему помогает в этом за интересов Украины.
The many paths fromTrump to Russia

https://edition.cnn.com/interactive/2017/politics/trump-russia-connections/

Спеціальний радник Роберт Мюллер та комітети обох палат Конгресу розслідують втручання Росії у вибори 2016 року та чи існували якісь зв'язки або координація між орбітою Трампа та російським урядом. Ось підсумок відомих зв'язків між партнерами Трампа та Росією
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20.05.2020 23:25 Ответить
Я так понимаю,расследывать будет комиссия сената, поскольку очевидно, демократы попробуют заблокировать следствие в Украине. Значит, от сената в Украину отправится следственная комиссия, которая будет работать на месте. У Трампа нет иного выхода победить, значит он пойдет до конца. Вот это будет шоу.
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20.05.2020 22:50 Ответить
Членограй, заради того шоб потрафити зеленому стаду, втягує Україну у внутрішньо-американські розборки. що загрожують втратою України підтримки США. скажіть в кріслі президнета тупе бидло чи підступний ворог?
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20.05.2020 22:55 Ответить
Два в одном Зебиле.
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20.05.2020 23:38 Ответить
По информации сми, демократическая часть госдепа начала давит на зеленского с требованием "не вмешиваться в выборы сша" и не проводить расследование по делу Байдена. В связи с этим, ожидается такое же давление, но со стороны республиканцев, с требованием расследование проводить. Зеленскому не позавидуешь
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20.05.2020 22:55 Ответить
Факт ! Зеленскому скоро придётся выбирать, на чьей он стороне. И важно сделать правильную ставку. Петя в своё время топил за Клинтоншу и проиграл. А теперь время пришло, и ему это припомнят.
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20.05.2020 23:00 Ответить
Дело в том, что если сенат раскрутит следствие, никуда не денешься, заставят
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20.05.2020 23:02 Ответить
Та то ясно.Трампівські передбачувано зреагували.Але то їхні справи
Але реакція ДЕРЖДЕПУ красномовніша .А оце вже б'є по тупорилим слугам з їхнім пацанчиком ,і Україні в цілому.
https://prm.ua/u-derzhdepi-ssha-vislovili-**************-cherez-zayavi-zelenskogo-pro-plivki-derkacha/ У ДЕРЖДЕПІ США ВИСЛОВИЛИ ЗАНЕПОКОЄННЯ ЧЕРЕЗ ЗАЯВИ ЗЕЛЕНСЬКОГО ПРО ПЛІВКИ ДЕРКАЧА
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20.05.2020 22:59 Ответить
Это демократы Сча республиканцы подтянутся с противоположным требованием
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20.05.2020 23:00 Ответить
А до того, як зЕ відкрило рота, Україну підтримували і демократи, і республіканці
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20.05.2020 23:10 Ответить
ждём результатов расследования этих коррупционных делишек с полным разоблачением
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20.05.2020 23:13 Ответить
Если я правильно понял, зеленые совместно с кацапами топят за американского клоуна?
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20.05.2020 23:15 Ответить
Зеленые оказались между молотом и наковальней
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20.05.2020 23:18 Ответить
А ничего, что открыли дело на Петра за государственную измену? Для нас Байден только соучастник! Он может сто раз выйти из президентской гонки, может уйти на покой... а вот Петро под рукой, да еще и без неприкосновенности! Продавать страну за миллиард - это нехорошо, лет 15 думаю, он заработает!
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20.05.2020 23:32 Ответить
Пете сейчас самое время мчать в Липецк. Только там его не достанут Байдены. Да, там конечно придётся ещё объясняться с пуйлом, но он его примет 100%. А шоколадная фабрика позволит безбедно прожить остаток жизни. Для Пети сейчас это единственный реальный выход из ситуации.
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20.05.2020 23:40 Ответить
Нет, Липецк это не реально... разве что Лондон! Тем более, что он всю жизнь зубрил английский, а Лерка уже приготовила ему запасной аэродром! Поэтому, надо срочно забрать у Петра загран паспорт...
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20.05.2020 23:51 Ответить
Байдануті в траурі-прийдеться злодіям таки відповідати. https://www.dw.com/ru/%D0%BA%D1%82%D0%BE-%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D1%82-%D0%B7%D0%B0-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9-%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B9-%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BC%D0%B0/a-17646018 https://www.dw.com/ru/%D0%BA%D1%82%D0%BE
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20.05.2020 23:30 Ответить
Будут ставить раком, хозяина свиньи, потом свинью.
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21.05.2020 00:59 Ответить
полетела ответочка за попытку импичмента.
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21.05.2020 03:25 Ответить
Пока только з.******** зашевелились
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21.05.2020 08:55 Ответить
Пока только з.******** зашевелились
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21.05.2020 15:48 Ответить
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