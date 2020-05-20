Представителей Blue Star Strategies, которую связывают с украинской Burisma, вызывают в Сенат США для дачи показаний, - The Hill

Комитет Сената США по внутренней безопасности и правительственным вопросам проголосовал за выдачу повестки для дачи показаний представителям компании Blue Star Strategies, которую связывают с украинской газовой компанией Burisma Holdings.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Hill, представители Blue Star Strategies должны предоставить материалы компании с 2013 года, "связанные с работой для или от имени Burisma Holdings или лиц, связанных с Burisma". В Сенате также ждут высокопоставленных чиновников Blue Star.

Инициировал повестку председатель комитета, республиканец Рон Джонсон.

Сообщается, что демократы Сената разозлились из-за решение назначить голосование по повестке, несмотря на пандемию коронавирусной инфекции.

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Как пишет The Hill, демократы в течение нескольких недель, как публично, так и в частном порядке, предупреждали, что республиканцы используют Сенат для преследования политических конкурентов президента Трампа и, возможно, "нечаянно распространяют дезинформацию России".

Республиканцы имеют большинство в Сенате, что позволяет им объявить повестку, несмотря на противодействие со стороны демократов.

Напомним, один из основных вопросов в ходе предвыборной гонки в США - деятельность в Украине отца и сына Байденов. Действующий президент Трамп пообещал говорить об этом все время, потому что Байдены не могут ответить на эти обвинения. Сын Джо Байдена занимал высокую должность в компании Burisma.