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Новости Коронавирус и карантин
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За сутки в мире зафиксированы 106 тыс. новых случаев COVID-19, это рекорд с начала пандемии, - ВОЗ

За сутки в мире зафиксированы 106 тыс. новых случаев COVID-19, это рекорд с начала пандемии, - ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения сообщила в среду, что за прошедшие сутки в мире зарегистрировала самое большое число заражений коронавирусом с момента начала пандемии.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"За последние 24 часа в ВОЗ поступили данные о 106 тыс. случаях заболевания, что является самым высоким суточным показателем с начала вспышки. Почти две трети этих случаев были зарегистрированы всего в четырех странах", - сообщает ВОЗ в своем твиттере со ссылкой на гендиректора организации Тедроса Адханома Гебрейесуса. При этом, не указывается, о каких именно четырех странах идет речь.

Глава ВОЗ подчеркнул, что мировой общественности "еще предстоит пройти долгий путь с пандемией COVID-19".

Ранее в среду, согласно данным сайта Worldometer, число диагностированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире достигло отметки в 5 млн. Согласно статистике, зарегистрировано более 325 тыс. случаев смерти людей с коронавирусом. Между тем, более 1,97 млн заболевших выздоровели, что составляет почти 40% всех выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Читайте на "Цензор.НЕТ": До 250 миллионов человек могут заразиться коронавирусом, - ВОЗ

Рекордное количество заражений и случаев смерти инфицированных COVID-19 приходится на США. Там с начала вспышки коронавируса выявлено свыше 1,5 млн заражений, причем более 93 тыс. скончались. Согласно данным сайта, в тройку с самой непростой эпидемиологической ситуацией входят также Испания и Россия.

При этом специалисты ранее неоднократно отмечали, что цифры, касающиеся общего количества заражений - в реальности неточные, так как, речь идёт только о подтверждённых медиками случаях. В действительности это количество существенно выше.

Также читайте: Странам Европы надо готовиться ко второй волне COVID-19, - ВОЗ

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ВОЗ (777) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+4
карантин для лохов, у нас от гепатита больше людей умирает в тысячи раз! Гепатит пандемия?
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20.05.2020 23:14
+4
У нас от гепатита умирает по 500 тысяч? ты клоун или дебил...
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20.05.2020 23:30
+4
Сергій, ви дебіл. Не заважайте людям працювати. Якщо боїтеся тотсмдіть дома, але чому повинні інші сидіти і вмирати з голоду?
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21.05.2020 00:35
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Его можно было и не вводить ИМХО.
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21.05.2020 01:15 Ответить
А Зеленський думаэ відкривати дит. садки... Де здоровий глузд????
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20.05.2020 23:13 Ответить
Сергій, ви дебіл. Не заважайте людям працювати. Якщо боїтеся тотсмдіть дома, але чому повинні інші сидіти і вмирати з голоду?
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21.05.2020 00:35 Ответить
Він цілий гетьман, а ви його дебілом.
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21.05.2020 11:38 Ответить
карантин для лохов, у нас от гепатита больше людей умирает в тысячи раз! Гепатит пандемия?
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20.05.2020 23:14 Ответить
У нас от гепатита умирает по 500 тысяч? ты клоун или дебил...
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20.05.2020 23:30 Ответить
А у нас от ковида умерло 500 тысяч? А от гепатита к примеру https://cyberleninka.ru/article/n/voz-informatsionnyy-byulleten-iyul-2019-vsemirnyy-den-borby-s-gepatitom-2019-g-vkladyvayte-resursy-v-eliminatsiyu-gepatita/viewer согласно данным того же ВОЗ в мире ежегодно умирает 1,4 млн. человек . Не в тысячи раз конечно, но почти в три раза больше. А инфицированы им 325 млн. человек согласно тех же данных, которые опубликовали 19.08.2019. Так кто клоун или дебил?
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21.05.2020 01:02 Ответить
Ковид еще не закончился. И год еше не закончился. Так что есть вероятность, что до 1-2 млн умепших еще доберемся. Или даже больше.
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21.05.2020 06:22 Ответить
Ну если постараться, то на ковид можно списать даже погибших в автокатастрофах. Тем более сейчас это выгодно.
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06.07.2020 09:41 Ответить
Почти две трети этих случаев были зарегистрированы всего в четырех странах", - сообщает ВОЗ в своем твиттере со ссылкой на гендиректора организации Тедроса Адханома Гебрейесуса. При этом, не указывается, о каких именно четырех странах идет речь.


Ну и как к подобным заявлениям относиться? Не назвали четыре страны, чтобы случаем не проверили и не опровергли это заявление?
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21.05.2020 00:39 Ответить
Ну это легко, надо только посмотреть таблицу заболеваний по миру. Там впереди : США, РФ, Бразилия, Великобритания. Проверяй.
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21.05.2020 06:31 Ответить
А Италия и Испания не? Китай тоже мимо?
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06.07.2020 09:48 Ответить
Іван, головне, щоб коронапсихозних вакцинували) може хоч поменшає цих дебілів -панікерів)
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21.05.2020 00:40 Ответить
 
 