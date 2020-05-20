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Новости Национализация "Приватбанка"
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"Приватбанк" в 2019 году получил 32,6 млрд прибыли, из которой 24,5 млрд перечислил в госбюджет, - Минфин

Государственный "Приватбанк" перечислит в государственный бюджет 24,5 млрд грн.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом 20 мая сообщило Министерство финансов Украины.

"По результатам 2019 года чистая прибыль АО КБ "ПриватБанк" составила 32,6 млрд грн. 20 мая Кабинет Министров утвердил годовой отчет "ПриватБанка" и принял решение о направлении 75% чистой прибыли банка – 24,5 млрд грн – на выплату дивидендов", – сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Банк сможет и дальше стремительно развиваться", - глава правления "Приватбанка" Крумханзл о принятии "антиКоломойского закона"

Автор: 

бюджет (4834) Минфин (1555) прибыль (95) Приватбанк (833)


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Топ комментарии
+11
Пока был бениным обокрал украинцев на 150000000000 грн.
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20.05.2020 22:33
+5
Все логічно.Був би збитковий то бєня не гризся так би за нього.
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20.05.2020 22:32
+4
Вважаєш,що гроші на дороги,пенсії,школи,лікарні,армію і утримання Зєлєнского, дістають з чарівної коробочки ?
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20.05.2020 22:45
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Все логічно.Був би збитковий то бєня не гризся так би за нього.
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20.05.2020 22:32 Ответить
Пока был бениным обокрал украинцев на 150000000000 грн.
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20.05.2020 22:33 Ответить
Лично меня Беня не обобрал. Я деньги в Привате не держал и не держу. Может обобрал Клюевых и Портновых и их подобным, которые сейчас отсуживают деньги уже у государства. А вот Парашенко обобрал народ на 200млрд народ.
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20.05.2020 22:43 Ответить
А ты цифру откуда взял? Если с балды, можешь не отвечать...
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20.05.2020 22:50 Ответить
Как откуда? Петя сам сказал что выделил из бюджета на национализацию обанкроченного приватбанка 150млрд. грн. + еще на выкуп долгов и обязательств приватбанка на 50-100млрд. А ты не знал?
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20.05.2020 22:54 Ответить
Тоесть украл в государственный банк? Там вообще набрали пту-шников у вас? Не знаю значения украл?
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20.05.2020 22:57 Ответить
Ты тупой или соей тебя Петя кормит? До тебя не доходит что Парашенко за счет государства погасил долги Приватбанка Коломойского который в свою очередь обобрал олигархов державших в банке свои миллиарды? Тоесть отмыл государственные деньги через банк-банкрот. Таким образом спас деньги олигархов и получил себе за ето процент хороший. А Беня неприделах и при бабках которые он украл. Ферштейн?
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20.05.2020 23:03 Ответить
Алекс, ты не мелькай- вот как фокусник кидает пестрые заманухи, пока на них глазеют, а на руки никто не обращает внимания... Руки покажь! В них- я уверен- дуля...
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20.05.2020 23:05 Ответить
Ну что, Алекс, протарахтел что сорока, а кокретика где? Все, на том подох?
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20.05.2020 23:15 Ответить
Ну ты не торопись. Не сыпь словами. У тебя и эти цифры не сходятся... Примерные соотношения не катят- все таки нужно точно. Петя сказал- ты приведи цифры, что Петя сделал а не сказал...
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20.05.2020 22:57 Ответить
Да ты еще тупее, чем кажешься...
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20.05.2020 22:57 Ответить
Ну вот коломойский украл деньги, и бюджет вынужден был 156 млрд гривен вложить в банк. Тоесть известно где украл беня - у вкладчиков. Где украл Порошенко? Или еще не придумал?
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20.05.2020 22:56 Ответить
Ну хоть на половину до тебя дошло.
1 БЕНЯ УКРАЛ ДЕНЬГИ У ВКЛАДЧИКОВ.
Теперь думай дальше своей извилиной.
2.ПАРАШЕНКО УКРАЛ ДЕНЬГИ ИЗ БЮДЖЕТА И ОТДАЛ ОБВОРОВАННЫМ БЕНЕЙ ВКЛАДЧИКАМ
Ферштейн? Забивай себе ету инфу в голову.
В Результате сегодня имеем Довольных вкладчиков и довольного Беню. Потому что они остались при деньгах. Не довольный только голожопый народ, в том числе армия и медицина у которых Петя забрал 200млрд выкупив у Бени банк-банкрот. Отсюда и падение гривны до 30 и тарифы на газ в 10 раз и повышение електроенергии в 2 раза и прочее и прочее навешанное на народ чтобы собрать ети 200млрд. грн.
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20.05.2020 23:13 Ответить
Беня украл. Банк забрали. Выплатили вкладчикам бабло. Государственными деньгами. Поддержали народ. Теперь банк отбил потери. Продав услуги и прочее. Получилась прибыль. Где кража? В смысле прибыль это и есть кража? Пролетел ты, Алекс...
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20.05.2020 23:21 Ответить
Деньги вкладчикам обязано выплатить государство по закону. Потому что они застрахованы. Но вообще то формулировка зебила поражает - порошенко украл деньги и отдал обворованным вкладчикам.
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21.05.2020 07:57 Ответить
А что - логично! Украл - беня, но виноват - порошенко!
Ты главное на улице такого никому не говори - будут сразу бить, ногами.
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21.05.2020 09:13 Ответить
Нюнюню..
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20.05.2020 22:35 Ответить
За счет чего он дал прибыли столько? Что то произвел и продал? Обобрали население и радуетесь уроды?
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20.05.2020 22:41 Ответить
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20.05.2020 22:44 Ответить
Вважаєш,що гроші на дороги,пенсії,школи,лікарні,армію і утримання Зєлєнского, дістають з чарівної коробочки ?
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20.05.2020 22:45 Ответить
Нет конечно. С моего и твоего кармана они достают деньги. А ты не знал? Притом то что они достают с моего кармана идет не на дороги и армию а на замки и яхты олигофренов. Или ты не знал что с автомобилистов с каждого кто заправляется бензином , собирается более 120млрд грн в год, якобы на дороги. А на самом деле из етих денег выделяется на дороги 15-20%.
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20.05.2020 22:51 Ответить
У тебя шизофазия, как и у криворогого шлимазла вовочки В простонародии "поток сознания". Расскажи сначала, откуда у тебя в кармане деньги берутся?
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21.05.2020 09:15 Ответить
Погоди ка... Не произвел, разумеется. Но продал- кем то произведенное. А 80% торговцев тем и живут. Остальные между тем и этим...
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20.05.2020 22:54 Ответить
банковские услуги? не, не слышал.
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20.05.2020 23:02 Ответить
Бєня, иди в *опу! Еще раз только заставь меня нервничать из-за моих нищебродских авуаров в Привате ! Я ж тебя на немецкий хрєст порву! Хотя... пусть тебя амєры на тряпки рвут! Мне как-то пох!
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20.05.2020 22:45 Ответить
Внимание, вопрос! Куда делось 8,1 млрд прибыли ГОСУДАРСТВЕННОГО БАНКА "Приват"?
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20.05.2020 22:46 Ответить
минута пошла. минута прошла. отвечает команда знатоков))
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20.05.2020 22:51 Ответить
Туда же куда и 24млрд-
Кабинет Министров утвердил годовой отчет "ПриватБанка" и принял решение о направлении 75% чистой прибыли банка - 24,5 млрд грн - на выплату дивидендов
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20.05.2020 22:58 Ответить
Якщо повернуть бєнє ПриватБанк, то багато людей просто перестануть користуватися його послугами і прибутку не буде. Звичайно, що працівники цього банку про це знають і тому не хочуть повернення до Бєні.
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20.05.2020 22:46 Ответить
А как же сказка о том что гос собственность не эффективна???
Почему молчат заслуженные эхсперты, экономисты, где Пасхавер? со своими бреднями.

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20.05.2020 23:01 Ответить
а когда государство вошло в наблюдательный совет и правление?
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20.05.2020 23:05 Ответить
А "95 квартал" опять весь типа убыточный!
Аж до слез жалко тех "нищих" комиков.
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20.05.2020 23:04 Ответить
Дуже пристойний фінансовий результат. Не дивно, що Беня, як шакал, бігає навколо.
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20.05.2020 23:18 Ответить
это его банк, отжатый Порошенко по указанию сверху,
мне не понятно, почему Байден решил общаться с Порошенко,
а не с Коломойским ?
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21.05.2020 02:07 Ответить
Банк его, а украденные из него деньги - не его. Чувствуешь разницу, чучело?
И если банк "отжали" - для чего беня с боголюбовым писали открытое письмо к Кабмину с просьбой выкупить у них банк за 1 грн.? Им паяльник в жо засунули?
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21.05.2020 09:17 Ответить
вы легко подарите свою хату мусорам, даже можете об этом не знать,
это Украина, или указаний о отжиме не поступало ?
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22.05.2020 10:28 Ответить
А ще вісім куди дів?
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21.05.2020 00:49 Ответить
в резерв, оборотний капітал, статутний капітал хз куди ще запхали.
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21.05.2020 01:35 Ответить
В резерв за обидві щоки...
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21.05.2020 02:04 Ответить
ВДУМАЙТЕСЬ В ЦИФРУ: 32 МИЛЛИАРДА!!!
Эти деньги вытащили из карманов простых людей и бизнеса.
Вместо того что бы снизить проценты по кредитам и обслуживанию а так же различные комиссии они вынимают денги из нашего кармана и отдают в бюджет который потом "борется за экономический рост".
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21.05.2020 02:50 Ответить
Порошенко отжал по беспределу банк! Да зебилы?
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21.05.2020 06:51 Ответить
Тебе чого треба, Йди Лукашенко з трона скидай.
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21.05.2020 11:39 Ответить
 
 