"Приватбанк" в 2019 году получил 32,6 млрд прибыли, из которой 24,5 млрд перечислил в госбюджет, - Минфин
Государственный "Приватбанк" перечислит в государственный бюджет 24,5 млрд грн.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом 20 мая сообщило Министерство финансов Украины.
"По результатам 2019 года чистая прибыль АО КБ "ПриватБанк" составила 32,6 млрд грн. 20 мая Кабинет Министров утвердил годовой отчет "ПриватБанка" и принял решение о направлении 75% чистой прибыли банка – 24,5 млрд грн – на выплату дивидендов", – сказано в сообщении.
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1 БЕНЯ УКРАЛ ДЕНЬГИ У ВКЛАДЧИКОВ.
Теперь думай дальше своей извилиной.
2.ПАРАШЕНКО УКРАЛ ДЕНЬГИ ИЗ БЮДЖЕТА И ОТДАЛ ОБВОРОВАННЫМ БЕНЕЙ ВКЛАДЧИКАМ
Ферштейн? Забивай себе ету инфу в голову.
В Результате сегодня имеем Довольных вкладчиков и довольного Беню. Потому что они остались при деньгах. Не довольный только голожопый народ, в том числе армия и медицина у которых Петя забрал 200млрд выкупив у Бени банк-банкрот. Отсюда и падение гривны до 30 и тарифы на газ в 10 раз и повышение електроенергии в 2 раза и прочее и прочее навешанное на народ чтобы собрать ети 200млрд. грн.
Ты главное на улице такого никому не говори - будут сразу бить, ногами.
Кабинет Министров утвердил годовой отчет "ПриватБанка" и принял решение о направлении 75% чистой прибыли банка - 24,5 млрд грн - на выплату дивидендов
Почему молчат заслуженные эхсперты, экономисты, где Пасхавер? со своими бреднями.
Аж до слез жалко тех "нищих" комиков.
мне не понятно, почему Байден решил общаться с Порошенко,
а не с Коломойским ?
И если банк "отжали" - для чего беня с боголюбовым писали открытое письмо к Кабмину с просьбой выкупить у них банк за 1 грн.? Им паяльник в жо засунули?
это Украина, или указаний о отжиме не поступало ?
Эти деньги вытащили из карманов простых людей и бизнеса.
Вместо того что бы снизить проценты по кредитам и обслуживанию а так же различные комиссии они вынимают денги из нашего кармана и отдают в бюджет который потом "борется за экономический рост".