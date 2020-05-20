"Приватбанк" в 2019 году получил 32,6 млрд прибыли, из которой 24,5 млрд перечислил в госбюджет, - Минфин

Государственный "Приватбанк" перечислит в государственный бюджет 24,5 млрд грн.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом 20 мая сообщило Министерство финансов Украины.



"По результатам 2019 года чистая прибыль АО КБ "ПриватБанк" составила 32,6 млрд грн. 20 мая Кабинет Министров утвердил годовой отчет "ПриватБанка" и принял решение о направлении 75% чистой прибыли банка – 24,5 млрд грн – на выплату дивидендов", – сказано в сообщении.

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