Интервью Гиркина и Поклонской не может быть использовано в суде как доказательство, для этого не соблюдено ни одно требование закона, - юристка Маляр

Чтобы просто чей-то разговор могли взять по делу доказательством, нужно придерживаться установленного законом порядка получения доказательств. В случае с Гиркиным и Поклонской не соблюдено ни одного требования закона.

Об этом в Facebook сообщила юристка и правозащитница Анна Маляр, передает Цензор.НЕТ.

Так она откомментировала аналитическую справку Офиса Генпрокурора о том, какие именно заявления из интервью Гиркина и Поклонской планирует использовать следствие, оказавшуюся в распоряжении "Бабеля". В тексте, среди прочего, говорится: "Экс-главарь боевиков Игорь Гиркин и бывшая "прокурор Крыма" Наталья Поклонская в своих интервью подтвердили совершение ими и другими лицами ряда военных преступлений. Также их заявления способствуют судебным процессам в Украине, в Нидерландах и в Международном уголовном суде (МУС)".

"Юристы понимают, что это невозможно, потому что закон четко прописывает, какие доказательства могут быть надлежащими и допустимыми. Интервью в данном случае ненадлежащее и недопустимое доказательство, а следовательно, не может быть использовано при принятии процессуальных решений, на него не может ссылаться суд", - подчеркивает Маляр.

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Она пояснила свою позицию: "Для того, чтобы футболистам в матче засчитали гол, надо, чтобы был назначен матч, было футбольное поле, был судья. Если же футболисты двух команд просто сами соберутся, доедут до метро "Гидропарк" и там погоняют без правил мяч - это не засчитают как матч чемпионата. Вот для того, чтобы просто чей-то разговор могли взять по делу доказательством - нужно придерживаться установленного законом порядка получения доказательств. В данном случае не соблюдено ни одного требования закона".

В то же время, объяснила юристка, запись могла бы служить доказательством, "если бы Гиркин совершил преступление прямо на видео - например, призвал бы людей к насильственному свержению конституционного строя в Украине".

"Но еще надо было бы доказать, что на видео именно Гиркин, что он не шутит, что это не монтаж - то есть, доказательством это могло бы стать после кучи экспертиз. А то, что Гиркин рассказал о когда-то в прошлом совершенных преступлениях - это для уголовного производства ни о чем. Это повод для проверки того, что он сказал и дальнейшего доказывания, а не восприятия за чистую монету. Завтра он может сказать в следующем интервью, просто украсил разговор, так сказать, признаниями ради лайков и просмотров. И это будет такой же силы "доказательство", как признание в предыдущем видео. Вы же понимаете, что никакой ответственности за такую ​​ложь в эфире нет. Поэтому давайте отделять искусство от уголовного процесса", - призвала Маляр.

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Напомним, вечером 18 мая журналист Дмитрий Гордон опубликовал интервью с одним из главарей террористов Игорем Гиркиным.

Событие вызвало определенный резонанс в обществе - несколько десятков человек забросали редакцию издания Гордон яйцами.

Ранее Гордон обнародовал интервью с "депутатом" Государственной думы РФ, экс-"прокурором" оккупированного Крыма Натальей Поклонской.

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