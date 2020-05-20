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Новости Коронавирус и карантин
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В Черновицкой области 46 новых случаев COVID-19, ослаблять карантин нам пока рано, - председатель ОГА Осачук

В Черновицкой области 46 новых случаев COVID-19, ослаблять карантин нам пока рано, - председатель ОГА Осачук

20 мая в Черновицкой области лабораторно подтверждены 46 новых случаев заболевания COVID-19.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил председатель ОГА Сергей Осачук, информирует Цензор.НЕТ.

"46 новых случаев COVID-19 в области. Лабораторный центр исследовал сегодня, 20 мая, 584 новых образцов. Поэтому, переходить на следующий этап ослабления карантинных мероприятий нам пока рано", - написал чиновник.

Таким образом, общая численность инфицированных на Буковине от первого установленного случае составляет 2 842 человека.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Черновицкая область не сможет 22 мая смягчить карантин, - Степанов

Автор: 

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