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В Черновицкой области 46 новых случаев COVID-19, ослаблять карантин нам пока рано, - председатель ОГА Осачук
20 мая в Черновицкой области лабораторно подтверждены 46 новых случаев заболевания COVID-19.
Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил председатель ОГА Сергей Осачук, информирует Цензор.НЕТ.
"46 новых случаев COVID-19 в области. Лабораторный центр исследовал сегодня, 20 мая, 584 новых образцов. Поэтому, переходить на следующий этап ослабления карантинных мероприятий нам пока рано", - написал чиновник.
Таким образом, общая численность инфицированных на Буковине от первого установленного случае составляет 2 842 человека.
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