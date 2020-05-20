Следователь харьковской полиции шесть лет назад безосновательно закрыл дело об убийстве, теперь ему объявлено о подозрении
Старший следователь полиции Харьковщины предстанет перед судом за безосновательное закрытие уголовного дела шестилетней давности, открытого по признакам состава особо тяжкого преступления.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НПУ, оперативники Харьковской полиции задержали группу лиц по подозрению в совершении особо тяжкого преступления. Во время досудебного расследования злоумышленники признались в убийстве еще одного человека. При проверке выяснилось, что материалы уголовного дела по данному факту были безосновательно закрыты в 2014 году следователем тогда еще милиции.
Работники Харьковского управления Департамента внутренней безопасности НП Украины установили, что к противоправным действиям причастен действующий сотрудник полиции - старший следователь Новобаварского ОП ГУНП в Харьковской области.
По собранным материалам прокуратурой Харьковской области начато уголовное производство. Впоследствии материалы переданы по подследственности в ТУ ГБР, расположенного в городе Полтава.
По месту несения службы уличенного полицейского оперативники внутренней безопасности полиции, следователи ГБР, под процессуальным руководством областной прокуратуры провели санкционированный обыск.
Сейчас 36-летнему майору полиции Харьковская областная прокуратура объявила о подозрении по ч.1 ст.396 (сокрытие преступления) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия. Дальнейшая судьба полицейского решится в суде.
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В дальнейшем было:должностные - в дбр, экономика - тем, кому бабки нужнее)))
А ось за 7 невинних, яких засудили за злочини маньяка Ткача НІХТО навіть адміністративно не постраждав.