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Новости Силовики
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Следователь харьковской полиции шесть лет назад безосновательно закрыл дело об убийстве, теперь ему объявлено о подозрении

Следователь харьковской полиции шесть лет назад безосновательно закрыл дело об убийстве, теперь ему объявлено о подозрении

Старший следователь полиции Харьковщины предстанет перед судом за безосновательное закрытие уголовного дела шестилетней давности, открытого по признакам состава особо тяжкого преступления.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НПУ, оперативники Харьковской полиции задержали группу лиц по подозрению в совершении особо тяжкого преступления. Во время досудебного расследования злоумышленники признались в убийстве еще одного человека. При проверке выяснилось, что материалы уголовного дела по данному факту были безосновательно закрыты в 2014 году следователем тогда еще милиции.

Работники Харьковского управления Департамента внутренней безопасности НП Украины установили, что к противоправным действиям причастен действующий сотрудник полиции - старший следователь Новобаварского ОП ГУНП в Харьковской области.

По собранным материалам прокуратурой Харьковской области начато уголовное производство. Впоследствии материалы переданы по подследственности в ТУ ГБР, расположенного в городе Полтава.

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По месту несения службы уличенного полицейского оперативники внутренней безопасности полиции, следователи ГБР, под процессуальным руководством областной прокуратуры провели санкционированный обыск.

Сейчас 36-летнему майору полиции Харьковская областная прокуратура объявила о подозрении по ч.1 ст.396 (сокрытие преступления) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия. Дальнейшая судьба полицейского решится в суде.

Автор: 

Нацполиция (16427) правоохранительные органы (2968) силовики (2797) Харьковщина (5577) ГБР (2971)


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Топ комментарии
+4
слідака притягнули, а процесуальний керівник нібито й не був у курсі
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21.05.2020 08:31
+2
щось у лісі здохло... Нечуваний же випадок! 100%, що плюнув зп`яну в гепу в генделику.

А ось за 7 невинних, яких засудили за злочини маньяка Ткача НІХТО навіть адміністративно не постраждав.
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21.05.2020 00:51
+2
Так безпідставні відкриття і закриття - це основний дохід слідаків і прокурворів.
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21.05.2020 09:30
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следак милиции расследовал убийство??....
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21.05.2020 00:18 Ответить
что не так?
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21.05.2020 00:39 Ответить
так прокуратурка
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21.05.2020 02:39 Ответить
Прокуратура давно этот гной передала ментуре, в свое время, оставив себе только экономические и должностные.
В дальнейшем было:должностные - в дбр, экономика - тем, кому бабки нужнее)))
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21.05.2020 09:15 Ответить
Надеюсь дело майдана тоже расследуют и посадят виновных и тех, кто тормозил следствие
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21.05.2020 00:20 Ответить
Кто-то спрашивал откуда у следователей виллы.
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21.05.2020 00:38 Ответить
щось у лісі здохло... Нечуваний же випадок! 100%, що плюнув зп`яну в гепу в генделику.

А ось за 7 невинних, яких засудили за злочини маньяка Ткача НІХТО навіть адміністративно не постраждав.
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21.05.2020 00:51 Ответить
А кто сказал,что закрыл " без основания"? ОСНОВАНИЯ были и я ,даже , знаю какого цвета...Спорим.... - ЗЕЛЁНЫЕ и много.!
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21.05.2020 01:34 Ответить
там новый начальник полиции Денисенко, опять не получил своей доли и вот результат
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21.05.2020 02:29 Ответить
Та чего там безосновательно? Бабло, я вам скажу, очень таки основательный аргумент...😆
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21.05.2020 06:47 Ответить
слідака притягнули, а процесуальний керівник нібито й не був у курсі
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21.05.2020 08:31 Ответить
Так безпідставні відкриття і закриття - це основний дохід слідаків і прокурворів.
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21.05.2020 09:30 Ответить
 
 