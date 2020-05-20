МИД про критику Зеленского со стороны МИД РФ: "Очередная попытка вмешаться во внутренние дела Украины"
МИД Украины отреагировал на комментарий МИД России к годовщине вступления в должность президента Владимира Зеленского.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.
"Язык вражды комментария МИД РФ не содержит даже намека на конструктив и ставит под сомнение настроенность российской стороны к дипломатическому урегулированию. Зато Украина занимает конструктивную позицию в нормандском формате и Минском процессе и стремится дипломатическим путем урегулировать конфликт, внося соответствующие инициативы. Последним свидетельством этого является новая делегация Украины в Трехсторонний контактной группе и ее конструктивная позиция во время последнего заседания группы", - говорится в комментарии украинского внешнеполитического ведомства.
В министерстве отмечают, что настоящей причиной, которая разрушает сотрудничество между двумя государствами, является "российская вооруженная агрессия против Украины, которая продолжается, оккупация Россией украинских территорий и незаконное удержание украинских граждан".
"Ожидаем смену Россией пропагандистской риторики и переход к конструктивному взаимодействию с целью деоккупации отдельных районов Донецкой и Луганской областей и Крыма", - подчеркнули в украинском МИД.
Напоминаем, 20 мая МИД РФ при оценке года президентства Владимира Зеленского обвинил его в нагнетании напряженности в отношениях с Россией.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Болгарию ругает за советы по административному устройству Украины
Кацапию не ругает за советы по административному устройству Украины
зато ругает Кацапию за обижание Бубочки.
Правда, вот новая делегация в минске - это ппц.
Остальное сказанное - класс!
"Ожидаем смену Россией пропагандистской риторики и переход к конструктивному взаимодействию с целью деоккупации отдельных районов Донецкой и Луганской областей и Крыма", - подчеркнули в украинском МИД.Источник: https://censor.net/n3196944
Весь ваш шоу-фестиваль дурості зе-Орди колись закінчиться, тому-що він має термін придатності, тому-що активує режим причинно-наслідкових зв'язків і змушує багатьох розплачуватися за ваші ілюзії.
P.S. Не кажи "Гоп" доки не перескочиш, і навіть коли перескочиш - подивись у що вскочив.
Как он там на конференции сказал - О, дождик пошел!
Живет как в мультике)))
20.05.2020 г.
18.05.2020 г. Канцлерский суд (Court of Chancery) штата Делавер в рамках рассмотрения иска "Приват-Банка" (2019-0377) к Игорю Коломойскому, Геннадию Боголюбову, Мордехаю Корфу, Хаиму Шошету, Уриэлю Лейбергу и других пока не установленных лиц, по обвинению в мошенничестве с целью завладения активами в США стоимостью в 674.533 миллионов долларов путем присвоения и легализации поступлений от корпоративных кредитов, выданных «ПриватБанком» в период, когда он был подконтролен его прежним собственникам,
провел специальное заседание суда по вопросу оформления юридического факта принятия свидетельских показаний от фигуранта дела RS09 в рамках обычного судопроизводства.
Суд удостоверил получение 312 страниц показаний заверенных нотариально в соответствии с временными условиями судопроизводства в период чрезвычайных мер.
Суд ознакомился с предварительным заключением о предоставленных свидетельских показаниях и принял решение о приобщении показаний в рамках действующей процедуры.
Суд предупредил фигуранта дела RS09 о возможной необходимости его личного опроса и получил согласие фигуранта дела RS09 на вызов по упрощенной процедуре.
*наш комментарий
Данные показания - это показания [ фамилия не разглашается], в прошлом одного из ближайших соратников лиц-ответчиков по данному делу. Фамилия этого человека всплыла в результате глобального расследования по акту RICO. Его показания - результат сделки со следствием по которой он выводится из-под действия акта RICO и обеспечивается защитой американского правосудия как свидетель обвинения. Показания содержат точные схемы и документальные подтверждения факта вывода денег, списки подставных фирм на счета которых они выводились и документальное подтверждение факта использования этих фирм для приобретения недвижимости в США. Для Украины важно то, что суд в рамках обычного судопроизводства, получил документальные данные свидетельствующие об использовании для этих операций фирм принадлежащих гражданину Украины имеющему высокий государственный статус [ фамилия не разглашается]. Согласно законодательству США в случае принятия судом в рамках обычного судопроизводства решения о виновности этого лица данное решение автоматически становится решением по акту RICO c выдвижением обвинения не зависимо от статуса обвиняемого лица.
"Европейские СМИ: Порошенко до сих пор - враг № 1 у Путина"-это неправда. На самом деле "Кремль Петюню всегда поддерживал"," Путин своих агентов маскирует под вывеской "враг № 1 у Путина". По их логике неодобрительны слова Путина о Зеленском это операция прикрытия. А на самом деле Зеленский -путинский агент.
А як чмурити неЛохів..
Методочка заПІЗДнилася..
🤣
По информации "Европейской правды", Госдепартамент США выразил украинским властям обеспокоенность из-за заявления президента Украины Владимира Зеленского о расследовании переговоров между президентом Украины Петром Порошенко и вице-президентом США Джо Байденом.
Госдепартамент США предостерег украинские власти от вмешательства в президентские выборы в Соединенных Штатах. Об этом "Европейской правде" сообщили несколько независимых друг от друга источников.
Издание отмечает, что таким образом официальный Вашингтон отреагировал на заявления президента Украины Владимира Зеленского о намерении провести расследование относительно переговоров между бывшим президентом Украины Петром Порошенко и экс-вице-президентом США Джо Байденом, который в 2020 году будет кандидатом в президенты от Демократической партии Соединенных Штатов.
Госдеп связался с МИД Украины и очень настойчиво выразил рекомендацию, чтобы Украина воздержалась от влияния и вмешательства в предвыборную кампанию в США. Есть надежда, что это будет услышано", - заявил один из собеседников издания.
Кроме того, источники ЕП заявили, что представители Госдепартамента общались и с народными депутатами, "отреагировав на информацию о возможности создания парламентской временной следственной комиссии по этому поводу".
"По утверждению одного из источников, в Госдепе считают, что этот скандал имеет "российские корни", - пишет "Европейская правда".
😷
---
Вопрос не в том будет горячая война или нет. Вопрос: кто сделает первый выстрел.
неЛохи розумніші...вичікують..
😁
Итак подитожим, некая плоть, которая умышленно! подстраивается под человеческий облик, использует для волнового перемещения кольцо, вмешивается во внутренние дела. Вы догадываетесь о ком я?
Именно тот с прыгающим ростом и пятью лицами на фото, который боиться шкандыбающего шамана Габышева. Заметьте, исторический факт, Кришна маленького роста, с несколькими лицами...