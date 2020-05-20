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Новости Год Зеленского
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МИД про критику Зеленского со стороны МИД РФ: "Очередная попытка вмешаться во внутренние дела Украины"

МИД про критику Зеленского со стороны МИД РФ:

МИД Украины отреагировал на комментарий МИД России к годовщине вступления в должность президента Владимира Зеленского.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.

"Язык вражды комментария МИД РФ не содержит даже намека на конструктив и ставит под сомнение настроенность российской стороны к дипломатическому урегулированию. Зато Украина занимает конструктивную позицию в нормандском формате и Минском процессе и стремится дипломатическим путем урегулировать конфликт, внося соответствующие инициативы. Последним свидетельством этого является новая делегация Украины в Трехсторонний контактной группе и ее конструктивная позиция во время последнего заседания группы", - говорится в комментарии украинского внешнеполитического ведомства.

В министерстве отмечают, что настоящей причиной, которая разрушает сотрудничество между двумя государствами, является "российская вооруженная агрессия против Украины, которая продолжается, оккупация Россией украинских территорий и незаконное удержание украинских граждан".

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"Ожидаем смену Россией пропагандистской риторики и переход к конструктивному взаимодействию с целью деоккупации отдельных районов Донецкой и Луганской областей и Крыма", - подчеркнули в украинском МИД.

Напоминаем, 20 мая МИД РФ при оценке года президентства Владимира Зеленского обвинил его в нагнетании напряженности в отношениях с Россией.

Автор: 

Зеленский Владимир (20232) МИД (6935) МИД РФ (1665) россия (95365)


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Топ комментарии
+14
Странный МИД.

Болгарию ругает за советы по административному устройству Украины

Кацапию не ругает за советы по административному устройству Украины

зато ругает Кацапию за обижание Бубочки.
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21.05.2020 00:03
+10
Здається, що Україна знову прогримить на весь світ, як країна, яка намагається втрутитися у вибори США.

МИД про критику Зеленского со стороны МИД РФ: "Очередная попытка вмешаться во внутренние дела Украины" - Цензор.НЕТ 4993
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21.05.2020 00:06
+10
Це залишки старих кадрів Клімкіна!
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21.05.2020 00:09
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Странный МИД.

Болгарию ругает за советы по административному устройству Украины

Кацапию не ругает за советы по административному устройству Украины

зато ругает Кацапию за обижание Бубочки.
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21.05.2020 00:03 Ответить
Или кацапия обижает Бубочку, чтоб сделать вид, что он не с ими.
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21.05.2020 00:46 Ответить
Или же обижает бубочку, чтобы косвенно обидеть его 73%... ващето их было 80%. Просто 7% не знали, как заполнить и куда опускать бюллетень, да и вовсе не пришли...
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21.05.2020 07:45 Ответить
МИД про критику Зеленского со стороны МИД РФ: "Очередная попытка вмешаться во внутренние дела Украины" - Цензор.НЕТ 3608
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21.05.2020 01:37 Ответить
Чесно кажучи- хай бы шо там РФ ляпала, как собачий лай- не звертай уваги...
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21.05.2020 00:04 Ответить
Видно в МИДе еще завалялось пару адекватных людей.
Правда, вот новая делегация в минске - это ппц.
Остальное сказанное - класс!
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21.05.2020 00:06 Ответить
Це залишки старих кадрів Клімкіна!
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21.05.2020 00:09 Ответить
А, може, Пристайко у відставку зібрався... Я сильно сумніваюсь, що в цій заяві щось є з наративів Єрмака і Зебіла. Свого часу Климкін в свою гру зіграв, вже при зебілу...
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21.05.2020 01:32 Ответить
Так он, Приставка, вроде с Гончаруком у убыл...
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21.05.2020 07:47 Ответить
"переход к конструктивному взаимодействию с целью деоккупации отдельных районов Донецкой и Луганской областей и Крыма"-это как??? Конструктивное взаимодействие с врагом, который развязал войну? Это адекватно???Источник: https://censor.net/n3196944
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21.05.2020 07:36 Ответить
https://censor.net/n3196944https://censor.net/n3196944
"Ожидаем смену Россией пропагандистской риторики и переход к конструктивному взаимодействию с целью деоккупации отдельных районов Донецкой и Луганской областей и Крыма", - подчеркнули в украинском МИД.Источник: https://censor.net/n3196944
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21.05.2020 08:42 Ответить
Здається, що Україна знову прогримить на весь світ, як країна, яка намагається втрутитися у вибори США.

МИД про критику Зеленского со стороны МИД РФ: "Очередная попытка вмешаться во внутренние дела Украины" - Цензор.НЕТ 4993
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21.05.2020 00:06 Ответить
Скажи всему миру, что судить мы будем не Байдена, а Петра пятого!
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21.05.2020 00:11 Ответить
Бубочку, за развал Украины.
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21.05.2020 00:16 Ответить
https://censor.net/user/460298 - "Скажи всему миру......."

Весь ваш шоу-фестиваль дурості зе-Орди колись закінчиться, тому-що він має термін придатності, тому-що активує режим причинно-наслідкових зв'язків і змушує багатьох розплачуватися за ваші ілюзії.

P.S. Не кажи "Гоп" доки не перескочиш, і навіть коли перескочиш - подивись у що вскочив.
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21.05.2020 00:18 Ответить
Андрей Соколов 1b6fe907 Коментаторів з Цензору весь Світ не слухає, а оприлюднення дипломатичних розмов перекреслило нормальне співробітництво з США. Тепер нам довго не відмитися.
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21.05.2020 00:26 Ответить
Это не дипломатические разговоры - это продажность и государственная измена!
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21.05.2020 00:46 Ответить
Багато чого хочеться визнати зрадою, але це справа незалежного суду і досить тривалого часу, якого нема. Ви не суд, щоб таке стверджувати. Та не забувайте, що подібне проти інших може з'явитися у будь-який час. Найгірше не склад, а сам факт оприлюднення конфіденційних дипломатичних розмов. Ви розумієте, що далі буде?
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21.05.2020 00:52 Ответить
А ничего, что Трамп опубликовал стенограмму своих конфиденциальных разговоров с Зеленским, чтобы доказать свою невиновность? Петро думал, что он самый умный, но получилось как всегда!
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21.05.2020 01:04 Ответить
Що дозволено США, то не дозволено Україні. Розумієте чому?
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21.05.2020 01:08 Ответить
Повторю еще раз - судить будут не Байдена, а будут судить Петра!
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21.05.2020 01:11 Ответить
Предел мечтаний для быдла. Ради которого оно с радостью просрёт свою страну.
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21.05.2020 10:31 Ответить
Уже начала вылазить боком его статья в NYT?
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21.05.2020 00:12 Ответить
Да там дело серьезное разворачивается. И скоро может оказаться вовсе не до Пети. Наши "интеллектуалы" посрутся со всеми группировками в США.
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21.05.2020 00:23 Ответить
Чтобы избежать скандала, было бы полезно прилюдно выпороть инициатора нездоровых слухов хворостиной по голой жопе... повторю для тех, кто не понял: по голому тухесу... хотя человека, игравшего хером на рояле, прилюдная порка вряд ли смутит...
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21.05.2020 07:53 Ответить
Он просто не понимает, что там происходит)
Как он там на конференции сказал - О, дождик пошел!
Живет как в мультике)))
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21.05.2020 00:44 Ответить
У нас в МЗС довболоби))Як і Зелєбоба.
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21.05.2020 00:20 Ответить
Люди пишут -- с утра в ОРДЛО начался движняк -- кого-то поднимают по тревоге, куда-то выезжает техника. Обеспокоенные американцы присылают самолет-разведчик узнать что там творится. В это время Президент 3 часа рассказывает как ему тяжело. Отменяй бенефис И РНБО СОБИРАЙ СРОЧНО!
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21.05.2020 00:21 Ответить
Оно не знает что такое РНБО.
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21.05.2020 01:20 Ответить
Хроника заседаний Канцлерского Суда штата Делавэр. Дело "Приватбанк против Коломойского и К
20.05.2020 г.
18.05.2020 г. Канцлерский суд (Court of Chancery) штата Делавер в рамках рассмотрения иска "Приват-Банка" (2019-0377) к Игорю Коломойскому, Геннадию Боголюбову, Мордехаю Корфу, Хаиму Шошету, Уриэлю Лейбергу и других пока не установленных лиц, по обвинению в мошенничестве с целью завладения активами в США стоимостью в 674.533 миллионов долларов путем присвоения и легализации поступлений от корпоративных кредитов, выданных «ПриватБанком» в период, когда он был подконтролен его прежним собственникам,
провел специальное заседание суда по вопросу оформления юридического факта принятия свидетельских показаний от фигуранта дела RS09 в рамках обычного судопроизводства.
Суд удостоверил получение 312 страниц показаний заверенных нотариально в соответствии с временными условиями судопроизводства в период чрезвычайных мер.
Суд ознакомился с предварительным заключением о предоставленных свидетельских показаниях и принял решение о приобщении показаний в рамках действующей процедуры.
Суд предупредил фигуранта дела RS09 о возможной необходимости его личного опроса и получил согласие фигуранта дела RS09 на вызов по упрощенной процедуре.

*наш комментарий

Данные показания - это показания [ фамилия не разглашается], в прошлом одного из ближайших соратников лиц-ответчиков по данному делу. Фамилия этого человека всплыла в результате глобального расследования по акту RICO. Его показания - результат сделки со следствием по которой он выводится из-под действия акта RICO и обеспечивается защитой американского правосудия как свидетель обвинения. Показания содержат точные схемы и документальные подтверждения факта вывода денег, списки подставных фирм на счета которых они выводились и документальное подтверждение факта использования этих фирм для приобретения недвижимости в США. Для Украины важно то, что суд в рамках обычного судопроизводства, получил документальные данные свидетельствующие об использовании для этих операций фирм принадлежащих гражданину Украины имеющему высокий государственный статус [ фамилия не разглашается]. Согласно законодательству США в случае принятия судом в рамках обычного судопроизводства решения о виновности этого лица данное решение автоматически становится решением по акту RICO c выдвижением обвинения не зависимо от статуса обвиняемого лица.
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21.05.2020 00:21 Ответить
самые понимающие в агентах забугорные флажки украинцам много раз растолковывали что
"Европейские СМИ: Порошенко до сих пор - враг № 1 у Путина"-это неправда. На самом деле "Кремль Петюню всегда поддерживал"," Путин своих агентов маскирует под вывеской "враг № 1 у Путина". По их логике неодобрительны слова Путина о Зеленском это операция прикрытия. А на самом деле Зеленский -путинский агент.
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21.05.2020 00:22 Ответить
МИД то шо городишь, кого там поменять из на квартальную шушеру? Зеленский ни слова об агрессии на прессконференции, Зеленский поддержал рашистский след в новом скандале против демократов США, заглотнув наживкой месть Порошенко ...
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21.05.2020 00:22 Ответить
Таки у Лохів якийсь закреп в моску..
А як чмурити неЛохів..
Методочка заПІЗДнилася..
🤣
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21.05.2020 00:25 Ответить
КТО ДАВАЛ УКРАИНСКИЙ КАНАЛ гордону во времена не столь далекие - правильно канал рашистско-ПРавославного КГБиста законсервированного ДЕРКАЧА , назывался ЭРА. Кто расконсервуется сейчас в открытую - да-да Деркач и Гордон одновременно.. На манеже все те же
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21.05.2020 00:25 Ответить
Госдеп США расценивает слова Зеленского о разговорах Байдена и Порошенко как вмешательство в американские выборы
По информации "Европейской правды", Госдепартамент США выразил украинским властям обеспокоенность из-за заявления президента Украины Владимира Зеленского о расследовании переговоров между президентом Украины Петром Порошенко и вице-президентом США Джо Байденом.

Госдепартамент США предостерег украинские власти от вмешательства в президентские выборы в Соединенных Штатах. Об этом "Европейской правде" сообщили несколько независимых друг от друга источников.
Издание отмечает, что таким образом официальный Вашингтон отреагировал на заявления президента Украины Владимира Зеленского о намерении провести расследование относительно переговоров между бывшим президентом Украины Петром Порошенко и экс-вице-президентом США Джо Байденом, который в 2020 году будет кандидатом в президенты от Демократической партии Соединенных Штатов.
Госдеп связался с МИД Украины и очень настойчиво выразил рекомендацию, чтобы Украина воздержалась от влияния и вмешательства в предвыборную кампанию в США. Есть надежда, что это будет услышано", - заявил один из собеседников издания.
Кроме того, источники ЕП заявили, что представители Госдепартамента общались и с народными депутатами, "отреагировав на информацию о возможности создания парламентской временной следственной комиссии по этому поводу".
"По утверждению одного из источников, в Госдепе считают, что этот скандал имеет "российские корни", - пишет "Европейская правда".
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21.05.2020 00:26 Ответить
Хватит уже скабееву цитировать.
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21.05.2020 01:16 Ответить
ЗЕленого сцыкуна упрекнули в том, что он пошел на поводу Авакова в перссухе по делу ШЕРЕМЕТА! А оно на прямую на прессухе сработало с Кремлем и подтвердило это раскручиваем деркачовского дела на Порошенко . ОНО НЕ ПОД ВЛИЯНИЕМ ЕРМАКА ОНО - САМО ПОМОГАЕТ МОСКВЕ разрушать Украину.
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21.05.2020 00:29 Ответить
Кстати, одновременно помогая Кремлю влазить в выборы США типа на стороне Трампа , что в администрации Трампа однозначно сочтут антипомощью , когда ему и так хреново. ЗЕСЦЫКУНА или больно держат за яйца или оно полностью отупело в мести Пороху.
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21.05.2020 00:49 Ответить
Наталія - згадуючи свинобаригу, Ви забули написати "Його Величність, Сонцесяйний парАшенка". ********* підсос не зараховано. Активніше треба, глибше проникати язиком у соєве гузно
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21.05.2020 08:05 Ответить
Да ладно вам из себя целок разыгрывать. Вы давно в одной постели с рабиновичами и медведчуками.
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21.05.2020 00:39 Ответить
Декотрі ще й з качкодзьобами,нє?
😷
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21.05.2020 00:42 Ответить
А їм більше нічого не залишається, бо тепер з боку США та ЄС підтримки самої влади не буде, а рф вимагає повної капітуляції. Самі себе загнали в глухий кут.
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21.05.2020 00:46 Ответить
Я не уверен сколько ещё Украина просуществует как независимое государство если этих ублюдков не отстранить от власти в ближайшее время.
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21.05.2020 00:55 Ответить
Тепер я невпевнений, що буде кредит МВФ. А без нього вся економіка дуже скоро зупиниться.
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21.05.2020 00:57 Ответить
Те патриоты Украины у кого есть оружие в руках должны быть готовы к этому моменту.
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21.05.2020 00:59 Ответить
Не можу таке лайкали, бо тоді може бути внутрішня війна. Краще це вирішити мирним шляхом.
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21.05.2020 01:03 Ответить
Його нема, хiба ти ще не зрозумiв ...
---
Вопрос не в том будет горячая война или нет. Вопрос: кто сделает первый выстрел.
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21.05.2020 01:23 Ответить
У Лохів якась паніка ??
неЛохи розумніші...вичікують..
😁
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21.05.2020 00:40 Ответить
МЗС паРаші звичайно відбілює свою консерву буратіну, відому в Україні як шмаркля або Янелох, через нібито критику. Але сама відповідь МЗС України непогана.
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21.05.2020 00:50 Ответить
Але після цього отримання кредитів МВФ стало дуже сумнівним, бо в основному гроші США.
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21.05.2020 00:56 Ответить
Зе, конечно же,- клоун, но, он - наш клоун.
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21.05.2020 02:46 Ответить
Вмешаться во внутренние дела??...Ну вот вам исторический рассказ. В июле 2015г.в храме индиского города Пури решили перенести сердце бога Кришны из одного идола к другому.В момент переноса всюду в окрестностях города пропало электричество. Что же представляет собой его сердце? А...некое кольцо!! которое надо переносить с закрытыми глазами!!(иначе ожоги). По легенде когда убили Кришну на охоте, внимание в человеческом облике!, потом сожгли его тело, то обнаружили в останках кристал - кольцо, которому и поклоняються.
Итак подитожим, некая плоть, которая умышленно! подстраивается под человеческий облик, использует для волнового перемещения кольцо, вмешивается во внутренние дела. Вы догадываетесь о ком я?
Именно тот с прыгающим ростом и пятью лицами на фото, который боиться шкандыбающего шамана Габышева. Заметьте, исторический факт, Кришна маленького роста, с несколькими лицами...
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21.05.2020 06:44 Ответить
Ожидают...Ждуни блін....
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21.05.2020 07:47 Ответить
"...вмешиваются во внутренние дела..." Да,да,... Еще надо им все время говорить,что это "контрпродуктивно"... Надо им говорить все то,что они говорили,тогда,когда лихо скакали на высоких ценах за нефть и газ!
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21.05.2020 08:27 Ответить
 
 