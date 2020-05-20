МИД про критику Зеленского со стороны МИД РФ: "Очередная попытка вмешаться во внутренние дела Украины"

МИД Украины отреагировал на комментарий МИД России к годовщине вступления в должность президента Владимира Зеленского.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.

"Язык вражды комментария МИД РФ не содержит даже намека на конструктив и ставит под сомнение настроенность российской стороны к дипломатическому урегулированию. Зато Украина занимает конструктивную позицию в нормандском формате и Минском процессе и стремится дипломатическим путем урегулировать конфликт, внося соответствующие инициативы. Последним свидетельством этого является новая делегация Украины в Трехсторонний контактной группе и ее конструктивная позиция во время последнего заседания группы", - говорится в комментарии украинского внешнеполитического ведомства.

В министерстве отмечают, что настоящей причиной, которая разрушает сотрудничество между двумя государствами, является "российская вооруженная агрессия против Украины, которая продолжается, оккупация Россией украинских территорий и незаконное удержание украинских граждан".

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"Ожидаем смену Россией пропагандистской риторики и переход к конструктивному взаимодействию с целью деоккупации отдельных районов Донецкой и Луганской областей и Крыма", - подчеркнули в украинском МИД.

Напоминаем, 20 мая МИД РФ при оценке года президентства Владимира Зеленского обвинил его в нагнетании напряженности в отношениях с Россией.