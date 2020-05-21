Ожидаем подписания соглашения с МВФ и получения первого транша в $1,9 млрд до конца мая, - Марченко
Министерство финансов ожидает подписания новой программы с Международным валютным фондом (МВФ) на общую сумму $5 млрд сроком на 18 месяцев.
Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко в ходе правительственного заседания в среду, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Согласно проекту распоряжения, сумма первого транша может составить $1,9 млрд.
"Ожидаем подписания и получения транша до конца мая", - сказал Марченко.
Напомним, Верховная Рада на заседании 13 мая приняла законопроект о банках, необходимый для утверждения новой программы с Международным валютным фондом (МВФ). За соответствующий законопроект № 2571-д "О внесении изменений в законы Украины об усовершенствовании некоторых механизмов регулирования банковской деятельности" во втором чтении и целом проголосовали 270 народных депутатов. Это открыло возможность подписания соглашения с МВФ.
В мае МВФ изменил подходы к финансированию из-за эпидемии, поэтому Киеву предлагают короткую программу кредитования. Представитель Украины в МВФ Владислав Рашкован сообщил, что будет проще получить средства Международного валютного фонда по новой 18-месячной программе (stand-by), чем по трехлетней программе расширенного финансирования (EFF).
Ранее Сергей Марченко говорил об ожиданиях получить первый транш в размере $1,75 млрд.
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И цена им по рублю ведро в базарный день.
Народу глибоко пойух ,він бздить щоб його за сусідську курку не посадили чи за маску не оштрафували! А тим часом контора затягує все тугіше петлю на їх шиї, з часів голодомору нквд навчилося це робити не замітно і поволі!
Подивимось...
Уряд нині - повністю зебільний. І клован несе персональну відповідальність.
До речі, про вигідний кредит EFF вже мови нема; тільки за Stand-by - куди коротший і вдвіччі з більшою ставкою.
Усем лапаты!!
🤣
Могли бы поставить условие - перевыборы зРады. И так нет коалиции.
Хоть бы легче вздохнули.
А там бы и закон про импичмент быстренько поменяли бы...
Катаклизмы намечаются..
Вот и уничтожают ..
😁
Хоть один(!) Знает еще!
Спокійної ночі та сооолодких снів!!
Ойц, у Вас знову нічна вахта, цнотливість
шаКАЛадки оберігати?
Бувайте!!
😁
А в стране, как была жопа, так и остается.
begin
Ожидаем;
Должно составить;
end;
Zero = Пись-пись do begin!
Это какое то нов-хав?
Уно, уно, ун моменто - турбореформы...
Если ты кому-то должен, а все надежды на то, чтобы переодолжить (и пофиг, что теперь ты должен еще больше), значит с твоим отношением к жизни что-то не так.
Я понимаю, что в долг живет 73%, а может и больше, но это в корне не правильно. Особенно, когда ты тратишь больше, чем зарабатываешь.
Да. Именно сейчас нам без этого кредита швах. Но ведь ничего не делается для того, чтобы хоть как-то потихоньку избавляться от этой зависимости.
Коломой свое хоть чучело, хоть тушкой, хоть золотыми зубами с зебилов соберет. Ему процветание украинцев ни к чему.
Процветание всегда сопровождается ростом требований. А рабам требовать не положено
Они хорошие. Он не барыги, наживающиеся на бедах украинцев.
Она конечно уже изрядно молью побитая, но наверняка еще работящая. Мож кому и пригодилась бы.
ждуны?
))))))
Все Ермаку достанется
Відкрите запитання
Законних шляхів отримання народним депутатом записів розмов президента України з американським посадовцем просто не існує. Утім, Офіс президента, як заявив Порошенко, є не єдиним гіпотетично можливим джерелом, з якого Деркач міг отримати записи. На цьому зауважує у розмові з Радіо Свобода колишній заступник голови СБУ Олександр Скіпальський.
Деркач завжди займав промосковську позицію, він міг отримати записи від Росії. Деркач - є учасником гри з дестабілізації в Україні
Олександр Скіпальський
«Враховуючи, що Деркач завжди займав промосковську позицію, то він міг отримати записи від Росії. Деркач - є учасником гри з дестабілізації в Україні, впровадження концепції хаосу. Росіяни мають таку агентуру і техніку, що можуть отримати доступ і до таких записів. Наші політики постійно недооцінюють можливості спеціальних служб росіян та їхній вплив. Путін підняв роль спецслужб і лякає ними весь світ. А у нас жоден президент не приділяв цьому належної уваги», - каже Скіпальський.
Син генерала Служби безпеки України, який навчався в Академії Міністерства безпеки Росії, не міг бути непоміченим російськими спецслужбами і не мати з ними контактів. Чи збереглися такі контакти до сьогодні? Олександр Скіпальський залишає це запитання відкритим за бараком доказів.
Тим часом через «плівки Деркача» щодо Петра Порошенка вже відкрили справу про державну зраду, повідомили Радіо Свобода в Офісі генерального прокурора.
«Відомості внесли в ЄРДР за двома статтями: частина 1 статті 111, частина 2 статті 364 (державна зрада та зловживання владою - ред.)», - розповіли Радіо Свобода в Офісі генпрокурора.
Але мала бути відкрита кримінальна справа проти Андрія Деркача за розголошення державної таємниці, якою є записи телефонних розмов президента, наголошує у коментарі Радіо Свобода голова правління Центру прикладних політичних досліджень «Пента» Володимир Фесенко. Він зауважує, що наразі немає доказів того, що записами Деркача забезпечили саме російські спецслужби. Доки не проведене результативне розслідування, не можна виключати ні російські, ні українські, ні американські джерела, вважає політолог.
Ми знаємо, що були контакти Деркача з Джуліані. Так до нього могли потрапити і записи
Володимир Фесенко
«Порошенко - гадаю, це проміжна жертва. Мета Деркача - інша. Є припущення, що у цій справі може бути американський слід. Ми знаємо, що були контакти Деркача з Джуліані. Так до нього могли потрапити і записи. А далі розкручується комбінація: Деркач оприлюднює, далі відкривають кримінальне провадження, потім починається розслідування факту розмов, а таким чином можна відновити розслідування по Байдену. Початок такого розслідування в Україні може стати поштовхом для розслідування у США. Зрозуміло, що Деркач - в умовній партії Трампа в Україні, це дуже помітно.
Але ніяких великих сенсацій на тих плівках немає, все, що там є, давно відомо. Не думаю, що для Порошенка будуть серйозні правові наслідки. Гадаю, навіть для виборчої кампанії Байдена тут немає серйозних загроз», - каже Фесенко.
Народний депутат України Андрій Деркач (праворуч) та особистий адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джуліані сфотографувалися під час зустрічі в Києві, що не була датована
Народний депутат України Андрій Деркач (праворуч) та особистий адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джуліані сфотографувалися під час зустрічі в Києві, що не була датована
Андрій Деркач провів свою «викривальну» пресконференцію у переддень пресконференції президента Володимира Зеленського. Не виключено, що саме заради того, аби Зеленський був змушений коментувати цю тему і таким чином стимулювати розслідування, припускає Володимир Фесенко.
Не останній дзвінок, який побачать українці
Володимир Зеленський
Володимир Зеленський під час своєї пресконференції все ж згадав оприлюднені напередодні записи розмов Джо Байдена та Петра Порошенка.
«Це не останній дзвінок, який побачать українці. Реагувати повинна прокуратура», - заявив президент.
Крім того, Зеленський наголосив, що покарання Порошенку за його діяльність «ще попереду».
«Агент російського впливу»
Але «плівки Деркача» не розповіли нічого нового. Записи містять те, про що Байден говорив публічно, зокрема, про свою вимогу щодо звільнення генпрокурора Віктора Шокіна, зауважує у коментарі Радіо Свобода директор Інституту світової політики Євген Магда. Політолог називає Андрія Деркача «агентом російського впливу» і припускає, що той оприлюднив записи заради загравання з частиною американського політикуму.
В історії з цими плівками ми бачимо співдружність медіа і телеграм-каналів, наближених до Ігоря Коломойського та Віктора Медведчука
Євген Магда
«Це розраховано не на українську аудиторію, а на американську. Гадаю, це гра з командою, очевидно, Дональда Трампа, пас команді Трампа. Але показовим є те, хто саме «розганяє» ці меседжі. В історії з цими плівками ми бачимо співдружність медіа і телеграм-каналів, наближених до Ігоря Коломойського та Віктора Медведчука. Здається, нам знову натягують сценарій касетного скандалу. Але цей сценарій буде не дуже добрим щодо українсько-американських відносин. Якщо ми влазимо в подібні «вузькоплівочні» відносини, то це не призведе до збереження двопартійної підтримки України за будь-якого результату президентських виборів у США», - наголошує Магда.
Ніхто, крім Росії, так не виграє від можливої втрати Україною підтримки з боку Демократичної і Республіканської партій США, зауважує Євген Магда.
Утім, якщо оприлюднення «плівок Деркача» розглядати у контексті міжнародної політики, то операцію провели не тими руками. «Викриття», що походять від Андрія Деркача, не матимуть значних наслідків, вважає науковий співробітник Інституту всесвітньої історії НАН України, американіст Олександр Потєхін. За словами експерта, в США тепер не сприймають скомпроментованих діячів режиму Януковича.
Це спроби політичних трупів якимось чином зачепитися за американську внутрішньополітичну боротьбу, за президентські вибори
Олександр Потєхін
«Це спроби політичних трупів якимось чином зачепитися за американську внутрішньополітичну боротьбу, за президентські вибори. Але це виглядає смішним і недоречним. Хлопці не розуміють, куди лізуть. Можна подумати, у США не знають ціни таким деркачам. Політичним банкрутам не вдасться на цій темі заробити політичний капітал. Але прозвучати поряд з Байденом чи Трампом - це вже велике щастя для таких колишніх політиків. Цим «тіням» ніякого позитиву від цієї історії «не світить». Нині в очах американців, громадської думки, будь-який зв'язок з Януковичем викликає тільки огиду», - зазначає Потєхін.
Натомість, якщо «плівки Деркача» розглядати у виключно українському контексті, то можна побачити спробу проросійських сил прискорити антимайданівський реванш, ознаки якого вже намітилися в Україні, говорить Олександр Потєхін. Експерт заважує, що спільна зацікавленість у цьому діячів режиму Януковича і кремлівської верхівки є загальновідомою.
По информации Государственного бюро расследований, по состоянию на конец ноября 2019 года экс-президент фигурировал в 13 уголовных производствах. Среди прочего против Порошенко открыто уголовное производство по факту перехода украинских кораблей через Керченский пролив, что "привело к эскалации конфликта с Россией и введению военного положения в Украине с целью возможной узурпации власти"; а также по факту "захвата государственной власти" - за то, что он внес представление на назначение Владимира Гройсмана премьер-министром "при отсутствии коалиции в парламенте".
https://gordonua.com/news/politics/delo-protiv-poroshenko-venediktova-otkryla-******-advokat-eks-prezidenta-1500781.html
Что они там курят? Открыто дело о переходе караблей с одного Украинского порта в другой Украинский порт, и типа Порощенко было мало поводов на введение военного положения в стране. С такими генпрокурорами и преЗедентами они еще могут долго ждать очередного транша.