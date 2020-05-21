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Новости Сотрудничество с МВФ
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Ожидаем подписания соглашения с МВФ и получения первого транша в $1,9 млрд до конца мая, - Марченко

Ожидаем подписания соглашения с МВФ и получения первого транша в $1,9 млрд до конца мая, - Марченко

Министерство финансов ожидает подписания новой программы с Международным валютным фондом (МВФ) на общую сумму $5 млрд сроком на 18 месяцев.

Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко в ходе правительственного заседания в среду, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно проекту распоряжения, сумма первого транша может составить $1,9 млрд.

"Ожидаем подписания и получения транша до конца мая", - сказал Марченко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина должна сотрудничать с МВФ, пока не появится возможность обойтись без его помощи, - Саакашвили

Напомним, Верховная Рада на заседании 13 мая приняла законопроект о банках, необходимый для утверждения новой программы с Международным валютным фондом (МВФ). За соответствующий законопроект № 2571-д "О внесении изменений в законы Украины об усовершенствовании некоторых механизмов регулирования банковской деятельности" во втором чтении и целом проголосовали 270 народных депутатов. Это открыло возможность подписания соглашения с МВФ.

В мае МВФ изменил подходы к финансированию из-за эпидемии, поэтому Киеву предлагают короткую программу кредитования. Представитель Украины в МВФ Владислав Рашкован сообщил, что будет проще получить средства Международного валютного фонда по новой 18-месячной программе (stand-by), чем по трехлетней программе расширенного финансирования (EFF).

Ранее Сергей Марченко говорил об ожиданиях получить первый транш в размере $1,75 млрд.

Автор: 

МВФ (3334) Минфин (1555) Марченко Сергей (298)


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Топ комментарии
+10
Кому вы даете? Клоуны все растащат по карманам
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21.05.2020 00:42
+7
Поки ви знищуєте Україну, а не Порошенка! Оце і все, що ви зробили. Скоро почнете їсти те, що зробили.
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21.05.2020 05:54
+6
кто такой Деркач и так все знают рыг бывший сепар колерованый и ещё гэбиская шлюха
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21.05.2020 01:31
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Правила форума Совет форумчан
Кому вы даете? Клоуны все растащат по карманам
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21.05.2020 00:42 Ответить
Не переживай ты так. Все до копеечки уйдет Ахметову на *зеленые тарифы*, еще и не хватит.
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21.05.2020 00:47 Ответить
Хоть бы ты не Сивохо туловище выбрал, а так - зашквар. Надеюсь, что в следующий раз ты голову Порошенко не приставишь к фигуре с обоссанными штанами на скамейке?
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21.05.2020 01:50 Ответить
А какая разница Ахметке или Каломою с зельцманом ? Ни тебе ни людям
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21.05.2020 04:12 Ответить
Бариг на нари,
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21.05.2020 08:33 Ответить
Після скандалу з плівками Деркача можуть просто не дати кредит.
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21.05.2020 01:00 Ответить
кто такой Деркач и так все знают рыг бывший сепар колерованый и ещё гэбиская шлюха
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21.05.2020 01:31 Ответить
Тим більше шансів не отримати кредит.
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21.05.2020 01:32 Ответить
это как с плёнками онищенко они есть вот они но толку 0
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21.05.2020 01:34 Ответить
Ой. Да этих пленок у каждого встречного поперечного завались.
И цена им по рублю ведро в базарный день.
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21.05.2020 01:47 Ответить
Справа не в плівках, а в демонстрації того, що влада дозволяє оприлюднення конфедеційних дипломатичних розмов!
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21.05.2020 01:53 Ответить
Справа якраз завжди у суті записаних розмов! Але тут завжди пєрдіВмонокль, всі 30 років у владі самі кгбісти і їх агенти і тому починаючи з мельниченкових записів по сьогоднішній день з тих записів пшик.
Народу глибоко пойух ,він бздить щоб його за сусідську курку не посадили чи за маску не оштрафували! А тим часом контора затягує все тугіше петлю на їх шиї, з часів голодомору нквд навчилося це робити не замітно і поволі!
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21.05.2020 08:11 Ответить
Бывших рыгов небывает
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21.05.2020 01:32 Ответить
Зелесрань ещё хуже ! Крысы гебнявые на подтанцовке у *****
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21.05.2020 04:16 Ответить
я також про це подумав...
Подивимось...
Уряд нині - повністю зебільний. І клован несе персональну відповідальність.
До речі, про вигідний кредит EFF вже мови нема; тільки за Stand-by - куди коротший і вдвіччі з більшою ставкою.
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21.05.2020 01:54 Ответить
скорее всего это будет реализовано как автоматическое перекредитование.
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21.05.2020 13:44 Ответить
Дайош ТРАНШею!!
Усем лапаты!!
🤣
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21.05.2020 00:45 Ответить
А где пола спинджака, заправленная за ремень, ведь это для зерады было самой большой радостью?
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21.05.2020 01:49 Ответить
Зря деньги дают.
Могли бы поставить условие - перевыборы зРады. И так нет коалиции.
Хоть бы легче вздохнули.
А там бы и закон про импичмент быстренько поменяли бы...
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21.05.2020 00:50 Ответить
Вдуматься только, МВФ дает кредиты чтобы Украина удержалась от дефолта, и одновременно предлагают Украине отказаться от АЕС и перейти на самую дорогую в мире енергетику. В ЕС такие же придурки как и у нас сидят? Или ето идет целенаправленное уничтожение страны с постепенным и безопасным ядерным разоружением?
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21.05.2020 00:51 Ответить
К нам переселиться..
Катаклизмы намечаются..
Вот и уничтожают ..
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21.05.2020 00:54 Ответить
Так и есть. Если в следствии глобального потепления растают ледники многие страны частично или полностью исчезнут под водой. И тогда начнутся войны за каждый маленький кусочек суши.
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21.05.2020 01:07 Ответить

😁
Хоть один(!) Знает еще!
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21.05.2020 01:13 Ответить
І Зе буде керувати новими народами на території України, бо витримає агресію сусідніх країн?
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21.05.2020 01:14 Ответить
Саньк, Ви вже зеленієте...
Спокійної ночі та сооолодких снів!!
Ойц, у Вас знову нічна вахта, цнотливість
шаКАЛадки оберігати?
Бувайте!!
😁
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21.05.2020 01:18 Ответить
Спи спокійно, дорогий Васильок.🐸
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21.05.2020 01:19 Ответить
Европа не смогла остановить беженцев бегущих от войны. Кто сможет остановить беженцев бегущих от наступающей воды или огня?
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21.05.2020 01:19 Ответить
Та я у вас питаю, бо ви були раніше впевнені у талантах Зе. Тепер чекаємо як він без кредитів МВФ буде усім керувати та стримувати агресії.
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21.05.2020 01:21 Ответить
И где же я такое говорил или ты лишь бы ляпнуть а другие пускай доказывают?
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21.05.2020 01:28 Ответить
Перед виборами, а особливо другим туром. За кого голосували?
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21.05.2020 01:29 Ответить
Я говорил что ЗЕ талантлив? Я помню говорил что Мародер вор, брехун и предатель. Если для тебя ето автоматически означает что ЗЕ талантлив то я даже не знаю...
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21.05.2020 01:34 Ответить
Ми багато чого з вами говорили, а перед виборами ваша позиція була однозначною підтримкою Зе. Іншого вибору перед другим туром не було і ви його зробили.
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21.05.2020 01:39 Ответить
Даже среди двух зол есть выбор- не выбирать ни одно зло
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21.05.2020 01:44 Ответить
Я про це і кажу, що не вибираючи між ними ви допомогли Зе. Останнім часом після виборів від вас в бік Зе була нищівна критика, але що так буде було відомо до виборів. Тому саме ваша позиція допомогла зевладі та без неї він би не отримав владу. На цьому все доказано.
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21.05.2020 01:50 Ответить
Не отрицаю и никогда не отрицал. Я своей цели добился уничтожить Парашенка и не дать ему еще 5 лет меня и страну грабить, предавать и уничтожать, под радостные улюлюканье своих друзей-олигархов. Я еще за долго до первого тура вам говорил чтобы опомнились и взялись за голову. Но вы тогда насмехались и полагались на положительные предсказания букмеккерских контор. А то что Парашенко и вы ему помогли уничтожить все патриотичные партии, оставив только рыгов так ето уже ваши проблемы. Кстати если бы ни ЗЕ то скорее всего к власти пришел бы Бойко или Жулька. Думаешь лучше было бы?
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21.05.2020 02:10 Ответить
Поки ви знищуєте Україну, а не Порошенка! Оце і все, що ви зробили. Скоро почнете їсти те, що зробили.
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21.05.2020 05:54 Ответить
Скоро, скоро, скоро... Вже рік ********* вибалушують очі і белькочуть оте "скоро"...
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21.05.2020 07:24 Ответить
Добился, и теперь вместе со всеми сидишь в жопе, где таким умникам и место
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21.05.2020 08:39 Ответить
Именно это твой Зелемойский и говорил, что во время войны необходимо устраивать дефиле с выбором министров и президентов.
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21.05.2020 01:54 Ответить
Я суші пробував ,може й корисне але не дуже смачне!
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21.05.2020 08:13 Ответить
Поздравляю Нас! Мы теперь еще больше должны!
А в стране, как была жопа, так и остается.
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21.05.2020 00:53 Ответить
while Zero = Пись-пись do
begin
Ожидаем;
Должно составить;
end;
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21.05.2020 00:53 Ответить
Это С# или С++? Просто, код какой то странный.
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21.05.2020 01:03 Ответить
(Free) Pascal (Delphi, Lazarus)
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21.05.2020 01:17 Ответить
Ok! Я понял. Но, вот эта функция:
Zero = Пись-пись do begin!

Это какое то нов-хав?
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21.05.2020 01:21 Ответить
Обычный оператор бесконечного цикла, начавшийся в Евролабе...
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21.05.2020 01:26 Ответить
Так, якщо цикл без кінця, то ми потонемо у сечі🙄
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21.05.2020 01:28 Ответить
Есть, например, в микроконтроллерах WatchDog таймер, который прервёт переполнение мочой и перезагрузит систему...
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21.05.2020 01:31 Ответить
WatchDog? Мне кажется, текущая система на *******!
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21.05.2020 01:34 Ответить
UNO...
Уно, уно, ун моменто - турбореформы...
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21.05.2020 01:39 Ответить
Это не UNO, здесь уже "ціла держава в смартфоні", а смарт на процессоре *******.
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21.05.2020 01:42 Ответить
******* Uno контроллер построен на ATmega328
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21.05.2020 01:45 Ответить
Ну, да я в курсе. Это как бы само собой. Но ATmega328 как бы далеко до топового Snapdragon.
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21.05.2020 01:54 Ответить
ARM и есть ARM, только ножки уж очень маленькие.
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21.05.2020 01:56 Ответить
Проблема в том, что lock-битами управляют из вне.
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21.05.2020 02:12 Ответить
Тема ушла в сторону, от lock-битов от МВФ к микроконтроллерам, а это - нехорошо...
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21.05.2020 02:16 Ответить
Тобто спрацювання буде по таймеру, а не по датчику рівня сечі. Отже спочатку народ захлинеться сечею, а потім спрацює таймер і відключити поток сечі. Чудово!🤪🙄
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21.05.2020 01:36 Ответить
Этот оператор, если не ошибаюсь, начался в "квартале"
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21.05.2020 01:29 Ответить
Нет, "Пись-пись" началось в Евролабе, когда лаборантка штрих-код на анализах рисовала кисточкой...
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21.05.2020 01:33 Ответить
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21.05.2020 01:35 Ответить
Ранее голодомором захватили страну. Теперь через "кредиты"... "выкуплят" всю землю...
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21.05.2020 01:24 Ответить
Країна була захоплена до Голодомору!
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21.05.2020 01:26 Ответить
А, что, уже иностранцы могут покупать или не надо доказывать законность средств на покупку?
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21.05.2020 01:28 Ответить
няня порешает
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21.05.2020 01:42 Ответить
Кто выкупит землю и у кого? Тоесть придурки продадут землю за бесценок а выкупят умные и богатые. Ты не хочешь етого? Хочешь чтобы придурки не продавали землю и оставались с тобой по соседству навсегда жить и срать?
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21.05.2020 01:32 Ответить
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21.05.2020 01:37 Ответить
Как создать АДЫННАРОД? Это просто - узаконить двойное гражданство с агрессором

Ожидаем подписания соглашения с МВФ и получения первого транша в $1,9 млрд до конца мая, - Марченко - Цензор.НЕТ 9675
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21.05.2020 01:37 Ответить
Работать и зарабатывать лучше научитесь, а то всё ждете....
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21.05.2020 01:39 Ответить
Уберите, пожалуйста, неадеквата. под прокси.
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21.05.2020 01:43 Ответить
А в чем он, собственно, не прав?

Если ты кому-то должен, а все надежды на то, чтобы переодолжить (и пофиг, что теперь ты должен еще больше), значит с твоим отношением к жизни что-то не так.
Я понимаю, что в долг живет 73%, а может и больше, но это в корне не правильно. Особенно, когда ты тратишь больше, чем зарабатываешь.

Да. Именно сейчас нам без этого кредита швах. Но ведь ничего не делается для того, чтобы хоть как-то потихоньку избавляться от этой зависимости.
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21.05.2020 01:52 Ответить
А тепер проаналізуйте чому нічого не робиться для звільнення від цієї залежності?
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21.05.2020 01:57 Ответить
А зачем это Коломою?
Коломой свое хоть чучело, хоть тушкой, хоть золотыми зубами с зебилов соберет. Ему процветание украинцев ни к чему.
Процветание всегда сопровождается ростом требований. А рабам требовать не положено
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21.05.2020 02:11 Ответить
Вірно, але головне, що дійсного процвітання не хоче 73% народ!
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21.05.2020 05:52 Ответить
Та да, народ хреновый, надо наверное менять?
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21.05.2020 07:48 Ответить
Он сам подохнет
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21.05.2020 08:32 Ответить
Потому что это троль ипучий. Из кацапии.
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21.05.2020 01:59 Ответить
аааа... тогда сори
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21.05.2020 02:09 Ответить
Ми навчилися отримувати ваші гроші у МВФ, а потім їх витрачати на себе.
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21.05.2020 01:45 Ответить
Да сколько ж можно петь одно и то же...
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21.05.2020 01:43 Ответить
Поки дають гроші, то співають. Перестануть давати гроші, то будуть грати членом на роялі.
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21.05.2020 01:46 Ответить
Maть родную не хочешь заложить в ломбард ?
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21.05.2020 01:49 Ответить
В ломбард Разумкова или Тимошенко.
Они хорошие. Он не барыги, наживающиеся на бедах украинцев.
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21.05.2020 01:53 Ответить
Цього мало, бо за них дадуть копійки.
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21.05.2020 01:58 Ответить
Мы с тобой одновременно написали одно и то же.
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21.05.2020 02:00 Ответить
Их паршивые шкуры и копейки не стОят.
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21.05.2020 01:59 Ответить
Так ты ж не про шкуры, а про мать этого Марченка писал.
Она конечно уже изрядно молью побитая, но наверняка еще работящая. Мож кому и пригодилась бы.
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21.05.2020 02:08 Ответить
Всё правильно, хорошо.
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21.05.2020 02:57 Ответить
Приготувались деребанити подачку МВФ!
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21.05.2020 06:44 Ответить
Ожидаем подписания соглашения с МВФ и получения первого транша в $1,9 млрд до конца мая, - Марченко - Цензор.НЕТ 2489
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21.05.2020 06:56 Ответить
Я ждала и верила, думала рожу. Лопату приготовили? А где лавина инвестиций? В Омане?
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21.05.2020 07:11 Ответить
и давно ожидаете?
ждуны?
))))))
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21.05.2020 07:34 Ответить
не давайте им денег
Все Ермаку достанется
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21.05.2020 07:47 Ответить
"Деркач розголосив державну таємницю, а Порошенку його «плівки» не загрожують - Фесенко"Радіо Свобода.
Відкрите запитання
Законних шляхів отримання народним депутатом записів розмов президента України з американським посадовцем просто не існує. Утім, Офіс президента, як заявив Порошенко, є не єдиним гіпотетично можливим джерелом, з якого Деркач міг отримати записи. На цьому зауважує у розмові з Радіо Свобода колишній заступник голови СБУ Олександр Скіпальський.

Деркач завжди займав промосковську позицію, він міг отримати записи від Росії. Деркач - є учасником гри з дестабілізації в Україні
Олександр Скіпальський
«Враховуючи, що Деркач завжди займав промосковську позицію, то він міг отримати записи від Росії. Деркач - є учасником гри з дестабілізації в Україні, впровадження концепції хаосу. Росіяни мають таку агентуру і техніку, що можуть отримати доступ і до таких записів. Наші політики постійно недооцінюють можливості спеціальних служб росіян та їхній вплив. Путін підняв роль спецслужб і лякає ними весь світ. А у нас жоден президент не приділяв цьому належної уваги», - каже Скіпальський.

Син генерала Служби безпеки України, який навчався в Академії Міністерства безпеки Росії, не міг бути непоміченим російськими спецслужбами і не мати з ними контактів. Чи збереглися такі контакти до сьогодні? Олександр Скіпальський залишає це запитання відкритим за бараком доказів.

Тим часом через «плівки Деркача» щодо Петра Порошенка вже відкрили справу про державну зраду, повідомили ​Радіо Свобода в Офісі генерального прокурора.

«Відомості внесли в ЄРДР за двома статтями: частина 1 статті 111, частина 2 статті 364 (державна зрада та зловживання владою - ред.)», - розповіли Радіо Свобода в Офісі генпрокурора.

Але мала бути відкрита кримінальна справа проти Андрія Деркача за розголошення державної таємниці, якою є записи телефонних розмов президента, наголошує у коментарі Радіо Свобода голова правління Центру прикладних політичних досліджень «Пента» Володимир Фесенко. Він зауважує, що наразі немає доказів того, що записами Деркача забезпечили саме російські спецслужби. Доки не проведене результативне розслідування, не можна виключати ні російські, ні українські, ні американські джерела, вважає політолог.

Ми знаємо, що були контакти Деркача з Джуліані. Так до нього могли потрапити і записи
Володимир Фесенко
«Порошенко - гадаю, це проміжна жертва. Мета Деркача - інша. Є припущення, що у цій справі може бути американський слід. Ми знаємо, що були контакти Деркача з Джуліані. Так до нього могли потрапити і записи. А далі розкручується комбінація: Деркач оприлюднює, далі відкривають кримінальне провадження, потім починається розслідування факту розмов, а таким чином можна відновити розслідування по Байдену. Початок такого розслідування в Україні може стати поштовхом для розслідування у США. Зрозуміло, що Деркач - в умовній партії Трампа в Україні, це дуже помітно.

Але ніяких великих сенсацій на тих плівках немає, все, що там є, давно відомо. Не думаю, що для Порошенка будуть серйозні правові наслідки. Гадаю, навіть для виборчої кампанії Байдена тут немає серйозних загроз», - каже Фесенко.

Народний депутат України Андрій Деркач (праворуч) та особистий адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джуліані сфотографувалися під час зустрічі в Києві, що не була датована
Народний депутат України Андрій Деркач (праворуч) та особистий адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джуліані сфотографувалися під час зустрічі в Києві, що не була датована
Андрій Деркач провів свою «викривальну» пресконференцію у переддень пресконференції президента Володимира Зеленського. Не виключено, що саме заради того, аби Зеленський був змушений коментувати цю тему і таким чином стимулювати розслідування, припускає Володимир Фесенко.

Не останній дзвінок, який побачать українці
Володимир Зеленський
Володимир Зеленський під час своєї пресконференції все ж згадав оприлюднені напередодні записи розмов Джо Байдена та Петра Порошенка.

«Це не останній дзвінок, який побачать українці. Реагувати повинна прокуратура», - заявив президент.

Крім того, Зеленський наголосив, що покарання Порошенку за його діяльність «ще попереду».

«Агент російського впливу»
Але «плівки Деркача» не розповіли нічого нового. Записи містять те, про що Байден говорив публічно, зокрема, про свою вимогу щодо звільнення генпрокурора Віктора Шокіна, зауважує у коментарі Радіо Свобода директор Інституту світової політики Євген Магда. Політолог називає Андрія Деркача «агентом російського впливу» і припускає, що той оприлюднив записи заради загравання з частиною американського політикуму.

В історії з цими плівками ми бачимо співдружність медіа і телеграм-каналів, наближених до Ігоря Коломойського та Віктора Медведчука
Євген Магда
«Це розраховано не на українську аудиторію, а на американську. Гадаю, це гра з командою, очевидно, Дональда Трампа, пас команді Трампа. Але показовим є те, хто саме «розганяє» ці меседжі. В історії з цими плівками ми бачимо співдружність медіа і телеграм-каналів, наближених до Ігоря Коломойського та Віктора Медведчука. Здається, нам знову натягують сценарій касетного скандалу. Але цей сценарій буде не дуже добрим щодо українсько-американських відносин. Якщо ми влазимо в подібні «вузькоплівочні» відносини, то це не призведе до збереження двопартійної підтримки України за будь-якого результату президентських виборів у США», - наголошує Магда.

Ніхто, крім Росії, так не виграє від можливої втрати Україною підтримки з боку Демократичної і Республіканської партій США, зауважує Євген Магда.

Утім, якщо оприлюднення «плівок Деркача» розглядати у контексті міжнародної політики, то операцію провели не тими руками. «Викриття», що походять від Андрія Деркача, не матимуть значних наслідків, вважає науковий співробітник Інституту всесвітньої історії НАН України, американіст Олександр Потєхін. За словами експерта, в США тепер не сприймають скомпроментованих діячів режиму Януковича.

Це спроби політичних трупів якимось чином зачепитися за американську внутрішньополітичну боротьбу, за президентські вибори
Олександр Потєхін
«Це спроби політичних трупів якимось чином зачепитися за американську внутрішньополітичну боротьбу, за президентські вибори. Але це виглядає смішним і недоречним. Хлопці не розуміють, куди лізуть. Можна подумати, у США не знають ціни таким деркачам. Політичним банкрутам не вдасться на цій темі заробити політичний капітал. Але прозвучати поряд з Байденом чи Трампом - це вже велике щастя для таких колишніх політиків. Цим «тіням» ніякого позитиву від цієї історії «не світить». Нині в очах американців, громадської думки, будь-який зв'язок з Януковичем викликає тільки огиду», - зазначає Потєхін.

Натомість, якщо «плівки Деркача» розглядати у виключно українському контексті, то можна побачити спробу проросійських сил прискорити антимайданівський реванш, ознаки якого вже намітилися в Україні, говорить Олександр Потєхін. Експерт заважує, що спільна зацікавленість у цьому діячів режиму Януковича і кремлівської верхівки є загальновідомою.
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21.05.2020 08:00 Ответить
Дело против Порошенко Венедиктова открыла ночью - адвокат экс-президента
По информации Государственного бюро расследований, по состоянию на конец ноября 2019 года экс-президент фигурировал в 13 уголовных производствах. Среди прочего против Порошенко открыто уголовное производство по факту перехода украинских кораблей через Керченский пролив, что "привело к эскалации конфликта с Россией и введению военного положения в Украине с целью возможной узурпации власти"; а также по факту "захвата государственной власти" - за то, что он внес представление на назначение Владимира Гройсмана премьер-министром "при отсутствии коалиции в парламенте".

https://gordonua.com/news/politics/delo-protiv-poroshenko-venediktova-otkryla-******-advokat-eks-prezidenta-1500781.html

Что они там курят? Открыто дело о переходе караблей с одного Украинского порта в другой Украинский порт, и типа Порощенко было мало поводов на введение военного положения в стране. С такими генпрокурорами и преЗедентами они еще могут долго ждать очередного транша.
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21.05.2020 09:24 Ответить
Давно слышно)))
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21.05.2020 09:09 Ответить
 
 