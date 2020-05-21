Ожидаем подписания соглашения с МВФ и получения первого транша в $1,9 млрд до конца мая, - Марченко

Министерство финансов ожидает подписания новой программы с Международным валютным фондом (МВФ) на общую сумму $5 млрд сроком на 18 месяцев.

Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко в ходе правительственного заседания в среду, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно проекту распоряжения, сумма первого транша может составить $1,9 млрд.

"Ожидаем подписания и получения транша до конца мая", - сказал Марченко.

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Напомним, Верховная Рада на заседании 13 мая приняла законопроект о банках, необходимый для утверждения новой программы с Международным валютным фондом (МВФ). За соответствующий законопроект № 2571-д "О внесении изменений в законы Украины об усовершенствовании некоторых механизмов регулирования банковской деятельности" во втором чтении и целом проголосовали 270 народных депутатов. Это открыло возможность подписания соглашения с МВФ.

В мае МВФ изменил подходы к финансированию из-за эпидемии, поэтому Киеву предлагают короткую программу кредитования. Представитель Украины в МВФ Владислав Рашкован сообщил, что будет проще получить средства Международного валютного фонда по новой 18-месячной программе (stand-by), чем по трехлетней программе расширенного финансирования (EFF).

Ранее Сергей Марченко говорил об ожиданиях получить первый транш в размере $1,75 млрд.