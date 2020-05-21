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Шестеро нетрезвых граждан Украины и России задержаны за порчу имущества в польском Вроцлаве

Шестеро нетрезвых граждан Украины и России задержаны за порчу имущества в польском Вроцлаве

Молодые вандалы из России и Украины в нетрезвом состоянии умышленно разрисовали спреем и маркерами имущество на одной из улиц Вроцлава.

Полиция во Вроцлаве задержала шестерых молодых граждан Украины и России за умышленное уничтожение и повреждение имущества, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Польське радіо. Пьяных мужчин задержали на горячем - когда они обрисовывали спреем и маркерами автомобиль, остановку, фасад и контейнер для одежды. Им грозит до 5 лет лишения свободы.

По сообщению полиции, вандалов задержали в минувшие выходные.

"Молодые граждане России и Украины с использованием маркеров и краски в спрее повредили, в частности, автобусную остановку, автомобиль и контейнер для подержанной одежды, фасад дома. Нанесенные мужчинами убытки оценили в более чем 3 тыс. злотых, однако большинство из пострадавших еще не оценили их стоимости. Мужчин арестовали, а также предъявили обвинение в повреждении имущества", - рассказали в Вроцлавской полиции.

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По словам полицейских, вандалы оказались гражданами Украины и Российской Федерации в возрасте от 19 до 25 лет, которые находились под воздействием алкоголя и не могли объяснить причин своего поведения.

Автор: 

задержание (6673) Польша (8399)


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Топ комментарии
+62
Мабуть це не українці, а малороси з окупованих територій.
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21.05.2020 01:16
+51
ППЦ! Бухати з кацапами! Бхе!(((
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21.05.2020 01:15
+44
Та то дыныры, лыныры або крымчане, они по нашим паспортам выезжают, по ихним ветеринарным не получаецца
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21.05.2020 01:19
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ППЦ! Бухати з кацапами! Бхе!(((
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21.05.2020 01:15 Ответить
Мабуть це не українці, а малороси з окупованих територій.
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21.05.2020 01:16 Ответить
Нашли друг друга....
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21.05.2020 01:26 Ответить
Там и с не оккупированных ватоголовой твари хватает. Клянут Майдан стонут за Рашкой а сами уже семьями переселились в Гейропу и подают на вид на жительство. Я бы на месте поляков депортировал их вместе с роднёй до 3-его колена.
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21.05.2020 08:16 Ответить
И не в Украину, а сразу в скрепную страну!!!
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21.05.2020 11:09 Ответить
Та то дыныры, лыныры або крымчане, они по нашим паспортам выезжают, по ихним ветеринарным не получаецца
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21.05.2020 01:19 Ответить
Да и половину Киева тоже они изрисовали своими погаными балончиками с краской. Я не понимаю, что за патологическое желание гадить и срать, даже там где живёшь.
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21.05.2020 01:28 Ответить
ну как? могут - и срут)
любой совок знает что нужно гадить, пока тут не нагадил кто-то другой.
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21.05.2020 08:05 Ответить
Не выдавайте желаемое за действительное.В Польше, в основном, работают жители западных областей Украины.Туристов Польша,как и вся Европа,не пропускает.Где эти самые патриотичные ""земляки"нашли себе компанию с москалями,не понятно.Теперь получат штраф и срок.
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21.05.2020 07:15 Ответить
не ***** ,я лично покупал тренденыки ,такие скрученные трубочки ,в Праге у выходцев с Краснодара,при чем с Сочи ,спросив что вы тут делаете ,в Сочи курорт и можно заработать ,она мне ответила ,что здесь больше и у нас тут вся семья нанялась.Потом присмотревшись внимательно увидел кацапья полно ,даже зазывалы в рестораны ,а вечером наверно унитазы драят
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21.05.2020 07:42 Ответить
Западная да не только - полно говна в том же Вроцлаве и с Николаева и с Одессы и с Кривого Рога.
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21.05.2020 08:19 Ответить
Накатили, kurwa.
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21.05.2020 04:56 Ответить
Почему вообще граждане Украины находились вместе с кацапьем? Значит "вата" типа усика с ломаченко. Братушки,ёпта. Всех сгноить на нарах.
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21.05.2020 01:17 Ответить
Основная часть прокацапленных с Крыма и Донбасса выезжают по украинским паспортам. Так что если там хорошенько потереть - кацап покажется..
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21.05.2020 01:37 Ответить
За простые рисунки 5 лет тюрьмы?
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21.05.2020 01:18 Ответить
Дійсно, що мало!
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21.05.2020 01:24 Ответить
Лайкнула, но обидо,что мои слова пепехватили,Ali!
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21.05.2020 01:29 Ответить
с кацапами, не простые
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21.05.2020 01:38 Ответить
Простой рисунок это мурал на облупленной и неприглядной стене старого дома. А паскудные надписи это порча имущества.
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21.05.2020 01:39 Ответить
Номерний кацап олєжик пЯтрович кацапським вандалам та їх побратимам хАхлам-малороссцям дуже співчуває.))
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21.05.2020 02:00 Ответить
Мало. Малюнки - то зуйня, а от zkrszepno nakatyłi się з кацапськими chujami у цивілізованій країні... оце набагато гірше, kurwa
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21.05.2020 05:00 Ответить
А НЕХАЙ ЗЇЗДЯТЬ В МОШКВУ І НА КРЕМЛІ МАМАЛЮЮТЬ "прості рисунки"
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21.05.2020 09:09 Ответить
Не простые рисунки, а в том числе и на машинах, а машину перекрасить стоит очень недешево.
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21.05.2020 11:11 Ответить
Это те братья, про которых Усик с Ломаченко говорили...
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21.05.2020 01:24 Ответить
да ,адиннарид
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21.05.2020 07:24 Ответить
Бухали вместе с кацапами...

Хай поляки паяют им срок по полной, как при отягчающих.
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21.05.2020 01:41 Ответить
Покраска одного елемента машини від 300 злотих.
Плюс машина на заміну власнику поки ремонтується - а це від двох тижнів і більше.
Це варіант тільки з машиною і тільки якщо все полюбовно.
Мозгов немає. Чую що зевиборці.
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21.05.2020 01:42 Ответить
Ордлоовцы !
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21.05.2020 07:25 Ответить
О, "адин нарот" побратался в борьбе с проклятым западом...
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21.05.2020 01:59 Ответить
Теперь и обдеаются на однам польском гектаре. Тот самый случай. Еще бы и беларуса туда приплели.
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21.05.2020 02:13 Ответить
У нас в Украине это и в трезвом виде делают.
И без кацапской компании.
5 лет лишения свободы...
Польше далеко до нашей демократии (читай - вседозволенности),
а нам далеко до их культуры.
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21.05.2020 03:03 Ответить
Шестеро нетрезвых граждан Украины и России задержаны за порчу имущества в польском Вроцлаве - Цензор.НЕТ 9254
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21.05.2020 03:14 Ответить
Шестеро нетрезвых граждан Украины и России задержаны за порчу имущества в польском Вроцлаве - Цензор.НЕТ 4476
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21.05.2020 03:15 Ответить
Ну що тут скажеш... Петра досить реалістично зобразили.. Явний талант художника.
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21.05.2020 07:20 Ответить
Шестеро нетрезвых граждан Украины и России задержаны за порчу имущества в польском Вроцлаве - Цензор.НЕТ 5956
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21.05.2020 03:16 Ответить
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21.05.2020 03:28 Ответить
Bawełniany, kurwa!
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21.05.2020 04:54 Ответить
Ну сколько можно предупреждать-не водитесь с русней в проблемы влипнете,вот и подняли мальчики пятерик на ровном месте с помощью мышебратьев,Где русня там всегда жди беду.
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21.05.2020 06:41 Ответить
Бидло...
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21.05.2020 07:05 Ответить
Это были не Украинцы !
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21.05.2020 07:23 Ответить
Действительно по совести -это не украинцы , но по факту такого скота с украинскими паспортами у нас много. К сожалению.
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21.05.2020 07:49 Ответить
Конечно то были не Украинцы. Настоящие Украинцы никогда бы не выбрали ублюдка Овоща, соевого Гетьмана и Зенемочь! Настоящие Украинцы не едут в гастеры в Мордор. Настоящие не радуются, что соседа-бляхера ограбили...белорусы и даже русские приезжают к нам воевать за Украину - а настоящие Украинцы с Закарпатья (водители фур) заявляют что не пойдут воевать за Украину, потому что они не видят - за кого?!

Осталось самая малость - найти Настоящих и пересчитать, что бы стало ясно - есть ли хоть какая то пусть отдаленная надежда не скатится в говно с этим мудрым нарідом, который готов замириться с кацапскими тварями.
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21.05.2020 11:41 Ответить
Такого говна в Украине - пруд пруди.Полякам надо осудить,отсидят и выслать с волчьим билетом.
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21.05.2020 07:57 Ответить
зебильное быдло в купе с кацапами продолжают нас позорить
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21.05.2020 08:14 Ответить
Нас позорит соевая падаль больше чем вся ольгинская шваль.
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21.05.2020 08:25 Ответить
Чем ЗЕня физиологически отличается от ПЕПо?)))
Может ты понял вчерашний бред наркошы?)))
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21.05.2020 08:32 Ответить
У него три дырки в носу? Или 4 яйца?))))
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21.05.2020 08:33 Ответить
Молодци поляки.
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21.05.2020 09:03 Ответить
Нам такі закони і така робота поліції ой як потрібні.
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21.05.2020 09:39 Ответить
Правильно. Бухаешь с кацапом - сиди трешку на шконке.
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21.05.2020 10:24 Ответить
Падлюк до буцигарні! Українським падлюкам пожиттєво заборонити виїзд з країни!
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21.05.2020 11:00 Ответить
 
 