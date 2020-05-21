Шестеро нетрезвых граждан Украины и России задержаны за порчу имущества в польском Вроцлаве
Молодые вандалы из России и Украины в нетрезвом состоянии умышленно разрисовали спреем и маркерами имущество на одной из улиц Вроцлава.
Полиция во Вроцлаве задержала шестерых молодых граждан Украины и России за умышленное уничтожение и повреждение имущества, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Польське радіо. Пьяных мужчин задержали на горячем - когда они обрисовывали спреем и маркерами автомобиль, остановку, фасад и контейнер для одежды. Им грозит до 5 лет лишения свободы.
По сообщению полиции, вандалов задержали в минувшие выходные.
"Молодые граждане России и Украины с использованием маркеров и краски в спрее повредили, в частности, автобусную остановку, автомобиль и контейнер для подержанной одежды, фасад дома. Нанесенные мужчинами убытки оценили в более чем 3 тыс. злотых, однако большинство из пострадавших еще не оценили их стоимости. Мужчин арестовали, а также предъявили обвинение в повреждении имущества", - рассказали в Вроцлавской полиции.
По словам полицейских, вандалы оказались гражданами Украины и Российской Федерации в возрасте от 19 до 25 лет, которые находились под воздействием алкоголя и не могли объяснить причин своего поведения.
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любой совок знает что нужно гадить, пока тут не нагадил кто-то другой.
Хай поляки паяют им срок по полной, как при отягчающих.
Плюс машина на заміну власнику поки ремонтується - а це від двох тижнів і більше.
Це варіант тільки з машиною і тільки якщо все полюбовно.
Мозгов немає. Чую що зевиборці.
И без кацапской компании.
5 лет лишения свободы...
Польше далеко до нашей демократии (читай - вседозволенности),
а нам далеко до их культуры.
Осталось самая малость - найти Настоящих и пересчитать, что бы стало ясно - есть ли хоть какая то пусть отдаленная надежда не скатится в говно с этим мудрым нарідом, который готов замириться с кацапскими тварями.
Может ты понял вчерашний бред наркошы?)))