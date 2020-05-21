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Двое участников протестов в Новых Санжарах признали вину, каждого оштрафовали на 850 грн, - прокуратура Полтавщины

Двое участников протестов в Новых Санжарах признали вину, каждого оштрафовали на 850 грн, - прокуратура Полтавщины

Новосанжарский районный суд Полтавской области утвердил две сделки о признании виновности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Полтавской области.

"Приговорами суда двое жителей Новосанжарского района признаны виновными в блокировании транспортных коммуникаций путем устройства препятствий, то есть по ч. 1 ст. 279 УК Украины. Кроме этого, каждому из них назначено наказание в виде штрафа, а именно: 50 необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 850 грн. Указанные лица, осознавая свои действия, оставили 2 трактора на проезжей части дороги, заблокировав таким образом движение общественного и другого транспорта", - говорится в сообщении.

Напомним, вечером 19 февраля среди жителей Новых Санжар начала распространяться информация о том, что в местный медицинский центр должны доставить украинцев, вывезенных из китайской провинции Ухань. Узнав эту новость, несколько десятков жителей Новосанжарской и соседней Лелюховской общины собрались у медицинского центра. Въезды в Новые Санжары и Лелюховку заблокировали местные автомобилисты.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С событиями в Новых Санжарах разберутся правоохранители. Это было искусственное блокирование, - Зеленский

С утра в поселок начали съезжаться спецотряды правоохранительных органов и военные. Недалеко от въезда в произошли столкновения правоохранителей и митингующих против размещения эвакуированных из Ухани.

Огромная пробка образовалась на дороге "Полтава - Кременчуг" в районе Новых Санжар.

На место протестов в Новых Санжарах стянули полицию, Нацгвардию и военную технику.

Аваков прибыл в Новые Санжары: Эвакуированные из Китая украинцы здоровы.

В Новые Санжары срочно вылетел премьер-министр Алексей Гончарук. Министр здравоохранения Скалецкая заявила, что пройдет 14-дневный карантин вместе с украинцами, эвакуированными из Китая.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Зеленский прибыл на Полтавщину: в планах посещение Новых Санжар и ознакомление со строительством бетонной дороги, - ОП. ВИДЕО

Невзирая на протесты местных жителей, автобусы с эвакуированными из Китая украинцами заехали на территорию санатория в Новых Санжарах.

Автор: 

карантин (16729) прокуратура (5005) суд (25077) штраф (1282) Ухань (48) COVID-19 (18608) Новые Санжары (143) коронавирус (17042) Полтавская область (1144)


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Топ комментарии
+7
Твоїм дєтям-того же.
Сільська громада Нових Санжар не була проти повернення українців,вони були проти розміщення потенційних хворих в межах їх населеного пункту.Їхньої думки ніхто не спитав,ніхто не попередив і нічого не роз'яснив,причому по тб розганяли істерію про небезпечність хвороби і те,як міські лікарні і громади боряться проти розміщення в себе.
Натомість закрили всі в'їзди в село,нагнали спецтехніку і батальйон НГУ.
Це зараз ви такі розумні,а тоді інформації про вірус було обмаль.
Вся вина-на організаторі цього шоу, Авакові.
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21.05.2020 06:46
+5
850 грн. за массовое побоище с угрозой для жизни и здоровья.
А в Польше - 5 лет за художества спреем и маркером.
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21.05.2020 03:10
+4
В першу чергу треба було судити тих, хто вирішив везти хворих в непідготовлене місце!
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21.05.2020 05:50
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850 грн. за массовое побоище с угрозой для жизни и здоровья.
А в Польше - 5 лет за художества спреем и маркером.
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21.05.2020 03:10 Ответить
Двое участников протестов в Новых Санжарах признали вину, каждого оштрафовали на 850 грн, - прокуратура Полтавщины - Цензор.НЕТ 7296
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21.05.2020 03:17 Ответить
Двое участников протестов в Новых Санжарах признали вину, каждого оштрафовали на 850 грн, - прокуратура Полтавщины - Цензор.НЕТ 3410
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21.05.2020 03:19 Ответить
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21.05.2020 03:29 Ответить
Мова іде не про те що не треба було евакуювати- а про те що робити це треба було обдумано.
А фельдшер Радуцкій та нотаріус Скалєцкая котрими керував клоун Зєлєнскій як завжди обісралися.
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21.05.2020 07:46 Ответить
как бы то ни было, но за кидание камней в автобус должна быть тюряга.
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21.05.2020 10:11 Ответить
а за вынос мусора без намордника могут штрафануть на 17 000...
ненавижу кацапистскую юриспруденцию. это когда строгость законов компенсируется необязательностью исполнения...
а ещё очень неприятно, когда тупорылые вороватые идиоты пытаются меня "спасать", когда я их об этом не прошу.
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21.05.2020 04:30 Ответить
В итоге самоизоляцию прибывших полностью профукали. И десятки тысяч инфицированных. Я не осуждаю полтавчан, они защищали свои семьи. Приговор достойный, расходимся
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21.05.2020 05:05 Ответить
они мудили. а Вы это почти поддержали
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21.05.2020 05:13 Ответить
Камни бросать полный перебор или передоз. Но выйти они имели право.
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21.05.2020 05:19 Ответить
теперь из-за (в том числе) их права выйти миллионы сидят взаперти я про "достойный" вклад в разгон коронаистерии.
с другой стороны их цели тоже очень "замечательные". если из Украины убрать всё мало-мальски потенциально опасное, что останется-то?
кстати, в непосредственной близости моего дома больница, где проводят самомастурбацию. никаких протестов. звенящая тишина.
мне эта героизация перепуганных тупых селюков ножом по сердцу.
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21.05.2020 05:28 Ответить
Каким боком эти санжаровцы к сидящим взаперти? Это тоже самое, шо обвинять, как все и делают, гуляющих в парках в продлении карантина.
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21.05.2020 05:55 Ответить
уже объяснил выше. читай внимательно.
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21.05.2020 06:01 Ответить
Ти ж не можеш сказати, шо цього права вони не мали. Мали.
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21.05.2020 06:07 Ответить
ну да... дурак - не преступление... а зря... мне нечего добавить по сути - всё написал выше
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21.05.2020 06:11 Ответить
В будь-якому разі вони би шось вигадали для паніки і неадекватних дій людей.
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21.05.2020 06:15 Ответить
адекватного человека на неадекватные действия не так просто спровоцировать.
народец гнилой.
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21.05.2020 06:36 Ответить
Але це не знімає вини з таких організаторів і вони повинні бути під судом за свої рішення.
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21.05.2020 06:45 Ответить
А что по-Вашему было не так с организацией? Максимально кратко, самое главное, желательно один пункт.
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21.05.2020 06:56 Ответить
Не підготовлені обладнані місця (тих, які віддалені від населення) для проведення карантину та не проведено нормальне інформаційне пояснення для людей.
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21.05.2020 06:59 Ответить
Не соглашусь.
Японцы подозреваемых и больных на корону (в том числе украинцев) лечили в клиниках посреди "редконаселённого" Токио. Можно сказать, значит, что место было подготовлено по международным стандартам.
С разъяснением - принципиальная проблема: с одной стороны сильная муфлонизация населения, с другой - власть, которая пришла на вранье и постоянно врала после прихода. Думаю, там местных привести в чувство было нереально. Разве что всех до діда Кирила на недельку-другую...
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21.05.2020 07:11 Ответить
Ты не путай медицину в Японии и то, что у нас - убожество !
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21.05.2020 09:34 Ответить
не вижу разницы в обсуждаемом аспекте. там речь не о медицине, строго говоря, а об санитарии. вирус передаётся теми же путями, что и у нас и перекрывают эти пути теми же способами.
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21.05.2020 09:39 Ответить
Разница в последствиях ! В Японии с учетом их медицины - последствия более благоприятные и менее драматичны, чем у нас ! Они в состоянии стправлятся с проблемой и последствиями. а мы НЕТ !
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21.05.2020 18:00 Ответить
На це і розраховували - тупість, необізнаність, керованість...
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21.05.2020 07:55 Ответить
Хто тобі заваджає вийти,і спалити ,наприклад райвідділ поліції чи плокулатулу,чи райадміністрацію?
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21.05.2020 08:22 Ответить
Ась? Чавось?
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21.05.2020 08:26 Ответить
Полтавчане нарушали базовые права украинских граждан записанные в Конституции:никто не может препятствовать возвращению гражданина Украины в Украину.. Нельзя защищать свои семьи нарушая конституцию Украины. Ну и то что они тупоголовые как и вы и не понимали что никакой карантин не воспрепятствует проникновению вируса в Украину учитывая ГЛОБАЛИЗАЦИЮ и насколько страны связанны друг с другом и границы ФИЗИЧЕСКИ невозможно закрыть тем более на сроки в много мес. Страны в 100 раз умнее Украины и богаче в 20 раз тем не менее допустили проникновение вируса на свою территорию.-ведь никакие меры не могли не допустить его. Желаю вашим детям пережить подобное тому что пережили возвращаемые ЗДОРОВЫЕ украинцы из Уханя. Чтобы такие дебили как вы кидали камни в ваших детей и в ВАС-может тогда ВАМ добавилось-бы ума(хотя безнадежно конечно)
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21.05.2020 06:25 Ответить
Каміння - це перебор, та вони їх не до своїх домівок не пускали... "Саджати" на 2 тижні здорових - також порушення. Акція пройшла вдало.
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21.05.2020 06:41 Ответить
Вибуло відомо, що вони здорові?
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21.05.2020 06:52 Ответить
Їм - да.
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21.05.2020 07:27 Ответить
Твоїм дєтям-того же.
Сільська громада Нових Санжар не була проти повернення українців,вони були проти розміщення потенційних хворих в межах їх населеного пункту.Їхньої думки ніхто не спитав,ніхто не попередив і нічого не роз'яснив,причому по тб розганяли істерію про небезпечність хвороби і те,як міські лікарні і громади боряться проти розміщення в себе.
Натомість закрили всі в'їзди в село,нагнали спецтехніку і батальйон НГУ.
Це зараз ви такі розумні,а тоді інформації про вірус було обмаль.
Вся вина-на організаторі цього шоу, Авакові.
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21.05.2020 06:46 Ответить
100%.
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21.05.2020 06:49 Ответить
а схерали спрашивать "думку" у жителей населенного пункта? Когда тубдиспансеры размещаются, или больницы где лечат СПИД, "думку" кто-то спрашивает?
С нашим тупым насеелнием которое уроки по биологии прогуливало, за курением сиг и распитием пива за углом шволы, спрашивать "думку" - моветон.
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21.05.2020 10:15 Ответить
Шумейко ты дебил, при правильной организации жёсткой изоляции, в Украине бы не заразились больше трёх тысяч врачей. В одной поликлинике под Киевом 80 врачей. Что такое правильная изоляция, это ежедневный контроль и штраф от 1000 евро, во многих странах гораздо больше. А не вбрасывания биологического оружия на всю страну. Тебе дебилу этого не понять, читай статью 33 конституции и расскажи зелеболке что он нарушил
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21.05.2020 08:28 Ответить
В Италии, Польше, Китае и пр. куча врачей заразились, у них тоже "неправильная организация"?
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21.05.2020 10:16 Ответить
Какой процент, в Украине больше 20 процентов
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21.05.2020 10:35 Ответить
Возвращение украинцев произошло в АЪРОПОРТУ ! какое отношение к "возвращению" имело то село ?
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21.05.2020 09:35 Ответить
В першу чергу треба було судити тих, хто вирішив везти хворих в непідготовлене місце!
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21.05.2020 05:50 Ответить
Яких хворих？ Вони перевірили реакцію людей, згодом почали звозити туристів, шоб люди звалили провину за розповсюдження на них. Все, шо зелень робе є провокаціями.
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21.05.2020 06:00 Ответить
Можливих хворих! А так в іншому погоджуюся щодо провокації до відношенню к людям!
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21.05.2020 06:37 Ответить
Можливі хворі? Дивно, шо в совку до цього не додумалися.
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21.05.2020 06:48 Ответить
Саме так вирішила влада, коли розміщувала їх на обсервацію. Не забули?
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21.05.2020 06:50 Ответить
Не встигли переробити закон про захист населення від інфекційних хвороб))) Бо якби почали це робити заздалегідь, це було б підозрілим. Як знайдеш там про можливо хворих - пиши.
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21.05.2020 07:31 Ответить
сейчас самомастурбация на дому проходит в более подготовленных местах?
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21.05.2020 06:02 Ответить
Теж в непідготовлених!
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21.05.2020 06:36 Ответить
А судити їх не вийде ані за продані маски, ані за це. В тому і річ.
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21.05.2020 06:03 Ответить
а что значит "непидготовлене"? Чем оно не подходит для обсервации?
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21.05.2020 10:17 Ответить
Так почему камни кидали не в виновников а в их жертв? Власть сделала отрицательный пиар а местное быдло-население как выше сказали прогуливающие уроки биологии-оно начало кидать камнями в невинных украинцев которые итак перед этим испытали месяц шока. У быдлоукраинца больше шансов заразится и сдохнуть от туберкулеза в маршрутке(Украина-чемпион по туберкулезу в Европе) или от кори чем от коронавируса которым всеравно ВСЕ неизбежно рано или поздно благополучно переболеют без проблем для здоровья и жизни. Вся беда Украины и Украинцев-плохое образование в массе. Люди несмотря на бесплатное образование-не хотят его получать реально. Иначе умели-бы мыслить логически и отличать причину от следствия. И 100% не выбрали случайного человека-куклу на главный пост в стране
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23.05.2020 21:20 Ответить
Кабинет Министров поддержал выделение 2,2 миллиарда гривен из Фонда борьбы с коронавирусом в Фонд социального страхования. Семьи медиков, которые умерли из-за коронавируса смогу получить одноразовую помощь.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
«Медики сегодня находятся на передовой, ежедневно рискуя своей жизнью. Мы понимаем, что они должны получать надлежащее материальное обеспечение и иметь страховые гарантии», - сказал Шмыгаль.
В сообщении уточняют, что 471, 1 миллионов гривен направят на страховые выплаты, в том числе - на одноразовую помощь членам семей медиков, которые умерли от COVID-19. А 1, 8 миллиарда гривен предусмотрены для выплат материального обеспечения.https://www.rupor.info/news/156733/semi-medikov-umershih-ot-koronavirusa-smogut-poluchit-odnorazovuyu-pomoshch

Відкупилися грошима від родичів медиків, які померли від короновірусу і для зевлади все добре та ніхто не відповідає. Це також відповідь коментатору про те, що він зробив своїм вибором.
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21.05.2020 06:31 Ответить
Основатели важнейших стартапов Эстонии объединились, чтобы создать работающую систему, позволяющую сотрудникам быстрее вернуться на рабочие места после карантина.Эстония одной из первых стран в мире начала испытания системы цифровых паспортов, собирающих результаты тестов на антитела к коронавирусу и позволяющих поделиться этими результатами с другими людьми. Об этом в среду, 20 мая, сообщило агентство Reuters. Паспорта были разработаны командой, в которую входят основатели успешных стартапов в области высоких технологий.
"Цифровой паспорт иммунитета нацелен на то, чтобы уменьшить страхи и стимулировать общества во всем мире продолжить нормальную жизнь, несмотря на пандемию", - заявил один из разработчиков системы и основатель компании Transferwise Таавет Хинрикус.
Паспорта планируется использовать для более безопасного возвращения сотрудников на свои рабочие места после карантина. Одними из первых их начали применять в сети отелей Radisson и в компании-производителе продуктов питания PRFoods.
"Мы ищем любую возможность, чтобы наши сотрудники снова работали, а клиенты снова ночевали в наших отелях", - заявил генеральный директор Radisson Blu Sky Hotel в Таллине Кайдо Ояперв.
Между тем во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) неоднозначно относятся к подобного рода паспортам, так как пока точно не ясно, на какой период времени после выздоровления от коронавируса распространяется иммунитет.
Эта новость также https://www.dw.com/ru/%D1%8D%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80%D1%83%D0%B5%D1%82-%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B0/a-53520513?maca=rus-rss_rus_Facenews_Maintopics_Fulltxt-19555-xml-mrss на сайте Deutsche Welle
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21.05.2020 06:32 Ответить
Це приклад того, як у таких умовах робить розумна влада щось для людей. Ми же обрали тих, хто не турбується про людей та інфікує медиків.
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21.05.2020 06:35 Ответить
Це - маячня. А ще кажуть, шо сертифікати здоров'я - це міф... На нас теж таке чекає...
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21.05.2020 06:46 Ответить
Не думаю, що це маячня. Зрозуміло, що частина людей легко хворіє і має імунітет. Вони можуть працювати.
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21.05.2020 06:48 Ответить
Днями Кітай вкинув в ВОЗ 2 лярди... І дивись, шо вже сталося за 2 дні - різкий підйом захворілих-незахворілихв світі, розслідування перекрутили, Кітай повідомляє про нові симптоми, триваліший інкубаційний період і 30 штамів. Ще:

Цю сказал , что врачи также заметили пациентов в северо - восточном очаге с повреждениями главным образом в легких, в то время как пациенты в Ухане страдали от повреждения сердца, почек и кишечника. (Блумберг)

Вони забули, шо казали раніше, чи шо?

Я це до того, шо це не остання страшна хвороба, про яку може оголосити ВОЗ, поки він діє.
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21.05.2020 07:02 Ответить
Це все відомо, але не відміняє заходів для відновлення економіки. Звичайно, що боротьба довга і треба застосовувати не один метод. Інша справа робити все з провокацією, про що ви написали.
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21.05.2020 07:05 Ответить
Ця боротьба може бути нескінченна взагалі. Якшо кітаці сказали про 30 штамів, то виникнуть проблеми з вакциною, а там - сам розумієш...
Свіжачок:
https://www.foxnews.com/category/world/world-regions/china Коммунистическая партия Китая снова захватывает производственные линии, производящие мировые поставки медицинского защитного снаряжения - разжигая опасения, что страна готовится ко второй волне коронавируса, заявили американские трейдеры в Китае. (перекладач)
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21.05.2020 07:23 Ответить
Ясно.Адвокати дорогі,а в прокурорських було досить часу,щоб уламати селюків визнати вину.
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21.05.2020 06:33 Ответить
А можливо цим селюкам дали гроші, щоб вони скоріше визнали вину🤗
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21.05.2020 06:39 Ответить
в 2010-м адвокат (объявление на столбе) просил 500 за заседание
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21.05.2020 06:40 Ответить
Да-а-а-а? ...Зараз за *штуку * і не потягнеться .. В залежності від справи правда .
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21.05.2020 07:09 Ответить
лично пробовал. но сразу понял, что негодяям заплатить рентабельней, чем защитничкам
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21.05.2020 07:14 Ответить
ПС )))) Це *мінімалка *. яку могли !?
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21.05.2020 07:10 Ответить
Лекторат пЭдра.
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21.05.2020 07:32 Ответить
Судя по всему с 7 до 8 у шизоидов доступ к интернету.
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21.05.2020 08:10 Ответить
птн пнх
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21.05.2020 08:27 Ответить
Наказание не соответствующее правонарушению. У меня вызвало только смех.
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21.05.2020 09:15 Ответить
Должны были присесть. Этот штраф - курам на смех.
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21.05.2020 10:18 Ответить
 
 