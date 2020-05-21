Двое участников протестов в Новых Санжарах признали вину, каждого оштрафовали на 850 грн, - прокуратура Полтавщины
Новосанжарский районный суд Полтавской области утвердил две сделки о признании виновности.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Полтавской области.
"Приговорами суда двое жителей Новосанжарского района признаны виновными в блокировании транспортных коммуникаций путем устройства препятствий, то есть по ч. 1 ст. 279 УК Украины. Кроме этого, каждому из них назначено наказание в виде штрафа, а именно: 50 необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 850 грн. Указанные лица, осознавая свои действия, оставили 2 трактора на проезжей части дороги, заблокировав таким образом движение общественного и другого транспорта", - говорится в сообщении.
Напомним, вечером 19 февраля среди жителей Новых Санжар начала распространяться информация о том, что в местный медицинский центр должны доставить украинцев, вывезенных из китайской провинции Ухань. Узнав эту новость, несколько десятков жителей Новосанжарской и соседней Лелюховской общины собрались у медицинского центра. Въезды в Новые Санжары и Лелюховку заблокировали местные автомобилисты.
С утра в поселок начали съезжаться спецотряды правоохранительных органов и военные. Недалеко от въезда в произошли столкновения правоохранителей и митингующих против размещения эвакуированных из Ухани.
Огромная пробка образовалась на дороге "Полтава - Кременчуг" в районе Новых Санжар.
На место протестов в Новых Санжарах стянули полицию, Нацгвардию и военную технику.
Аваков прибыл в Новые Санжары: Эвакуированные из Китая украинцы здоровы.
В Новые Санжары срочно вылетел премьер-министр Алексей Гончарук. Министр здравоохранения Скалецкая заявила, что пройдет 14-дневный карантин вместе с украинцами, эвакуированными из Китая.
Невзирая на протесты местных жителей, автобусы с эвакуированными из Китая украинцами заехали на территорию санатория в Новых Санжарах.
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А в Польше - 5 лет за художества спреем и маркером.
А фельдшер Радуцкій та нотаріус Скалєцкая котрими керував клоун Зєлєнскій як завжди обісралися.
ненавижу кацапистскую юриспруденцию. это когда строгость законов компенсируется необязательностью исполнения...
а ещё очень неприятно, когда тупорылые вороватые идиоты пытаются меня "спасать", когда я их об этом не прошу.
с другой стороны их цели тоже очень "замечательные". если из Украины убрать всё мало-мальски потенциально опасное, что останется-то?
кстати, в непосредственной близости моего дома больница, где проводят самомастурбацию. никаких протестов. звенящая тишина.
мне эта героизация перепуганных тупых селюков ножом по сердцу.
народец гнилой.
Японцы подозреваемых и больных на корону (в том числе украинцев) лечили в клиниках посреди "редконаселённого" Токио. Можно сказать, значит, что место было подготовлено по международным стандартам.
С разъяснением - принципиальная проблема: с одной стороны сильная муфлонизация населения, с другой - власть, которая пришла на вранье и постоянно врала после прихода. Думаю, там местных привести в чувство было нереально. Разве что всех до діда Кирила на недельку-другую...
Сільська громада Нових Санжар не була проти повернення українців,вони були проти розміщення потенційних хворих в межах їх населеного пункту.Їхньої думки ніхто не спитав,ніхто не попередив і нічого не роз'яснив,причому по тб розганяли істерію про небезпечність хвороби і те,як міські лікарні і громади боряться проти розміщення в себе.
Натомість закрили всі в'їзди в село,нагнали спецтехніку і батальйон НГУ.
Це зараз ви такі розумні,а тоді інформації про вірус було обмаль.
Вся вина-на організаторі цього шоу, Авакові.
С нашим тупым насеелнием которое уроки по биологии прогуливало, за курением сиг и распитием пива за углом шволы, спрашивать "думку" - моветон.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
«Медики сегодня находятся на передовой, ежедневно рискуя своей жизнью. Мы понимаем, что они должны получать надлежащее материальное обеспечение и иметь страховые гарантии», - сказал Шмыгаль.
В сообщении уточняют, что 471, 1 миллионов гривен направят на страховые выплаты, в том числе - на одноразовую помощь членам семей медиков, которые умерли от COVID-19. А 1, 8 миллиарда гривен предусмотрены для выплат материального обеспечения.https://www.rupor.info/news/156733/semi-medikov-umershih-ot-koronavirusa-smogut-poluchit-odnorazovuyu-pomoshch
Відкупилися грошима від родичів медиків, які померли від короновірусу і для зевлади все добре та ніхто не відповідає. Це також відповідь коментатору про те, що він зробив своїм вибором.
"Цифровой паспорт иммунитета нацелен на то, чтобы уменьшить страхи и стимулировать общества во всем мире продолжить нормальную жизнь, несмотря на пандемию", - заявил один из разработчиков системы и основатель компании Transferwise Таавет Хинрикус.
Паспорта планируется использовать для более безопасного возвращения сотрудников на свои рабочие места после карантина. Одними из первых их начали применять в сети отелей Radisson и в компании-производителе продуктов питания PRFoods.
"Мы ищем любую возможность, чтобы наши сотрудники снова работали, а клиенты снова ночевали в наших отелях", - заявил генеральный директор Radisson Blu Sky Hotel в Таллине Кайдо Ояперв.
Между тем во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) неоднозначно относятся к подобного рода паспортам, так как пока точно не ясно, на какой период времени после выздоровления от коронавируса распространяется иммунитет.
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Цю сказал , что врачи также заметили пациентов в северо - восточном очаге с повреждениями главным образом в легких, в то время как пациенты в Ухане страдали от повреждения сердца, почек и кишечника. (Блумберг)
Вони забули, шо казали раніше, чи шо?
Я це до того, шо це не остання страшна хвороба, про яку може оголосити ВОЗ, поки він діє.
Свіжачок:
https://www.foxnews.com/category/world/world-regions/china Коммунистическая партия Китая снова захватывает производственные линии, производящие мировые поставки медицинского защитного снаряжения - разжигая опасения, что страна готовится ко второй волне коронавируса, заявили американские трейдеры в Китае. (перекладач)