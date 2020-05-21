Двое участников протестов в Новых Санжарах признали вину, каждого оштрафовали на 850 грн, - прокуратура Полтавщины

Новосанжарский районный суд Полтавской области утвердил две сделки о признании виновности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Полтавской области.

"Приговорами суда двое жителей Новосанжарского района признаны виновными в блокировании транспортных коммуникаций путем устройства препятствий, то есть по ч. 1 ст. 279 УК Украины. Кроме этого, каждому из них назначено наказание в виде штрафа, а именно: 50 необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 850 грн. Указанные лица, осознавая свои действия, оставили 2 трактора на проезжей части дороги, заблокировав таким образом движение общественного и другого транспорта", - говорится в сообщении.

Напомним, вечером 19 февраля среди жителей Новых Санжар начала распространяться информация о том, что в местный медицинский центр должны доставить украинцев, вывезенных из китайской провинции Ухань. Узнав эту новость, несколько десятков жителей Новосанжарской и соседней Лелюховской общины собрались у медицинского центра. Въезды в Новые Санжары и Лелюховку заблокировали местные автомобилисты.

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С утра в поселок начали съезжаться спецотряды правоохранительных органов и военные. Недалеко от въезда в произошли столкновения правоохранителей и митингующих против размещения эвакуированных из Ухани.

Огромная пробка образовалась на дороге "Полтава - Кременчуг" в районе Новых Санжар.

На место протестов в Новых Санжарах стянули полицию, Нацгвардию и военную технику.

Аваков прибыл в Новые Санжары: Эвакуированные из Китая украинцы здоровы.

В Новые Санжары срочно вылетел премьер-министр Алексей Гончарук. Министр здравоохранения Скалецкая заявила, что пройдет 14-дневный карантин вместе с украинцами, эвакуированными из Китая.

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Невзирая на протесты местных жителей, автобусы с эвакуированными из Китая украинцами заехали на территорию санатория в Новых Санжарах.