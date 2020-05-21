Командир батальона "Луганск-1" Сергей Губанов погиб в районе Трехизбенки, еще трое бойцов получили тяжелые ранения, - Нацполиция. ФОТО

В районе поселка Трехизбенка в Луганской области во время выполнения задания командования штаба Операции объединенных сил погиб комбат Сергей Губанов, еще трое бойцов батальона патрульной службы полиции особого назначения "Луганск-1" получили осколочные ранения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Луганской области.

По данным Нацполиции, все произошло 20 мая примерно в 21:30 в районе поселка Трехизбенка Новоайдарского района. Командир батальона полковник полиции Сергей Губанов погиб, еще трое бойцов получили тяжелые ранения. Им оказывают помощь врачи военного госпиталя.



Фото: сайт Нацполиции

"Личный состав полиции Луганщины выражает искренние соболезнования семье Сергея Губанова, его родным и близким. Светлая память о легендарном комбате навсегда останется в наших сердцах", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинский воин ранен вражеским снайпером вблизи Марьинки, - пресс-центр ОС

Сергей Леонидович Губанов родился 21.06.1975 года в городе Стаханов Луганской области (ныне - Кадиевка, временно оккупированная территория Украины).

Жил в Северодонецке. Полковник полиции, командир БПСПОП "Луганск-1" ГУНП в Луганской области. Проходил срочную службу в 95-й ОАэМБр. Выпускник Донецкого института внутренних дел (1999) и Национальной академии внутренних дел (2004). С 1995 прошел путь от оперативника уголовного розыска Стахановского городского отдела милиции до начальника Луганского городского управления, на начало 2014 года - начальник Ленинского райотдела милиции Луганска. Был захвачен в плен наемниками РФ вместе с другими офицерами милиции. После освобождения стал на защиту родной Луганщины, освобождал Лисичанск, Рубежное, Северодонецк. В должности комбата - с 06.11.2015. Награжден орденом Богдана Хмельницкого III ст. в 2016 году. Остались родители, жена.

Погиб 20 мая около 21.00 в районе поселка Трехизбенка Новоайдарского района Луганской области в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве.

Интервью Сергея Губанова 2015 года