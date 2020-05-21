Командир батальона "Луганск-1" Сергей Губанов погиб в районе Трехизбенки, еще трое бойцов получили тяжелые ранения, - Нацполиция. ФОТО
В районе поселка Трехизбенка в Луганской области во время выполнения задания командования штаба Операции объединенных сил погиб комбат Сергей Губанов, еще трое бойцов батальона патрульной службы полиции особого назначения "Луганск-1" получили осколочные ранения.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Луганской области.
По данным Нацполиции, все произошло 20 мая примерно в 21:30 в районе поселка Трехизбенка Новоайдарского района. Командир батальона полковник полиции Сергей Губанов погиб, еще трое бойцов получили тяжелые ранения. Им оказывают помощь врачи военного госпиталя.
"Личный состав полиции Луганщины выражает искренние соболезнования семье Сергея Губанова, его родным и близким. Светлая память о легендарном комбате навсегда останется в наших сердцах", - сказано в сообщении.
Сергей Леонидович Губанов родился 21.06.1975 года в городе Стаханов Луганской области (ныне - Кадиевка, временно оккупированная территория Украины).
Жил в Северодонецке. Полковник полиции, командир БПСПОП "Луганск-1" ГУНП в Луганской области. Проходил срочную службу в 95-й ОАэМБр. Выпускник Донецкого института внутренних дел (1999) и Национальной академии внутренних дел (2004). С 1995 прошел путь от оперативника уголовного розыска Стахановского городского отдела милиции до начальника Луганского городского управления, на начало 2014 года - начальник Ленинского райотдела милиции Луганска. Был захвачен в плен наемниками РФ вместе с другими офицерами милиции. После освобождения стал на защиту родной Луганщины, освобождал Лисичанск, Рубежное, Северодонецк. В должности комбата - с 06.11.2015. Награжден орденом Богдана Хмельницкого III ст. в 2016 году. Остались родители, жена.
Погиб 20 мая около 21.00 в районе поселка Трехизбенка Новоайдарского района Луганской области в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве.
Интервью Сергея Губанова 2015 года
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