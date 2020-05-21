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Новости Агрессия России против Украины
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Трое украинских воинов получили ранения на Донбассе 20 и 21 мая. За сутки - 18 вражеских обстрелов, - штаб

Трое украинских воинов получили ранения на Донбассе 20 и 21 мая. За сутки - 18 вражеских обстрелов, - штаб

За минувшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 18 раз нарушили режим прекращения огня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

По данным штаба, противник обстрелял позиции украинских сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия.

"Подразделения Объединенных сил, применяя штатное вооружение, своевременно реагировали на вражеские провокации и прицельным огнем по позициям захватчиков подавили их вооруженную активность", - сказано в сообщении.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник обстреливал позиции ОС неподалеку от Павлополя, Песков, дважды рядом Каменкой и Старогнатовкой, а также четыре раза возле Богдановки, применив гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

По окрестностям Красногоровки оккупанты выпустили 20 мин 120-го калибра. Кроме того, с наступлением темноты неподалеку Марьинки захватчики задействовали снайперское оружие.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Утром враг в течение 40 минут обстреливал из 120-мм минометов и СПГ позиции ВСУ возле Орехово, - Минобороны

Также сообщается, что по украинским защитникам, которые выполняют задачи в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вблизи Орехово враг открывал огонь из запрещенных минскими соглашениями 120-мм минометов, а также гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Неподалеку населенных пунктов Шумы и Новоалександровка российские наемники использовали минометы 82 калибра.

Защитников Пивденного захватчики дважды обстреляли, применив 82 мм минометы, гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы, а по окрестностям Крымского вели огонь из станковых противотанковых гранатометов.

"Вследствие вражеских обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения.

На все обстрелы наши подразделения дали противнику результативный и мотивированный ответ, заставив оккупантов прекратить преступную деятельность", - говорится в сообщении.

По данным разведки, 20 мая украинские военнослужащие уничтожили одного российского оккупанта и не менее двух ранили.

С начала текущих суток в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" неподалеку от Богдановки противник вел огонь из стрелкового оружия. Вследствие вражеского обстрела один украинский воин получил ранения.

"Наши военнослужащие в ответ решительно применили дежурные огневые средства и прекратили вражескую активность", - сообщили в штабе.

Также в штабе добавили, что случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано, а ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

Трое украинских воинов получили ранения на Донбассе 20 и 21 мая. За сутки - 18 вражеских обстрелов, - штаб 01
Трое украинских воинов получили ранения на Донбассе 20 и 21 мая. За сутки - 18 вражеских обстрелов, - штаб 02

обстрел (26928) ранение (3375) Донбасс (26955) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+22
Царство небесне загиблому.
Найшвидшого одужання пораненим.
Горіть у пеклі москалі !!!
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21.05.2020 07:39
+19
Трое украинских воинов получили ранения на Донбассе 20 и 21 мая. За сутки - 18 вражеских обстрелов, - штаб - Цензор.НЕТ 1376
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21.05.2020 07:41
+17
Шестеро поранених і один загиблий за ніч.

Сил рідним. Глибокі співчуття.

Одужання пораненим воїнам ! Боріться за життя.

СМЕРТЬ ВОРОГАМ УКРАЇНИ. В УКРАЇНІ ТА ЗА ЇЇ МЕЖАМИ.
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21.05.2020 07:57
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21.05.20 07:12https://censor.net/news/3196951/komandir_batalona_lugansk1_sergeyi_gubanov_pogib_v_rayione_trehizbenki_esche_troe_boyitsov_poluchili
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21.05.2020 07:35 Ответить
Трое украинских воинов получили ранения на Донбассе 20 и 21 мая. За сутки - 18 вражеских обстрелов, - штаб - Цензор.НЕТ 1376
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21.05.2020 07:41 Ответить
Виїхали на власне мінне поле. Нібито не попередили про зміну конфігурації.Темна справа...
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21.05.2020 08:08 Ответить
Боляче.
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21.05.2020 08:10 Ответить
Царство небесне загиблому.
Найшвидшого одужання пораненим.
Горіть у пеклі москалі !!!
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21.05.2020 07:39 Ответить
А террористы ещё и гавкают,что ВСУ во всем виноваты. Зелемрази молча обтекают.
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21.05.2020 07:46 Ответить
Почему-то план "Просто прекратить стрелять" не работает. Надо войска отводить, а что делать. Осталось только как-то придумать, что бы враг не подошел ближе.
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21.05.2020 07:47 Ответить
Трьох українських воїнів поранено на Донбасі 20 і 21 травня. За добу - 18 ворожих обстрілів, - штаб - Цензор.НЕТ 4028
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21.05.2020 07:49 Ответить
А как же "мир в глазах" путлера? Мираж или галлюцинация ?
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21.05.2020 07:50 Ответить
Шестеро поранених і один загиблий за ніч.

Сил рідним. Глибокі співчуття.

Одужання пораненим воїнам ! Боріться за життя.

СМЕРТЬ ВОРОГАМ УКРАЇНИ. В УКРАЇНІ ТА ЗА ЇЇ МЕЖАМИ.
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21.05.2020 07:57 Ответить
Співчуття родині полеглого Героя України!!! ((( Одужання пораненним воїнам України!!! смерть клятим расіянсько-масковським окупантам та путін-*****!!!!
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21.05.2020 08:18 Ответить
Трьох українських воїнів поранено на Донбасі 20 і 21 травня. За добу - 18 ворожих обстрілів, - штаб - Цензор.НЕТ 925
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21.05.2020 08:23 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=pGOB5IN86CY Российские боевики в истерике грозят Украине новым наступлением и обострением войны
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21.05.2020 09:18 Ответить
Трьох українських воїнів поранено на Донбасі 20 і 21 травня. За добу - 18 ворожих обстрілів, - штаб - Цензор.НЕТ 8594
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21.05.2020 09:24 Ответить
Смерть рашистським окупантам!
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21.05.2020 14:21 Ответить
Губанова убили?
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21.05.2020 16:24 Ответить
 
 