Трое украинских воинов получили ранения на Донбассе 20 и 21 мая. За сутки - 18 вражеских обстрелов, - штаб

За минувшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 18 раз нарушили режим прекращения огня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

По данным штаба, противник обстрелял позиции украинских сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия.

"Подразделения Объединенных сил, применяя штатное вооружение, своевременно реагировали на вражеские провокации и прицельным огнем по позициям захватчиков подавили их вооруженную активность", - сказано в сообщении.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник обстреливал позиции ОС неподалеку от Павлополя, Песков, дважды рядом Каменкой и Старогнатовкой, а также четыре раза возле Богдановки, применив гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

По окрестностям Красногоровки оккупанты выпустили 20 мин 120-го калибра. Кроме того, с наступлением темноты неподалеку Марьинки захватчики задействовали снайперское оружие.

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Также сообщается, что по украинским защитникам, которые выполняют задачи в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вблизи Орехово враг открывал огонь из запрещенных минскими соглашениями 120-мм минометов, а также гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Неподалеку населенных пунктов Шумы и Новоалександровка российские наемники использовали минометы 82 калибра.

Защитников Пивденного захватчики дважды обстреляли, применив 82 мм минометы, гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы, а по окрестностям Крымского вели огонь из станковых противотанковых гранатометов.

"Вследствие вражеских обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения.

На все обстрелы наши подразделения дали противнику результативный и мотивированный ответ, заставив оккупантов прекратить преступную деятельность", - говорится в сообщении.

По данным разведки, 20 мая украинские военнослужащие уничтожили одного российского оккупанта и не менее двух ранили.

С начала текущих суток в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" неподалеку от Богдановки противник вел огонь из стрелкового оружия. Вследствие вражеского обстрела один украинский воин получил ранения.

"Наши военнослужащие в ответ решительно применили дежурные огневые средства и прекратили вражескую активность", - сообщили в штабе.

Также в штабе добавили, что случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано, а ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.



