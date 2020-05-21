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Новости Коронавирус и карантин
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Более пяти миллионов человек в мире заболели COVID-19, число жертв превысило 329,7 тыс.. ИНФОГРАФИКА

Более пяти миллионов человек в мире заболели COVID-19, число жертв превысило 329,7 тыс.. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 21 мая в мире зарегистрировали более 5 млн. случаев инфицирования COVID-19.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 5 090 061 случаев инфицирования и 329 732 смертей от коронавируса.

Более пяти миллионов человек в мире заболели COVID-19, число жертв превысило 329,7 тыс. 01

Лидером по количеству случаев заражений остаются США. Случаи заражения зафиксированы во всех 50 американских штатах, число умерших достигло 94 936 (+1 403 за сутки), заболевших - 1 592 723 (+ 22 140 за сутки).

Россия занимает второе место в мире по числу случаев COVID-19: инфицированных уже 308 705 человек (+ 8 764 за сутки), количество смертей - 2 972 (+ 135 за сутки).

На третье место по количеству заболевших поднялась Бразилия - 293 357 инфицированных (+ 21 472 за сутки) и 18 894 (+9 11 за сутки) летальных случаев.

В Испании зарегистрировали 279 524 пациентов (+721), умерли 27 888 человек (+110). 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Из-за COVID-19 Индекс глобального развития впервые может показать отрицательные значения, - ПРООН

В Великобритании – 248 293 заболевших, число новых случаев и общее количество выздоровевших не сообщается. В стране умерли 35 704 пациентов (+363).

В Италии зафиксировали COVID-19 у 227 364 (+665) людей. Умерли 32 330 (+161) человек.

Более пяти миллионов человек в мире заболели COVID-19, число жертв превысило 329,7 тыс. 02

Напомним, в Украине на утро 20 мая подтверждено 354 новых случая COVID-19: всего - 19 230, летальных - 564, выздоровели 5 955 человек

карантин (16729) статистика (2310) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+6
посеянный ужас даёт всходы денежных деревьев
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21.05.2020 08:30
+3
напугалі чєлавєков по всєй планєтє - одєлі в наморднікі і посаділі підар-ешт на трі мєсяца
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21.05.2020 08:16
+3
нада било би жертв дтп за ето врємня обнародовать ілі суїцидофф
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21.05.2020 08:18
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б*же, за шо нам это?
Ах да, "маловерили" и "проверкаверы"..... Правда х.з. как "проверять веру" когда попам запретили шабаши, ибо беснующееся стадо неплохо заражается "проверяя веру" и поедая куски своего б*жка, запивая егО кровью
т.е. заражен уже каждый тысячный на планете?(статистика явно занижается, так шо может и каждый 500-тый живун/житель))) и под это уложили всю экономику под откос. Браво, масоны, или кто там рулит.
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21.05.2020 08:11 Ответить
напугалі чєлавєков по всєй планєтє - одєлі в наморднікі і посаділі підар-ешт на трі мєсяца
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21.05.2020 08:16 Ответить
нада било би жертв дтп за ето врємня обнародовать ілі суїцидофф
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21.05.2020 08:18 Ответить
ну если честно то от аварий и суицидов мало кого спасешь, а карантином - да, спасешь многих, другое дело шо от карантина не столь очевидна польза в плане экономики. а в норм. странах еще даже и ломанутся за выплатами "за депрессию"(есть такое, и платят)
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21.05.2020 08:30 Ответить
ну не скажи - запереть всех и взять под видеонаблюдение. ну отобрать там ножики и т.п.
и ноль аварий и почти ноль суицидов... ну можно ещё расстреливать тех, кто завесил объектив камеры... для их же блага. естессно
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21.05.2020 08:49 Ответить
ну так экономика тогда вообще ляжет. особенно как всегда в одной стране в мире.
ну, *****************)) как сказал бы Микила ЯниВИЧ)
хотя, я бы на месте властей тоже бы карантинил, но не так тупо - кому надо шоб потом судили за недостаточные меры? вон, Трамп уже обосрался и гонит на Китай, хотя и справедливо
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21.05.2020 08:57 Ответить
меры чрезмерные
есть риск суда Линча. когда народ поймёт, что его тупо поимели. да ещё с нарушением закона - как же без этого! В Чехии и Франции суды это уже признали, вроде у нас на Буковине тоже.
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21.05.2020 09:04 Ответить
ммм, да если по Конституции, то Антиколорадос приводил ... как его там, "витяг", если по-нашему, шо гос-во обязано обеспечить средствами и т.д.
так что идиоты которые штрафуют за "нет маски" - могут отвечать по иску в ЕСПЧ. так как Чрезв. Положения то нету.
хотя.... смотря сколько раз Зеля и остальная бригада Конституцией подтерлись, то я наверное идеалист))
Жаль Антиколорадоса, он юрист и тут эта орава так растоптала законы и прочие полезные вещи.
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21.05.2020 09:18 Ответить
якісь такі новості, шо і комєнтіровать нема шо
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21.05.2020 08:14 Ответить
та на расії клятій від бояри більше дохнуть ну і нехай.... а грип він кожен рік забирає людей... (
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21.05.2020 08:24 Ответить
А выздоровели Более Двух Миллионов! Вот о чём говорить надо, а не продолжать "сеять ужас"
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21.05.2020 08:28 Ответить
посеянный ужас даёт всходы денежных деревьев
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21.05.2020 08:30 Ответить
Информация подана в формате, предназначенном для нагнетания. В заголовке одна цифра. И какая? То-то же!
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21.05.2020 08:29 Ответить
Только зелёных таарей ничего не берет..
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21.05.2020 08:30 Ответить
глупость бессмертна
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21.05.2020 08:31 Ответить
Если сравнить Украину и Швецию ,то там смертность в апреле побила максимум 1993 года,а в Украине смертность общая за 20 й год меньше,чем за такой же период 19го.Вот что делает карантин животворящий!.Причём падение производства есть!Носить маски ,особенно здоровым-обязательно!Больные лежат,а здоровые бессимптомники по сторонам харкаются!
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21.05.2020 08:44 Ответить
Миша, хватит на всех ветках демонстрировать свою дремучесть и запуганность. Вместо этого, полезнее заняться самообразованием.
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21.05.2020 11:53 Ответить
 
 