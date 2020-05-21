Более пяти миллионов человек в мире заболели COVID-19, число жертв превысило 329,7 тыс.. ИНФОГРАФИКА
По состоянию на утро 21 мая в мире зарегистрировали более 5 млн. случаев инфицирования COVID-19.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.
Согласно данным центра, в мире зафиксировано 5 090 061 случаев инфицирования и 329 732 смертей от коронавируса.
Лидером по количеству случаев заражений остаются США. Случаи заражения зафиксированы во всех 50 американских штатах, число умерших достигло 94 936 (+1 403 за сутки), заболевших - 1 592 723 (+ 22 140 за сутки).
Россия занимает второе место в мире по числу случаев COVID-19: инфицированных уже 308 705 человек (+ 8 764 за сутки), количество смертей - 2 972 (+ 135 за сутки).
На третье место по количеству заболевших поднялась Бразилия - 293 357 инфицированных (+ 21 472 за сутки) и 18 894 (+9 11 за сутки) летальных случаев.
В Испании зарегистрировали 279 524 пациентов (+721), умерли 27 888 человек (+110).
В Великобритании – 248 293 заболевших, число новых случаев и общее количество выздоровевших не сообщается. В стране умерли 35 704 пациентов (+363).
В Италии зафиксировали COVID-19 у 227 364 (+665) людей. Умерли 32 330 (+161) человек.
Напомним, в Украине на утро 20 мая подтверждено 354 новых случая COVID-19: всего - 19 230, летальных - 564, выздоровели 5 955 человек
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Ах да, "маловерили" и "проверкаверы"..... Правда х.з. как "проверять веру" когда попам запретили шабаши, ибо беснующееся стадо неплохо заражается "проверяя веру" и поедая куски своего б*жка, запивая егО кровью
т.е. заражен уже каждый тысячный на планете?(статистика явно занижается, так шо может и каждый 500-тый живун/житель))) и под это уложили всю экономику под откос. Браво, масоны, или кто там рулит.
и ноль аварий и почти ноль суицидов... ну можно ещё расстреливать тех, кто завесил объектив камеры... для их же блага. естессно
ну, *****************)) как сказал бы Микила ЯниВИЧ)
хотя, я бы на месте властей тоже бы карантинил, но не так тупо - кому надо шоб потом судили за недостаточные меры? вон, Трамп уже обосрался и гонит на Китай, хотя и справедливо
есть риск суда Линча. когда народ поймёт, что его тупо поимели. да ещё с нарушением закона - как же без этого! В Чехии и Франции суды это уже признали, вроде у нас на Буковине тоже.
так что идиоты которые штрафуют за "нет маски" - могут отвечать по иску в ЕСПЧ. так как Чрезв. Положения то нету.
хотя.... смотря сколько раз Зеля и остальная бригада Конституцией подтерлись, то я наверное идеалист))
Жаль Антиколорадоса, он юрист и тут эта орава так растоптала законы и прочие полезные вещи.