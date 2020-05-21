Более пяти миллионов человек в мире заболели COVID-19, число жертв превысило 329,7 тыс.. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 21 мая в мире зарегистрировали более 5 млн. случаев инфицирования COVID-19.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 5 090 061 случаев инфицирования и 329 732 смертей от коронавируса.

Лидером по количеству случаев заражений остаются США. Случаи заражения зафиксированы во всех 50 американских штатах, число умерших достигло 94 936 (+1 403 за сутки), заболевших - 1 592 723 (+ 22 140 за сутки).

Россия занимает второе место в мире по числу случаев COVID-19: инфицированных уже 308 705 человек (+ 8 764 за сутки), количество смертей - 2 972 (+ 135 за сутки).

На третье место по количеству заболевших поднялась Бразилия - 293 357 инфицированных (+ 21 472 за сутки) и 18 894 (+9 11 за сутки) летальных случаев.

В Испании зарегистрировали 279 524 пациентов (+721), умерли 27 888 человек (+110).

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В Великобритании – 248 293 заболевших, число новых случаев и общее количество выздоровевших не сообщается. В стране умерли 35 704 пациентов (+363).

В Италии зафиксировали COVID-19 у 227 364 (+665) людей. Умерли 32 330 (+161) человек.

Напомним, в Украине на утро 20 мая подтверждено 354 новых случая COVID-19: всего - 19 230, летальных - 564, выздоровели 5 955 человек