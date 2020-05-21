266 украинцев возвращаются на Родину спецрейсом из США, - посольство. ФОТОрепортаж

Специальным рейсом "Нью-Йорк-Киев" возвращаются из США 266 украинцев.

Как информирует Цензор.НЕТ, сообщила пресс-служба посольства Украины в США в Facebook.

"20 мая из США в Украину специальным коммерческим рейсом МАУ возвращается еще 266 пассажиров. Самолет, который отправился по направлению Нью-Йорк - Киев, стал уже 7-м спецрейсом, который возвращает людей из США в Украину в период карантина", - говорится в сообщении.

Отмечается, что все пассажиры пройдут самоизоляцию с помощью специального электронного приложения "Дій дома" от Министерства цифровой трансформации Украины.

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