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266 украинцев возвращаются на Родину спецрейсом из США, - посольство. ФОТОрепортаж

Специальным рейсом "Нью-Йорк-Киев" возвращаются из США 266 украинцев.

Как информирует Цензор.НЕТ, сообщила пресс-служба посольства Украины в США в Facebook.

"20 мая из США в Украину специальным коммерческим рейсом МАУ возвращается еще 266 пассажиров. Самолет, который отправился по направлению Нью-Йорк - Киев, стал уже 7-м спецрейсом, который возвращает людей из США в Украину в период карантина", - говорится в сообщении.

Отмечается, что все пассажиры пройдут самоизоляцию с помощью специального электронного приложения "Дій дома" от Министерства цифровой трансформации Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За прошедшие сутки в Украину спецрейсами вернулись почти 400 человек, - Госпогранслужба

266 украинцев возвращаются на Родину спецрейсом из США, - посольство 01
266 украинцев возвращаются на Родину спецрейсом из США, - посольство 02
266 украинцев возвращаются на Родину спецрейсом из США, - посольство 03
266 украинцев возвращаются на Родину спецрейсом из США, - посольство 04

266 украинцев возвращаются на Родину спецрейсом из США, - посольство 05

Киев (25481) посольство (1079) США (26422) украинцы (3861)


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Топ комментарии
+4
ахаха, да, только почему-то Китай обосрался и под ноль снес рынок в Ухани, а также не пускает специалистов шоб те поняли че к чему. но виновата конечно же Трампщина
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21.05.2020 08:51
+4
Коломойський заробляє
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21.05.2020 08:59
+4
Тобі вже чіп поставили?
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21.05.2020 09:00
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Трамп выгоняет.
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21.05.2020 08:36 Ответить
Коломойський заробляє
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21.05.2020 08:59 Ответить
Припруться з короновірусом, який і створили в США.
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21.05.2020 08:43 Ответить
ахаха, да, только почему-то Китай обосрался и под ноль снес рынок в Ухани, а также не пускает специалистов шоб те поняли че к чему. но виновата конечно же Трампщина
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21.05.2020 08:51 Ответить
Китайську лабораторію в Ухані США фінансували до 20.04.2020, а ще читайте
A SARS-like cluster of circulating bat coronaviruses shows potential for human emergence
https://www.nature.com/articles/nm.3985. Країни які несуть відповідальність за штучний короновірус це в першу чергу Франція, в другу США і лабораторія в Ухані яку і фінансували США.
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21.05.2020 08:57 Ответить
Тобі вже чіп поставили?
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21.05.2020 09:00 Ответить
виноваты не все американцы, а только те, которые передали китайцам технологии после того, как отозвали грант в США. Трамп к этому точно не причастен.
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21.05.2020 09:05 Ответить
ну конечно же, Трамп наш парень! не то, что Обама чмо, верно Ваньюша?
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21.05.2020 09:21 Ответить
а Австралия?
исследования были сначала в каком-то штате, потом в Австралии, потом французы сделали лабораторию в Китае.
а Трампщина прекратила проекты.

такшо вы позабыл Австралию, следовательно - информация ставится под сомнение до второго Нашествия
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21.05.2020 09:07 Ответить
ну дурнэ...

лучше расскажи - как там путен ?
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21.05.2020 08:56 Ответить
может он так "пошутил".
но справедливости ради - быть может всякое.
я вот раньше любил читать паранорм. истории, ну, сайтов же много - так дофига рассказов напр. о ведьмах или "домовых" - вроде бы и не веришь, но если сотни историй, то невольно задумаешься - а че если не все рассказчики - "тролли"?
так что теоретически даже коммунизм вполне достижим, а не то что вирус модифицировать могут.
ну, 0.01%)
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21.05.2020 09:11 Ответить
это который уже по счету рейс с опасным штаммом? а знаете почему они летят в Украину? потому что у нас коронавирус лечат бесплатно. В Штатах только первый тест бесплатный, даже за повторный тест уже нужно платить. Понятное дело, если есть хорошая страховка (чем дороже, тем больше шансов) больного примут. А так - довольствуйся помощью интернов, которые набирают опыт и которым прощают любые ошибки. И это еще неплохой вариант. Часто людей вообще не берут в больницы. Перегружены потому что. Поэтому так много смертей среди черных. Они часто сидят на пособиях и не имеют нормальной страховки.
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21.05.2020 09:10 Ответить
1)ну, начать хотел бы с того шо вирус не лечится.
2) и закончить тем шо надеюсь шо вы пошутил так.
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21.05.2020 09:13 Ответить
почему не лечится? лечится. просто не всегда
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21.05.2020 16:24 Ответить
 
 