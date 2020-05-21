На Ривненщине за сутки выявили 25 новых случаев инфицирования коронавирусом, всего - 1284, - ОГА

В Ривненской области по состоянию на вечер среды, 20 мая, подтвердили 25 новых случаев коронавирусной инфекции.

Об этом сообщил председатель Ривненской облгосадминистрации Виталий Коваль в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, новым больным от 26 до 79 лет.

Всего в области зарегистрированы 1284 случая заболевания COVID-19. Из них – 258 медработников и 90 детей.

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Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, 29 случаев летальных. Преодолели COVID-19 - 472 человека (36,8%).

20 мая выздоровели еще 36 больных с Ривненского, Гощанского, Березнивского районов и города Ривне. За день лабораториями области исследованы 506 образцов, 211 остается в работе.



