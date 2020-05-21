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Новости Коронавирус и карантин
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За сутки на Львовщине выявили 39 новых случаев COVID-19, всего 1175 инфицированных, - горсовет. ИНФОГРАФИКА

За сутки на Львовщине выявили 39 новых случаев COVID-19, всего 1175 инфицированных, - горсовет. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 21 мая на Львовщине подтвердили 1175 случаев инфицирования COVID-19.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Львовского горсовета, об этом сообщила заместитель городского головы Львова и руководитель городского штаба по противодействию коронавирусу Галина Сличная.

"Всего за весь период карантина во Львовскую областную инфекционную больницу обратились 4514 человек, госпитализированы - 566, на амбулаторном лечении - 3948 человек, выписаны - 403 человека. Сейчас в больнице находятся 171 человек, из них в реанимации - 7 человек, на аппаратах ИВЛ - 4 человека.

В общем коронавирусная инфекция обнаружена у 1175 человек, 32 человека умерли. 234 пациента выздоровели", - сказано в сообщении.

По оперативным данным, за вчерашние сутки лабораторные центры в городе провели 426 ПЦР-тестов, из которых 39 - положительные (из них - 29 это жители Львова).

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За сутки на Львовщине выявили 39 новых случаев COVID-19, всего 1175 инфицированных, - горсовет 01

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