На утро 21 мая зафиксированы 476 новых случаев COVID-19 в Украине: всего - 19 706, летальных - 579, выздоровели 6 227 человек
В Украине за сутки зафиксировали 476 новых случаев инфицирования вирусом COVID-19, при этом выздоровели 115 человек.
Об этом во время брифинга заявил глава Минздарва Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.
"За минувшие сутки заболели 476 человек. Из них 29 детей и 76 медработников. Были госпитализированы 115 человек", - отметил Степанов.
Зафиксированы 15 летальных случаев от коронавируса. В то же время выздоровели 272 человека.
За все время пандемии заболели 19 706 человек, из них 1 405 детей, а также 3 833 медработника. Выздоровели 6 227 человек, а летальных случаев - 579.
За минувшие сутки больше всего случаев COVID-19 зафиксировали в Ривненской области (70 случаев), Киеве (65 случаев), Киевской области (55 случаев) и Черновицкой области (46 случаев).
По данным Минздрава, сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область - 788 случаев;
Волынская область - 698 случаев;
Днепропетровская область - 856 случаев;
Донецкая область - 138 случаев;
Житомирская область - 589 случаев;
Закарпатская область - 964 случая;
Запорожская область - 398 случаев;
Ивано-Франковская область - 1257 случаев;
Кировоградская область - 455 случаев;
м. Киев - 2475 случаев;
Киевская область - 1316 случаев;
Львовская область - 1175 случаев;
Луганская область - 43 случая;
Николаевская область - 274 случая;
Одесская область - 806 случаев;
Полтавская область - 266 случаев;
Ривненская область - 1287 случаев;
Сумская область - 165 случая;
Тернопольская область - 1098 случаев;
Харьковская область - 851 случай;
Херсонская область - 173 случая;
Хмельницкая область - 294 случая;
Черновицкая область - 2842 случая;
Черкасская область - 381 случай;
Черниговская область - 117 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 21 мая 2020 г. в Центр поступили 1024 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступили 49352 сообщения о подозрении на COVID-19.
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Дубинский кричал шо нам ****** и много ругался, типо завезли 1.7млн. загробитчан иииии, выглядит так что Дубинский обосрался
даже если будет вспышка, то власть скажет - ну вот о5, мы так боролись с вирусом что он пришел опять, а виновата Зинка, которая маску не приобрела в Эпицентре.
им вирус только пособил, мона сказать шо экономику именно он уложил.
2. Я пока доверяю заявлению Меркель что переболеет до 70% их населения, и от чиновников США оценка 50% населения, если не будет создана вакцина. Так что думаю Украина не будет исключением по масштабности. Может конечно население Украины стойкое к заболеванию, или еще чтото что нам повезет пострадать меньше - будем надеяться.
Я не вижу способа уберечь их. Разве что в подводную лодку на всю жизнь изолировать от 70%.
Еще вариант что этот подсчет просто мат модель. А в реальности уже как получится.
На 22 апреля было 6,6 тыс выявленных, что соответствует нынешнему числу вылечившихся и умерших, то есть остальной приток за месяц произошел. Что в принципе соответствует средней динамики 400 заболевших в сутки. 30х400=12000 +6600 = 18600. Ну это так, беглые грубые расчеты, чтобы увидеть, что каких-то расхождений в предоставляемых числах нет. Однако в реальности таки инфицированных может быть гораздо больше, потому что многие бессимптомно болеют, и даже кто с кашлем и температурой далеко не всегда идут к врачу, а кто идет, не всем тесты на коронавирус делают. С другой стороны, раз трупы на улицах не валяются, значит бессимптомники не вносят какой-то разрушительный хаос.
28.03 - новых 92
29.03 - новых 108
30.03 - новых 62 v - Пн
31.03 - новых 69
01.04 - новых 120
02.04 - новых 135
03.04 - новых 138
04.04 - новых 154
05.04 - новых 155
06.04 - новых 68 v - Пн
07.04 - новых 143
08.04 - новых 206
09.04 - новых 224
10.04 - новых 311
11.04 - новых 308
12.04 - новых 266 v - Вс
13.04 - новых 325
14.04 - новых 270
15.04 - новых 392
16.04 - новых 397
17.04 - новых 501
18.04 - новых 444
19.04 - новых 343
20.04 - новых 261 v - Пн
21.04 - новых 415
22.04 - новых 467
23.04 - новых 578
24.04 - новых 477
25.04 - новых 478
26.04 - новых 492
27.04 - новых 392 v - Пн
28.04 - новых 401
29.04 - новых 456
30.04 - новых 540
01.05 - новых 455
02.05 - новых 550
03.05 - новых 502
04.05 - новых 418
05.05 - новых 366 v - Вт
06.05 - новых 487
07.05 - новых 507
08.05 - новых 504
09.05 - новых 515
10.05 - новых 525
11.05 - новых 416
12.05 - новых 375 v - Вт
13.05 - новых 402
14.05 - новых 422
15.05 - новых 483
16.05 - новых 528
17.05 - новых 433
18.05 - новых 325
19.05 - новых 260 v - Вт
20.05 - новых 354
21.05 - новых 476
1. случаи заболевших обрабатываются какой нибудь тетей в Киеве к которой стекаются данные со всей Украины. Понедельник начало недели и она не успевает обработать данные за выходные-вводит что успеет))
2. вся эта статистика вообще генерируется программным алгоритмом, а в реальности ситуация совсем другая.
Наверное все-таки сколько-то тестов на выходные обрабатывается, но меньше обычного.
https://bykvu.com/ru/bukvy/ot-chego-umirajut-ukraincy-v-gosstate-nazvali-chislo-smertej-v-nachale-2020/ Так, за первые два месяца 2020 года в Украине умерло 100 738 человек.
https://bykvu.com/ru/bukvy/ot-chego-umirajut-ukraincy-v-gosstate-nazvali-chislo-smertej-v-nachale-2020/ Из них:
https://bykvu.com/ru/bukvy/ot-chego-umirajut-ukraincy-v-gosstate-nazvali-chislo-smertej-v-nachale-2020/ от туберкулеза - 581;
https://bykvu.com/ru/bukvy/ot-chego-umirajut-ukraincy-v-gosstate-nazvali-chislo-smertej-v-nachale-2020/ ВИЧ - 576;
https://bykvu.com/ru/bukvy/ot-chego-umirajut-ukraincy-v-gosstate-nazvali-chislo-smertej-v-nachale-2020/ онкозаболевания - 13 307;
https://bykvu.com/ru/bukvy/ot-chego-umirajut-ukraincy-v-gosstate-nazvali-chislo-smertej-v-nachale-2020/ сахарного диабета - 356;
https://bykvu.com/ru/bukvy/ot-chego-umirajut-ukraincy-v-gosstate-nazvali-chislo-smertej-v-nachale-2020/ болезней системы кровообращения - 68 548;
https://bykvu.com/ru/bukvy/ot-chego-umirajut-ukraincy-v-gosstate-nazvali-chislo-smertej-v-nachale-2020/ от гриппа и пневмонии - 1 326.
https://bykvu.com/ru/bukvy/ot-chego-umirajut-ukraincy-v-gosstate-nazvali-chislo-smertej-v-nachale-2020/ В ДТП за два месяца погибло 630 граждан, утонули - 154, в пожарах - 237. От отравления алкоголем - 448 человек умерло; самоубийств - 869, умышленные убийства - 243.
https://bykvu.com/ru/bukvy/ot-chego-umirajut-ukraincy-v-gosstate-nazvali-chislo-smertej-v-nachale-2020/ По данным Госстата, население Украины за январь-февраль 2020 года сократилось на 44,3 тыс. человек до 41 858 100 человек.