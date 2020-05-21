В Украине сделали рекордное количество ПЦР-тестов на COVID-19 за сутки - 9 361, - Степанов

В Украине за сутки сделали рекордное количество ПЦР-тестов на коронавирус.

Об этом во время брифинга заявил глава Минздарва Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"За минувшие сутки проведено рекордное количество исследований (на коронавирус. - Ред.) методом ПЦР - 9 361 исследование", - рассказал министр здравоохранения.

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