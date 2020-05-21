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В Украине сделали рекордное количество ПЦР-тестов на COVID-19 за сутки - 9 361, - Степанов
В Украине за сутки сделали рекордное количество ПЦР-тестов на коронавирус.
Об этом во время брифинга заявил глава Минздарва Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.
"За минувшие сутки проведено рекордное количество исследований (на коронавирус. - Ред.) методом ПЦР - 9 361 исследование", - рассказал министр здравоохранения.
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а на ареал зараженности влияет подготовленность государства к чрезвычайным ситуациям.в основном ограничительными мерами и наличием средств предохранения
Свою разработку так до сих пор и не запустили в производство, зе-мародеры.