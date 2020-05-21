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Новости Коронавирус и карантин
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В Украине сделали рекордное количество ПЦР-тестов на COVID-19 за сутки - 9 361, - Степанов

В Украине сделали рекордное количество ПЦР-тестов на COVID-19 за сутки - 9 361, - Степанов

В Украине за сутки сделали рекордное количество ПЦР-тестов на коронавирус.

Об этом во время брифинга заявил глава Минздарва Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"За минувшие сутки проведено рекордное количество исследований (на коронавирус. - Ред.) методом ПЦР - 9 361 исследование", - рассказал министр здравоохранения.

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Автор: 

карантин (16729) Минздрав (4899) Степанов Максим (2062) тест (285) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+1
рекорд за щот тестирования йулиной партейки и всех йульков?
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21.05.2020 09:07
+1
Понимаете "не прошла верификацию" . Торопиться не надо - не все бабки попилили
В Україні зробили рекордну кількість ПЛР-тестів на COVID-19 за добу - 9 361, - Степанов - Цензор.НЕТ 5877
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21.05.2020 09:22
+1
В тих даних ще треба раціональне зерно знайти. Зранку дві статті в яких йдеться про Рівненську область, в одній йдеться про +70 в інший про +25.
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21.05.2020 09:28
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рекорд за щот тестирования йулиной партейки и всех йульков?
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21.05.2020 09:07 Ответить
Ты Юлю не трогай.У твоего боса проблемы,вплоть до державной зрады.А тебе все Юля в горле застряла.
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21.05.2020 09:23 Ответить
ты бы лучче тоже протестировался...
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21.05.2020 09:25 Ответить
Кількість зроблених ПЦР тестів на добу має бути на рівні 100 тис.! Без досягнення цієї відмітки говорити про біологічну безпеку держави не можна! Тільки 100 тис. тестів на добу дозволять реально контролювати ситуацію! 10 діб - ось ключовий показник! За 10 діб потрібно проводити масове тестування мільйонного міста! Якщо термін більший - дослідження втрачає сенс!
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21.05.2020 09:27 Ответить
количество тестирований на распространенность зараженности не влияет.только на статистику.
а на ареал зараженности влияет подготовленность государства к чрезвычайным ситуациям.в основном ограничительными мерами и наличием средств предохранения
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21.05.2020 09:37 Ответить
Для того що вводити обмежувальні карантинні заходи потрібно розуміти реальну ситуацію, а без 100 тис. тестів на добу неможливо вчасно перевіряти навіть групи ризику - медиків, правоохоронців, водіїв та кондукторів громадського транспорту, продавців магазинів, кур'єрів, соціальних працівників - а їх мільйони в Україні і їх кожні 10 днів потрібно перевіряти повторно! Я вже не кажу про масові тестування населення, щоб виявити очаги розповсюдження захворювання!
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21.05.2020 09:44 Ответить
вони й не розуміли...вони забабахали один карантин на усю країну.нащо їм ті тести?але готові не були.
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21.05.2020 12:47 Ответить
поэтому и всплеск....
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21.05.2020 09:07 Ответить
Китайской уйней "тестировали" или вообще кацапской?
Свою разработку так до сих пор и не запустили в производство, зе-мародеры.
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21.05.2020 09:09 Ответить
Понимаете "не прошла верификацию" . Торопиться не надо - не все бабки попилили
В Україні зробили рекордну кількість ПЛР-тестів на COVID-19 за добу - 9 361, - Степанов - Цензор.НЕТ 5877
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21.05.2020 09:22 Ответить
Данные по областям в студию!
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21.05.2020 09:16 Ответить
В тих даних ще треба раціональне зерно знайти. Зранку дві статті в яких йдеться про Рівненську область, в одній йдеться про +70 в інший про +25.
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21.05.2020 09:28 Ответить
Зелёное позорище . Достижение , как у главзебила за год . т.е. нуль .
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21.05.2020 09:18 Ответить
Рекорд по отношению к чему?
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21.05.2020 09:25 Ответить
Тестировать необходимо при наличии симптомов. Зачем же тестировать просто так? Почему они такие дегенераты?
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21.05.2020 09:38 Ответить
Зрада.
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21.05.2020 16:46 Ответить
 
 