В Украине с COVID-19 госпитализированы 6205 человек, из них 239 детей и 701 медик. К аппаратам ИВЛ подключены 249 пациентов, - ЦОЗ

В Украине на амбулаторном лечении находятся 13 501 пациент, из них 1116 детей и 3132 медработника. Всего нуждались в госпитализации 6205 человек, из них 239 детей и 701 медик.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ЦОЗ в Facebook.

"В общем заболели 1405 детей и 3833 медика. На амбулаторном лечении находятся 13 501 пациент, из них 1166 детей и 3132 медработника. Всего нуждались в госпитализации 6205 человек, из них 239 детей и 701 медик. В подключении к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 249 человек, в том числе один ребенок и 22 медика.

В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 579 человека, из них 28 медработников. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет", - сказано в сообщении.

Отмечается, что в общем 6227 пациентов уже выздоровели, в частности 1617 медработников, - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

Как сообщалось, по состоянию на утро 21 мая подтверждено 19706 случаев COVID-19, из них 6227 выздоровели, 579 умерли. За последние сутки лабораторно подтверждено 476 случаев.

Всего в Украине исследовано 257 890 образцов методом ПЦР.



