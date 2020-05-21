В ВСУ зафиксировано три новых случая COVID-19, всего болеет 48 человек, - Командование Медсил

По состоянию на утро 21 мая в ВСУ зафиксировано еще три случая заражения коронавирусной инфекцией.

Об этом на странице в сети Facebook сообщает Командование Медсил, информирует Цензор.НЕТ.

"По состоянию на 07:00 21 мая в Вооруженных Силах Украины болеет 48 человек острой респираторной болезнью COVID-19 вызванной коронавирусом SARS-CoV-2. Всего за время пандемии выздоровели 82 человека и 2 летальных случая", - говорится в сообщении.

На изоляции (в том числе самоизоляция) находится 205 человек. Количество военнослужащих у которых заканчивается изоляция ближайших трех суток - 29 человек.

За прошедшие сутки зарегистрировано три новых случая заболевания острой респираторной болезнью COVID-19.

Двое военнослужащих (Ривненская область) и один работник ВС Украины (Черкасская область) лечатся дома под наблюдением медицинской службы. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное. Симптомы заболевания отсутствуют.

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