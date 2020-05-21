В метро Киева рассказали, как готовятся возобновлять работу: Дистанция, маски, перчатки и поддержка полиции
В столичном метрополитене готовятся к возобновлению работы с 25 мая и ожидают соответствующий документ от Кабмина.
Об этом рассказала советник начальника КП "Киевский метрополитен" Наталья Макогон, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Сегодня".
По словам Макогон, в подземке готовы открыться и работать в обычном режиме.
"То есть пассажиры должны будут строго соблюдать дистанцию в полтора метра, носить защитные маски и перчатки, соблюдать все меры предосторожности. На станциях, перронах и возле касс мы уже нанесли специальную разметку, чтобы люди держались друг от друга на безопасном расстоянии. Будем максимально информировать пассажиров о мерах безопасности в метро всеми имеющимися каналами, в том числе и аудиозаписями. Мы готовы возобновить работу метрополитена и принимать пассажиров. Надеемся также на мощную поддержку полиции в вопросе соблюдения пассажирами масочного режима", - рассказала она.
При этом в подземке пока не знают, будут ли ограничения на вход в вагоны. Там ждут официальных документов со всеми требованиями, которые транспортники готовы выполнять.
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А на теперешнюю владу что-то валить бесполезно.
А ведь презабавно будет взглянуть на это зрелище.
и...приезд к вечеру на работу вам гарантирован...
"В ЦОЗ напомнили, что новый коронавирус передается от человека к человеку капельным и контактным путями. То есть через мелкие капельки, которые выделяются из дыхательных путей больного COVID-19 во время кашля или чихания."
Рекомендация на идиотов рассчитана? Любой нормальный человек и раньше всегда максимально отдалялся от чихающих и кашляющих. А зачем здоровым людям стоять в полутора метрах друг от друга?
Кроме того, последние исследования показали, что вирус находящийся на поверхности не может активироваться и быть заразным. Из этого следует, что и рекомендации носить здоровым людям перчатки бесполезно, а по западным исследованиям даже вредно.
Так же для здоровых бесполезно, по рекомендациям ученых и ВОЗ, и ношение намордников.
«Эксперты считают, что носить маски и перчатки в качестве меры предосторожности против коронавируса неэффективно, излишне для подавляющего большинства людей и может даже быстрее распространять инфекции. Маски и хирургические перчатки следует использовать только в медицинских условиях.»
«Я был удивлен, увидев через окно в моем министерстве много людей на улице в масках, когда это не соответствует нашим рекомендациям», - министр здравоохранения Франции Оливье Веран.
https://medicalxpress.com/news/2020-03-masks-gloves-dont-coronavirus-experts.html
А как раньше ездили в набитом транспорте рядом с более опасными тберкулезниками. больными гепатитом, гриппом и т.д. И никто не поднимал никакой паники. Не было ее и вовремя гриппозных эпидемий Нельзя превращать жизнь здоровых людей в постоянные фобии. А насчет повседневной гигиены, то эти правила нужно просто культивировать у населения. А у нас куьтивируют через СМИ только любовь к маскам и перчаткам.
Мыть руки и вытирать .опу учат РОДИТЕЛИ с рождения,а не СМИ ! . Напугай идиота ,а все остальные ошибки он сделат сам )) - в данном случае может иметь положительный эффект.
Читай, спицыалист-второгодник:
"Сейчас официальная версия ВОЗ и Центра по контролю и профилактике заболеваний США классифицирует новый коронавирус, как передающийся капельным путем (droplet infection), то есть вместе с частицами более 5 микрометров. [https://www.who.int/ru/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses 6 ][https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prepare/transmission.html 7 ]
Размер микрокапель, выходящих из дыхательных путей человека, колеблется в диапазоне от <5 до 500 микрометров в диаметре и зависит в первую очередь от дыхательной активности, так при обычном спокойном дыхании образуются самые маленькие частицы и гораздо большего размера во время кашля и чихания.[https://www.journalofinfection.com/article/S0163-4453(10)00347-6/fulltext 4 , таблица 3]
Я не я и хата не моя, что подтверждет текст Конституции Украины.
НО!
Неустанно неся свою просветительскую миссю, повторяю: вирусы, средним размером 100 нм, находятся в жидкой среде в виде капель, 5-100 мкм выделяемых при дыхании-разговоре и 100-500 мкм выделяемых при кашле чихании.
А то, что ты в интернете можешь найти материалец о вреде прививок - никого не удивляет.
Есть факторы, ПОВЫШАЮЩИЕ вероятность, есть ПОНИЖАЮЩИЕ...
И идиоту понятно, что удаление от источника инфекции приводит к уменьшению концентрации инфекции (зараженных капель) НА ЕДИНИЦУ ОБЪЁМА воздуха, выдыхаемого тобой....
Но борьба с прививками слишком истощила твой мозг.....
ДАЛОЙ ДОКТОРА СМЕРТЬ !!!!!!!
Хоть одна ЗЕленая обезьяна видела Киевское метро в час пик??????
"Сейчас официальная версия ВОЗ и Центра по контролю и профилактике заболеваний США классифицирует новый коронавирус, как передающийся капельным путем (droplet infection), то есть вместе с частицами более 5 микрометров. [https://www.who.int/ru/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses 6 ][https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prepare/transmission.html 7 ]
Размер микрокапель, выходящих из дыхательных путей человека, колеблется в диапазоне от <5 до 500 микрометров в диаметре и зависит в первую очередь от дыхательной активности, так при обычном спокойном дыхании образуются самые маленькие частицы и гораздо большего размера во время кашля и чихания.[https://www.journalofinfection.com/article/S0163-4453(10)00347-6/fulltext 4 , таблица 3]
https://habr.com/ru/post/492450/
"Вопреки первоначальным предположениям, различные исследования показали, что нет никаких доказательств воздушного пути распространения вируса (через летающие в воздухе частицы в виде аэрозоля, https://www.who.int/news-room/commentaries/detail/modes-of-transmission-of-virus-causing-covid-19-implications-for-ipc-precaution-recommendations
кроме крупных капель при чихании и кашле, так и контактного пути передачи через предметы (дверные ручки, смартфоны или в парикмахерской)".
https://www.telegraph.co.uk/news/2020/04/02/no-proof-coronavirus-can-spread-shopping-says-leading-german/
Ты у курсе, что размер вируса пордка 100 нм?
А не ты ли, свиточь разума, писал ЭТО:
https://censor.net/user/231790
Дремучие власти продолжают нагоять страхи и держаться за давно опровергнутые наукой и реальной жзнью "рекомендации" для здоровых людей.
"В ЦОЗ напомнили, что новый коронавирус передается от человека к человеку капельным и контактным путями. То есть через мелкие капельки, которые выделяются из дыхательных путей больного COVID-19 во время кашля или чихания."
Рекомендация на идиотов рассчитана? Любой нормальный человек и раньше всегда максимально отдалялся от чихающих и кашляющих. А зачем здоровым людям стоять в полутора метрах друг от друга?....."
И зачем здоровым людям стоять в полутора метрах друг от друга?.