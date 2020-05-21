"Радио Свобода" ответило Зеленскому на упреки: Продолжим доносить до украинцев факты, включая неудобные
Президент "Радио Свобода" Джейми Флай в ответ на упреки президента Украины Владимира Зеленского в сторону проекта "Схемы: коррупция в деталях" заявил, что издание и в дальнейшем будет освещать факты, в том числе неудобные для власти.
Об этом Джейми Флай написал в Twitter, передает Цензор.НЕТ.
"Активные СМИ необходимы для функционирования демократии. "Радио Свобода" и "Схемы" не откажутся от своей работы доносить до народа Украины факты, в том числе неудобные", - написал Флай.
В то же время главный редактор "Схем" Наталья Седлецкая подчеркнула, что все журналисты проекта действуют исключительно в рамках и в соответствии с журналистскими стандартами "Радио Свобода", а также пообещала предоставить развернутый ответ на упреки Зеленского.
"Все наши журналисты, включая Михаила Ткача, действуют исключительно в рамках норм законодательства и в соответствии с журналистскими стандартами "Радио Свобода" - издания с более чем 65-летней историей. Работа нашей редакции направлена исключительно на освещение общественно важной информации, которая в ином случае осталась бы тайной или непубличной. Наши журналисты руководствуются только интересами общества, а не конкретной власти или конкретного президента, как и положено независимой журналистике. Готовим развернутый ответ обо всех обвинениях Зеленского в сторону "Схем", - написала Седлецкая в Facebook.
Ранее Зеленский во время пресс-конференции пожаловался на работу журналиста "Схем" Михаила Ткача, который, по мнению президента, "везде сопровождает кортеж главы государства".
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Напевно, уже у чергу записуються, а його готують, он уже навіть стільці підігрівають. Може, уже ...
Витримає?
абыдна, да
https://www.dialog.ua/world/207801_1590004896
- хто наркоман?! Я наркоман?!
За що ви так ненавидіте Україну, сволото ЗеБільна?
ЗЕбилы, вы выбрали клоуна-засранца.
такая у них собачья работёнка копеечная.
Якщо там в "Схемах" брехня, то нехай бубочка йде до суду, і шукає правду. А якщо там правда, то нехай бубочка своє хайло завалить і не варнякає.