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"Радио Свобода" ответило Зеленскому на упреки: Продолжим доносить до украинцев факты, включая неудобные

Президент "Радио Свобода" Джейми Флай в ответ на упреки президента Украины Владимира Зеленского в сторону проекта "Схемы: коррупция в деталях" заявил, что издание и в дальнейшем будет освещать факты, в том числе неудобные для власти.

Об этом Джейми Флай написал в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Активные СМИ необходимы для функционирования демократии. "Радио Свобода" и "Схемы" не откажутся от своей работы доносить до народа Украины факты, в том числе неудобные", - написал Флай.

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В то же время главный редактор "Схем" Наталья Седлецкая подчеркнула, что все журналисты проекта действуют исключительно в рамках и в соответствии с журналистскими стандартами "Радио Свобода", а также пообещала предоставить развернутый ответ на упреки Зеленского.

"Все наши журналисты, включая Михаила Ткача, действуют исключительно в рамках норм законодательства и в соответствии с журналистскими стандартами "Радио Свобода" - издания с более чем 65-летней историей. Работа нашей редакции направлена ​​исключительно на освещение общественно важной информации, которая в ином случае осталась бы тайной или непубличной. Наши журналисты руководствуются только интересами общества, а не конкретной власти или конкретного президента, как и положено независимой журналистике. Готовим развернутый ответ обо всех обвинениях Зеленского в сторону "Схем", - написала Седлецкая в Facebook.

Ранее Зеленский во время пресс-конференции пожаловался на работу журналиста "Схем" Михаила Ткача, который, по мнению президента, "везде сопровождает кортеж главы государства".

журналистика (3287) Зеленский Владимир (20234) пресс-конференция (324) Ткач Михаил (134)


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Топ комментарии
+50
"Радио Свобода" ответило Зеленскому на упреки: Продолжим доносить до украинцев факты, включая неудобные - Цензор.НЕТ 8582
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21.05.2020 09:36
+48
Отлично! ЗЕкоМАНДА щас желчью захлебнется))))
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21.05.2020 09:35
+41
https://twitter.com/babaikit/status/1263087068479193089

"Радио Свобода" ответило Зеленскому на упреки: Продолжим доносить до украинцев факты, включая неудобные - Цензор.НЕТ 7839
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21.05.2020 09:38
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Страница 2 из 2
Ой, таке у мене відчуття, що Зелю тепер як акторку з німецьких порнофільмів будуть мати з усіх сторін одночасно
Напевно, уже у чергу записуються, а його готують, он уже навіть стільці підігрівають. Може, уже ...
Витримає?
"Радіо Свобода" відповіло Зеленському на закиди: Продовжимо доносити до українців факти, зокрема й незручні - Цензор.НЕТ 9493
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21.05.2020 10:26 Ответить
кремлевскую шлюху даже в туалет США не пускают
абыдна, да
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21.05.2020 09:50 Ответить
Криворилое чмо любит гондонов.
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21.05.2020 09:50 Ответить
У Держдепі трактують заяви Зеленського, як втручання у президентські вибори США-коротко: зебоба - олигофрен
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21.05.2020 09:51 Ответить
Зеленський допомогає Москві робити Україну токсичною для Заходу.
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21.05.2020 09:54 Ответить
А як ще, можна допомогти моржовой ... , не привертаючи увагу санітарів???
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21.05.2020 11:31 Ответить
Гады такие, бубочку Зёслика обижают. Это надо еще разобраться: где свобода, а где Европа. Мировой лидер сам всё знает - нехрен подсказывать
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21.05.2020 09:53 Ответить
"Радио Свобода" ответило Зеленскому на упреки: Продолжим доносить до украинцев факты, включая неудобные - Цензор.НЕТ 3917
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21.05.2020 09:54 Ответить
моника уже получило черную метку от пиндосов
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21.05.2020 09:54 Ответить
"Радио Свобода" ответило Зеленскому на упреки: Продолжим доносить до украинцев факты, включая неудобные - Цензор.НЕТ 3459
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21.05.2020 09:55 Ответить
Я надіюсь психіатри проаналізували говорільню Зеленського і готують рекомендацію на майбутнє з забороною кварталівців брати участь у будь яких виборах.
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21.05.2020 10:01 Ответить
По правде сказать, я не знаю, почему эти сумасшедшие сердятся, что их там держат. Там разрешается ползать нагишом по полу, выть шакалом, беситься и кусаться. Если бы кто-нибудь проделал то же самое на улице, так прохожие диву бы дались. Но там это - самая обычная вещь. Там такая свобода, которая и социалистам не снилась. Там можно выдавать себя и за бога, и за божью матерь, и за папу римского.
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21.05.2020 10:09 Ответить
Зеленский обидилси. А ведь слов "из песни" уже не выбросишь: "Наш приоритет - не борьба с коррупцией, а победа над ней. Демонополизация в энергетике, деолигархизация в СМИ", - отметил Зеленский 07. 05. 2019 https://ipress.ua/ru/news/nado_prynyat_noviy_zakon_o_viborah_v_radu__zelenskyy_289985.html
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21.05.2020 14:07 Ответить
Великой эпохе нужны великие люди. Но на свете существуют и непризнанные, скромные герои, не завоевавшие себе славы Наполеона. История ничего не говорит о них. Но при внимательном анализе их слава затмила бы даже славу Александра Македонского.
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21.05.2020 10:04 Ответить
навіть порівняння зі Швейком буде не на користь зеленського.
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21.05.2020 10:11 Ответить
"Радіо Свобода" відповіло Зеленському на закиди: Продовжимо доносити до українців факти, зокрема й незручні - Цензор.НЕТ 4365
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21.05.2020 10:06 Ответить
"Радіо Свобода" відповіло Зеленському на закиди: Продовжимо доносити до українців факти, зокрема й незручні - Цензор.НЕТ 7465
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21.05.2020 10:08 Ответить
Скверное дело было? Как вы полагаете, уважаемый?..
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21.05.2020 10:11 Ответить
А это что за мумии?
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21.05.2020 10:24 Ответить
судя по берцухе полк охраны в плащ палатках
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21.05.2020 10:28 Ответить
Діду, так вже сказали. Це ті самі, ну... з косами. Правда, коси у них маленькі, нано. Заховані під плащами.
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21.05.2020 12:53 Ответить
Хряку всё"Радіо Свобода" відповіло Зеленському на закиди: Продовжимо доносити до українців факти, зокрема й незручні - Цензор.НЕТ 1667
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21.05.2020 10:08 Ответить
В каком полку вы служили, уважаемый?
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21.05.2020 10:10 Ответить
шо стефанчук помер или юзик застрял в танке и его не вынули подрывом
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21.05.2020 10:10 Ответить
Но он должен был быть потолще.
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21.05.2020 10:13 Ответить
та куда там и так ух пуды живого весу не зря фима передал звание самого импузантного юзику
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21.05.2020 10:14 Ответить
оооо, давно тебя не видел, вонюче рузькэ
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22.05.2020 09:50 Ответить
"Опять Бубочку обидели".
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21.05.2020 10:14 Ответить
Лошара же честно признался, что болезненно воспринимает критику! Оно же возомнило себя наполеончиком с подмосток, а его здесь рылом в дерьмо суют!
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21.05.2020 10:16 Ответить
если это суют - мндя даже на пресухе без особо острых вопросов оно намолотило на диагноз
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21.05.2020 10:18 Ответить
Если бы лишь половина была правда, хватило бы ему позору на всю жизнь.
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21.05.2020 10:23 Ответить
Тут надо нагнать страху, чтобы траур был что надо.
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21.05.2020 10:44 Ответить
ну за пиво сопонсор пресухи пиво "Радіо Свобода" відповіло Зеленському на закиди: Продовжимо доносити до українців факти, зокрема й незручні - Цензор.НЕТ 8713
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21.05.2020 10:19 Ответить
Какие Дубинский дифирамбы пел после выступления презедента! Видать в штаны начинают класть что можно за шапочником в Ростов промчаться!
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21.05.2020 10:20 Ответить
А вы не знаете, что он про него сказал?
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21.05.2020 10:22 Ответить
И?))
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21.05.2020 10:23 Ответить
Нужно железные нервы иметь. И после всего этого какой-нибудь забулдыга вспомнит о нём и начнёт поносить.
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21.05.2020 10:25 Ответить
Я ночью в Ютубе начал слушать Дублинского чуть не стошнило,и дальше не слушал)
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21.05.2020 10:24 Ответить
Война будет, это как пить дать.
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21.05.2020 10:28 Ответить
Можно подумать у нас сейчас тихая поляна с лебедями)?!
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21.05.2020 10:33 Ответить
Зачем?
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21.05.2020 10:38 Ответить
The Washington Post раскрыл моменты из биографии депутата ДЕРКАЧА опубликовавшего "компромат" на Байдена и Порошенко
https://www.dialog.ua/world/207801_1590004896
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21.05.2020 10:26 Ответить
Больше вам говорить и не надо.
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21.05.2020 10:34 Ответить
"везде сопровождает кортеж главы государства" - не везде, в Омане не был и мы до сегодняшнего дня не знаем с кем о чём Зеленский договорился в Омане. Рассказы про оманские инвестиции, то брехнёй оказалось.
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21.05.2020 10:28 Ответить
Это такие мерзавцы, других таких в мире не сыщешь
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21.05.2020 10:31 Ответить
а как насчет обещания клоуна что он вообще УБЕРЕТ КОРТЕЖИ??? Где велосипед?))) или там же где и "пойду на один срок" а теперь оно "думает про второй"?)))
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21.05.2020 11:25 Ответить
ЗЕчмо.
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21.05.2020 10:29 Ответить
Будет драка!
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21.05.2020 10:30 Ответить
"Радіо Свобода" відповіло Зеленському на закиди: Продовжимо доносити до українців факти, зокрема й незручні - Цензор.НЕТ 5388
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21.05.2020 10:33 Ответить
Позовите вашу супругу и передайте ей все дела. Вечером за вами приедем.
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21.05.2020 10:35 Ответить
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21.05.2020 12:55 Ответить
- пане презедент, як ви себе почуваєте після вчорашньої прес-конференції?
- хто наркоман?! Я наркоман?!
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21.05.2020 10:35 Ответить
Историков заинтересует, как сумел он столь далеко заглянуть в будущее.
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21.05.2020 10:41 Ответить
зеля еще и свинья
"Радіо Свобода" відповіло Зеленському на закиди: Продовжимо доносити до українців факти, зокрема й незручні - Цензор.НЕТ 8782
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21.05.2020 11:05 Ответить
ЗеБіли, вам, не соромно, що ви вибрали всій Україні на голову хуЦпатого ватного торчка?

За що ви так ненавидіте Україну, сволото ЗеБільна?

"Радіо Свобода" відповіло Зеленському на закиди: Продовжимо доносити до українців факти, зокрема й незручні - Цензор.НЕТ 4866
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21.05.2020 11:15 Ответить
красавЕц... Бубочка не в змозі керувати навіть власною мордякою, якого дідька він робить вигляд що зможе керувати сорока-мільонною країною !!
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22.05.2020 09:27 Ответить
не прессконференция а Зеленая дрысня -мерзкая и вонючая
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21.05.2020 11:31 Ответить
"Радіо Свобода" відповіло Зеленському на закиди: Продовжимо доносити до українців факти, зокрема й незручні - Цензор.НЕТ 9526
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21.05.2020 11:39 Ответить
Так ЗЕля еще и засранец...
ЗЕбилы, вы выбрали клоуна-засранца.
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21.05.2020 12:58 Ответить
нехай журналюшки за кортежами гоняется, не обращать внимания.
такая у них собачья работёнка копеечная.
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21.05.2020 16:52 Ответить
не зрозуміло, бубочка проти правди?))
Якщо там в "Схемах" брехня, то нехай бубочка йде до суду, і шукає правду. А якщо там правда, то нехай бубочка своє хайло завалить і не варнякає.
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22.05.2020 09:26 Ответить
Оманскому Барыге не нравится, значит все правильно делают
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22.05.2020 09:51 Ответить
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