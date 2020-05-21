"Радио Свобода" ответило Зеленскому на упреки: Продолжим доносить до украинцев факты, включая неудобные

Президент "Радио Свобода" Джейми Флай в ответ на упреки президента Украины Владимира Зеленского в сторону проекта "Схемы: коррупция в деталях" заявил, что издание и в дальнейшем будет освещать факты, в том числе неудобные для власти.

Об этом Джейми Флай написал в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Активные СМИ необходимы для функционирования демократии. "Радио Свобода" и "Схемы" не откажутся от своей работы доносить до народа Украины факты, в том числе неудобные", - написал Флай.

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В то же время главный редактор "Схем" Наталья Седлецкая подчеркнула, что все журналисты проекта действуют исключительно в рамках и в соответствии с журналистскими стандартами "Радио Свобода", а также пообещала предоставить развернутый ответ на упреки Зеленского.

"Все наши журналисты, включая Михаила Ткача, действуют исключительно в рамках норм законодательства и в соответствии с журналистскими стандартами "Радио Свобода" - издания с более чем 65-летней историей. Работа нашей редакции направлена ​​исключительно на освещение общественно важной информации, которая в ином случае осталась бы тайной или непубличной. Наши журналисты руководствуются только интересами общества, а не конкретной власти или конкретного президента, как и положено независимой журналистике. Готовим развернутый ответ обо всех обвинениях Зеленского в сторону "Схем", - написала Седлецкая в Facebook.

Ранее Зеленский во время пресс-конференции пожаловался на работу журналиста "Схем" Михаила Ткача, который, по мнению президента, "везде сопровождает кортеж главы государства".