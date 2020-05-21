Степанов, Аваков и Немчинов вылетели в Черновицкую область разбираться с эпидситуацией в регионе
Министр здравоохранения Максим Степанов, министр внутренних дел Арсен Аваков и министр Кабинета министров Олег Немчинов вылетели в Черновицкую область, которая больше всего страдает от коронавируса.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом глава Минздрава Максим Степанов на брифинге с аэродрома перед вылетом в Черновцкую область.
"Мы отправляемся с рабочей поездкой в Черновицкую область. Это будет визит сразу трех министров: министра внутренних дел, министра Кабинета министров и министра здравоохранения.
Черновицкая область – регион, который больше всего страдает от коронавируса. На сегодняшнее утро из 19 706 больных – 2 842 человека заболели именно в Черновицкой области.
Должен сказать, что очень важно самому на месте оценить ситуацию, пообщаться с врачами, увидеть собственными глазами, как все происходит и, чего им не хватает, а также оценить второй этам медреформы и какие коррективы внес коронавирус", - сказал он.
Как сообщалось, по состоянию на утро 21 мая подтверждено 19706 случаев COVID-19, из них 6227 человек выздоровели, 579 умерли. За последние сутки лабораторно подтверждено 476 случаев.
Всего в Украине исследовано 257 890 образцов методом ПЦР.
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крутая должность.
- ты кто?
- я министр.
- министр чего?
- Кабинета.