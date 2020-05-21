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Новости Коронавирус и карантин
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Степанов, Аваков и Немчинов вылетели в Черновицкую область разбираться с эпидситуацией в регионе

Степанов, Аваков и Немчинов вылетели в Черновицкую область разбираться с эпидситуацией в регионе

Министр здравоохранения Максим Степанов, министр внутренних дел Арсен Аваков и министр Кабинета министров Олег Немчинов вылетели в Черновицкую область, которая больше всего страдает от коронавируса.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом глава Минздрава Максим Степанов на брифинге с аэродрома перед вылетом в Черновцкую область.

"Мы отправляемся с рабочей поездкой в ​​Черновицкую область. Это будет визит сразу трех министров: министра внутренних дел, министра Кабинета министров и министра здравоохранения.

Черновицкая область – регион, который больше всего страдает от коронавируса. На сегодняшнее утро из 19 706 больных – 2 842 человека заболели именно в Черновицкой области.

Должен сказать, что очень важно самому на месте оценить ситуацию, пообщаться с врачами, увидеть собственными глазами, как все происходит и, чего им не хватает, а также оценить второй этам медреформы и какие коррективы внес коронавирус", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине сделали рекордное количество ПЦР-тестов на COVID-19 за сутки - 9 361, - Степанов

Как сообщалось, по состоянию на утро 21 мая подтверждено 19706 случаев COVID-19, из них 6227 человек выздоровели, 579 умерли. За последние сутки лабораторно подтверждено 476 случаев.

Всего в Украине исследовано 257 890 образцов методом ПЦР.

Аваков Арсен (3444) Буковина (893) карантин (16729) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) Немчинов Олег (170) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+11
Аваков к врачам имеет весьма косвенное отношение. Как к козе баян
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21.05.2020 09:42
+7
министр Кабинета министров\\\\\\\\\\\\\\\

крутая должность.
- ты кто?
- я министр.
- министр чего?
- Кабинета.
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21.05.2020 09:44
+4
Сабаков своє рило скрізь всуне..
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21.05.2020 09:45
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Аваков к врачам имеет весьма косвенное отношение. Как к козе баян
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21.05.2020 09:42 Ответить
Розповсюджувачі коронавірусу в Чернівецькій області це цигани які не дотримуються жодних карантинних обмежень, тому там Аваков потрібен в першу чергу. Циган потрібно обмежити в пересуванні в таборах обсервації, щоб не розносити заразу по всій області та Україні.
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21.05.2020 09:48 Ответить

Степанов, Аваков і Немчінов вилетіли в Чернівецьку область розбиратися з епідситуацією в регіоні - Цензор.НЕТ 8148
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21.05.2020 09:51 Ответить
У нас їх практично немае - не путай із Закарпаттям.... Найбільша кількість "заробітчан" - це факт... І як правило - де епіцентр починаеться- там він і закінчуеться...
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21.05.2020 11:07 Ответить
Будут в микроскопы смотреть и вакцину разрабатывать из своих ссак.
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21.05.2020 09:44 Ответить
министр Кабинета министров\\\\\\\\\\\\\\\

крутая должность.
- ты кто?
- я министр.
- министр чего?
- Кабинета.
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21.05.2020 09:44 Ответить
Аваков?Мусара будуть палицями коронавірус розганяти?
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21.05.2020 09:44 Ответить
Сабаков своє рило скрізь всуне..
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21.05.2020 09:45 Ответить
А чего ж мелкого с собой не взяли? Или он сегодня на грейдере "дороги строит"?
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21.05.2020 09:51 Ответить
НЄ! Він тішиться результатами пресконхвіренції-відхідняк -2 доби!
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21.05.2020 10:00 Ответить
ну.... счаз победят коронавирус, как победили коррупицию на таможне: коронавирус, стой! раз, два!
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21.05.2020 09:57 Ответить
Ухватились за барановирус и теперь будут им прикрываться.Все можно списать на барановирус.
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21.05.2020 10:28 Ответить
Чует мое сердце: готовится новое дело врачей!
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21.05.2020 11:10 Ответить
Одні українці
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21.05.2020 11:22 Ответить
Арсен Борисович, вірний співпутник революції. Мені цей персонаж найбільш уподобований у нашому паноптикумі. Завше стає у нагоді і патриотичному свіночолому і москальскьому Зе. Співпадіння, не думаю....
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21.05.2020 12:09 Ответить
 
 