Нардеп "Голоса" Рудик об их кандидате в мэры Киева: Возможно, это будет Притула

Шоумен Сергей Притула может пойти на выборы мэра Киева от партии "Голос".

Об этом пишет РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.

Впрочем, решение о его выдвижении на мэрских выборах пока не принято.

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"Я считаю, чтобы говорить о выборах киевского городского главы, сначала нужно дождаться их объявления. От "Голоса" кандидат или кандидатка точно будет. В нашей команде много честных и профессиональных людей - каждый и каждая из них сможет достойно работать для общины Киева. Будет ли это Сергей Притула? Возможно", - сказала глава партии "Голос" Кира Рудик.