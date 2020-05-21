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Нардеп "Голоса" Рудик об их кандидате в мэры Киева: Возможно, это будет Притула

Нардеп

Шоумен Сергей Притула может пойти на выборы мэра Киева от партии "Голос".

Об этом пишет РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.

Впрочем, решение о его выдвижении на мэрских выборах пока не принято.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Карантин войну не отменял", - Притула просит украинцев о помощи в обеспечении украинских воинов

"Я считаю, чтобы говорить о выборах киевского городского главы, сначала нужно дождаться их объявления. От "Голоса" кандидат или кандидатка точно будет. В нашей команде много честных и профессиональных людей - каждый и каждая из них сможет достойно работать для общины Киева. Будет ли это Сергей Притула? Возможно", - сказала глава партии "Голос" Кира Рудик.

Автор: 

Киев (25481) местные выборы (2752) мэр (1648) Притула Сергей (84) Голос партия (499) Рудик Кира (97)


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Топ комментарии
+25
Притула парень хороший и умный, но этого мало.
У нас уже през хохмач.
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21.05.2020 09:51
+18
а можно обойтись без работников шоу-бизнеса? мало печального опыта?
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21.05.2020 09:52
+17
Надо знать все фамилии претендентов, а пока я не против Кличка.
Пока он работает нормально и при этом не пиарится.Зачем менять что-то ради самой замены.
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21.05.2020 09:57
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Страница 2 из 2
Во позорище:Украина попала под власть международного афериста, давно слетевшего с катушек из-за деменции.
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21.05.2020 09:57 Ответить
Это вы про Каломойшу?
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21.05.2020 10:37 Ответить
Про Сороса. Но, они два сапога пара.
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21.05.2020 10:41 Ответить
Да кто такой Сорос, сейчас все узгоджують с Ермакаме
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21.05.2020 10:04 Ответить
Ну а тёща как там его? Отмазалась?
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21.05.2020 09:53 Ответить
"Космонавт", боксер, а потім гуморист. Може досить експериментів над столицею?
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21.05.2020 09:54 Ответить
Надо выбрать безработного и бездомного. Гулять так гулять
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21.05.2020 09:56 Ответить
Избирательный бюллетень обещает быть "весёлым". Похоже, снова выбирать "г" поменьше придётся.
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21.05.2020 09:56 Ответить
Борю Моисеева, у него опыта побольше.
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21.05.2020 09:59 Ответить
у моисеева два инсульта. тьі хочешь его хоронить за счет своих налогов?
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21.05.2020 10:42 Ответить
А куда твои налоги идут? КАКАя РАЗНИЦА. Туда, хоть мертвого поставь, хоть Притулу. БОГОДЕЛЬНя, КВАРТАЛ СУПЕР 2020.
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21.05.2020 10:55 Ответить
а при чем тут мои налоги?
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21.05.2020 14:32 Ответить
Интеллект Притули побольше чем у Кличко
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21.05.2020 10:00 Ответить
А как вы это замеряли? Что Притула говорит лучше? Так он артист разговорного жанра, дай Бог ему здоровья
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21.05.2020 10:06 Ответить
У Притулы гражданская позиция есть и он волонтерил для фронта все эти годы.
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22.05.2020 01:21 Ответить
Спілкуючись з IT-ішниками, юристами, людьми з бізнесу помітив таку особливість, всі вони не багатослівні, на перший погляд трохи нуднуваті, але коли починається дискусія на певну конкретну тему і людина заговорить, тоді бачиш наскільки це розумна, ерудована людина, яку цікаво слухати. А от досвід спілкування з так званими митцями справляє геть протилежне враження. Як правило, вони багатослівні і красномовні, але їх розмова не більше ніж пустопорожня балаканина. А варто щось заперечити, то починається істерика. Щодо Притули, то язик у нього відвішений, за словом в кишеню не полізе, але для мера цього замало. Я б його не взяв навіть на посаду керуючого ОСББ у своєму будинку. І без Притули базікалів у владі хоч греблю гати, тому так і живемо.
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21.05.2020 11:48 Ответить
У Ваших словах є певний сенс, аде ж згадайте хто в нас президент. А Притула 100% проукраїнський і це вже плюс
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21.05.2020 11:58 Ответить
Некомпетентний проукраїнський розвалить не гірше некомпетентного проросійського. Але якщо опинимось перед вибором або якийсь промосковський клоун, або проукраїнський Притула, то зрозуміло що Притула. Але я сподіваюсь що йому вистачить здорового глузду не лізти в мери Києва.
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21.05.2020 12:16 Ответить
згоден. Підтримую.
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21.05.2020 13:11 Ответить
Притула піде балотуватись для того, щоб не заважати Кличку.
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21.05.2020 10:01 Ответить
Знов хочуть голоси від анти_зеленого мера відтягти...
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21.05.2020 10:01 Ответить
На Ютубе активно лезет реклама лени космоса 😁😁😁. Все скучает по доверчивым бабушкам. Как показали слуги народа- комики и прочая интеллектуальная артистика, способны только все про@ть. Я бы о Кучеренко задумался . Но лучше Кличко , чем зелёная вата.
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21.05.2020 10:03 Ответить
Кучеренко єто тот старий поц что був министром ЖКХ, а сейчас в партии Йули и рассказивает что и как надо делать?
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21.05.2020 10:10 Ответить
Именно он. Так хорошо все рассказывает. И Раскрывает схемы всех и вся , что заслушаешься . А по факту ничего не работает.
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21.05.2020 10:12 Ответить
Кучеренко,на жаль, зараз повністю лежить під Юлєчкою...
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21.05.2020 10:34 Ответить
Нажаль. На мою особисту думку , він був би допий спеціаліст. Як би не зв'язок з ювт....
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21.05.2020 10:38 Ответить
Країна перманентного фейспалму.
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21.05.2020 10:07 Ответить
Оставляйте комментарии только киевляне. Остальные дописи не мають значення. Я за Притулу!
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21.05.2020 10:08 Ответить
Тебе мало одного клоуна? Мэром должен быть политик/хозяйственник,а не очередной недоумок из под сцены.
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21.05.2020 10:15 Ответить
Ми вже бачили одного завгара на посаді президента...
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21.05.2020 10:35 Ответить
По ходу ты поменл завгара на клоуна?Просто офигенный выбор.
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21.05.2020 10:36 Ответить
Клоун і завгар смокчуть одну псіську...
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21.05.2020 11:15 Ответить
Ну если ты это понимаешь,то херли пишешь про "мы уже видели одного завгара".
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21.05.2020 11:17 Ответить
Тому що все залежить не від того, клоун чи завгар, а від їх світосприйняття. Зелох і янукович - прокацапські, вони привели у владу таких самих, як самі, і їх задача - знищення України. І тут зовсім не має значення - клоун чи ні, бо ні аваков, ні єрмак, ні багато інших, хто вбиває Україну, - не є клоунами, вони є просто ворогами.
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21.05.2020 11:23 Ответить
Да то все ясно-понятно,не обсуждается.Сейчас разговор о проф.пригодности идет.
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21.05.2020 11:28 Ответить
а такий фактор,як "незашквареність хабарями" у владі не розглядається ?

так,,фактор"хороший господарник" -найважливіший..
але..
1)Мер це не особа,а КОМАНДА.
2) вибираємо і далі ,погоджуючись на ЗЛОДІЯ -вчергове отримуємо Дерибан міста без шансів на інше.
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21.05.2020 10:43 Ответить
У каждого очередного клоуна,есть в кармане такая же "коМанда",состоящая из безграмотных клоунов.Поэтому клоуны должны быь под сценой,а мэрами должны быть политики-хозяйственники.Понятие "честный клоун" нифига не работает в кресле мэра.Никто не идет лечить зубы к честному слесарю,все идут к грамотному стоматологу в первую очередь.
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21.05.2020 10:47 Ответить
я не збираюсь агітувати киян.
їх вибір.
Львів"янам вистачає свого менінгтіту з великими шансами "вишиванкового патрійота" Садового
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21.05.2020 10:52 Ответить
К большому сожалению у нас в городе,в мэры идут безграмотные люди.То наркоманы типа Черновецкого,то клоуны типа Притулы.Впрочем и Кличко далеко не мэр.
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21.05.2020 10:55 Ответить
тому, думаю, все-таки треба оцінювати більше КОМАНду, тих ,хто "протягує" свого мера
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21.05.2020 10:58 Ответить
Какая может быть "команда" у клоунов,мы уже видели.
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21.05.2020 11:01 Ответить
взагалі-то мер - це особа, а не команда
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21.05.2020 10:55 Ответить
"Кієвлян" на самом дєлє, нє так уж і много. І кстатє, ваша хвамілія какби намєкаєт на то, что с вєроятностью в 99,99% Ви із понаєхавших.
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21.05.2020 10:24 Ответить
понаєхавгий - не украиїнське слово, а російьке. наброда - наше.
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21.05.2020 14:36 Ответить
не думаю,що буде гіршим від Кличка.. ) принаймні не мав такого постійного негативного фактору впливу на мозок як постійні удари ))
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21.05.2020 10:32 Ответить
С каких пор Притула киевлянин?
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21.05.2020 10:39 Ответить
подивіться список решти кандиатів і їх рейтинги..
1.Кличко.(Столар)
2.Пальчевський.(ФСБ)...

Він переконає вас що притула теж киянин
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21.05.2020 10:56 Ответить
Кличко ( Столар. Ермак , Дибил и Вор )
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21.05.2020 22:59 Ответить
ага вот и ******** бы в свой мухосранск мером, так нет всем в Киев свое рыло ткнуть надо
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21.05.2020 12:00 Ответить
А ви чістокровная кієвлянка ? Бєз прімєсєй ? А справка єсть ?
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21.05.2020 14:01 Ответить
импотентный в голос чёто пыжится
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21.05.2020 10:09 Ответить
Нам одного клоунамало, давайте еще второго клоуна...Притула такой же пришелепкуватий,нефиг лезть в политику,его занятие-клоуном быть.
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21.05.2020 10:13 Ответить
При всём уважении к нему, как к человеку помогающему ВСУ, мне кажется, что и одного паяца нам достаточно, хотя...….
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21.05.2020 10:30 Ответить
це буде "зашквар" Києві ))

Притула
Дубинський
Кличко
Пальчевський...
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21.05.2020 10:31 Ответить
Не дай Боже Пальчевский - этот самовлюбленный павлин и любитель Путена
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21.05.2020 10:41 Ответить
на жаль,цей пи..обол має рейтинг як і Дубинський..

Думаю,не обійдеться ще без Коморовського і Савченко..)))

Ляшко зараз безробітний )))
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21.05.2020 10:45 Ответить
Даёшь веранику сердючку!
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21.05.2020 10:31 Ответить
Ну что, киевляне, ещё не насмеялись?...
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21.05.2020 10:40 Ответить
Да, она на все сагласная. Хотите министром обороны будет, хотите мером
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21.05.2020 10:40 Ответить
Пропозиція.
не розглядати кандидата в Мери Кличка окремо від інтересів будівельної мафії у Києві.
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21.05.2020 10:40 Ответить
А почему только кандидата в мери Кличка?
Всех кандидатов в меры надо розглядати комплексно.
Кандидатов в меры от Слуг нельзя розглядать отдельно от Слуг и 95 квартала.
Ну и так далее...
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21.05.2020 10:47 Ответить
апропо
можливі кандидат від київської гей -тусовки..Нардепка "Голосу" Рудик про їхнього кандидата в мери Києва: Можливо, це буде Притула - Цензор.НЕТ 9044

Зараз там йде праймеріз,звичний ля цього "клубу обраних"
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21.05.2020 10:49 Ответить
Тёмный Рыцарь, [21.05.20 10:43]
Санитаров вызывали?
Замминистра здравоохранения Виктора Ляшко одна из групп влияния в офисе президента двигает в меры Киева.

То есть чистый петрушка, еще и из тусовки Супрун - выдатного могильщика нашей медицины.
Напугай киевлян ещё раз - заставь проголосовать за Кличко. )
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21.05.2020 11:12 Ответить
Дпавай, давай, низабудь отминить прививки!
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21.05.2020 11:24 Ответить
Тёмный Рыцарь, [21.05.20 10:45]
[Переслано від ЗЕландия]
Новые политтехнологи Кличко (https://t.me/ze_landia/14) ищут кандидата на роль «Думчева» - яркого политика, который не претендует на победу, но сможет набрать количество голосов, достаточное для того, чтобы «поделиться» с Кличко.


На прошлых выборах с Думчева в пользу Кличко «списали» примерно 6% голосов.

В штабе градоначальника хотели бы повторить этот фокус. Кстати, кампанию Думчева тогда вел политтехнолог Михаил Подоляк, который сейчас работает в Офисе президента.
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21.05.2020 11:13 Ответить
А почему мэр от "Варьятов", а не от "Дизель-шоу"? У них музыки больше!
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21.05.2020 11:25 Ответить
будет.. всьо будет ..
і музика,і шашликі !!! ))
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21.05.2020 11:36 Ответить
Лучи нашава каляна тьіщенка!!!
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21.05.2020 11:31 Ответить
Каклєтками Київ закидає! Заживете!
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21.05.2020 11:54 Ответить
Колюню Абалонскага?
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21.05.2020 12:12 Ответить
У нас выбирают популярных, а не толковых. Увы.
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21.05.2020 11:37 Ответить
Скільки можна кухарок призначати на керівні пости? Боксер, шоумен... Невже немає у місті серед 4 млн. людей однієї порядної патріотично налаштованої людини з організаторськими здібностями і професійними знаннями в області економіки, права, управління?
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21.05.2020 12:00 Ответить
Мером Збаража він вже побув?
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21.05.2020 13:30 Ответить
І вже відома відповідь киян : Одного коміка вистачило-з головою.
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21.05.2020 13:58 Ответить
Еще с одного чудика посмеемся
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21.05.2020 14:37 Ответить
Кесарю кесареве! Кличко більш менш. Притула .. краще шоубіз з"їдять. При інших почнеться бардак, і те, що наразі є, і те, що почнеться... Краще наразі.
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21.05.2020 15:12 Ответить
Притула нормальный парень,и кандидат в мэры, всем даст просраться казнокрадам, коррупционерам Киевским...будут лететь прямиком на нары.
Притула то что нужно для Киева.
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21.05.2020 18:28 Ответить
Притула-шоумен,но не как политик......
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22.05.2020 00:36 Ответить
Це буде велика помилка з боку Голоса і непорядністъ з боку Притули. Він не виграє, але забере голоси в Кличка, і переможе зелень. Не вміють порядні люди в Україні об'єднуватись перед обличчям ворога.
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21.05.2020 22:48 Ответить
я буду голосовать за Богдана
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21.05.2020 22:52 Ответить
Пока из всех .кто метит на мэра Киева . Притула самый лучший кандидат . Если позиционировать . как проукраинских . то Педалик и рядом с Притулой не стоял .У притулы один косяк , это через жену родство с Хомутынныком , но то заслуга тещи . что смогла продать своих дочерей под богатых и известных.
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21.05.2020 22:55 Ответить
Торо за Притулу тільки, щоб той відібрав голоси в Кличка. Яке підле зелене створіння.
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22.05.2020 05:03 Ответить
Тамара . сама ты чучело Зеленое ! Я за то ,что из патриотичных сил Притула в разы лучше . Но я не киевлянин .это им решать .
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22.05.2020 10:00 Ответить
Граждане,следите за своими желаниями.
Уже есть люди на ответственных постах .... из ...этих. Ага.....давайте еще Притулу куда-то определим.......
Вы - чекнутые, блиннннн.......
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22.05.2020 00:23 Ответить
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