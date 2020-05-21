Нардеп "Голоса" Рудик об их кандидате в мэры Киева: Возможно, это будет Притула
Шоумен Сергей Притула может пойти на выборы мэра Киева от партии "Голос".
Об этом пишет РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.
Впрочем, решение о его выдвижении на мэрских выборах пока не принято.
"Я считаю, чтобы говорить о выборах киевского городского главы, сначала нужно дождаться их объявления. От "Голоса" кандидат или кандидатка точно будет. В нашей команде много честных и профессиональных людей - каждый и каждая из них сможет достойно работать для общины Киева. Будет ли это Сергей Притула? Возможно", - сказала глава партии "Голос" Кира Рудик.
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псіську...
так,,фактор"хороший господарник" -найважливіший..
але..
1)Мер це не особа,а КОМАНДА.
2) вибираємо і далі ,погоджуючись на ЗЛОДІЯ -вчергове отримуємо Дерибан міста без шансів на інше.
їх вибір.
Львів"янам вистачає свого менінгтіту з великими шансами "вишиванкового патрійота" Садового
1.Кличко.(Столар)
2.Пальчевський.(ФСБ)...
Він переконає вас що притула теж киянин
Притула
Дубинський
Кличко
Пальчевський...
Думаю,не обійдеться ще без Коморовського і Савченко..)))
Ляшко зараз безробітний )))
не розглядати кандидата в Мери Кличка окремо від інтересів будівельної мафії у Києві.
Всех кандидатов в меры надо розглядати комплексно.
Кандидатов в меры от Слуг нельзя розглядать отдельно от Слуг и 95 квартала.
Ну и так далее...
можливі кандидат від київської гей -тусовки..
Зараз там йде праймеріз,звичний ля цього "клубу обраних"
Санитаров вызывали?
Замминистра здравоохранения Виктора Ляшко одна из групп влияния в офисе президента двигает в меры Киева.
То есть чистый петрушка, еще и из тусовки Супрун - выдатного могильщика нашей медицины.
Напугай киевлян ещё раз - заставь проголосовать за Кличко. )
[Переслано від ЗЕландия]
Новые политтехнологи Кличко (https://t.me/ze_landia/14) ищут кандидата на роль «Думчева» - яркого политика, который не претендует на победу, но сможет набрать количество голосов, достаточное для того, чтобы «поделиться» с Кличко.
На прошлых выборах с Думчева в пользу Кличко «списали» примерно 6% голосов.
В штабе градоначальника хотели бы повторить этот фокус. Кстати, кампанию Думчева тогда вел политтехнолог Михаил Подоляк, который сейчас работает в Офисе президента.
і музика,і шашликі !!! ))
Притула то что нужно для Киева.
Уже есть люди на ответственных постах .... из ...этих. Ага.....давайте еще Притулу куда-то определим.......
Вы - чекнутые, блиннннн.......