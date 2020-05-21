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Новости
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Правительство и Фонд госимущества должны раскрыть убытки "Центрэнерго" от схем Коломойского, - нардеп "ЕС" Бондарь

Правительство и Фонд госимущества должны раскрыть убытки

Правительство и Фонд госимущества должны провести финансовый аудит компании "Центрэнерго" и обнародовать размер убытков госпредприятия от схем Коломойского.

Об этом написал народный депутат Украины, член комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Михаил Бондарь на своей странице в Facebook.

"Зеленский говорит, что Фонд госимущества будет приватизировать" Центрэнерго ". Как же они это будут делать, когда у государственной компании, которую уже почти год грабит Коломойский, по разным подсчетам от 5 до 10 млрд долгов. Там убытков уже более ее стоимости. Вот уже эксперты правительства ФРГ пишут о почти миллиарде убытков только из-за занижения цены электроэнергии для заводов и трейдеров Коломойского ", - написал Бондарь.

Он отметил, что неоднократно обращался к антикоррупционным органам с требованием приостановить действие коррупционных схем Коломойского на госпредприятии, однако от НАБУ и САП не было никакой реакции. Поэтому теперь депутат требует от правительства и Фонда госимущества провести финансовый аудит "Центрэнерго".

"Требую от Фонда госимущества и Кабмина провести финансовую проверку" Центрэнерго ". Мы должны знать цифру, сколько каждый из нас будет вынужден заплатить за долги госкомпании, созданные олигархом", - отметил Бондарь.

Напомним, президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции по случаю годовщины президентства пообещал приватизировать убыточную госкомпанию "Центрэнерго", которая имеет долги перед шахтерами из-за схем, организованных людьми и структурами, близкими к олигарху Игорю Коломойскому.

Как сообщалось, летом 2019 года в госкомпании "Центрэнерго" был назначен новый менеджмент, который связывают с группой "Приват" Игоря Коломойского. По итогам 2019 убытки госкомпании составили 2,5 млрд грн, в 2018 она была прибыльной (1,4 млрд грн).

В частности, в августе "Центрэнерго" подписала договор на поставку угля из России на 400 млн грн с ООО "Нефть Форс", основатель и директор которой был оператором на АЗС ANP (входит в группу Приват) в Киеве. По информации издания "Цензор.НЕТ", уголь поставлялся по цене 3165 грн за тонну, что вдвое больше рыночной на тот момент - 1741 грн за тонну. Кроме того, "Центрэнерго" начало поставлять по заниженным ценам электроэнергию на предприятия группы "Приват" - Никопольский и Запорожский завод ферросплавов, "Днепроазот", а также трейдера "Юнайтед Энерджи".

12 мая народный депутат от "Батькивщины" Михаил Волынец и его коллега из фракции "Европейской солидарности" Михаил Бондарь призвали премьер-министра Д.Шмыгаля, а также и.о. министра энергетики О.Буславец разобраться с закупкой энергоносителей для госкомпании "Центрэнерго".

В начале мая во время совещания в Минэкоэнерго и.о. министра Ольга Буславец раскритиковала "Центрэнерго" за отказ от закупки угля государственных шахт, долги перед шахтерами и начало закупок природного газа в компании "Юнайтед Энерджи", близкой к олигарху Игорю Коломойскому, которая стала крупнейшим импортером электроэнергии из России после так называемой "поправки Геруса" по открытию прямых поставок из РФ.

Автор: 

Бондарь Михаил (104) Центрэнерго (115)


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Топ комментарии
+11
Это компенсация Игорю Валерьевичу от зелёной власти за ПрюветБанк....
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21.05.2020 09:56
+8
И ни одна журналистская единица не задала вопрос Зеленскому почему отдали Центрэнерго Коломойскому? Пусть бы хоть что то соврал.
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21.05.2020 10:08
+7
Да конечно. Куклы и пойдут против кукловода Карабаса? Не смешите Бенины пейсы? Проще тарифы люмпену поднять для компенсации потерь.
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21.05.2020 10:04
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Краще прокоментуй злочинний зашквар Порошенка із записами його розмов з Байденом. А щодо Коломойського розберуться без пєсу.
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21.05.2020 09:55 Ответить
Это компенсация Игорю Валерьевичу от зелёной власти за ПрюветБанк....
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21.05.2020 09:56 Ответить
Одна ИЗ МНОГИХ компенсаций.
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21.05.2020 10:06 Ответить
Да конечно. Куклы и пойдут против кукловода Карабаса? Не смешите Бенины пейсы? Проще тарифы люмпену поднять для компенсации потерь.
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21.05.2020 10:04 Ответить
Петя уже перевыполнил план по тарифам? Поднял геройски на лишних 25% о чём и доложил Ба й де ну
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21.05.2020 10:07 Ответить
Так это Петя до сих пор президент? И это у Пети сейчас такая жопа в энергетике? А Бубочка тогда кто сейчас?
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21.05.2020 10:55 Ответить
Да щаз!
Это зеленая военная тайна.
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21.05.2020 10:04 Ответить
И ни одна журналистская единица не задала вопрос Зеленскому почему отдали Центрэнерго Коломойскому? Пусть бы хоть что то соврал.
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21.05.2020 10:08 Ответить
а чего ты ожитдал от журнашлюшек?
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21.05.2020 10:11 Ответить
а, між іншим, вчора, ІМНО, поставили достатню кількість "гостих" питань. Щоправда, загальна кількість всіх "гострих" - на порядок більше, ніж встигли поставити...
Просто пригадую: напвіть півроку тому далеко не всі "гострі" прозвучали; а тривалість конфи була в чотири рази довшою...
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21.05.2020 10:14 Ответить
та це ж очевидно: щоб беня довів організацію до банкрутства, а потім - приватизація за символічну плату в бюджет...
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21.05.2020 10:11 Ответить
https://censor.net/ua/user/231458

Так и про "лучшего" министра всех времён Авакова никто ОСТРОГО вопроса не задал?
Например, как при "лучшем" министре годами работали(ют) тысячи незаконных казино, пунктов приёмки металла, заправки и т.п.?
А про наркотрафик кто-то спросил?
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21.05.2020 10:30 Ответить
убытки "Центрэнерго" от схем Коломойского/ Возможные варианты действий Коломойского после того :1 Взял он саблю, взял Эх, востру И зарезал сам себя. 2. увидит убытки и застынет в изумлении. Затем упадет на колени, вознесет руки к небу и возопит: вяжите меня , православные. Каюсь я в мародёрстве, и в …….., и в…… каюсь тоже! 3.Скажет Да пошли вы…и плюнет в сторону православных.
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21.05.2020 10:26 Ответить
Клоун так по детски спалился на этом центрэнерго
Конец эпохи бедности наступил,но только для бени.
А лохи, голосовавшие за бениного клоуна,получат не снижение тарифов, а оплатят долги из собственного кармана (бюджета)
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21.05.2020 10:31 Ответить
 
 