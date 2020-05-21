Правительство и Фонд госимущества должны раскрыть убытки "Центрэнерго" от схем Коломойского, - нардеп "ЕС" Бондарь
Правительство и Фонд госимущества должны провести финансовый аудит компании "Центрэнерго" и обнародовать размер убытков госпредприятия от схем Коломойского.
Об этом написал народный депутат Украины, член комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Михаил Бондарь на своей странице в Facebook.
"Зеленский говорит, что Фонд госимущества будет приватизировать" Центрэнерго ". Как же они это будут делать, когда у государственной компании, которую уже почти год грабит Коломойский, по разным подсчетам от 5 до 10 млрд долгов. Там убытков уже более ее стоимости. Вот уже эксперты правительства ФРГ пишут о почти миллиарде убытков только из-за занижения цены электроэнергии для заводов и трейдеров Коломойского ", - написал Бондарь.
Он отметил, что неоднократно обращался к антикоррупционным органам с требованием приостановить действие коррупционных схем Коломойского на госпредприятии, однако от НАБУ и САП не было никакой реакции. Поэтому теперь депутат требует от правительства и Фонда госимущества провести финансовый аудит "Центрэнерго".
"Требую от Фонда госимущества и Кабмина провести финансовую проверку" Центрэнерго ". Мы должны знать цифру, сколько каждый из нас будет вынужден заплатить за долги госкомпании, созданные олигархом", - отметил Бондарь.
Напомним, президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции по случаю годовщины президентства пообещал приватизировать убыточную госкомпанию "Центрэнерго", которая имеет долги перед шахтерами из-за схем, организованных людьми и структурами, близкими к олигарху Игорю Коломойскому.
Как сообщалось, летом 2019 года в госкомпании "Центрэнерго" был назначен новый менеджмент, который связывают с группой "Приват" Игоря Коломойского. По итогам 2019 убытки госкомпании составили 2,5 млрд грн, в 2018 она была прибыльной (1,4 млрд грн).
В частности, в августе "Центрэнерго" подписала договор на поставку угля из России на 400 млн грн с ООО "Нефть Форс", основатель и директор которой был оператором на АЗС ANP (входит в группу Приват) в Киеве. По информации издания "Цензор.НЕТ", уголь поставлялся по цене 3165 грн за тонну, что вдвое больше рыночной на тот момент - 1741 грн за тонну. Кроме того, "Центрэнерго" начало поставлять по заниженным ценам электроэнергию на предприятия группы "Приват" - Никопольский и Запорожский завод ферросплавов, "Днепроазот", а также трейдера "Юнайтед Энерджи".
12 мая народный депутат от "Батькивщины" Михаил Волынец и его коллега из фракции "Европейской солидарности" Михаил Бондарь призвали премьер-министра Д.Шмыгаля, а также и.о. министра энергетики О.Буславец разобраться с закупкой энергоносителей для госкомпании "Центрэнерго".
В начале мая во время совещания в Минэкоэнерго и.о. министра Ольга Буславец раскритиковала "Центрэнерго" за отказ от закупки угля государственных шахт, долги перед шахтерами и начало закупок природного газа в компании "Юнайтед Энерджи", близкой к олигарху Игорю Коломойскому, которая стала крупнейшим импортером электроэнергии из России после так называемой "поправки Геруса" по открытию прямых поставок из РФ.
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Это зеленая военная тайна.
Просто пригадую: напвіть півроку тому далеко не всі "гострі" прозвучали; а тривалість конфи була в чотири рази довшою...
Так и про "лучшего" министра всех времён Авакова никто ОСТРОГО вопроса не задал?
Например, как при "лучшем" министре годами работали(ют) тысячи незаконных казино, пунктов приёмки металла, заправки и т.п.?
А про наркотрафик кто-то спросил?
Конец эпохи бедности наступил,но только для бени.
А лохи, голосовавшие за бениного клоуна,получат не снижение тарифов, а оплатят долги из собственного кармана (бюджета)