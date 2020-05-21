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ВАКС избрал меру пресечения экс-нардепу Пресману в виде залога в 929 тыс.

ВАКС избрал меру пресечения экс-нардепу Пресману в виде залога в 929 тыс.

Высший антикоррупционный суд избрал бывшему народному депутату Украины VIII созыва Александру Пресману (самовыдвиженец, избран по одномандатному избирательному округу №139) меру пресечения в деле о незаконном получении компенсации за аренду жилья.

Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры, передает Цензор.НЕТ.

"Суд частично удовлетворил ходатайство прокурора и детектива и применил к подозреваемому меру пресечения в виде залога в размере 929 тыс. грн. Кроме того, на экс-депутата возложен ряд процессуальных обязанностей", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, 14 мая Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило Пресману о подозрении по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины. По данным следствия, несмотря на наличие собственного жилья в столице, нардеп с ноября 2014 года по август 2019 года незаконно получил более 928 тыс. грн компенсации за пользование гостиничным номером в ГП "Гостиничный комплекс "Национальный".

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ВАКС избрал меру пресечения экс-нардепу Пресману в виде залога в 929 тыс. 01

Пресман Александр (11) Антикоррупционный суд (1202)


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А глаза на фото добрые-добрые Я не я и лошадь не моя прям.
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21.05.2020 10:02 Ответить
пресман, пуцман, рабинович, вроде и уже других фамилий в стране нет и украинцев нет
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21.05.2020 10:06 Ответить
ВАКС избрал меру пресечения экс-нардепу Пресману в виде залога в 929 тыс. - это антисемитизм, евреев нельзя обижать !!!
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21.05.2020 10:34 Ответить
 
 