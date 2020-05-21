Луганский областной лабцентр объяснил самый низкий показатель по COVID-19 среди регионов Украины: Жесткая изоляция и маленькая плотность населения
Всего за 70 дней карантина в регионе провели 894 ПЦР-тестирований, выявили 42 заболевших - самый низкий показатель среди регионов Украины.
Наименьшее число заболевших коронавирусом в Луганской области объясняется маленькой плотностью населения. Об этом заявил заместитель директора Луганского областного лабораторного центра Владимир Жданов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Новости Донбасса.
"Мы и не прогнозировали высокой численности заболевших... У нас по всей области вернулось накануне из заграницы 220 человек, они пребывали на самоизоляции под жестким контролем полиции и медиков. Стоит учитывать, что Луганщина нынче - аграрный регион, здесь много сел, а там нет большого скопления людей", - отметил Жданов.
По его словам, медработников, которые лечат больных коронавируса, тестируют каждые пять дней. Таких всего 253 человека. Заболевших среди них нет.
Всего за 70 дней карантина было проведено 894 исследования на коронавирус методом ПЦР.
Жданов уточнил, что в первую очередь проверяют тех, кто болен на пневмонию. По его словам, также могут проверить всех, у кого есть нетипичные протекание гриппа.
В Луганской области почти две недели не зафиксированы новые случаи заражения COVID-19, всего заболели 42 человека, из них 23 уже излечились и вернулись домой. Больше всего больных в Лисичанске, Рубежном и Новопскове.
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То тебя войной задалбывают, то коронавирусом, ...
Но, задалбываются только те, кто не воюет и не болеет.
2. У туберкулёза намного медленнее ход болезни.
3. От туберкулеза есть лекарства.
Обтекай тупица!
пригласить надо медиков из Италии, протестировать всех жителей, и тогда Жбанов будет интервью раздавать из тюремной камеры.
Там фактически закрытая территория.
За время карантина в Украину въехало через западную границу и аэропорт в Киеве 230 тысяч человек. Никаких действий по предупреждению распространения эпидемии проведено не было.
Если бы рядом мородорский ВАТАстан не располагался, а в самой Луганской области рекордное количество ватников не проживало.
Где заместитель директора Луганского областного лабораторного центра Владимир Жданов, и где https://censor.net/user/33456? Ему Ваша ВЕРА. Там ватники из ВАТАстана скрывают. Где в Луганской области массовая смертность от простуды, пневмонии и гриппа? Всем понятно в Украину эпидемию в чемоданах привезли заробитчане. Чем дальше от Явропы - тем процент заболевания меньше. Ещё и воякИ дополнительный заслон поставили от Западной Украины - потому и малое количество заболевших.
Карта расспостранения заболевания Вам в руки.
А на Рашку тоже "заробитчане привезли"?
А у них только официальных больных уже больше 300 тысяч.
Сам признаешься, знаешь, что с чего началось.
Но, на заробитчан продолжаешь "бочку катить".
Это что: дурость или отработка 30 серебренников Уйла?
Сам признаешься, знаешь, что с чего началось.
Ага, ага Шахов "по Карпатах и Волыни" ездил с избирателями целовался.
Новинский, тварь, Львов и Ровно заражал.
Московскому попу Черновцы были поручены.