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Новости Коронавирус и карантин
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Луганский областной лабцентр объяснил самый низкий показатель по COVID-19 среди регионов Украины: Жесткая изоляция и маленькая плотность населения

Луганский областной лабцентр объяснил самый низкий показатель по COVID-19 среди регионов Украины: Жесткая изоляция и маленькая плотность населения

Всего за 70 дней карантина в регионе провели 894 ПЦР-тестирований, выявили 42 заболевших - самый низкий показатель среди регионов Украины.

Наименьшее число заболевших коронавирусом в Луганской области объясняется маленькой плотностью населения. Об этом заявил заместитель директора Луганского областного лабораторного центра Владимир Жданов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Новости Донбасса.

"Мы и не прогнозировали высокой численности заболевших... У нас по всей области вернулось накануне из заграницы 220 человек, они пребывали на самоизоляции под жестким контролем полиции и медиков. Стоит учитывать, что Луганщина нынче - аграрный регион, здесь много сел, а там нет большого скопления людей", - отметил Жданов.

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По его словам, медработников, которые лечат больных коронавируса, тестируют каждые пять дней. Таких всего 253 человека. Заболевших среди них нет.

Всего за 70 дней карантина было проведено 894 исследования на коронавирус методом ПЦР.

Жданов уточнил, что в первую очередь проверяют тех, кто болен на пневмонию. По его словам, также могут проверить всех, у кого есть нетипичные протекание гриппа.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На утро 21 мая зафиксированы 476 новых случаев COVID-19 в Украине: всего - 19 706, летальных - 579, выздоровели 6 227 человек

В Луганской области почти две недели не зафиксированы новые случаи заражения COVID-19, всего заболели 42 человека, из них 23 уже излечились и вернулись домой. Больше всего больных в Лисичанске, Рубежном и Новопскове.

Автор: 

карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Луганская область (6493)


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Топ комментарии
+1
Ну тут я думаю вопрос показателей "решится просто", как только откроют в Луганской и Донецкой областях линию с ОРДЛО ( а это я так вижу не заставит себя долго ждать), то благие показатели посыпятся как карточный домик ( до уровня Черновицкой обл). Потому что после двух- трех месячного "простоя" на украинскую территорию ломанутся толпы "страждущих последователей секты сталина- путина" в так называемый "пенсионно-коронавирусно - продуктовый" туризм. ( Политической воли на недопущение этого у власти нет)
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21.05.2020 10:29
+1
ПОВЕРИЛ бы...
Если бы рядом мородорский ВАТАстан не располагался, а в самой Луганской области рекордное количество ватников не проживало.
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21.05.2020 10:32
+1
да, точно, в ОРДЛО заболеваемость высокая, а вот от Украины Луганская область практически закрыта - туда просто так никто не едет - или живут там или воевать в ООС, или к родственникам (как я). А вот жители ОРДЛО ездят в Луганскую область за пенсиями регулярно. Набиваются автобусами - вот они-то корону и привезут.
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21.05.2020 10:55
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Задолбали уже с этим барановирусом.
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21.05.2020 10:25 Ответить
Ну дааа, зе-тыпил!
То тебя войной задалбывают, то коронавирусом, ...
Но, задалбываются только те, кто не воюет и не болеет.
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21.05.2020 10:29 Ответить
Методичку поменяй,а то твой зеленый понос не вызывает эмоцией.А заодно полистай,сколько людей умирает ежедневно от туберкулеза например,вояка диванный.
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21.05.2020 10:35 Ответить
1. У туберкулеза намного ниже вирулентность.
2. У туберкулёза намного медленнее ход болезни.
3. От туберкулеза есть лекарства.
Обтекай тупица!
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21.05.2020 10:50 Ответить
Да ты прям извращенец-микрорукоблуд).Иди уже,барановируйчий,в.....другую тему
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21.05.2020 11:34 Ответить
Жбанов "забыл" сказать шо даже кашляющий гражданин предпочтет оставаться на хате, а не бежать в больничку, где его заразят с вероятностью неск. десятков процентов.
пригласить надо медиков из Италии, протестировать всех жителей, и тогда Жбанов будет интервью раздавать из тюремной камеры.
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21.05.2020 10:27 Ответить
ты пытался въехать в Луганскую область? Дальше Рубежного не проедешь - на любом блокпосту спросят - что тебе делать в зоне ООС, если ты атм не прописан и не имеешь родственников.
Там фактически закрытая территория.
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21.05.2020 10:54 Ответить
Ну тут я думаю вопрос показателей "решится просто", как только откроют в Луганской и Донецкой областях линию с ОРДЛО ( а это я так вижу не заставит себя долго ждать), то благие показатели посыпятся как карточный домик ( до уровня Черновицкой обл). Потому что после двух- трех месячного "простоя" на украинскую территорию ломанутся толпы "страждущих последователей секты сталина- путина" в так называемый "пенсионно-коронавирусно - продуктовый" туризм. ( Политической воли на недопущение этого у власти нет)
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21.05.2020 10:29 Ответить
В ОРДЛО масочный режим. Карантин не объявляли. По данным нашей разведки порядка 400 человек заболевших.
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21.05.2020 10:52 Ответить
По данным разведчика Медведчука 399 человек зараженных из них 398 уже "здоровы"
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21.05.2020 11:04 Ответить
За время карантина в Украину въехало через линию разграничения 200 человек (до первого апреля) и 20 в прошлую субботу.
За время карантина в Украину въехало через западную границу и аэропорт в Киеве 230 тысяч человек. Никаких действий по предупреждению распространения эпидемии проведено не было.
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21.05.2020 11:20 Ответить
да, точно, в ОРДЛО заболеваемость высокая, а вот от Украины Луганская область практически закрыта - туда просто так никто не едет - или живут там или воевать в ООС, или к родственникам (как я). А вот жители ОРДЛО ездят в Луганскую область за пенсиями регулярно. Набиваются автобусами - вот они-то корону и привезут.
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21.05.2020 10:55 Ответить
ПОВЕРИЛ бы...
Если бы рядом мородорский ВАТАстан не располагался, а в самой Луганской области рекордное количество ватников не проживало.
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21.05.2020 10:32 Ответить
У нас по всей области вернулось накануне из заграницы 220 человек, Источник: https://censor.net/n3196987
Где заместитель директора Луганского областного лабораторного центра Владимир Жданов, и где https://censor.net/user/33456? Ему Ваша ВЕРА. Там ватники из ВАТАстана скрывают. Где в Луганской области массовая смертность от простуды, пневмонии и гриппа? Всем понятно в Украину эпидемию в чемоданах привезли заробитчане. Чем дальше от Явропы - тем процент заболевания меньше. Ещё и воякИ дополнительный заслон поставили от Западной Украины - потому и малое количество заболевших.

Карта расспостранения заболевания Вам в руки.
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21.05.2020 10:49 Ответить
Да-да...
А на Рашку тоже "заробитчане привезли"?
А у них только официальных больных уже больше 300 тысяч.
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21.05.2020 10:54 Ответить
На Рашке, так же как и в вільній Украине эпидемия со столицы началась. В одном отеле, в Куршавеле, подхватили, тока потом на разных самолётах разлетелись.
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21.05.2020 11:14 Ответить
Вооот!
Сам признаешься, знаешь, что с чего началось.
Но, на заробитчан продолжаешь "бочку катить".
Это что: дурость или отработка 30 серебренников Уйла?
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21.05.2020 11:18 Ответить
Вооот!
Сам признаешься, знаешь, что с чего началось.
Ага, ага Шахов "по Карпатах и Волыни" ездил с избирателями целовался.
Новинский, тварь, Львов и Ровно заражал.
Московскому попу Черновцы были поручены.
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21.05.2020 11:25 Ответить
а в остальной Украине типа ватников мало или нет.у А кто тогда выбрал зЗеленского президентом? Ваты в стране 73%, а в Луганской области - 99%, вот и вся разница.
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21.05.2020 10:56 Ответить
Немцы в Баварии посчтали смертность с ковид о.о24% . Обычное явление которое происходит каждый год. И хватит брехать. Вирусологам словаине дают они в ютубе выступают. Гундаров,Пламенов.
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21.05.2020 11:17 Ответить
 
 