В 7 областях Украины за сутки снизилось количество активных больных COVID-19, в 3 осталось неизменным, - СНБО

Количество выздоровевших от коронавирусной болезни Covid-19 превысило количество заболевших за минувшие сутки, а количество болеющих таким образом снизилось в 7 из 24 областей Украины, а также в г.Киеве, а еще в трех областях осталось неизменным.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом свидетельствуют данные опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны.

Во вторник утром, в девяти областях - Винницкой, Запорожской, Кировоградской, Луганской, Полтавской, Сумской, Тернопольской, Херсонской и Черкасской - количество выздоровевших с начала пандемии уже превышает количество болеющих в настоящее время.

Больше всего новых случаев заболевания COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в г. Киеве, Киевской, Ривненской, Закарпатской и Черновицкой областях (более 40), выздоровления - в Ривненской и Тернопольской областях (более 30).

Всего за минувшие сутки:

- в Винницкой области подтверждено 22 новых случая заболевания Covid-19 и ни одного случая смерти или выздоровления (с начала пандемии было 788 заболевших, 13 умерших и 425 выздоровевших), сейчас в области болеет 350 человек;

- в Волынской области – 22 новых случая заболевания и 4 выздоровления (за все время 698 заболели, 21 умер и 172 выздоровели), сейчас болеет 505 человек (за сутки на 18 больше);

- в Днепропетровской области – 7 новых случаев заболевания и 5 выздоровления (за все время 856 заболели, 13 умерли и 121 выздоровел), сейчас болеет 722 человека (на 2 больше за сутки);

- в Донецкой области – 5 новых случаев заболевания и 4 выздоровления (за все время – 138 заболевших, 4 умерших и 52 выздоровевших), сейчас болеет 82 человека (на 1 больше за сутки);

- в Житомирской области – 6 новых случаев заболевания, 1 - смерти и 18 – выздоровления (за все время 589, 13 и 248 соответственно), сейчас болеет 328 человек (на 13 меньше за сутки);

- в Закарпатской области 42 человека заболели и 8 выздоровели (за все время 964 заболевших, 24 умерших и 224 выздоровевших), сейчас болеет 716 человек (за сутки на 34 больше);

- в Запорожской области 13 человек заболели, 2 умерли, 17 выздоровели (с начала пандемии – 398, 11 и 213 соответственно), сейчас болеет 174 человека (на 6 меньше за сутки);

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- в Ивано-Франковской области 11 новых случаев заболевания, 2 смерти и 23 выздоровления (1 257, 73 и 562 соответственно за все время), сейчас болеет 622 человека (на 14 меньше за сутки);

- в Киеве подтверждено 65 новых случаев заболевания Covid-19, 3 – смерти и 9 – выздоровления (всего 2 475 случаев заболевания, 57 - смерти и 315 – выздоровления с начала пандемии), сейчас в столице болеет 2 103 человека (за сутки на 53 больше);

- в Киевской области 55 новых случаев заболевания и 20 выздоровления (с начала пандемии 1 316 заболели, 29 умерли и 238 выздоровели), сейчас болеет 1 049 человек (за сутки на 35 больше);

- в Кировоградской области 5 новых случаев заболевания, 1 - смерти и 4 - выздоровления (за все время 445, 21 и 336 соответственно), сейчас болеет 98 человек, как и днем ранее;

- в Луганской области 1 человек заболел и 10 выздоровели (с начала пандемии 43 заболели и 33 выздоровели, умерших не было), сейчас болеет 10 человек (на 9 меньше за сутки);

- во Львовской области подтверждено 39 новых случаев заболевания Covid-19, 1 случай смерти и 9 - выздоровления (с начала пандемии – 1 175 заболевших, 32 умерших и 234 выздоровевших), сейчас болеет 909 человек (на 29 больше за день);

- в Николаевской области 10 человек заболели, 1 умер и 3 выздоровели (за все время – 274, 7 и 101 соответственно), сейчас болеет 166 человек (на 6 больше за сутки);

- в Одесской области 14 новых случаев заболевания, 1 - смерти и 13 - выздоровления (с начала пандемии – 806, 14 и 99 соответственно), сейчас болеет 693 человека, как и днем ранее;

- в Полтавской области 1 человек заболел, случаев смерти и выздоровления не было (266 заболевших, 10 умерших и 213 выздоровевших с начала пандемии), сейчас болеет 43 человека;

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- в Ривненской области 70 новых случаев заболевания и 37 - выздоровления (за все время 1 287 заболели, 29 умерли и 449 выздоровели), болеет 809 человек (на 33 больше за сутки);

- в Сумской области 1 человек заболел и 2 выздоровели (за все время 165 заболели, 4 умерли и 102 выздоровели), сейчас болеет 59 человека (на 1 меньше за сутки);

- в Тернопольской области 9 новых случаев заболевания, 1 случай смерти и 31 выздоровления (за все время - 1 098, 23 и 678 соответственно), сейчас болеет 397 человек (на 23 меньше за сутки);

- в Харьковской области 15 новых случаев заболевания и 28 выздоровления (за все время 851 человек заболел, 32 умер и 204 выздоровели), сейчас болеет 615 человек (за сутки на 13 меньше);

- в Херсонской области 1 новый случай заболевания, случаев смерти и выздоровления не было (за все время 173 заболевших, 2 умерших и 132 выздоровевших), сейчас болеет 39 человек;

- в Хмельницкой области 14 новых случаев заболевания и 7 выздоровления (с начала пандемии 294 заболели, 9 умерли и 80 выздоровели), сейчас болеет 205 человек (на 7 больше за сутки);

- в Черкасской области новых случаев заболевания, смерти и выздоровления не было (с начала пандемии – 381, 16 и 225 соответственно), сейчас болеет 140 человек, как и днем ранее;

- в Черновицкой области подтверждено 46 новых случаев заболевания Covid-19, 2 - смерти и 20 - выздоровления (2 842 заболевших, 116 умерших и 730 выздоровевших с начала пандемии), сейчас в области болеет 1 996 человек (на 24 больше, чем днем ранее);

- в Черниговской области - 2 новых случая заболевания, случаев смерти и выздоровления не было (за все время – 117 заболевших, 6 умерших и 41 выздоровевший), сейчас болеет 70 человек.

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