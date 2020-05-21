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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Резников о реинтеграции ОРДЛО: Пересекая КПВВ, люди должны попадать в Европу хотя бы уровня Польши или Словакии

Резников о реинтеграции ОРДЛО: Пересекая КПВВ, люди должны попадать в Европу хотя бы уровня Польши или Словакии

Приезжая после пересечения линии разграничения в Украину, жители ОРДЛО "должны попадать в Европу".

Как информирует Цензор.НЕТ, такое мнение выразил вице-премьер по по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников в интервью Новостям Донбасса.

"Важно, что люди, пересекая КПВВ, увидели, какой сервис они получат. Они должны получить сервис ЦНАПов, фельдшерскую помощь, медицинскую помощь, прийти и получить, иметь возможность в 14 лет получить свой первый документ-идентификатор, чтобы дальше они могли продолжить свое образование. Пересекая эти КПВВ, они должны попадать в Европу. Пускай не сразу в Европу класса Франции или Германии, но в Европу уровня класса Польши или Словакии", - сказал он.

По мнению Резникова, это реалистичные задачи.

"Идеология реинтеграции такова: во-первых, она должна быть безопасной. Она должна нести риски для государственного суверенитета. Она должна включать национальный инклюзивный диалог. В том числе, нам придется научиться говорить друг другу сложные вещи, их обсуждать и научиться друг друга понимать, прощать.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский готов к встрече в Нормандском формате, но достигнутые в Париже договоренности не выполняются, - Резников

Второе - это внедрение лучших стандартов. Как мы можем вернуть тех, кто находится в Советском Союзе ментально? Только лучшей жизнью.

У нас есть уникальное оружие, которого нет у русских. С одной стороны, образ украинца - это такая казацкая вольница, при этом должен быть свой "маєток", своя "хатинка", колодец, "вишневий садок", как это нарисовано, с казаком Мамаем, яблони-вишни, что-то свое. И тогда, защищая что-то свое, украинцы объединяются в движение против внешнего соперника. Но у нас есть еще одна история: мы же смотрим, как у кума. Если у кума лучше, то меня это возбуждает и просыпается "ген хорошей жизни". Поэтому украинцы выходят на майданы…", - отметил вице-премьер.

Донбасс (26955) Резников Алексей (1170) Министерство реинтеграции (278)


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Топ комментарии
+24
А какая разница вообще куда будут попадать малоросы?
Рабсия по этой причине свои танки уберет?
Или наёмников отзовёт?
Какая вообще разница что там думают даунецкие или лоханские - кто их сейчас спрашивает??
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21.05.2020 10:51
+20
"Приезжая после пересечения линии разграничения в Украину, жители ОРДЛО "должны попадать в Европу" - для них Европа в Расии,пусть туда едут.
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21.05.2020 10:44
+17
приедут . увидят . оценят . воспользуются . а потом вернутся к себе в резервацию и продолжат обсерать Украину
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21.05.2020 10:51
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Правила форума Совет форумчан
"Приезжая после пересечения линии разграничения в Украину, жители ОРДЛО "должны попадать в Европу" - для них Европа в Расии,пусть туда едут.
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21.05.2020 10:44 Ответить
А какая разница вообще куда будут попадать малоросы?
Рабсия по этой причине свои танки уберет?
Или наёмников отзовёт?
Какая вообще разница что там думают даунецкие или лоханские - кто их сейчас спрашивает??
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21.05.2020 10:51 Ответить
"Там же наши люди"-вот эту мантру нам пытаются втереть с 2014 года.Представляю как в 1942 г. например Сталину сказали бы "там же наши люди"-расстрел на месте.
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21.05.2020 10:58 Ответить
С кем строить Европу? Со вчерашним убожеством?
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21.05.2020 10:54 Ответить
Только на Расии.Убожество к убожеству.
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21.05.2020 10:57 Ответить
Они не должны ничего пока территория не будет делккупирована.
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21.05.2020 10:45 Ответить
KAPVEY, [20.05.20 16:32]
дАУнецьким

Не понял, не ребят, вы там отдельно, вы уже не Украина, вы ДЫРА.

Сразу отвечу на крики в мою сторону, как же так, Донбасс это Украина.(и Крым тоже)

Ответьте каждый сам себе на вопрос, хотите вы еще пару десятилетий тотально нищеты и еще больших внешних долгов, что бы тупо содержать и восстанавливать эти территории, и всю тут вату, которая там за 6 лет выросла на пропаганде.?

Сейчас вам это и пытаются пропихнуть, с этими двойными гражданствами. Уже давно все понятно, что это разменная монета, и бремя, которое на нас хочет свалить РФ. Хотят, что бы мы всех кормили, а они управляли и имели там право голоса.

Готовы еще чуть налогов заплатить, что бы в итоге процентов 20% оставалось на руках, тогда можем принимать.

@KAPVEY
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21.05.2020 11:06 Ответить
А мне интересно, если оккупируют еще и к примеру Днепр. Новые территории тоже надо отдать оккупанту?
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21.05.2020 11:10 Ответить
Тогда бубочка распорядится строить КПВВ под Киевом.
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21.05.2020 11:12 Ответить
вот это и надо делать,для этого ров,земляной вал и прекращение всех сношений,пусть перегнивают в собственном дерьма,и завидуют.
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21.05.2020 10:45 Ответить
Якщо в кума краще, то кров нагла заливає...
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21.05.2020 10:47 Ответить
А то какоето гибридное особождение територий и гибридная независимость получается.
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21.05.2020 10:47 Ответить
Что-то "особым статусом" для Долбаса завоняло. Кому нужна эта показуха?
Резников о реинтеграции ОРДЛО: Пересекая КПВВ, люди должны попадать в Европу хотя бы уровня Польши или Словакии - Цензор.НЕТ 3531
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21.05.2020 10:47 Ответить
вот сначала и создайте в украине такую европу, а потом реинтеграцией с выборами занимайтесь...
а на создание лишь там, у границы кусочка европы мы, жители украины, не согласны
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21.05.2020 10:47 Ответить
"Хотя бы уровня Польши или Словакии..." Рєзніков, вочевидь, не був ні в Польщі, ні в Словаччині. Польща скоро взагалі буде лідером уЄвропі. А нам при їхній владі до рівня Польщі дійти не можливо ніяк.
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21.05.2020 12:08 Ответить
ні при якій владі не дійти до рівня ні польщі, ні словаччини...
орієнтир - румунія, болгарія, бо православні...ну, ще греція з її дефолтами...
і україні бути лідером серед них)))
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21.05.2020 13:47 Ответить
Это все замечательно. НО, не важно где ментально находятся обитатели лагеря, там решает администрация.
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21.05.2020 10:48 Ответить
Только *Европа* должна быть по всей Украине а не только на КПВВ. Нех*** нам дешовую показуху делать. Люди реально знают как обстоят дела в стране.
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21.05.2020 10:49 Ответить
приедут . увидят . оценят . воспользуются . а потом вернутся к себе в резервацию и продолжат обсерать Украину
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21.05.2020 10:51 Ответить
потом вернутся к себе в резервацию и продолжат обсерать Украину

Например, причитают Цензор и будут распространять дезинформацию, что "по итогам 2020 уровень бедности возрастет до 45%,... Уровень бедности ..... (расходы ниже фактического прожиточного минимума) https://biz.censor.net/n3197069"
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21.05.2020 15:52 Ответить
пусть объяснят - нафига почитателям совка и свидетелям секты великой халявы европейские ценности??? там никому бездельники не нужны! они живут именно так, как хотели - резервация совкового образца им в помощь!
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21.05.2020 10:55 Ответить
А , понятно . Вы предлагаете сделать из них заробитчан .
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21.05.2020 10:55 Ответить
Вам скоморох вчора все роз'яснив - 9 років ще тре почекати, бо його друзі ще не визначилися з напрямком руху України. Особливо гнида-йермак...
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21.05.2020 10:56 Ответить
Ну і що.... Ми, велика частини, попадаем в ЕС уже давно - і що помінялось.... Чому ми не побудували ЕС по-всій Україні...
Він говорить про " ЖЕЛУДКИ" - цим Країну не будують...
І це - а як ви ту "ЕС" там, на прикордоні, будувати рішили - що, прес-режисурою рояльного...., чи це буде у варіанті "потьомкінської деревни"... Ну-ну
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21.05.2020 10:56 Ответить
Так оказываемся, мы боремся за изменения ДЛЯ ЭТОГО!
Для того, что бы народ ОРДЛО, которому все мы должны, ПОПАДАЛ СРАЗУ В ЕВРОПУ?!
Пляяяяяяяяять!!!!
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21.05.2020 10:58 Ответить
Да мы в свободной украине должны лечь все костьми, чтобы народ Дыры смог оценить прелести Европы ! Другой цели у нас нет!
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21.05.2020 11:16 Ответить
При пересечении нужно сажать на 14-21 день на карантин в полевой госпиталь, при этом допускать только тех кто не имеет паспортов ЛНРоДНРий и РФ ( нужна база) за подачу ложных сведений 3 года без права на амнистию и лишение украинского гражданства, не избирался в местные органы оккупационной власти, не организовывал фейковых "выборов и реХферендумов", и не ходил на них!!! Не находился ни в одном виде силовых структур " народных террористов" и не работал в гос органах оккупантов и кроме этого в письменной форме и видиозаписи требуется личное подтверждение что РФ агрессор и оккупант а Пукин "ху-ло". И тогда добро пожаловать на свободную Украину.
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21.05.2020 11:00 Ответить
А самое главное "не стоял на блокпосту".
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21.05.2020 11:09 Ответить
тим,хто хвилюється за "Європу на кордоні Ордло"
вИ Б СПОЧАТКУ ОБЛАШТУВАЛИ НОРМАЛЬНІ ТУАЛЕТИ НА УЗБІЧЧЯХ ДОРІГ ПЕРЕД КПП НА ЗАХІНОМ КОРДОНІ
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21.05.2020 11:01 Ответить
Какие проблемы?! Все,шо до Урала эвропа расийская.Пусть чешут туда
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21.05.2020 11:02 Ответить
https://images.cnscdn.com/images/a/2/8/c/a28c9e15d5ed7379c7145046950f3caa/original.jpgПриїжджаючи після перетину лінії розмежування в Україну, жителі ОРДЛО "мають потрапляти в Європу". 14-ЕННИЙ КАРАНТИН всіМ.
пРАВИЛЬНО
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21.05.2020 11:03 Ответить
Может правильней 14 годичный? За все что натворили.
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21.05.2020 11:10 Ответить
Ну а пока такой Европы нет- закрыть КПП.
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21.05.2020 11:03 Ответить
Нαχερ οни нужны здесь и тем более в Европе. Закрывайте быстрее свои КПВВ. Чтобы они почувствовали что они потеряли. И не платите им пенсии. Ни в коня овёс травить и нечего бисер перед свиньями рассыпать.
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21.05.2020 11:06 Ответить
А ЯК ЖЕ ВІД СЯНУ ДО ДОНУ ?
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21.05.2020 11:07 Ответить
Это после того как любители руськага мира на Дону выздыхают.
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21.05.2020 11:12 Ответить
Хотелось бы верить в такую логику, но... Допустим, есть два брата. Один, благодаря работящим рукам, построил гарну хатынку, жинка красавица, детишки умные и здоровые. А второй - алкаш и наркоман, ни кола ни двора. Так вот теперь вопрос. После того, как второй брат побывает в гостях у первого, какая вероятность, что он за ум возьмется? Как по мне, гораздо более вероятно, что нерадивый братец возненавидит своего успешного родича. Но при этом не будет забывать требовать у того помощь "на пропитание" и для того, чтоб "начать новую жизнь".
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21.05.2020 11:11 Ответить
Потом ты поможеш ему с работой - будеш давать деньги за то что бы он носил продукты из магазина тебе в семью. Через некоторое время, чуть зажирев, братец скажет что он кормит всю твою семью и ему такие нахлебники не нужны и отделится вместе с комнатой где его приютили, попути прихватив твою корову в качестве компенсации за его непосильные труды.
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21.05.2020 11:19 Ответить
Ну где-то так.
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21.05.2020 11:43 Ответить
Ага. Три миллиона сумасшедших ватных избирателей, 40% которых - пенсионеры.
Именно то, что так необходимо сегодня Украине для перевоспитания!
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21.05.2020 11:12 Ответить
Разумная мысль, осталось только понять как это все реализовать.
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21.05.2020 11:13 Ответить
Жители ОРДЛО должны обратиться в визовый центр, заполнить кучу документов о цели визита и наличии денежных средств, оплатить визовый сбор, получить временную визу, зарегистрироваться в миграционной полиции, сфотографироваться на Крещатике - и сдрыснуть обратно в своё всратое ОРДЛО строить свой всратый совеццкий союз.
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21.05.2020 11:18 Ответить
Ближайшие N+ лет эти лугандонские братья не только не нужны, а и вредны для нашей жизни.
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21.05.2020 11:23 Ответить
Хоча б рівня Польщі??? Та Польща кручє нині за усіх інших Європ. Рєзніков видно давно нікуда не їздив.
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21.05.2020 11:25 Ответить
Ему с пятизвездочных отелей не было видно.
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21.05.2020 11:28 Ответить
Никто не мешает Украинскому народу управлять своим государством через Общины и Громады и потом выдавливать со своей земли людей Украины,которые не желают жить по законам украинского государства.А оккупированную часть Донбасса нужно сделать серой зоной и пусть в этой резервации этот люд набирается ума. на фото. Российские оккупанты в г. Донецк, проводят парад украинских военнопленныхhttps://www.facebook.com/photo.php?fbid=1166675250351229&set=p.1166675250351229&type=3&av=100010262946037&eav=AfbZwHAFlmcaqJ0mfLDG5lf0P0yWKeoTWQkLptLkFqhOP2susAXR1rvfMzoGISGexfQ&__cft__[0]=AZVdQsk40tvsKfXxwJou8ZT5kHktJhG9Hrv1EbQuT-1VKuRbMaiHcvT2XwXoqQ1VBc1XwgIFPBeAmPgu3YpleHHNhfPEtSjCZgYEqTNKk8CjjGYpXj47O4VTauu8GMhNJuLb8bp7zZt-OaWZm4ppNjHVoiQpmE7zu5OvADqANmNLjUl0W-rxUzA-DTIOXgGG5vqbHeCb8z7WJZ-DD_Go2Ivl&__tn__=R]-R Резніков про реінтеграцію ОРДЛО: Перетинаючи КПВВ, люди мають потрапляти в Європу хоча б рівня Польщі чи Словаччини - Цензор.НЕТ 7695
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21.05.2020 11:29 Ответить
мы должны лучше жыть. мы должны больше зарабатывать. мы должны увеличить пенсии до уровня европы. мы должны догнать польшу. мы должны построить европу в украине. мы должны.... за этим мы должны ничего не стоит. никакой конкретики, никакой ответетсвенности за слова, никакой реальности. пустые декларации ниочем
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21.05.2020 11:39 Ответить
С них уже будут такие "европейцы" как и с комика президент
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21.05.2020 11:43 Ответить
Резников!! Вот только не надо врать как Зеленскии!! Какие нахрен ЕВРОПА, для этих баранов-бомжей и предателей из ОРДЛО!!
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21.05.2020 11:45 Ответить
Что-то опять Сивохой завоняло, от этого Резника!!!
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21.05.2020 11:47 Ответить
"Пересекая эти КПВВ, они должны попадать в Европу. Пускай не сразу в Европу класса Франции или Германии, но в Европу уровня класса Польши или Словакии"

Резніков про реінтеграцію ОРДЛО: Перетинаючи КПВВ, люди мають потрапляти в Європу хоча б рівня Польщі чи Словаччини - Цензор.НЕТ 2641
нам до Польшы как до Марса на карачках, а он тут еще Германию вспоминает
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21.05.2020 11:47 Ответить
Рєзнікав! І сам стань на КПВв і цілуй кожного сєпара в сраку.
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21.05.2020 11:48 Ответить
мы должны большэ. мы должны лучшэ. мы должны быстрее .......
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21.05.2020 11:48 Ответить
Должны...но попадают в такое же ордло -кубло. только под флагом Украины. Идея - "увидят. как мы живём и прибегут" умерла и завонялась ещё при Пете и при его участии. Можете конечно покрасить траву , помыть асфальт и начинать плясать,но...
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21.05.2020 11:48 Ответить
Побільше стадіонів, аеропортів та магазинів "Метро" їм набудувати? Щоб мали що грабувати?
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21.05.2020 11:50 Ответить
100 стадионов, 100 автомоек, 100 магазинов "Метро", 100 международных аэропортов, 100 СТО...
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21.05.2020 11:54 Ответить
Республика Корея и КНДР намекают Резнику, что его "гениальный" план не работает.
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21.05.2020 11:52 Ответить
Да зачем так далеко ходить? Сколько лет пялятся жители Карелии ( оттяпанной у Финляндии) на границу и за границу? Помогло? Кто там это быдло спрашивать собирается- куда они хотят-не хотят? Доктор сказал "в морг!"... в ОРДЛО!..
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21.05.2020 16:12 Ответить
конкретно, по пунктам, подробный и реалистичный план как ты собираешься достичь уровня экономики и благосостояния Польшы. хотя бы польшы. его нет и быть не может! накуй ото надувать мыльные пузыри
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21.05.2020 11:52 Ответить
Когда у нас будет уровень Польши , или Словакии о существовании лугандонов и речи быть не может!
И такой уровень жизни мы должны достичь для нас , а не для колобарациоюнистов, сепаров, и полусепаров!!!
Причём вышеперечисленных должно встречать небо в крупную клетку , и друзья в полоску , а не наше радушие .
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21.05.2020 12:00 Ответить
Полный бред. Мне вот просто интересно, как люди с таким образом мыслей очень далеких от реальности попадают во власть? Когда у власти будут нормальные, трезвые современные люди понимающие реальное положение вещей до мельчайших подробностей?
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21.05.2020 12:15 Ответить
"Знову за рибу гроші" яка інтеграція ,які поїздки в Європу ? кожен день обстріли наших позицій,майже щодня є загиблі і поранені і вони про якусь реінтеграцію ?.Таке враженя що нова влада некомпентентна ,або підіграє ворогу .Для прикладу процвітаюча південа Корея чомусь не поспішає за будь яку ціну приєднувати КНДР.
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21.05.2020 12:15 Ответить
Сказочный очкарик. Где их берут только?
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21.05.2020 12:24 Ответить
Из еврейской вонючей вульвы выпадают.
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21.05.2020 12:41 Ответить
А может этим даубаситам еще по 1000000 $ каждому вручать при пересечении?
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21.05.2020 12:40 Ответить
да уж, укро-пенсии маловато, должны евро-пенсии платить!
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21.05.2020 13:56 Ответить
"Ідеологія реінтеграції така: по-перше, вона має бути безпечною. Вона повинна нести ризики для державного суверенітету."
Це в нього обмовка за Фрейдом?
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21.05.2020 12:57 Ответить
Пусть сделают законы как в Словакии или Польше -в Европе с уголовниками не церемонятся ,вчера вроде поймали в Польше россиян и украинцев - рисовали граффити на машинах и зданиях , грозит ПЯТЬ лет тюрьмы .....В Словакии за убийство посадили журналиста на 23 года - вся Cловакия возмущена - почему так мало ...В Польше одна депутатша нажала кнопку за другого -
сразу выгнали из парламента , санкция - до 6 лет тюрьмы ...
В Англии за убийство/покушение - пожизненное.
Такие законы в Европе , а уж в Греции если завез нелегала - 25 лет тюрьмы за каждого без всяких разговоров ....Страна у которой убийцы/грабители/торговцы сотнями килограммов наркотиков сидят под ночным домашним арестом - никому там не нужна ....
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21.05.2020 12:58 Ответить
Останнє речення чомусь Нідерланди описує
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21.05.2020 13:24 Ответить
Да , малость ошибся -
https://news.eurabota.ua/ru/greece/migration/sud-grecij-prigovoril-dvuh-rossijan-k-395-godam-tjurmy/
В Греции за завоз первого мигранта 15 лет , каждого следующего 7.5 ....
В статье выше пара россиян получила 395 лет тюрьмы и 6 миллионов евро штрафа - Это к тому какие законы в нормальной европейской стране ....
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21.05.2020 13:49 Ответить
Вспомните сов-мультик про лягушку путешественницу:*...лечу это ---лечу...*. Не меняя ударение в сове *лечу* имеется в виду лечиться надо давно и у психиатра. А если лететь и правда без лечения, то можно однажды треснутся башкой в дверь с номером 6.
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21.05.2020 13:57 Ответить
Нехай щастить їм там, у них маладая процветающая республика.
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21.05.2020 13:59 Ответить
Якби цей дурачок побував в довоєнній Донецькій області і порівняв,як живуть в сусідніх Запорізькій,чи Харківській ,не молов би дурні.Як у кума....
Звичайно можна зробити рай біля окупованих територій. Бурятом з абхазами буде приємніше туди заїжджати на танках.
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21.05.2020 14:20 Ответить
По факту, лет через 20-ть, пересекая КПП, люди будут попадать в Украину времен Януковича. (по добробуту)
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21.05.2020 15:34 Ответить
 
 