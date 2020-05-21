Резников о реинтеграции ОРДЛО: Пересекая КПВВ, люди должны попадать в Европу хотя бы уровня Польши или Словакии

Приезжая после пересечения линии разграничения в Украину, жители ОРДЛО "должны попадать в Европу".

Как информирует Цензор.НЕТ, такое мнение выразил вице-премьер по по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников в интервью Новостям Донбасса.

"Важно, что люди, пересекая КПВВ, увидели, какой сервис они получат. Они должны получить сервис ЦНАПов, фельдшерскую помощь, медицинскую помощь, прийти и получить, иметь возможность в 14 лет получить свой первый документ-идентификатор, чтобы дальше они могли продолжить свое образование. Пересекая эти КПВВ, они должны попадать в Европу. Пускай не сразу в Европу класса Франции или Германии, но в Европу уровня класса Польши или Словакии", - сказал он.

По мнению Резникова, это реалистичные задачи.

"Идеология реинтеграции такова: во-первых, она должна быть безопасной. Она должна нести риски для государственного суверенитета. Она должна включать национальный инклюзивный диалог. В том числе, нам придется научиться говорить друг другу сложные вещи, их обсуждать и научиться друг друга понимать, прощать.

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Второе - это внедрение лучших стандартов. Как мы можем вернуть тех, кто находится в Советском Союзе ментально? Только лучшей жизнью.

У нас есть уникальное оружие, которого нет у русских. С одной стороны, образ украинца - это такая казацкая вольница, при этом должен быть свой "маєток", своя "хатинка", колодец, "вишневий садок", как это нарисовано, с казаком Мамаем, яблони-вишни, что-то свое. И тогда, защищая что-то свое, украинцы объединяются в движение против внешнего соперника. Но у нас есть еще одна история: мы же смотрим, как у кума. Если у кума лучше, то меня это возбуждает и просыпается "ген хорошей жизни". Поэтому украинцы выходят на майданы…", - отметил вице-премьер.