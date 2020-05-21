Резников о реинтеграции ОРДЛО: Пересекая КПВВ, люди должны попадать в Европу хотя бы уровня Польши или Словакии
Приезжая после пересечения линии разграничения в Украину, жители ОРДЛО "должны попадать в Европу".
Как информирует Цензор.НЕТ, такое мнение выразил вице-премьер по по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников в интервью Новостям Донбасса.
"Важно, что люди, пересекая КПВВ, увидели, какой сервис они получат. Они должны получить сервис ЦНАПов, фельдшерскую помощь, медицинскую помощь, прийти и получить, иметь возможность в 14 лет получить свой первый документ-идентификатор, чтобы дальше они могли продолжить свое образование. Пересекая эти КПВВ, они должны попадать в Европу. Пускай не сразу в Европу класса Франции или Германии, но в Европу уровня класса Польши или Словакии", - сказал он.
По мнению Резникова, это реалистичные задачи.
"Идеология реинтеграции такова: во-первых, она должна быть безопасной. Она должна нести риски для государственного суверенитета. Она должна включать национальный инклюзивный диалог. В том числе, нам придется научиться говорить друг другу сложные вещи, их обсуждать и научиться друг друга понимать, прощать.
Второе - это внедрение лучших стандартов. Как мы можем вернуть тех, кто находится в Советском Союзе ментально? Только лучшей жизнью.
У нас есть уникальное оружие, которого нет у русских. С одной стороны, образ украинца - это такая казацкая вольница, при этом должен быть свой "маєток", своя "хатинка", колодец, "вишневий садок", как это нарисовано, с казаком Мамаем, яблони-вишни, что-то свое. И тогда, защищая что-то свое, украинцы объединяются в движение против внешнего соперника. Но у нас есть еще одна история: мы же смотрим, как у кума. Если у кума лучше, то меня это возбуждает и просыпается "ген хорошей жизни". Поэтому украинцы выходят на майданы…", - отметил вице-премьер.
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Рабсия по этой причине свои танки уберет?
Или наёмников отзовёт?
Какая вообще разница что там думают даунецкие или лоханские - кто их сейчас спрашивает??
дАУнецьким
Не понял, не ребят, вы там отдельно, вы уже не Украина, вы ДЫРА.
Сразу отвечу на крики в мою сторону, как же так, Донбасс это Украина.(и Крым тоже)
Ответьте каждый сам себе на вопрос, хотите вы еще пару десятилетий тотально нищеты и еще больших внешних долгов, что бы тупо содержать и восстанавливать эти территории, и всю тут вату, которая там за 6 лет выросла на пропаганде.?
Сейчас вам это и пытаются пропихнуть, с этими двойными гражданствами. Уже давно все понятно, что это разменная монета, и бремя, которое на нас хочет свалить РФ. Хотят, что бы мы всех кормили, а они управляли и имели там право голоса.
Готовы еще чуть налогов заплатить, что бы в итоге процентов 20% оставалось на руках, тогда можем принимать.
@KAPVEY
а на создание лишь там, у границы кусочка европы мы, жители украины, не согласны
орієнтир - румунія, болгарія, бо православні...ну, ще греція з її дефолтами...
і україні бути лідером серед них)))
Например, причитают Цензор и будут распространять дезинформацию, что "по итогам 2020 уровень бедности возрастет до 45%,... Уровень бедности ..... (расходы ниже фактического прожиточного минимума) https://biz.censor.net/n3197069"
Він говорить про " ЖЕЛУДКИ" - цим Країну не будують...
І це - а як ви ту "ЕС" там, на прикордоні, будувати рішили - що, прес-режисурою рояльного...., чи це буде у варіанті "потьомкінської деревни"... Ну-ну
Для того, что бы народ ОРДЛО, которому все мы должны, ПОПАДАЛ СРАЗУ В ЕВРОПУ?!
Пляяяяяяяяять!!!!
вИ Б СПОЧАТКУ ОБЛАШТУВАЛИ НОРМАЛЬНІ ТУАЛЕТИ НА УЗБІЧЧЯХ ДОРІГ ПЕРЕД КПП НА ЗАХІНОМ КОРДОНІ
пРАВИЛЬНО
Именно то, что так необходимо сегодня Украине для перевоспитания!
нам до Польшы как до Марса на карачках, а он тут еще Германию вспоминает
И такой уровень жизни мы должны достичь для нас , а не для колобарациоюнистов, сепаров, и полусепаров!!!
Причём вышеперечисленных должно встречать небо в крупную клетку , и друзья в полоску , а не наше радушие .
Це в нього обмовка за Фрейдом?
сразу выгнали из парламента , санкция - до 6 лет тюрьмы ...
В Англии за убийство/покушение - пожизненное.
Такие законы в Европе , а уж в Греции если завез нелегала - 25 лет тюрьмы за каждого без всяких разговоров ....Страна у которой убийцы/грабители/торговцы сотнями килограммов наркотиков сидят под ночным домашним арестом - никому там не нужна ....
https://news.eurabota.ua/ru/greece/migration/sud-grecij-prigovoril-dvuh-rossijan-k-395-godam-tjurmy/
В Греции за завоз первого мигранта 15 лет , каждого следующего 7.5 ....
В статье выше пара россиян получила 395 лет тюрьмы и 6 миллионов евро штрафа - Это к тому какие законы в нормальной европейской стране ....
Звичайно можна зробити рай біля окупованих територій. Бурятом з абхазами буде приємніше туди заїжджати на танках.