Более 8,8 тыс. новых случаев COVID-19 зафиксировано в РФ, всего 317,5 тыс. зараженных

Суточный прирост заболеваемости COVID-19 в России составил 8 849 случаев в 84 субъектах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

У 42% новых пациентов не было клинических проявлений болезни. Нарастающим итогом в стране зарегистрировано 317 554 случаев коронавирусной инфекции.

Топ-3 стран мира по числу заболевших пока остается без изменений: первое место занимают США (1,55 млн), Россия по-прежнему на втором месте, а на третьей строчке - стремительно "растущая" Бразилия (291,5 тыс., с приростом в почти 20 тыс. в сутки).

Число летальных исходов за сутки в России составило 127 (в том числе 68 - в Москве), общее число умерших в стране выросло до 3 099. Накануне был зафиксирован антирекорд по этому показателю за все время - 135.

Выздоровели за сутки в стране 7 289 человек, из них 3 746 - в Москве. Суммарно за весь период вылечился 92 681 человек.

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