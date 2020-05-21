Более 8,8 тыс. новых случаев COVID-19 зафиксировано в РФ, всего 317,5 тыс. зараженных
Суточный прирост заболеваемости COVID-19 в России составил 8 849 случаев в 84 субъектах.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.
У 42% новых пациентов не было клинических проявлений болезни. Нарастающим итогом в стране зарегистрировано 317 554 случаев коронавирусной инфекции.
Топ-3 стран мира по числу заболевших пока остается без изменений: первое место занимают США (1,55 млн), Россия по-прежнему на втором месте, а на третьей строчке - стремительно "растущая" Бразилия (291,5 тыс., с приростом в почти 20 тыс. в сутки).
Число летальных исходов за сутки в России составило 127 (в том числе 68 - в Москве), общее число умерших в стране выросло до 3 099. Накануне был зафиксирован антирекорд по этому показателю за все время - 135.
Выздоровели за сутки в стране 7 289 человек, из них 3 746 - в Москве. Суммарно за весь период вылечился 92 681 человек.
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https://www.worldometers.info/coronavirus/country/ukraine/ Ukraine всего тестов 257 тыс., тестов на млн.человек 5.8 тыс.
Так где пи.дят?
May 21st, 11:00
общественный консенсус тучных лет, выразившийся в размене прав и свобод на рост потребления, трансформируется в формулу голодного времени «Делайте вообще что хотите, лишь бы не было хуже». Именно поэтому сегодня любые попытки возбудить против правящего режима массы бедняков, сильнее всего пострадавших от кремлевских беспредельщиков, обречены на провал. Можете называть это стокгольмским синдромом, можете выискивать причины в «генетическом русском рабстве», все это не добавит вам понимания. Бытие определяет сознание. Экономический процесс обнищания масс выветривает протестный потенциал, придавая их лояльности режиму почти абсолютный характер. Такова логика социально-экономических процессов
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Для РФ, каким бы абсурдным не показался вам мой вывод, чем беднее население, тем стабильнее правящий режим. Это объективная экономическая константа. А субъективно нищее население становится гораздо более лояльным . Это мы наблюдаем и в Венесуэле, и в РФ вот прямо сейчас
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огика модернизации системы уступает место логике ее деградации. РФ рухнет не потому, что ее кто-то хочет разрушить вовне или изнутри, а потому, что она одряхлеет и рассыплется вследствие общей дисфункции организма (простите, но сегодня меня тянет на медицинскую терминологию).
Вот поэтому я и утверждаю, что путирастический Е*анаторий умрет не вследствие политической турбулентности, а по причине разрушения его экономического базиса. Политическая турбулентность станет не причиной смерти рейха, а ее следствием. Вы не хотите и боитесь изменений, которые будут очень болезненны? Они в любом случае наступят, не благодаря вашей воле, а вопреки ей. Более того, именно поэтому встреча с новой реальностью станет гораздо более мучительной.
Можете припомнить какие-то значимые всплески недовольства или протестные акции в 2020 г.?
Поводов было навалом - тут вам и обнуление царя, и перекраивание Конституции, и громкие коррупционные скандалы, и пятилетие убийства Немцова, превращенного в икону, и махинация с покупкой государством государственного «Сбербанка», на что ухнули более двух триллионов рублей из ФНБ. Потом вообще попер беспредел: обвал рубля, остановка экономики под предлогом борьбы с ОРВИ, введение QR-концлагеря в Москве и смачные издевательства мусорья над стархами, которые вышли из дома за хлебом, убийство малого бизнеса и разорение миллионов предпринимателей, циничное наи…алово с обещанием царя выплачивать самоизолированным холопам зарплату и повысить пособие по безработице.
НА ОСІНЬ У РАШЦІ ЗАКІНЧУЄТЬСЯ МОРАТОРІЙ НА БАНРОТСТВА...
ОЧІКУЄТЬСЯ БАНКРОСТВО 2\3 МАЛИХ І СЕРЕДНІХ ПІДПРИЄМСТВ..
нА МІСЦІ зЕ ВАРТО ЗАДУМАТИСЬ -ЧИ ПОДВІЙНЕ ГРОМАДЯНСТВО ДЛЯ ЦИХ"БІЗНЕСМЕНІВ" НЕ ПРИВЕДЕ ДО ТОГО,ЩО "зЕЛЕНИХ БІЗНЕСМЕНІВ "-рАДУЦЬКОГО,кРИКЛІЯ,аРАХАМІЮ ПРОСТО З"ЇДЯТЬ БІЛЬШ ЗУБАСТІ ІЗ "РЕСУРСОМ"..?
МАЮЧИ популіста і Бізнесмена Трампа президентом ,Америка не має шансів втратити першість на користь країни з меншим населенням -рашки.. н архунок Бразилії невідомо.. там теж Президент популіст.
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Президент Бразилії https://lb.ua/tag/18180_zhair_bolsonaru.html Жаїр Болсонару взяв участь у демонстрації в столиці країни Бразиліа проти обмежувальних заходів, які введені через коронавірус.
Як повідомляє https://lb.ua/go.php?url=aHR0cHM6Ly93d3cuZHcuY29tL3J1LyVEMCVCRiVEMSU4MCVEMCVCNSVEMCVCNyVEMCVCOCVEMCVCNCVEMCVCNSVEMCVCRCVEMSU4Mi0lRDAlQjElRDElODAlRDAlQjAlRDAlQjclRDAlQjglRDAlQkIlRDAlQjglRDAlQjgtJUQwJUIyJUQxJThCJUQxJTg4JUQwJUI1JUQwJUJCLSVEMCVCRCVEMCVCMC0lRDAlQjAlRDAlQkElRDElODYlRDAlQjglRDElOEUtJUQwJUJGJUQxJTgwJUQwJUJFJUQxJTgyJUQwJUI4JUQwJUIyLSVEMCVCRSVEMCVCMyVEMSU4MCVEMCVCMCVEMCVCRCVEMCVCOCVEMSU4NyVEMCVCNSVEMCVCRCVEMCVCOCVEMCVCOS0lRDAlQjglRDAlQjctJUQwJUI3JUQwJUIwLSVEMCVCQSVEMCVCRSVEMSU4MCVEMCVCRSVEMCVCRCVEMCVCMCVEMCVCMiVEMCVCOCVEMSU4MCVEMSU4MyVEMSU4MSVEMCVCMC9hLTUzMTgzOTk0 DW , в акції брали участь близько 600 осіб.
Вони зажадали закриття парламенту і виступу армії на стороні Болсонару. Президент на акції виступив з промовою, яку змушений був кілька разів переривати через кашель.
..і довбо..об.
https://index.minfin.com.ua/reference/coronavirus/geography/?fbclid=IwAR1EKhdJMbYOCAX6m9xIZRBfiFR3TeNCKN0GgcwwOtkJ7zhItS1DGspkY60