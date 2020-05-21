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Новости Коронавирус и карантин
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Более 8,8 тыс. новых случаев COVID-19 зафиксировано в РФ, всего 317,5 тыс. зараженных

Более 8,8 тыс. новых случаев COVID-19 зафиксировано в РФ, всего 317,5 тыс. зараженных

Суточный прирост заболеваемости COVID-19 в России составил 8 849 случаев в 84 субъектах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

У 42% новых пациентов не было клинических проявлений болезни. Нарастающим итогом в стране зарегистрировано 317 554 случаев коронавирусной инфекции.

Топ-3 стран мира по числу заболевших пока остается без изменений: первое место занимают США (1,55 млн), Россия по-прежнему на втором месте, а на третьей строчке - стремительно "растущая" Бразилия (291,5 тыс., с приростом в почти 20 тыс. в сутки).

Число летальных исходов за сутки в России составило 127 (в том числе 68 - в Москве), общее число умерших в стране выросло до 3 099. Накануне был зафиксирован антирекорд по этому показателю за все время - 135.

Выздоровели за сутки в стране 7 289 человек, из них 3 746 - в Москве. Суммарно за весь период вылечился 92 681 человек.

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Автор: 

карантин (16729) россия (95372) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+1
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21.05.2020 11:00
+1
Кацапы наверняка пи'дят:у них там тестируют в половину от необходимого,а сколько умирает от "внебольничной пневмонии"-смерти,которые к коронавирусу не относят.там заболевших тысяч 500,не меньше
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21.05.2020 11:04
+1
Ну и нах оно нам??на гордона гнали сами рашконовости пишите
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21.05.2020 11:06
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21.05.2020 11:00 Ответить
Хм!!, середній % летальності від захворюваності на COVID-19 світі -6,56,а в рашці- 0,97, можливо варто "перейняти досвід"?
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21.05.2020 11:03 Ответить
Кацапы наверняка пи'дят:у них там тестируют в половину от необходимого,а сколько умирает от "внебольничной пневмонии"-смерти,которые к коронавирусу не относят.там заболевших тысяч 500,не меньше
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21.05.2020 11:04 Ответить
Ковид на рахе ставят только после вскрития, смертей от пневмоний в 10 раз больше, чем от ковида. См. Навального.
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21.05.2020 12:07 Ответить
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/russia/ Russia всего тестов 7.840 млн, тестов на млн.человек 54 тыс.

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/ukraine/ Ukraine всего тестов 257 тыс., тестов на млн.человек 5.8 тыс.
Так где пи.дят?
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21.05.2020 15:35 Ответить
Ну и нах оно нам??на гордона гнали сами рашконовости пишите
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21.05.2020 11:06 Ответить
Сравнил пропаганду терроризма и зашкварную брехню рашки.
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21.05.2020 12:10 Ответить
https://kungurov.livejournal.com/267990.html Как рассыпается экономика РФ
May 21st, 11:00

общественный консенсус тучных лет, выразившийся в размене прав и свобод на рост потребления, трансформируется в формулу голодного времени «Делайте вообще что хотите, лишь бы не было хуже». Именно поэтому сегодня любые попытки возбудить против правящего режима массы бедняков, сильнее всего пострадавших от кремлевских беспредельщиков, обречены на провал. Можете называть это стокгольмским синдромом, можете выискивать причины в «генетическом русском рабстве», все это не добавит вам понимания. Бытие определяет сознание. Экономический процесс обнищания масс выветривает протестный потенциал, придавая их лояльности режиму почти абсолютный характер. Такова логика социально-экономических процессов

---------------

Для РФ, каким бы абсурдным не показался вам мой вывод, чем беднее население, тем стабильнее правящий режим. Это объективная экономическая константа. А субъективно нищее население становится гораздо более лояльным . Это мы наблюдаем и в Венесуэле, и в РФ вот прямо сейчас

--------------------------------
огика модернизации системы уступает место логике ее деградации. РФ рухнет не потому, что ее кто-то хочет разрушить вовне или изнутри, а потому, что она одряхлеет и рассыплется вследствие общей дисфункции организма (простите, но сегодня меня тянет на медицинскую терминологию).

Вот поэтому я и утверждаю, что путирастический Е*анаторий умрет не вследствие политической турбулентности, а по причине разрушения его экономического базиса. Политическая турбулентность станет не причиной смерти рейха, а ее следствием. Вы не хотите и боитесь изменений, которые будут очень болезненны? Они в любом случае наступят, не благодаря вашей воле, а вопреки ей. Более того, именно поэтому встреча с новой реальностью станет гораздо более мучительной.
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21.05.2020 11:21 Ответить
Для РФ, каким бы абсурдным не показался вам мой вывод, чем беднее население, тем стабильнее правящий режим. Это объективная экономическая константа. А субъективно нищее население становится гораздо более лояльным, как показано выше. Это мы наблюдаем и в Венесуэле, и в РФ вот прямо сейчас.


Можете припомнить какие-то значимые всплески недовольства или протестные акции в 2020 г.?
Поводов было навалом - тут вам и обнуление царя, и перекраивание Конституции, и громкие коррупционные скандалы, и пятилетие убийства Немцова, превращенного в икону, и махинация с покупкой государством государственного «Сбербанка», на что ухнули более двух триллионов рублей из ФНБ. Потом вообще попер беспредел: обвал рубля, остановка экономики под предлогом борьбы с ОРВИ, введение QR-концлагеря в Москве и смачные издевательства мусорья над стархами, которые вышли из дома за хлебом, убийство малого бизнеса и разорение миллионов предпринимателей, циничное наи…алово с обещанием царя выплачивать самоизолированным холопам зарплату и повысить пособие по безработице.
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21.05.2020 11:23 Ответить
АПРОПО..
НА ОСІНЬ У РАШЦІ ЗАКІНЧУЄТЬСЯ МОРАТОРІЙ НА БАНРОТСТВА...

ОЧІКУЄТЬСЯ БАНКРОСТВО 2\3 МАЛИХ І СЕРЕДНІХ ПІДПРИЄМСТВ..


нА МІСЦІ зЕ ВАРТО ЗАДУМАТИСЬ -ЧИ ПОДВІЙНЕ ГРОМАДЯНСТВО ДЛЯ ЦИХ"БІЗНЕСМЕНІВ" НЕ ПРИВЕДЕ ДО ТОГО,ЩО "зЕЛЕНИХ БІЗНЕСМЕНІВ "-рАДУЦЬКОГО,кРИКЛІЯ,аРАХАМІЮ ПРОСТО З"ЇДЯТЬ БІЛЬШ ЗУБАСТІ ІЗ "РЕСУРСОМ"..?
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21.05.2020 11:26 Ответить
Росія як і раніше на другому місці, а на третьому рядку - стрімко "зростальна" Бразилія (291,5 тис., з приростом в майже 20 тис. на добу).

МАЮЧИ популіста і Бізнесмена Трампа президентом ,Америка не має шансів втратити першість на користь країни з меншим населенням -рашки.. н архунок Бразилії невідомо.. там теж Понад 8,8 тис. нових випадків COVID-19 зафіксовано в РФ, всього 317,5 тис. заражених - Цензор.НЕТ 2693Президент популіст.
----------------------

Президент Бразилії https://lb.ua/tag/18180_zhair_bolsonaru.html Жаїр Болсонару взяв участь у демонстрації в столиці країни Бразиліа проти обмежувальних заходів, які введені через коронавірус.
Як повідомляє https://lb.ua/go.php?url=aHR0cHM6Ly93d3cuZHcuY29tL3J1LyVEMCVCRiVEMSU4MCVEMCVCNSVEMCVCNyVEMCVCOCVEMCVCNCVEMCVCNSVEMCVCRCVEMSU4Mi0lRDAlQjElRDElODAlRDAlQjAlRDAlQjclRDAlQjglRDAlQkIlRDAlQjglRDAlQjgtJUQwJUIyJUQxJThCJUQxJTg4JUQwJUI1JUQwJUJCLSVEMCVCRCVEMCVCMC0lRDAlQjAlRDAlQkElRDElODYlRDAlQjglRDElOEUtJUQwJUJGJUQxJTgwJUQwJUJFJUQxJTgyJUQwJUI4JUQwJUIyLSVEMCVCRSVEMCVCMyVEMSU4MCVEMCVCMCVEMCVCRCVEMCVCOCVEMSU4NyVEMCVCNSVEMCVCRCVEMCVCOCVEMCVCOS0lRDAlQjglRDAlQjctJUQwJUI3JUQwJUIwLSVEMCVCQSVEMCVCRSVEMSU4MCVEMCVCRSVEMCVCRCVEMCVCMCVEMCVCMiVEMCVCOCVEMSU4MCVEMSU4MyVEMSU4MSVEMCVCMC9hLTUzMTgzOTk0 DW , в акції брали участь близько 600 осіб.
Вони зажадали закриття парламенту і виступу армії на стороні Болсонару. Президент на акції виступив з промовою, яку змушений був кілька разів переривати через кашель.

..і довбо..об.
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21.05.2020 11:32 Ответить
У бразилов вчера 30 тис було, у них през антикарантинщик и поклонник трампа.
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21.05.2020 11:59 Ответить
Писдеж. Реально на кацапии в день по 30 тис заболевших и 3000 умерших.
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21.05.2020 12:02 Ответить
Обновляется каждий час
https://index.minfin.com.ua/reference/coronavirus/geography/?fbclid=IwAR1EKhdJMbYOCAX6m9xIZRBfiFR3TeNCKN0GgcwwOtkJ7zhItS1DGspkY60
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21.05.2020 12:04 Ответить
Понад 8,8 тис. нових випадків COVID-19 зафіксовано в РФ, всього 317,5 тис. заражених - Цензор.НЕТ 9418
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21.05.2020 12:47 Ответить
 
 