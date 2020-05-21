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Новости Коронавирус и карантин
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За сутки на Киевщине зафиксировано 55 новых случаев COVID-19, всего 1316 инфицированных, - ОГА

За сутки на Киевщине зафиксировано 55 новых случаев COVID-19, всего 1316 инфицированных, - ОГА

В Киевской области по состоянию на 10 утра 21 мая 2020 г. официально подтверждены 1316 случаев заболевания коронавирусом, из них у 111 детей и 230 медицинских работников (данные за весь период).

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Киевской ОГА со ссылкой на данные Киевского областного лабораторного центра.

Так, по данным ведомства, за последние сутки выявлено 55 новых случаев. 

На стационарном лечении находятся 209 человек, на амбулаторном лечении (самоизоляция) - 1107 человек.

Выздоровели 238 человек, в том числе 20 детей.

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Также сообщается, что за время пандемии умерли 29 человек.

За период с 14.03.2020 всего в Киевский обласной лабораторный центр поступило 3883 подозрения на COVID-19. За последние сутки получено 65 сообщений о подозрении.

Установлено медицинское наблюдение за 6078 контактными лицами.

Как сообщалось, по состоянию на утро 21 мая подтверждено 19706 случаев COVID-19, из них 6227 человек выздоровели, 579 умерли. За последние сутки лабораторно подтверждено 476 случаев.

Всего в Украине исследовано 257 890 образцов методом ПЦР.

карантин (16729) Киевская область (4117) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Теперь каждый день эту унылую мантру слушать будем.Ходят в Киеве, все без масок по улицам,в маркетах тоже мнгогие без масок.Хотя есть отдельные дятлы на улице в масках и перчатках-смешные,полезные идиоты.
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21.05.2020 11:04 Ответить
На стационарном лечении находятся 209 человек, на амбулаторном лечении (самоизоляция) - 1107 человек. Источник: https://censor.net/n3196998

Да ну? если лекарства нету от вируса, то можно хоть на пляже изолироваться, а не то что в палате.
Может зеленка помогает, если намазать лицо

За сутки на Киевщине зафиксировано 55 новых случаев COVID-19, всего 1316 инфицированных, - ОГА - Цензор.НЕТ 7283
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21.05.2020 11:05 Ответить
нет лекарства для прямого удара по вирусу... а для симптоматического лечения есть.
думаю, эта особенность вирусочечка не уникальна.
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21.05.2020 11:11 Ответить
та ладно, а вот если бы Борис Джонсон погиб, я бы задумался.

кстати, если они троллят насчет вируса, тогда я мастер троллинга, нашел свою историю вот
https://strashno.com/istoriya-2016/pranker-neudachnik/

горжусь этим опусом кстати
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21.05.2020 11:26 Ответить
 
 