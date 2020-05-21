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Новости
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РФ разместила новую партию САУ "Мста-СМ2" в 60 км от границы с Украиной

РФ разместила новую партию САУ

Российские военные в Брянской области получили очередную партию из 10 самоходных гаубиц 2С33 "Мста-СМ2".

Об этом сообщает сайт Министерства обороны РФ, передает Цензор.НЕТ.

Речь идет о 856 отдельном самоходном артиллерийском полке, входящим в состав сформированной в 2016 году 144-й мотострелковой дивизии (20-я общевойсковая армия). Базируется данный полк в городе Почеп Брянской области, который находится в 60 км от границы с Украиной.

Это уже второе пополнение этим оружием отдельного самоходного артиллерийского полка РФ в 2020 году. Первые 15 гаубиц россияне получили в январе. До конца года Россия планирует полностью перевооружить полк.

Скорость стрельбы 2С33 "Мста-СМ2" – более 10 выстрелов в минуту, дальность – до 29 км. Предназначена для уничтожения артиллерийских и минометных батарей, бронированной техники, средств ПВО и ПРО, противотанковых средств, а также живой силы противника.

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армия РФ (19067) оружие (10198) россия (95372)


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Топ комментарии
+22
Замість того щоб розвивати виробничі ланцюги на Південмаші. брати на приціл кожне місто на Росії. Збагачувати уран. Україна просто втрачає час на ліберастичні псевдореформи в інтересах олігархату та чужоземних лихварів. Кацапам чхати на Порошенко, Зеленського, Януковича їх ціль знищити Україну.
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21.05.2020 11:14
+13
а мста отличит турецкие байрактары от не турецких...или она, как панцырь?
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21.05.2020 11:06
+10
Приятные новости. В Ливии турецкие БПЛА и артиллерия устроили "охоту" на российские хваленные российской пропагандой "Панцири-С1", счет подбитых - 9 за три дня.
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21.05.2020 11:28
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а мста отличит турецкие байрактары от не турецких...или она, как панцырь?
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21.05.2020 11:06 Ответить
Тут нужно в глаза путину посмотреть…
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21.05.2020 11:28 Ответить
Putin - h*ylo !
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21.05.2020 11:31 Ответить
это все блеф! они бы не делали все это так показательно, если бы готовились к нападению! они хотят по ходу оказать давление, чтобы Зеленский им начал сдавать позиции Украины в Минске или т.п. Реагировать нужно конечно, но это 99% что блеф! Но Украине нужно использовать эту ситуацию мол она серьезная и РФ сейчас нападает и всем западным лидерам в панике звонить и говорить, чтобы срочно усилили санкции и давление против России!
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21.05.2020 11:09 Ответить
Так ясно , що блеф . Блефануть один разок , і "папрашу за стол ! переговоров . Иначе - мстя наша будет страшна !"
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21.05.2020 13:08 Ответить
Ваша відповідь, пане призідент ?
РФ разместила новую партию САУ "Мста-СМ2" в 60 км от границы с Украиной - Цензор.НЕТ 6657
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21.05.2020 11:10 Ответить
...и приспустить бруки, в Кривом рогу я всигда так делал.
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21.05.2020 11:28 Ответить
РФ розмістила нову партію САУ "Мста-СМ2" за 60 км від кордону з Україною - Цензор.НЕТ 6735
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21.05.2020 11:43 Ответить
Замість того щоб розвивати виробничі ланцюги на Південмаші. брати на приціл кожне місто на Росії. Збагачувати уран. Україна просто втрачає час на ліберастичні псевдореформи в інтересах олігархату та чужоземних лихварів. Кацапам чхати на Порошенко, Зеленського, Януковича їх ціль знищити Україну.
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21.05.2020 11:14 Ответить
Вчера - https://censor.net/news/3196951/komandir_batalona_lugansk1_sergeyi_gubanov_pogib_v_rayione_trehizbenki_esche_troe_boyitsov_poluchili!
Гавнокомандующий Вазелин Шестой не в курсе?
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21.05.2020 11:21 Ответить
Вследствие наращивания военного наступательного потенциала на оккупированных территориях Украины, на границе с Украиной, Украина обязана требовать введения дополнительных новых санкций против страны агрессора и оккупанта - России.
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21.05.2020 11:22 Ответить
Украина обязана требовать введения дополнительных новых санкций
Требовать - это "или ты сделаешь как я требую или ....." Что Украина может поставить вместо многоточия? Ничего, "Если это не поможет, мы напишем в Спортлото".
Те будет очередная жалобная просьба.
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21.05.2020 18:47 Ответить
№ нормальных беспилотника и этот совдеповский лом даже из парка не выйдет.Тем более 60 км от границы.
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21.05.2020 11:22 Ответить
Вот вам и ответ на вопрос: "Где же проводить тренировочные стрельбы и прочие учения "Байрактар-2"?" Ответ очевиден!
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21.05.2020 11:28 Ответить
Приятные новости. В Ливии турецкие БПЛА и артиллерия устроили "охоту" на российские хваленные российской пропагандой "Панцири-С1", счет подбитых - 9 за три дня.
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21.05.2020 11:28 Ответить
Не путайте мягкое с теплым. У турков несколько видов байрактаров (у каждого вида своя специализация), и не несколько штук а много что позволяет создавать рой с которым бороться практически невозможно.
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21.05.2020 15:17 Ответить
Рашка совершенно планомерно готовится у войне с Украиной, и в 2024 году Армия РФ выйдет на режим полной готовности к масштабным боевым действиям.. Хотя бы послушать того же Аристовича, или проанализировать выступления генералов коллеги МинОбороны РФ.. а наш Зеленый дебил видосики пилит и армию ослабляет..
РФ розмістила нову партію САУ "Мста-СМ2" за 60 км від кордону з Україною - Цензор.НЕТ 6490
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21.05.2020 11:32 Ответить
Питання! Чи РФ доживе до 2024? А якщо доживе, чи буде мати достатні резерви щоб воювати?
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21.05.2020 11:47 Ответить
нам нужно готовится к худшему и надеяться на лучшее..
сегодняшний статус-кво в отношениях с Рашкой, это "отложенная война".. в 2014г. Кремль собирался нас сожрать но, не получилось.. А без Украины и её ресурсов (всех, и в первую очередь люди), не будет Рашки, не будет "рускавагамира"..
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21.05.2020 11:53 Ответить
А к худшему никто не готовится, где укрепления обороноспособности - в год по чайной ложке в лучшем случае, даже своего нормального патронного завода как не было так и нет (не считаю тот сабаковский кооператив с тремя женщинами даже цехом что для пистолетиков вручную патроны калибровали). Где подготовка населения к военному ополчению, где орг мероприятия, где обучение мед. навыкам по отражению агрессии для ополчения. Или вы думаете что наши ребятам там на передке все сами вынесут и всех защитят?
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21.05.2020 15:28 Ответить
Петросян?
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21.05.2020 15:42 Ответить
Пиз..ть... Приїжджав, ще до війни, чоловік, з Москви, в гості до матері. Залишився служить у Росії... Дослужився до полковника. Однак, не "мухосранського", а "міністерського"... Так розказував, добре підпивши самогонки української, що для них "страшний сон" - не НАТО, а Китай...
Дії Росії, стосовно України, з урахуванням цього, цілком вкладаються у рамки - кацапи зрозуміли, що рано чи пізно вони ДС і Сибір втратять, тому почали розвивать експансію на захід, щоб компенсувать втрати на сході, отримать розвинутий промисловий комплекс, і щоб було куди запихать біженців зі сходу...
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21.05.2020 12:07 Ответить
Либо ты звездишь, либо полковник перепил. Китай гораздо слабее Раши в военном отношении............... В случае военного конфликта, это будет избиение, похлеще чем на Даманском. У Раши по всем параметрам, кроме количества штыков, преимущество. По ракетному вооружению, колоссальное. У Китая 60, примитивных, ядерных ракет, а у Раши - 1800.
Но и не это главное. Китай и Раша - союзники, и у них общий потенциальный противник -США. Ослаблять друг друга они не могут. А бредни о китайской Сибири, читать смешно.
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21.05.2020 15:57 Ответить
"Слава", ты "Бе-бе-бе" делать умеешь? Ваши "союзники", по факту, УЖЕ Сибирь колонизировали... Прозвучит команда типа "над всей Сибирью безоблачное небо...", и сегодняшние "Ляо" и "Мины", "трактористы" и "фермеры", продающие тебе часы и овощи на рынке, "поставят на ножи" военные городки... Китайцев сейчас в Сибири больше, чем боеспособных "русских"... И никакие ракеты тебе не помогут - кто сядет за пульты управления?...
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21.05.2020 16:34 Ответить
Китайцев в Сибири мало, в основном студенты. Они в Приморье обитают, Где арендуют землю, которую никто не взял по ДВ гектару, там мизер 1000 га, там выращивают овощи. Еще на рынках торгуют, причем не на всех, а на выделенных, которые так и называют "китайские", ну и кафешки конечно. Просвещу тебя. Во Владике за 5 лет было зарегистрировано ОДНО убийство, совершенное китайцем. Преступлений они, практически не совершают. Они крайне дисциплинированы, в отличие, скажем от негров и латиносов в США. А за пультами сидят круглосуточно, да и не охота эту бредятину жевать.
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21.05.2020 16:54 Ответить
Я длительное время жил в Магадане, бывал и во Владике и Хабаре, Комсомольске и Китае. Как там живут, я немножко знаю, друзей там много. Я каждый год летал в отпуск, на Днепре на лодке покататься, и Крым проведать, но не суть. Самолет до МСК, летит 8 часов, 800 км в час, и все это время внизу лес и реки, городов нет. Население Раши, для такой территории крайне мало, чтобы ее обслуживать, и поэтому присутствие китайцев, украинцев (на буровых много), таджиков... крайне приветствуется, как и украинцев в Польше. Китайцы там пашут как каты, не более
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21.05.2020 17:15 Ответить
Дебил, ты знаешь, что означает слово "каты"?!!! "Палачи"!!! Вот они для вас "палачами" и станут... Китайцам такие рабы, как вы, не нужны - пьяные, ленивые и вороватые... Им нужна земля и полезные ископаемые... Населения, чтобы заселить, у них хватает - когда развалился СССР, они увеличили квоту рождаемости в своих северных провинциях... То есть вывели породу "морозоустойчивых китайцев". Эти колонисты уже взрослые или взрослеют... Это будущие хозяева Сибири...
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21.05.2020 18:32 Ответить
Сколько мозгов надо иметь, чтобы не понять, что при невероятном вторжении в Рашу, ножи можно себе в попу тыкать. Как перебраться через Амур, Енисей, Лену, Обь, пройти по болотам, танки там не пройдут. А чего кушать? А насчет "морозоустойчивых китайцев", это к психиатру))
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21.05.2020 18:52 Ответить
Долбень, вы этих китайцев сами пригласили...Я не знаю, где ты там "бывал" - сдаётся мне, что ты из богомольцев, описанных Некрасовым в поэме "Кому на Руси жить хорошо" ("...Что дальше Тройцы-Сергия он сам-то, не бывал...), но то, что их там полно, мне известно не понаслышке. У меня тоже есть бывшие сослуживцы, однокурсники (один живёт в Уссурийске). Есть в Красноярском крае, Хабаровске... И я верю им, а не тебе... "Редко славянскую рожу увидишь - одни косоглазые...", - вот их слова!. Им не нужно перебираться через реки, идти по болотам, и искать пропитание. Они живут там везде, растят сельхозпродукцию, выращивают скот... Заселяют заброшенные таёжные сёла ещё с 90-х, после распада СССР. Это называется "создание баз на территории противника"...
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21.05.2020 19:51 Ответить
Лажа))))
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21.05.2020 20:20 Ответить
"Паживём - увидим...". Привет "ВнутриМКАДью"!
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21.05.2020 20:48 Ответить
Армия РФ выйдет на режим полной готовности к масштабным боевым действиям.
Опыт 2014 г показал, что для операций против Украины рос армия вполне соотстветсвует. Это не стеб... полагаю, что ВСУ даже удар дивизией не выдержит, если будет пару ударов по сходящимся - то см Илловайк. Надеюсь, что укр власть реально оценивает боеспособность ВСУ.
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21.05.2020 18:52 Ответить
абсолютная глупость!.. что бы охватить такую территорию как Левобережная Украина, потребуется не меньше 8-10 дивизий, что бы только захватить и удержать первую неделю..
а для того что бы удержать и контролировать такую территорию, нужно не менее 4-6 армий..
хотя при Сталине, такую территорию охватывало несколько фронтов..
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21.05.2020 19:15 Ответить
полагаю, что ВСУ даже удар дивизией не выдержит,

абсолютная глупость!.. что бы охватить такую территорию как Левобережная Украина, потребуется не меньше 8-10 дивизий, что бы только захватить и удержать первую неделю..
Не захватить и удержать территорию, а отразить удар дивизии, а это совсем разные вещи...
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22.05.2020 17:21 Ответить
Так грохните эту российскую мсту турецким "байрактаром""! Или опять не то купили???
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21.05.2020 11:42 Ответить
В ответ на разворачивание в Сирии и Ливии систем противовоздушной обороны «Панцирь-1», турецкие войска развернули систему «противопанцирных «Байрактаров»…
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21.05.2020 11:55 Ответить
В ответ на разворачивание в Сирии и Ливии систем противовоздушной обороны «Панцирь-1», турецкие войска развернули систему «противопанцирных «Байрактаров»…
Те полигон для обкатки вооружения, тактики, обученности ... в боевых условиях на чужой территории.
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21.05.2020 18:55 Ответить
Всё правильно... Как "солнцеликий" сказал, ещё когда только вводил войска в Сирию? Что они получили бесплатный полигон, где смогут обучать свои войска ведению боевых действий? Вот и турки пошли этим путём - только они проводят испытания не на мирных жителях Ливии, как ваши "летуны", а на ваших "ихтамнетах"... Что, "абыдна, да"?...
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21.05.2020 19:42 Ответить
Вот и турки пошли этим путём - только они проводят испытания не на мирных жителях Ливии,
Как всё запущено... что там вообще делают турецкие войска в Ливии? за 1000 км от Турции, общих границ нет, в Ливии 6 год гражданская война... несут "светлое, доброе, вечное"?
Два хищника делят сферы влияния в регионе, вмешиваясь в местную гражданскую войну.
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22.05.2020 17:17 Ответить
А что делают "рассеяне" в Сирии, Ливии, Центральноафриканской республике, Мозамбике, "за 1000 км от России, общих границ нет, в Ливии (и других странах) 6 год гражданская война... несут "светлое, доброе, вечное"?"... Я правильно перефразировал?
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22.05.2020 17:52 Ответить
А что делают "рассеяне" в Сирии, Ливии,

Я правильно перефразировал?
Правильно, идут имперские/постимперские/разделы сфер влияния итд "Паны дерутся, у хлопов чубы трещат".
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22.05.2020 18:29 Ответить
Стоять, Зорька!!! Ты мне "карты не передёргивай"... Кто пришёл в Сирию и Ливию первым - турки? Американцы? Израильтяне? Или, всё-таки, твои "русские"? Ведь все остальные пришли туда лишь после того, как туда влез Путин!... И пришли туда лишь, через год-полтора, и лишь потому, чтобы защитить "мирняк" от "взбесившейся бензоколонки".... В Мозамбике и ЦАР какие "империи" что "делят"?...
Не надо пытаться "брать меня за яйца" - они у меня не только "бронированные", но и колючие...
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22.05.2020 18:59 Ответить
лишь потому, чтобы защитить "мирняк" от "взбесившейся бензоколонки"....
Если веруете в сугубо мирные намерения действия Штатов, Франции, Израиля, Турции в Африке, особенно то веруйте и дальше.
Есть интересы государств, есть конкуренты, есть разные способы борьбы с конкурентами. А вы тут о том, как белые и пушистые защищают "мирняк". Пора взрослеть.

Штаты уходят из региона, уходят по объективным причинам: лет 70 регион был основным источником нефти для Штатов, они существенно выдавили оттуда Англию, Францию после 2МВ. А сегодня он объективно - конкурент той же амерской нефти. И пошел передел.....
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22.05.2020 21:38 Ответить
А что там делал СССР, после 45-го года? Нёс цивилизацию? Строил социализм? Да там после Второй Мировой всё полыхает именно потому, что "лапти" ваши там топтались!!! Сначала евреев поддерживали, против британцев.... Когда британцы ушли, а евреи отказались строить социализм и становиться "жандармом Ближнего Востока", под контролем СССР, переключились на арабов... А потом "понеслась"!!!...
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22.05.2020 21:53 Ответить
А что там делал СССР, после 45-го года?

Осваивал свою половину мира по факт разделу на сферы влияния со Штатами. Германию - на 7 частей, Корею - на две части....
Сначала евреев поддерживали, против британцев.... переключились на арабов...
ПолитИк. "У Англии нет ни постоянных союзников, ни постоянных врагов. У Англии есть только постоянные интересы". Вас не удивляет, что Англия в 1940 поддерживала Финляндию в войне с СССР, после 22.07.1941 стала союзником СССР, а после 1948 стала вновь противником.
Англия в 1853 поддержала Турцию в войне с Рос империей, а в 1914-18 воевала в союзе с Рос империей с той же Турцией. ПолитИк.
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22.05.2020 22:48 Ответить
Так я не зрозумів - у тебе вже "дві сторони винні? Вже не тільки "прокляті імперіалісти" заважають миру у всьому світі"? От тільки от у чому "заковика" - "імперіалісти" спочатку в своїй країні лад наводили, освоювали її, розвивали промисловість, культуру, а ви лізли до сусідів, а самі з "лаптів" не вилазили... Ви були багаті, насправді, одним доступним ресурсом - людським, який і допомагав добраться до ресурсів матеріальних - корисних копалин... Однак, ви і його бездарно "просрали"... Нема людей, що змогли-б розвивать науку, промисловість, нема людей, хто зможе стоять коло станка, сидіть за пультами управління бойовою технікою... А тепер ви і Сибір "просираєте"... Правильно казали древні - "Імперії не руйнуються від зовнішнього впливу - вони згнивають ізсередини...". От і твій прапорець говорить про це... Ще трішки "мізками ворушить здатен", тому чкурнув з Росії... (Хоча, хтозна - може, ти пишеш з "внутріМКАДівської "Німеччини", і трій "Гамбург" стоєть на березі Клязьми? Тим гірше для тебе... Ти побачиш крах того, чому поклонявся...).
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23.05.2020 04:33 Ответить
Так я не зрозумів - у тебе вже "дві сторони винні?

Если волк кушает кролика, то он его кушает хочет, такова его природа, а не от плохого отношения к кролику. Так и империи: природа империй - завоеваний и расширения, ну и удержания завоеванного. Тянут сюда моральные оценки бессмысленно.
Вже не тільки "прокляті імперіалісти" заважають миру у всьому світі"?

Пора отходить от советской пропаганды, империя - одна из форм организации государства, довольно естественна в политике, как и стремление к монополии - в экономике.

Основа современной европейской цивилизации - наследство Римской империи, роль её колоссальна.
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23.05.2020 10:40 Ответить
Иди в жопу, трепло!...
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23.05.2020 10:44 Ответить
День Х все ближче і ближче, а шмаркатий Зеленопук Бубочка Янелохович все дальше і дальше від потреб країни і народу. І хто ж тут ідійот? Складне питання?
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21.05.2020 11:59 Ответить
Хорошая цель для Вильха, вот только Зеромразь не дает деньги на производство
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21.05.2020 12:07 Ответить
Цілком природнє явище, на кордоні з ворогм розташовувати зброю, а московія нас призначила ворогом. Можемо тільки розташовувати зі свого боку.
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21.05.2020 12:09 Ответить
какая раЗеница
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21.05.2020 12:26 Ответить
Головне не здавати без бою арткатери та бронетехніку, як здавав Потрох.
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21.05.2020 12:58 Ответить
О чем новость? Ну разместили, в 60-ти км, да хоть в 5-ти метрах, как американцы свои танки в Литве, под забором поставили. Кто, или что запрещает?
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21.05.2020 16:04 Ответить
Пусть ставят, если жить не хотят.
Украинские ракеты летят на 300 км.
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21.05.2020 16:11 Ответить
Украине надо ответить симметрично, и поставить МСТА под Конотопом,
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21.05.2020 16:59 Ответить
"Славик", а навіщо? Батарея "Мсти" - до 8 САУ, максимальна дальність стрільби - 29 км. За хвилину, як хваляться твої кацапи, САУ випускає до 10 снарядів. Тобто, батарея "Мсти", за хвилину, здатна випустить 80 снарядів на відстань до 29 км. Одна ПУ "Вільха" чи "Берест" випускають від 40 до 50 снарядів на відстань до 40 км, за 40 секунд. Різницю бачиш?
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23.05.2020 06:25 Ответить
 
 