РФ разместила новую партию САУ "Мста-СМ2" в 60 км от границы с Украиной

Российские военные в Брянской области получили очередную партию из 10 самоходных гаубиц 2С33 "Мста-СМ2".

Об этом сообщает сайт Министерства обороны РФ, передает Цензор.НЕТ.

Речь идет о 856 отдельном самоходном артиллерийском полке, входящим в состав сформированной в 2016 году 144-й мотострелковой дивизии (20-я общевойсковая армия). Базируется данный полк в городе Почеп Брянской области, который находится в 60 км от границы с Украиной.

Это уже второе пополнение этим оружием отдельного самоходного артиллерийского полка РФ в 2020 году. Первые 15 гаубиц россияне получили в январе. До конца года Россия планирует полностью перевооружить полк.

Скорость стрельбы 2С33 "Мста-СМ2" – более 10 выстрелов в минуту, дальность – до 29 км. Предназначена для уничтожения артиллерийских и минометных батарей, бронированной техники, средств ПВО и ПРО, противотанковых средств, а также живой силы противника.

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