РФ разместила новую партию САУ "Мста-СМ2" в 60 км от границы с Украиной
Российские военные в Брянской области получили очередную партию из 10 самоходных гаубиц 2С33 "Мста-СМ2".
Об этом сообщает сайт Министерства обороны РФ, передает Цензор.НЕТ.
Речь идет о 856 отдельном самоходном артиллерийском полке, входящим в состав сформированной в 2016 году 144-й мотострелковой дивизии (20-я общевойсковая армия). Базируется данный полк в городе Почеп Брянской области, который находится в 60 км от границы с Украиной.
Это уже второе пополнение этим оружием отдельного самоходного артиллерийского полка РФ в 2020 году. Первые 15 гаубиц россияне получили в январе. До конца года Россия планирует полностью перевооружить полк.
Скорость стрельбы 2С33 "Мста-СМ2" – более 10 выстрелов в минуту, дальность – до 29 км. Предназначена для уничтожения артиллерийских и минометных батарей, бронированной техники, средств ПВО и ПРО, противотанковых средств, а также живой силы противника.
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Гавнокомандующий Вазелин Шестой не в курсе?
Требовать - это "или ты сделаешь как я требую или ....." Что Украина может поставить вместо многоточия? Ничего, "Если это не поможет, мы напишем в Спортлото".
Те будет очередная жалобная просьба.
сегодняшний статус-кво в отношениях с Рашкой, это "отложенная война".. в 2014г. Кремль собирался нас сожрать но, не получилось.. А без Украины и её ресурсов (всех, и в первую очередь люди), не будет Рашки, не будет "рускавагамира"..
Дії Росії, стосовно України, з урахуванням цього, цілком вкладаються у рамки - кацапи зрозуміли, що рано чи пізно вони ДС і Сибір втратять, тому почали розвивать експансію на захід, щоб компенсувать втрати на сході, отримать розвинутий промисловий комплекс, і щоб було куди запихать біженців зі сходу...
Но и не это главное. Китай и Раша - союзники, и у них общий потенциальный противник -США. Ослаблять друг друга они не могут. А бредни о китайской Сибири, читать смешно.
Опыт 2014 г показал, что для операций против Украины рос армия вполне соотстветсвует. Это не стеб... полагаю, что ВСУ даже удар дивизией не выдержит, если будет пару ударов по сходящимся - то см Илловайк. Надеюсь, что укр власть реально оценивает боеспособность ВСУ.
а для того что бы удержать и контролировать такую территорию, нужно не менее 4-6 армий..
хотя при Сталине, такую территорию охватывало несколько фронтов..
абсолютная глупость!.. что бы охватить такую территорию как Левобережная Украина, потребуется не меньше 8-10 дивизий, что бы только захватить и удержать первую неделю..
Не захватить и удержать территорию, а отразить удар дивизии, а это совсем разные вещи...
Те полигон для обкатки вооружения, тактики, обученности ... в боевых условиях на чужой территории.
Как всё запущено... что там вообще делают турецкие войска в Ливии? за 1000 км от Турции, общих границ нет, в Ливии 6 год гражданская война... несут "светлое, доброе, вечное"?
Два хищника делят сферы влияния в регионе, вмешиваясь в местную гражданскую войну.
Я правильно перефразировал?
Правильно, идут имперские/постимперские/разделы сфер влияния итд "Паны дерутся, у хлопов чубы трещат".
Не надо пытаться "брать меня за яйца" - они у меня не только "бронированные", но и колючие...
Если веруете в сугубо мирные намерения действия Штатов, Франции, Израиля, Турции в Африке, особенно то веруйте и дальше.
Есть интересы государств, есть конкуренты, есть разные способы борьбы с конкурентами. А вы тут о том, как белые и пушистые защищают "мирняк". Пора взрослеть.
Штаты уходят из региона, уходят по объективным причинам: лет 70 регион был основным источником нефти для Штатов, они существенно выдавили оттуда Англию, Францию после 2МВ. А сегодня он объективно - конкурент той же амерской нефти. И пошел передел.....
Осваивал свою половину мира по факт разделу на сферы влияния со Штатами. Германию - на 7 частей, Корею - на две части....
Сначала евреев поддерживали, против британцев.... переключились на арабов...
ПолитИк. "У Англии нет ни постоянных союзников, ни постоянных врагов. У Англии есть только постоянные интересы". Вас не удивляет, что Англия в 1940 поддерживала Финляндию в войне с СССР, после 22.07.1941 стала союзником СССР, а после 1948 стала вновь противником.
Англия в 1853 поддержала Турцию в войне с Рос империей, а в 1914-18 воевала в союзе с Рос империей с той же Турцией. ПолитИк.
Если волк кушает кролика, то он его кушает хочет, такова его природа, а не от плохого отношения к кролику. Так и империи: природа империй - завоеваний и расширения, ну и удержания завоеванного. Тянут сюда моральные оценки бессмысленно.
Вже не тільки "прокляті імперіалісти" заважають миру у всьому світі"?
Пора отходить от советской пропаганды, империя - одна из форм организации государства, довольно естественна в политике, как и стремление к монополии - в экономике.
Основа современной европейской цивилизации - наследство Римской империи, роль её колоссальна.
Украинские ракеты летят на 300 км.