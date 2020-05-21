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Новости Коронавирус и карантин
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США дополнительно выделяет Украине $1 млн на борьбу с COVID-19, - посольство

США дополнительно выделяет Украине $1 млн на борьбу с COVID-19, - посольство

Через Агентство США по международному развитию (USAID), Соединенные Штаты Америки дополнительно предоставили $1 млн на помощь Украине в борьбе с COVID-19.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу посольства США в Украине.

Отмечается, что это поддержка, которая будет предоставлена через одну из украинских общественных организаций, будет использована для закупки товаров для противодействия COVID-19, в т.ч. медицинского оборудования и материалов. На сегодня Правительство США согласилось выделить в $15,5 млн, чтобы способствовать борьбе с эпидемией COVID-19 в Украине.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мировой ущерб от пандемии коронавируса может достичь $9 трлн, - Помпео

Автор: 

карантин (16729) помощь (7764) посольство (1079) США (26422) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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За один миллион долларов можно только пасцать сходить.
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21.05.2020 11:18 Ответить
Скоро будет выделяться 1 доллар
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21.05.2020 11:36 Ответить
уже 26 млн дали, мало? Тебе все должны?
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21.05.2020 12:10 Ответить
а зеля пусть и дальше вмешивается в выборы США вместе с гебней -и бакса не получит)
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21.05.2020 11:41 Ответить
Ну вот, очередной факт "связи Трампа с пуйлом" для кретинов
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21.05.2020 12:08 Ответить
Европа с плеча закинула 1.2 млрд. Правда не понятно когда, на кого и под какой процент. Так мы в Европу опять идём?
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21.05.2020 12:22 Ответить
Хорошо, правильно.
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21.05.2020 17:24 Ответить
На допомогу дяді Сема пан Єрмак купить Каділлак, правда трішки добавить з бюджета.
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21.05.2020 19:17 Ответить
 
 