США дополнительно выделяет Украине $1 млн на борьбу с COVID-19, - посольство

Через Агентство США по международному развитию (USAID), Соединенные Штаты Америки дополнительно предоставили $1 млн на помощь Украине в борьбе с COVID-19.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу посольства США в Украине.

Отмечается, что это поддержка, которая будет предоставлена через одну из украинских общественных организаций, будет использована для закупки товаров для противодействия COVID-19, в т.ч. медицинского оборудования и материалов. На сегодня Правительство США согласилось выделить в $15,5 млн, чтобы способствовать борьбе с эпидемией COVID-19 в Украине.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мировой ущерб от пандемии коронавируса может достичь $9 трлн, - Помпео