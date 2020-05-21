США дополнительно выделяет Украине $1 млн на борьбу с COVID-19, - посольство
Через Агентство США по международному развитию (USAID), Соединенные Штаты Америки дополнительно предоставили $1 млн на помощь Украине в борьбе с COVID-19.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу посольства США в Украине.
Отмечается, что это поддержка, которая будет предоставлена через одну из украинских общественных организаций, будет использована для закупки товаров для противодействия COVID-19, в т.ч. медицинского оборудования и материалов. На сегодня Правительство США согласилось выделить в $15,5 млн, чтобы способствовать борьбе с эпидемией COVID-19 в Украине.
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Олег Петрович #320765
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