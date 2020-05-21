В начале нового учебного года учителя будут выяснять, как школьники освоили материал во время карантина, - и.о. главы Минобразования Мандзий
В Министерстве образования рассказали, что новый учебный год для школьников начнется с корректирующего обучения.
Об этом заявила и. о. министра образования Украины Любомира Мандзий в эфире "Сніданку з 1+1", передает Цензор.НЕТ.
"Учителя смогут выяснить освоение того материала, который пришелся на карантин. Здесь будет исключительно индивидуальный подход: кому-то надо пройти тот или иной материал, а кому-то - нет. Это будет делать каждый класс и каждый предмет индивидуально. Сроки мы регламентировать не будем, ибо это индивидуально. Но на это время будет предусмотрено в сентябре", - рассказала глава ведомства.
По ее словам, сейчас Министерство образования и науки готовит рекомендации, которые до конца июня будут направлены в учреждения общего среднего образования.
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Подготовки ноль. Как я могу, после работы приходит и обучать и объяснять темы. Шли на отличника, сейчас полная ж... Получается мы, родители, учим а все лавры и зарплаты учителям. Да пошли вы нахрен со своим образование.