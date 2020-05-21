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Новости Коронавирус и карантин
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В начале нового учебного года учителя будут выяснять, как школьники освоили материал во время карантина, - и.о. главы Минобразования Мандзий

В начале нового учебного года учителя будут выяснять, как школьники освоили материал во время карантина, - и.о. главы Минобразования Мандзий

В Министерстве образования рассказали, что новый учебный год для школьников начнется с корректирующего обучения.

Об этом заявила и. о. министра образования Украины Любомира Мандзий в эфире "Сніданку з 1+1", передает Цензор.НЕТ.

"Учителя смогут выяснить освоение того материала, который пришелся на карантин. Здесь будет исключительно индивидуальный подход: кому-то надо пройти тот или иной материал, а кому-то - нет. Это будет делать каждый класс и каждый предмет индивидуально. Сроки мы регламентировать не будем, ибо это индивидуально. Но на это время будет предусмотрено в сентябре", - рассказала глава ведомства.

По ее словам, сейчас Министерство образования и науки готовит рекомендации, которые до конца июня будут направлены в учреждения общего среднего образования.

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Автор: 

карантин (16729) Минобразования (1735) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Мандзий Любомира (56)


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Дебилдавайте лучше еще раз в тот же класс пусть все пойдут
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21.05.2020 11:42 Ответить
тут только смайлик:
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21.05.2020 11:46 Ответить
Понять и простить
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21.05.2020 11:50 Ответить
Родители готовьте бабосики, отыграются педагоги на вас за весь карантин.
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21.05.2020 13:18 Ответить
А я могу объяснить сразу, пану манздий, как дети осваивали уроки. Все было скинуто на родителей, а эти ваши сраные уроки по ТВ, простите, говно полнейшее. Расскажу про онлайн уроки. Бред свой кобылы. Уроков нет, задали задание, учите и сразу ср или кр.
Подготовки ноль. Как я могу, после работы приходит и обучать и объяснять темы. Шли на отличника, сейчас полная ж... Получается мы, родители, учим а все лавры и зарплаты учителям. Да пошли вы нахрен со своим образование.
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21.05.2020 13:39 Ответить
Обратитесь к психологу. Дети должны делать уроки сами.
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21.05.2020 17:07 Ответить
На тріпер себе перевір!
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21.05.2020 13:59 Ответить
Вроде бы раньше "корректирующее обучение" применялось к детям с отклонениями. Просто "повторением" это нельзя назвать? А то психиатрией попахивает.
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21.05.2020 17:05 Ответить
 
 