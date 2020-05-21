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Новости Украинские заложники в РФ Репрессии в оккупированном Крыму
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Родственники украинских политзаключенных Кремля пикетировали ОП: "Господин президент, поговорите с нами". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Родственников украинских политзаключенных Кремля провели под зданием Офиса Президента Украины в центре Киева акцию "Господин президент, поговорите с нами". Они требуют встречи с президентом Владимиром Зеленским, поскольку любая коммуникация с ними об обмене политзаключенных прекратилась, более того государство перестало оплачивать услуги адвокатов украинских политзаключенных, а также прекратило выделять материальную помощь для оплаты посылок с едой и лекарствами для политзаключенных.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Сегодня, 21 мая, родственники украинских политзаключенных Кремля пикетировали Офис Президента в центре Киева. Они пришли с портретами украинских политзаключенных Кремля, а также развернули плакат с надписью "Господин президент, поговорите с нами", а также баннер с надписью: "Господин президент! Хватит обещаний - действуйте! Освободите наших родных!"

По словам организаторов, акция стала вынужденным шагом родственников политзаключенных Кремля в ответ на полное игнорирование Офисом Президента запросов родных на получение информации о процессе переговоров. 

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Митингующие требуют от президента рассказать, состоится ли обещанный и долгожданный обмен по формуле "всех на всех" и заберет ли Украина политических заложников Кремля из тюрем Крыма и РФ.

"Наши родные гниют в российских тюрьмах, где гуляет коронавирус. Президент обещал, что обмен "всех на всех" состоится в декабре 2019-го, потом сказал, что наших родных вернут домой до конца марта, а сейчас коммуникация по этой теме исчезла вообще. От нас просто отвернулись", - заявила Марина Кияшко-Волощенко, жена политзаключенного Игоря Кияшко.

"Мы хотим задать президенту конкретные вопросы: почему государство прекратило оплачивать услуги адвокатов для наших родных в РФ и Крыму? Почему государство прекратило рассматривать наши заявления на выделение материальной поддержки для посылок с едой и лекарствами нашим заключенным родным? Когда наконец-то состоится обещанный обмен? Президент должен честно ответить на наши вопросы", - заявил Илья Дудка, сын политзаключенного Владимира Дудки.

К митингующим вышел представитель ОП и взял их обращение с требованиями.

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Родственники украинских политзаключенных Кремля пикетировали ОП: Господин президент, поговорите с нами 01
Родственники украинских политзаключенных Кремля пикетировали ОП: Господин президент, поговорите с нами 02
Родственники украинских политзаключенных Кремля пикетировали ОП: Господин президент, поговорите с нами 03
Родственники украинских политзаключенных Кремля пикетировали ОП: Господин президент, поговорите с нами 04
Родственники украинских политзаключенных Кремля пикетировали ОП: Господин президент, поговорите с нами 05
Родственники украинских политзаключенных Кремля пикетировали ОП: Господин президент, поговорите с нами 06
Родственники украинских политзаключенных Кремля пикетировали ОП: Господин президент, поговорите с нами 07
Родственники украинских политзаключенных Кремля пикетировали ОП: Господин президент, поговорите с нами 08
Родственники украинских политзаключенных Кремля пикетировали ОП: Господин президент, поговорите с нами 09
Родственники украинских политзаключенных Кремля пикетировали ОП: Господин президент, поговорите с нами 10
Родственники украинских политзаключенных Кремля пикетировали ОП: Господин президент, поговорите с нами 11
Родственники украинских политзаключенных Кремля пикетировали ОП: Господин президент, поговорите с нами 12
Родственники украинских политзаключенных Кремля пикетировали ОП: Господин президент, поговорите с нами 13
Родственники украинских политзаключенных Кремля пикетировали ОП: Господин президент, поговорите с нами 14
Родственники украинских политзаключенных Кремля пикетировали ОП: Господин президент, поговорите с нами 15
Родственники украинских политзаключенных Кремля пикетировали ОП: Господин президент, поговорите с нами 16
Родственники украинских политзаключенных Кремля пикетировали ОП: Господин президент, поговорите с нами 17
Родственники украинских политзаключенных Кремля пикетировали ОП: Господин президент, поговорите с нами 18
Родственники украинских политзаключенных Кремля пикетировали ОП: Господин президент, поговорите с нами 19
Родственники украинских политзаключенных Кремля пикетировали ОП: Господин президент, поговорите с нами 20
Родственники украинских политзаключенных Кремля пикетировали ОП: Господин президент, поговорите с нами 21
Родственники украинских политзаключенных Кремля пикетировали ОП: Господин президент, поговорите с нами 22
Родственники украинских политзаключенных Кремля пикетировали ОП: Господин президент, поговорите с нами 23
Родственники украинских политзаключенных Кремля пикетировали ОП: Господин президент, поговорите с нами 24
Родственники украинских политзаключенных Кремля пикетировали ОП: Господин президент, поговорите с нами 25
Родственники украинских политзаключенных Кремля пикетировали ОП: Господин президент, поговорите с нами 26
Родственники украинских политзаключенных Кремля пикетировали ОП: Господин президент, поговорите с нами 27

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Автор: 

акция (2423) Зеленский Владимир (20234) пикет (697) политзаключенные (1622) Дудка Владимир (37) Офис Президента (1795)


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Топ комментарии
+21
Після вчорашньої канхфєрєнції півшостий сьогодні в отключці.
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21.05.2020 11:46
+19
Шо они никак не успокоятся? Зеля уже три раза всех на всех обменял.
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21.05.2020 11:47
+13
Хотят, чтобы ермаки-зеленские возвращали в Украину патриотов, воинов, а не преступников-рецидивистов и таксистов.
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21.05.2020 12:01
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Страница 2 из 2
Насчет личного фактора. Так вот, лично я был категорически против избрания олигарха Петра Порошенка на пост Президента в 2014 году. Но я с уважением отношусь к выбору украинского народа, даже если он мне абсолютно непонятен и даже неприятен. Посему я Порошенка, при всех его очевидных и неочевидных про#обах не критиковал вплоть до 2017 года, тем более в условиях войны. Не вижу, что с тех пор для Украины изменилось. Война продолжается, поддержка Запада нужна, раскол только на руку врагу. Я со своим личным мнением погожу. Зеленский -не мой Президент. Но накидывать на него дерьмо тут и без меня есть кому.
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21.05.2020 23:57 Ответить
Я не веду речь о Порошенко,он уже год как не през,речь о гнусавом торчке,которого привели к власти кучка идиотов (многие из которых уже открыто гнусят "мы разочарованы").То есть,то,что этот проросийский, гнусавый торчек обсирается по всем фронтам,тебя вполне устраивает и "твоя хата с краю", ясно-понятно.
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22.05.2020 07:43 Ответить
Он и так делает что может. Заявил что за заложников, готов всю Украину отдать.
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21.05.2020 12:36 Ответить
Зато нє Порошенко! Зробили себе самі!
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21.05.2020 13:17 Ответить
Родичі українських політв'язнів Кремля пікетували ОП: "Пане президенте, поговоріть з нами" - Цензор.НЕТ 5510
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21.05.2020 13:54 Ответить
Язык не поворачиваетя назвать это чмо президентом. Пршел к власти за сёт дурней, за полгода развалил страну, а президент теперь у нас беня, так что надо писать "господин беня"
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21.05.2020 14:01 Ответить
За полгода развалил, то, что Петя не мог развалить 5 лет? Это фейл, конечно
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21.05.2020 15:02 Ответить
Не,ну так-то достижений зелуполикого вообще ноль.Кроме просраной внешней политики,рыгов в Раде,педофила Шария на пресухе...это мелочи,да.Наркоман зелуполикий может ещё какието имеет достижения?А мы тут не знаем,а? Есть такие достижения во благо Украины?
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21.05.2020 21:52 Ответить
шмаркля зайнята. шмарклю колотить. ще одну дорiжку...


Родичі українських політв'язнів Кремля пікетували ОП: "Пане президенте, поговоріть з нами" - Цензор.НЕТ 5694
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21.05.2020 14:06 Ответить
Когда у владіміра зелександровіча било плохоє настроєніє, он іграл на рояле , но не руками. Мандель плакала, лєнка плакала , но большє всего плакал рояль. Мутнимі подозрітельно бєлєсими сльозами. І только бабуся бєня , ласково погладжуючі румунського собаку по клічке дупі, молча видел что- то в шоколадних очах ермака, тіпа как мірнайє отраженіе )(уйла.
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21.05.2020 14:12 Ответить
"Господин президент, спасите нас!"- где-то я это раболепство уже видел
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21.05.2020 15:01 Ответить
Він вам скаже, що у всьому винен Порошенко!
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21.05.2020 17:45 Ответить
В соцсетях гавкать проще простого.А предложить способ обмена кто-нить может?Нет,вот и сидите и не пылите.А родственникам уже тысячу раз объясняли,что все зависит от Путена,так чего вы хотите от Зеленского,чтобы он своим указом освободил всех из рассеи?
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21.05.2020 18:15 Ответить
чому це у Вас ботоксне пуйло з великої літери? Поважаєте?
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21.05.2020 19:01 Ответить
Господин есть тот котрый говорит , но "не лох" не соизволит так как не господин...
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21.05.2020 19:24 Ответить
СТОЛЬКО - СКОЛЬКО делает и сделал Зеленский для освобождения полит заключённых ЗА один год, И устраивать ЭТИ пикеты - ТО ЭТО ПРОСТО НЕ ПО ЧЕЛОВЕЧЕСКИ.
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21.05.2020 19:31 Ответить
Співчуваю їм.Але н логічніше було б такі акції проводити під рашкіним посольством?
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21.05.2020 20:06 Ответить
Это не его война и не его страна... В плену люди защищавшие эту #неегострану или нет - #какаяразница
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21.05.2020 21:22 Ответить
если ваши родственники не таксисты, то ловить вам здесь нечего.....
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21.05.2020 21:33 Ответить
та ну зеленому лайну не до вас, в нього більш важливі справи
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22.05.2020 07:59 Ответить
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