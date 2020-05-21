Кучма несколько раз поднимал вопрос Крыма на переговорах в Минске, но та сторона очень резко реагирует, - Резников
Леонид Кучма не раз поднимал вопрос деоккупации Крыма во время переговоров в Минске, но россияне на это "очень резко реагировали".
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников сообщил в интервью "Новостям Донбасса" .
"Как площадка для урегулирования прекращения войны в отдельных районах Донецкой и Луганской областей был создан так называемый "Минск". Создавали его лидеры нормандского формата, Германия и Франция как посредники, и, соответственно, стороны военного международного конфликта - Россия и Украина. Причем, Украина как пострадавшая сторона, как жертва и Россия - как агрессор", - сказал вице-премьер.
Вместе с тем он подтвердил, что крымский вопрос там не обсуждался, и сложилась традиция, что в Минске вопрос Крыма не поднимается и не обсуждается.
"Я знаю, что Леонид Данилович Кучма несколько раз это делал, но та сторона очень резко реагирует, вплоть до того, что встает из-за стола переговоров", - сообщил Резников.
Однако, вице-премьер подчеркнул, что даже в нормандском формате министр иностранных дел Украины, политические советники и даже на уровне лидеров эту тему поднимают.
"То, что ведутся переговоры - это факт, но я думаю, нужно работать над тем, чтобы создалась площадка, которую можно было бы назвать… пускай это будет не Минск, а Кишинев или Брюссель. Но все равно без помощи наших западных партнеров, конечно, нам здесь не обойтись", - добавил Резников.
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Те кто не получали - поражение в избирательных правах, поскольку они за шесть лет не сподобились переехать на свободную от иностранной оккупации территорию Украины.
Какие разговоры об украинских законах могут быть пока там правят ОПГ "ЛНР" и "ДНР" ?
После освобождения, будет предмет для разговора. Сейчас это просто daydreaming.
Поэтому отправляю тебя в спам.
но это не повод отказаться от решения такого вопроса....
Ракетный Щит - вот фундамент для переговоров с Рашкой!
будет много интересных плюшек!
(письмо взято из Интернетов)
ніззя дратувати *****!
бо в нього бажання миру в очах зникне
Главное не увлекаться в желании мира
Это ваша обязанность - говорить о Крыме!
Начинаете разговор о Крыме! Хай они встают и уходят!
Потом только не забудьте сообщить, что русня сорвала переговоры.
И санкции.. санкции...
Ну, это если, конечно, адекватная власть.
А враги Украины едут туда только с одной целью - быстрее отмазать х.уйла.
О чем ещё с ними можно разговаривать?
Как обмануть украинцев и положить Украину под москву чтобы никто не заметил?
Спужались й білше не підіймаєте???
Кацапская система перемелет в момент всех, кто объявит о желании уехать в Украину, да и продать имущество не получится/не позволят/не дадут вывезти деньги.
С украинским паспортом там реально жить не дают. Но у тех, кто остается украинцем, вынужденно получив паспорт с двуглавой курицей, а таких там немало, говорю как крымчанин, должна быть надежда, что Украина их ждет.
Я бы даже подумал о том, чтобы разработать и предложить уже сейчас стимуляторы для крымских украинцев после возвращения Крыма.
Да пихуй как реагируют лаптерогие - хоть до резкого поноса. Вопрос по Крыму надо поднимать не раз, а постоянно.
Хотя, о чем это я...