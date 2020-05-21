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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Кучма несколько раз поднимал вопрос Крыма на переговорах в Минске, но та сторона очень резко реагирует, - Резников

Кучма несколько раз поднимал вопрос Крыма на переговорах в Минске, но та сторона очень резко реагирует, - Резников

Леонид Кучма не раз поднимал вопрос деоккупации Крыма во время переговоров в Минске, но россияне на это "очень резко реагировали".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников сообщил в интервью "Новостям Донбасса" .

"Как площадка для урегулирования прекращения войны в отдельных районах Донецкой и Луганской областей был создан так называемый "Минск". Создавали его лидеры нормандского формата, Германия и Франция как посредники, и, соответственно, стороны военного международного конфликта - Россия и Украина. Причем, Украина как пострадавшая сторона, как жертва и Россия - как агрессор", - сказал вице-премьер.

Вместе с тем он подтвердил, что крымский вопрос там не обсуждался, и сложилась традиция, что в Минске вопрос Крыма не поднимается и не обсуждается.

"Я знаю, что Леонид Данилович Кучма несколько раз это делал, но та сторона очень резко реагирует, вплоть до того, что встает из-за стола переговоров", - сообщил Резников.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Украина оговаривает ситуацию по Крыму со всеми европейцами, с которыми я встречаюсь", - Зеленский

Однако, вице-премьер подчеркнул, что даже в нормандском формате министр иностранных дел Украины, политические советники и даже на уровне лидеров эту тему поднимают.

"То, что ведутся переговоры - это факт, но я думаю, нужно работать над тем, чтобы создалась площадка, которую можно было бы назвать… пускай это будет не Минск, а Кишинев или Брюссель. Но все равно без помощи наших западных партнеров, конечно, нам здесь не обойтись", - добавил Резников.

Крым (26365) Кучма Леонид (1868) Резников Алексей (1170)


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Топ комментарии
+20
Вся эта власть - предатели. Пытаются впихнуть в Украину население, которое Украине не лояльно, и треть уже получила иностранное гражданство.
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21.05.2020 11:55
+13
Давайте, ЗЕбилоидные идиоты, накиньте еще дерьма на американских политиков, кандидатов в Президенты, получите в конце года отсос вместо помощи, снятие санкций с засРашки, и признание Крыма росийским. Дерзайте чмошники))))
Кучма несколько раз поднимал вопрос Крыма на переговорах в Минске, но та сторона очень резко реагирует, - Резников - Цензор.НЕТ 1098
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21.05.2020 11:58
+12
не знаю что там у Кучмы поднимается или висит, а с 25 мая по 30 мая, на полигоне "Алибей" пройдут ракетные стрельбы перспективных образцов украинского оружия..
Ракетный Щит - вот фундамент для переговоров с Рашкой!
будет много интересных плюшек!
(письмо взято из Интернетов)
Кучма несколько раз поднимал вопрос Крыма на переговорах в Минске, но та сторона очень резко реагирует, - Резников - Цензор.НЕТ 973
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21.05.2020 11:58
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Правила форума Совет форумчан
Потому что у президента Кучи біли яйца в отличие от зебила!!!!
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21.05.2020 11:53 Ответить
Які-які яйця? Білі?
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21.05.2020 12:10 Ответить
Та нє. Його білі по яйцях.
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21.05.2020 12:12 Ответить
Он оно шо, Михалыч... (С)
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21.05.2020 12:17 Ответить
не пытайтесь реабилитировать кучмо. эта тварь причина всему происходящему и уже давно должна висеть на фонаре на Крещатике
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21.05.2020 13:04 Ответить
Куча в свое время не сдал тузлу и был готов вставить пистона кацапским военнослужащим. С зебилом в этом плане, думаю, даже сравнивать не нужно!!!
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21.05.2020 13:20 Ответить
Вся эта власть - предатели. Пытаются впихнуть в Украину население, которое Украине не лояльно, и треть уже получила иностранное гражданство.
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21.05.2020 11:55 Ответить
Так и власть к Украине не лояльна (не выполняет Украинских законов), и иностранных гражданств у них хватает, так что какое то население роли не играет, а вот собственность нужно возвращать и своих граждан защищать.
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21.05.2020 12:39 Ответить
Те кто получили иностранное гражданство за период оккупации - подлежат депортации.
Те кто не получали - поражение в избирательных правах, поскольку они за шесть лет не сподобились переехать на свободную от иностранной оккупации территорию Украины.
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21.05.2020 12:51 Ответить
Тот кто нарушил законы Украины ответственность по законам Украины, кто не нарушал того и наказывать не за что, а вот что выборы там не могут проводиться не менее чем время оккупации это пожалуй узаконить нужно.
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21.05.2020 13:12 Ответить
Тот кто получил иностранное гражданство за время оккупации, должен быть лишён гражданства Украины и депортирован.
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21.05.2020 13:15 Ответить
Ну это прям всю верховную раду, оп и прочую свору из верхушки депортировать. С этим совершенно согласен. Но тем кому пришлось получить гражданство из за оккупации, практически насильно, достаточно отказаться от него. Не их обязанность защищать территории и тд, это обязанность армии, полиции и тд в защите законов Украины. И гарантом того что такая защита должна быть является президент. И если эти структуры во главе с президентом идут на соглашение с врагом игнорируя законы Украины, то какие могут быть претензии к гражданам оказавшимся в оккупации? Это у нас должны быть претензии к президенту что в любой момент любого гражданина Украины могут убить, захватить его собственность, а президент вместо защиты будет договариваться чёрти о чём с убийцами и захватчиками игнорируя законы Украины.
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21.05.2020 13:49 Ответить
Гражданство РФ на оккупированном Донбассе получают сугубо добровольно. Так что - депортация, немедленно после восстановления украинской власти.
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21.05.2020 13:51 Ответить
Про добровольность очень смешно! Особенно учитывая "добровольность" вхождения в состав росии и всяких рэспублик на примере Сенцова и тд. Так а как насчёт всё таки украинских законов? Кто должен гарантировать их выполнение? Граждане в оккупации или те кто у власти, уже готовые потерять другие территории Украины и граждан на них?
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21.05.2020 13:58 Ответить
Да ладно вам наводить тень на плетень.
Какие разговоры об украинских законах могут быть пока там правят ОПГ "ЛНР" и "ДНР" ?
После освобождения, будет предмет для разговора. Сейчас это просто daydreaming.
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21.05.2020 14:01 Ответить
О чём и речь. Что с такой властью не освобождение, а захват наших территорий более вероятен. Ну о виновности в чём то граждан в оккупации вы заговорили https://censor.net/comments/locate/3197014/019214ee-12bc-7256-9ee3-9228d677b36e .
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21.05.2020 14:11 Ответить
Лахтинский тролль, не забалтывай тему.
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21.05.2020 14:13 Ответить
Что всё методичка закончилась в оппонентов теперь только "какашками кидаться"? Самое смешное что вы ольгинские всегда так тупо палитесь. За методичку ни шагу не можете сделать, запрещенно?
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21.05.2020 14:19 Ответить
Иди, иди
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21.05.2020 14:24 Ответить
Молодец что слилися.
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21.05.2020 14:25 Ответить
по твоей логике, Крым тоже не надо возвращать ? Такие как ты, будь у власти, наверное и Одессу, Харьков и Николаев подарили бы пуйлу. Там ведь тоже "вата", зачем они нужны, да ?
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21.05.2020 15:30 Ответить
Я не люблю лахтинских троллей.
Поэтому отправляю тебя в спам.
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21.05.2020 15:32 Ответить
Как можно вести переговоры, если враг даже не признал себя стороной конфликата?
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21.05.2020 11:55 Ответить
Дивно було б якби козлорилі по другому б реагували...
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21.05.2020 11:56 Ответить
а, как она та сторона должна реагировать?)))...
но это не повод отказаться от решения такого вопроса....
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21.05.2020 11:56 Ответить
Отличная идея. А что мешает то?
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21.05.2020 11:59 Ответить
Можно еще отдельно оккупацию в Луганской области и Донецкой обсуждать
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21.05.2020 11:59 Ответить
оккупацию в Луганской области и Донецкой обсуждать/То же что и оккупацию голланских высот обсуждать.Оккупанты слов не понимают.
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21.05.2020 12:12 Ответить
А Порошенко до последнего дня говорил о Крыме и назвал паРашу агрессором в феврале 2019 года в ООН и о том, чтобы лишить её права вето в Совбезе...
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21.05.2020 12:03 Ответить
Порошенко - ГЕРОЙ, щас таких нет.
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21.05.2020 12:15 Ответить
Если ты совсем не понимаешь разницы между ГЕРОЙ и ЗАЩИТНИК, то Зелемойский - твой ГЕРОЙ, он много героических поз может изобразить...
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21.05.2020 12:34 Ответить
Встает и уходит? Ну и пусть встает и уходит. Запоребрик сейчас хочет закончить войну на Донбассе не меньше (а то и больше) нас. Поистерит и смирится, деваться им некуда. Время работает на нас.
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21.05.2020 11:58 Ответить
Давайте, ЗЕбилоидные идиоты, накиньте еще дерьма на американских политиков, кандидатов в Президенты, получите в конце года отсос вместо помощи, снятие санкций с засРашки, и признание Крыма росийским. Дерзайте чмошники))))
Кучма несколько раз поднимал вопрос Крыма на переговорах в Минске, но та сторона очень резко реагирует, - Резников - Цензор.НЕТ 1098
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21.05.2020 11:58 Ответить
не знаю что там у Кучмы поднимается или висит, а с 25 мая по 30 мая, на полигоне "Алибей" пройдут ракетные стрельбы перспективных образцов украинского оружия..
Ракетный Щит - вот фундамент для переговоров с Рашкой!
будет много интересных плюшек!
(письмо взято из Интернетов)
Кучма несколько раз поднимал вопрос Крыма на переговорах в Минске, но та сторона очень резко реагирует, - Резников - Цензор.НЕТ 973
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21.05.2020 11:58 Ответить
головне, щоб під час випробувань знову "молоти" своїх не вбивали та не калічили!
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21.05.2020 12:32 Ответить
што ви, што ви!
ніззя дратувати *****!
бо в нього бажання миру в очах зникне
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21.05.2020 12:00 Ответить
Так смысл ездить на переговоры где ***** обсуждает только интересы и вопросы интересующие его? Значит ***** еще не созрел. Время сейчас на нашей стороне, нужно ждать и не делать глупостей.
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21.05.2020 12:03 Ответить
Так ты понял, что Порошенко работал или всё-таки твой Зелемойский правильно делает, что ждёт чего-то, чтобы начать выполнять свои обязанности по Конституции и не сделать глупости как, если бы на его месте был какой-то дурачок?
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21.05.2020 12:06 Ответить
Не ездить нельзя. Европейские партнеры должны видеть желание мира в глазах представителей Украины.
Главное не увлекаться в желании мира
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21.05.2020 12:12 Ответить
"та сторона"...
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21.05.2020 12:04 Ответить
Нужно было с самого начала крым и дамбас не разделять на отдельные территории а обговаривать деокупацию единым документом. И вообще, крым вернуть для Украины даже важнее чем дамбас.
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21.05.2020 12:05 Ответить
Та хай реагируют как хотят!!!!
Это ваша обязанность - говорить о Крыме!
Начинаете разговор о Крыме! Хай они встают и уходят!
Потом только не забудьте сообщить, что русня сорвала переговоры.
И санкции.. санкции...
Ну, это если, конечно, адекватная власть.
А враги Украины едут туда только с одной целью - быстрее отмазать х.уйла.
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21.05.2020 12:07 Ответить
очень резко реагирует - значит идут нах и всё.
О чем ещё с ними можно разговаривать?
Как обмануть украинцев и положить Украину под москву чтобы никто не заметил?
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21.05.2020 12:12 Ответить
А почему это кацапы так нервно реагируют, когда речь о Крыме? Ведь Крым "совершенно законно", по их мнению, вернулся в родную говень, не? Уверенные в себе не истерят, как барышни-гимназистки...
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21.05.2020 12:15 Ответить
Якщо повертати, то лише території Криму і Донбасу... Населення цих територій нах... нікому не треба.
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21.05.2020 12:19 Ответить
Все кто хотел жить в Украине уже здесь. Исключая крымских татар. Там особый случай. Им некуда больше идти, а главное нельзя. Ибо окончательно потеряют свою родную землю.
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21.05.2020 12:27 Ответить
Кучма кгбшная тварюка. Корень всего зла в Украине.
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21.05.2020 12:22 Ответить
І що???
Спужались й білше не підіймаєте???
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21.05.2020 12:22 Ответить
Украина прекрасно понимала что возврат захваченного Россией это очень надолго. И можно было бы предложить проживающим там людям ,скажем ,пару лет на продажу имущества и выезд оттуда. После этого полное закрытие дефакто существующих границ. И никакого морального неудобства за тамженашихлюдей уже бы не было. Так было бы нам проще и вэкономическом и в политическом смысле. Реально наши люди были бы здесь, а все остальное быдло там на содержании захватчиков. А то и пенсии и паспорта для безвизовых поездок, а в ответ злобные вопли.
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21.05.2020 12:24 Ответить
Это вряд ли сработает.
Кацапская система перемелет в момент всех, кто объявит о желании уехать в Украину, да и продать имущество не получится/не позволят/не дадут вывезти деньги.
С украинским паспортом там реально жить не дают. Но у тех, кто остается украинцем, вынужденно получив паспорт с двуглавой курицей, а таких там немало, говорю как крымчанин, должна быть надежда, что Украина их ждет.
Я бы даже подумал о том, чтобы разработать и предложить уже сейчас стимуляторы для крымских украинцев после возвращения Крыма.
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21.05.2020 12:52 Ответить
А как же это сделал я?
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21.05.2020 14:07 Ответить
Нікчеми заньопані! Яка та сторона, ішаки недороблені?! Це ми повинні різко і безкомпромісно реагувати на рашистську анексію Крима! Лошара, паскуда недороблена, разом з єрмаками, чучмами та рєзніковими!!!
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21.05.2020 12:25 Ответить
Поздно, все претензии к порохошобле во главе с дурчиновым
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21.05.2020 12:37 Ответить
Леонид Кучма не раз поднимал вопрос деоккупации Крыма во время переговоров в Минске, но россияне на это "очень резко реагировали".

Да пихуй как реагируют лаптерогие - хоть до резкого поноса. Вопрос по Крыму надо поднимать не раз, а постоянно.
Хотя, о чем это я...
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21.05.2020 12:44 Ответить
То Чучма їх тролив!
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21.05.2020 13:03 Ответить
Боже я до сих пор не пойму , как можно голосовать за дебилов типа зеленского и януковича . Так и хочится крикнуть люди они же критины !!!!
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21.05.2020 13:51 Ответить
Так у голосовальщиков нет мозга. Есть только простейшие рефлексы: "доляр по восемь, и свинарчуков посадить !". Дальше их интеллект не распространяется.
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21.05.2020 14:26 Ответить
ну я то же самое про Петю могу сказать, дальше шо ? Это во всём мире называется демократия.
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21.05.2020 15:08 Ответить
похер, че ты там про Петю можешь сказать, кацап...) тем более из методички
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21.05.2020 17:06 Ответить
Яка, в сраку, "та сторона". Що важко написати - москалі, РФ, кацапстан?.. Коли ви вже перестанете насилувати мізки?..
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21.05.2020 14:03 Ответить
Остільки "та сторона" різко реагує , то тепер це питання , з нашої сторони , підніматись не буде .
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21.05.2020 14:28 Ответить
То перестаньте повзати на колінах і вмовляти, "посилювати" групи. Фуйло більш зацікавлене в цих зустрічах, ніж Україна. У фуйла- дупа, в усьму. Порох показав всьму світові, що не таке страшне те фуйло, як його малювали. І весь всіт, окрім свори зеленського, дає йому копняків. Потрібно просто зачекати, і воно саме притягне в зубах і крим і ордло
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21.05.2020 17:02 Ответить
А теперешняя власть очень боится разозлить "ту сторону", ведь обязательно нужно с ними договариваться...
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21.05.2020 17:05 Ответить
 
 