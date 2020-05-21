С 23 мая возобновит работу наземный общественный транспорт Киева, с 25 мая - метро, - Кличко
С 25 мая в столице возобновят работу метрополитена. Также откроются промышленные рынки и сельскохозяйственные ярмарки.
Об этом во время онлайн-брифинга сказал мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.
"Как видите, вирус не отступает. И очень важно, насколько все будут соблюдать правила. - Особенно, когда мы ослабляем ограничения. Поэтому не устану обращаться к киевлянам: не пренебрегайте своей безопасностью, своим здоровьем и здоровьем людей, которые рядом.Что касается следующего этапа послаблений, с соблюдением всех норм и регламентов в Киеве с 23 мая в обычном режиме начнет работать наземный общественный транспорт (автобус, трамвай, троллейбус). Начнут работу магазины площадью до 1000 кв. м. Откроются спортивные и детские площадки в парках, скверах и возле домов", - отметил Кличко.
С 25 мая в столице возобновят работу метрополитена. Также откроются промышленные рынки и сельскохозяйственные ярмарки.
"Решение, о дате открытия крупных торговых центров мы примем отдельно. После того, как метро возобновит работу", - отметил Кличко.
С 1 июня в столице начнут работать:
- детские сады и школы для выпускников 11-х классов, которые будут сдавать ВНО;
- учреждения профессионально-технического и высшего образования для выпускников и абитуриентов;
- возобновят работу детско-юношеские спортивные школы, спорткомплексы, спорзал и фитнес-центры (без работы бассейнов)
- откроют зоны отдыха и пляжи у водоемов.
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ЗЫ Помню твоё обещание не отключать горячую воду до конца дурантина. С 12-го сижу без горячей воды, ездун несчастный.
власть панически боится массовых протестов
Простой способ избежать (2) при пользовании транспортом - равномерно распределить потоки пассажиров во времени, изменив график начала работы предприятий и учреждений в диапазоне 7:00 до 9:00 - 10:00 утра.
Ведь многие из нас так и делают, когда пытаются избежать быть шпротом, упакованным в консервной банке салона тролейбуса/автобуса или вагона метро/пригородного электропоезда."