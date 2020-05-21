С 23 мая возобновит работу наземный общественный транспорт Киева, с 25 мая - метро, - Кличко

С 25 мая в столице возобновят работу метрополитена. Также откроются промышленные рынки и сельскохозяйственные ярмарки.

Об этом во время онлайн-брифинга сказал мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.

"Как видите, вирус не отступает. И очень важно, насколько все будут соблюдать правила. - Особенно, когда мы ослабляем ограничения. Поэтому не устану обращаться к киевлянам: не пренебрегайте своей безопасностью, своим здоровьем и здоровьем людей, которые рядом.Что касается следующего этапа послаблений, с соблюдением всех норм и регламентов в Киеве с 23 мая в обычном режиме начнет работать наземный общественный транспорт (автобус, трамвай, троллейбус). Начнут работу магазины площадью до 1000 кв. м. Откроются спортивные и детские площадки в парках, скверах и возле домов", - отметил Кличко.

С 25 мая в столице возобновят работу метрополитена. Также откроются промышленные рынки и сельскохозяйственные ярмарки.

"Решение, о дате открытия крупных торговых центров мы примем отдельно. После того, как метро возобновит работу", - отметил Кличко.

С 1 июня в столице начнут работать:

- детские сады и школы для выпускников 11-х классов, которые будут сдавать ВНО;

- учреждения профессионально-технического и высшего образования для выпускников и абитуриентов;

- возобновят работу детско-юношеские спортивные школы, спорткомплексы, спорзал и фитнес-центры (без работы бассейнов)

- откроют зоны отдыха и пляжи у водоемов.

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