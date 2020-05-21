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Новости Коронавирус и карантин
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С 23 мая возобновит работу наземный общественный транспорт Киева, с 25 мая - метро, - Кличко

С 23 мая возобновит работу наземный общественный транспорт Киева, с 25 мая - метро, - Кличко

С 25 мая в столице возобновят работу метрополитена. Также откроются промышленные рынки и сельскохозяйственные ярмарки.

Об этом во время онлайн-брифинга сказал мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.

"Как видите, вирус не отступает. И очень важно, насколько все будут соблюдать правила. - Особенно, когда мы ослабляем ограничения. Поэтому не устану обращаться к киевлянам: не пренебрегайте своей безопасностью, своим здоровьем и здоровьем людей, которые рядом.Что касается следующего этапа послаблений, с соблюдением всех норм и регламентов в Киеве с 23 мая в обычном режиме начнет работать наземный общественный транспорт (автобус, трамвай, троллейбус). Начнут работу магазины площадью до 1000 кв. м. Откроются спортивные и детские площадки в парках, скверах и возле домов", - отметил Кличко.

С 25 мая в столице возобновят работу метрополитена. Также откроются промышленные рынки и сельскохозяйственные ярмарки.

"Решение, о дате открытия крупных торговых центров мы примем отдельно. После того, как метро возобновит работу", - отметил Кличко.

С 1 июня в столице начнут работать:
- детские сады и школы для выпускников 11-х классов, которые будут сдавать ВНО;
- учреждения профессионально-технического и высшего образования для выпускников и абитуриентов;
- возобновят работу детско-юношеские спортивные школы, спорткомплексы, спорзал и фитнес-центры (без работы бассейнов)
- откроют зоны отдыха и пляжи у водоемов.

Также читайте: В Киеве за сутки 65 случаев COVID-19, три человека умерли, - Кличко

Автор: 

карантин (16729) Киев (25481) Кличко Виталий (4636) Метрополитен (1014) транспорт (1757) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+3
Послушай, кАзёл педаля. Решать, что мне делать, в том числе оценивать риски заражения новомодным коронованым гриппиком - это моё право. Но вы (ты и зелёная банда) его незаконно украли... Поэтому только идиот будет ожидать, что кто-то будет уважать тебя и твои сраные правила, которые придуманы исключительно для того, чтобы поиздеваться над людьми и проверить, сколько об них можно вытирать ноги, пока они не...
ЗЫ Помню твоё обещание не отключать горячую воду до конца дурантина. С 12-го сижу без горячей воды, ездун несчастный.
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21.05.2020 12:23
+3
Метро не нужно было закрывать
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21.05.2020 13:15
+2
а в чем логика, и что дадут эти два дня разницы между наземным транспортом (которого все одно не хватит) и подземным? типа отмониторят эпидемнагрузку?
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21.05.2020 12:29
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Послушай, кАзёл педаля. Решать, что мне делать, в том числе оценивать риски заражения новомодным коронованым гриппиком - это моё право. Но вы (ты и зелёная банда) его незаконно украли... Поэтому только идиот будет ожидать, что кто-то будет уважать тебя и твои сраные правила, которые придуманы исключительно для того, чтобы поиздеваться над людьми и проверить, сколько об них можно вытирать ноги, пока они не...
ЗЫ Помню твоё обещание не отключать горячую воду до конца дурантина. С 12-го сижу без горячей воды, ездун несчастный.
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21.05.2020 12:23 Ответить
ахаха тупая троллятина даже на бойлер не заработала а насчет карантина, то в многих странах европы метро конечно не закрывали, но в остальном еще и более жестко действовали
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21.05.2020 20:44 Ответить
держи на рюмку искристого, обмылок. бери с метанолом - тебе понравится.
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21.05.2020 20:46 Ответить
а в чем логика, и что дадут эти два дня разницы между наземным транспортом (которого все одно не хватит) и подземным? типа отмониторят эпидемнагрузку?
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21.05.2020 12:29 Ответить
зелёная власть с примкнувшим к ним педалей логикой не пользуются. они передирают решения европейских коронаидиотов
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21.05.2020 12:34 Ответить
Так надо же показать, кто городом повелевает. Хочу- казню, хочу- милую. Отпусти все сразу - пропадут поводы для ежедневных проповедей и самопиара. К будущим выборам педалик давно начал самокрасоваться на фоне дурантина в качестве хранителя здоровья города.
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21.05.2020 12:35 Ответить
у меня только один вариант - пустить наземку, куда килькой ломанется население в отсутствии метро, потом отрапортовать о резком увеличении количества инфицированных (благо об увеличении количества тестов уже отрапортовали), - и снова нахрен все закрыть...
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21.05.2020 13:00 Ответить
Немцы не забыли, что такое нацизм и фашизм.
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21.05.2020 12:43 Ответить
Я ужеприводил ссылку, что уже стало известно о стратегическом документе федерального министерства внутренних дел Германии, в котором также содержалась призыв к проведению кампании нагнетания страха, которую проводили политики и СМИ. Оглядываясь назад, возникает вопрос, сколько людей погибло в результате этого необоснованного страха. https://fragdenstaat.de/dokumente/4123-wie-wir-covid-19-unter-kontrolle-bekommen/
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21.05.2020 12:55 Ответить
транспорт после 23 не запустят
власть панически боится массовых протестов
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21.05.2020 12:58 Ответить
Ничего она не боится,вечно держат не могут,все что хотели то приняли,рынок земли и закон о банках
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21.05.2020 13:05 Ответить
Можно подумать наличие транспорта их бы остановило
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21.05.2020 21:23 Ответить
Києві транспортний колапс, люди стоять в чергах. Але все можна поправити "Одно из главных предохранительных мер от распространения коронавируса - соблюдение разумной дистанции между людьми (1). Опасность на транспорте от СКОПЛЕНИЯ пассажиров, упакованных как шпроты в консервной банке (2).

Простой способ избежать (2) при пользовании транспортом - равномерно распределить потоки пассажиров во времени, изменив график начала работы предприятий и учреждений в диапазоне 7:00 до 9:00 - 10:00 утра.

Ведь многие из нас так и делают, когда пытаются избежать быть шпротом, упакованным в консервной банке салона тролейбуса/автобуса или вагона метро/пригородного электропоезда."
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21.05.2020 13:03 Ответить
Для этого нужно деньги на покупку городского транспорта выделять и ездить он должен строго по графику, как в Европе. тогда люди будут приходить к остановке на нужное им время. А у нас все наоборот, с целью экономии городские власти держат даже имеющийся транспорт в парках. Только в утренние часы пик его выпускают больше.
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21.05.2020 13:09 Ответить
Метро не нужно было закрывать
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21.05.2020 13:15 Ответить
Вообще ничего такого карантинного не нужно было делать. Я об этом в самом начале этого коронабесия говорил.
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21.05.2020 14:13 Ответить
Так ради дурантинов вирусобесие и раскручивалось.
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21.05.2020 14:16 Ответить
Для чого будувати коштовне метро, щоб при першому чиху свинячого грипу чи атипової пневмонії вимикати все. Замість того щоб боротьбу з пандемією пристосувати до роболти транспорту його тупо зупиняють. Навіть СРСР до цього не додумався. Потрібно включити мізки і інтелект, і встановити у салонах і вагонах, наприклад УФ лампи, які в час коли салони вільні від пасажірів то повинні проводити дезінфекцію. Як казав І. Франко щось робіть хоч калюжу калатайте, але не сидіть сиднями як ідіоти..
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21.05.2020 19:12 Ответить
https://afishar.com/region/kyiv-news/ Новини Києва завжди неочікувані через короновірус.
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14.06.2020 16:25 Ответить
 
 