Столичная власть не позволит повышать тарифы на холодную воду и водоотвод, - Кличко

Городская власть не позволит повышать тарифы на холодную воду и водоотвод.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил во время онлайн пресс-конференции.

"Мы не позволим повышать тарифы на холодную воду и водоотвод. В ситуации, когда Украина и Киев борются с пандемией, когда в стране действуют ограничения, повышать цену на жизненно необходимую услугу - недопустимо. Я в этом убежден", - подчеркнул Кличко.

20 мая "Киевводоканал" опубликовал заявление о намерениях повысить тарифы компании на услуги водоснабжения и водоотведения для киевлян еще на 19% - с января 2021 года.

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"Мы понимаем, что цена на услуги формируется согласно объективным расходам. В частности, стоимости электроэнергии, зарплаты персонала и других. Но мы должны учесть и платежеспособность людей, которая значительно снизилась из-за карантинных мероприятий. Поэтому городские власти не позволят повышать тарифы на холодную воду и водоотведение", - подчеркнул мэр столицы.

Также Кличко поблагодарил киевлян, которые демонстрируют высокую платежную дисциплину. В частности, за потребленную холодную воду, уровень оплаты в городе сегодня - более 90%.