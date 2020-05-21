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Новости Тарифы ЖКХ
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Столичная власть не позволит повышать тарифы на холодную воду и водоотвод, - Кличко

Столичная власть не позволит повышать тарифы на холодную воду и водоотвод, - Кличко

Городская власть не позволит повышать тарифы на холодную воду и водоотвод.

 Как информирует Цензор.НЕТ, об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил во время онлайн пресс-конференции.

"Мы не позволим повышать тарифы на холодную воду и водоотвод. В ситуации, когда Украина и Киев борются с пандемией, когда в стране действуют ограничения, повышать цену на жизненно необходимую услугу - недопустимо. Я в этом убежден", - подчеркнул Кличко.

20 мая "Киевводоканал" опубликовал заявление о намерениях повысить тарифы компании на услуги водоснабжения и водоотведения для киевлян еще на 19% - с января 2021 года.

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"Мы понимаем, что цена на услуги формируется согласно объективным расходам. В частности, стоимости электроэнергии, зарплаты персонала и других. Но мы должны учесть и платежеспособность людей, которая значительно снизилась из-за карантинных мероприятий. Поэтому городские власти не позволят повышать тарифы на холодную воду и водоотведение", - подчеркнул мэр столицы.

Также Кличко поблагодарил киевлян, которые демонстрируют высокую платежную дисциплину. В частности, за потребленную холодную воду, уровень оплаты в городе сегодня - более 90%.

Тарифы на воду (748) Кличко Виталий (4636) тарифы (1858) вода (918)


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Топ комментарии
+7
21 травня міжнародний День вишиванки. Минулі роки, коли була українська влада про цей день говорили всі. А прийшли промосковські клоуни і ніхто вже не згадує.

Столичная власть не позволит повышать тарифы на холодную воду и водоотвод, - Кличко - Цензор.НЕТ 663 Столичная власть не позволит повышать тарифы на холодную воду и водоотвод, - Кличко - Цензор.НЕТ 1460
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21.05.2020 12:34
+4
Прослезилсо. Виталик, спаситель ты наш...
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21.05.2020 12:23
+4
С каких пор мэры решают по цена на коммуналку а педаля??? Давай тогда и на продукты цены порешай, которые уже давно в Украине выше чем в Польше и России,если такой грозный
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21.05.2020 12:32
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Прослезилсо. Виталик, спаситель ты наш...
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21.05.2020 12:23 Ответить
да кто того Виталика спрашивать будет, беня КАЛомойский за копейки через фирмы прокладки выкупил все станции хлорирования и очистки воды, пришло время снимать сливки, так что дорогие граждане открывайте кошельки.
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21.05.2020 12:56 Ответить
А кто вас будет спрашивать? Кабмин и НКРЕ решат и куда вы денетесь. Вернее -- уже решили.
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21.05.2020 12:25 Ответить
А до этого позволяла 😁😁😁? Как осень то "хорошими" мэрами урожайна будет. Даёшь тарифы в 2 раза, как ювт обещаль)
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21.05.2020 12:26 Ответить
Значит будут Скоро Выборы.
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21.05.2020 12:28 Ответить
Это обещание будет выполнено точно так же, как обещание не отключать горячую воду во время дурантина?
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21.05.2020 12:30 Ответить
Виталя говорит Витале не повышай воду ?
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21.05.2020 12:31 Ответить
С каких пор мэры решают по цена на коммуналку а педаля??? Давай тогда и на продукты цены порешай, которые уже давно в Украине выше чем в Польше и России,если такой грозный
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21.05.2020 12:32 Ответить
Да цены капец - простые никому не нужные яблоки под сорок гривен ....
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21.05.2020 13:19 Ответить
Не с ценами нужно вопрос решать, а с людьми, которые эти цены устанавливают.
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21.05.2020 13:39 Ответить
21 травня міжнародний День вишиванки. Минулі роки, коли була українська влада про цей день говорили всі. А прийшли промосковські клоуни і ніхто вже не згадує.

Столичная власть не позволит повышать тарифы на холодную воду и водоотвод, - Кличко - Цензор.НЕТ 663 Столичная власть не позволит повышать тарифы на холодную воду и водоотвод, - Кличко - Цензор.НЕТ 1460
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21.05.2020 12:34 Ответить
Кличко- популист,как Геня -сепаратист.Выборы на носу.Потому и такая риторика.Пройдут выборы -обдерёт киевлян .как липку . Харьковский мэр в пример.
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21.05.2020 12:37 Ответить
Ясное дело что обдерет, наверное из последних сил уже до выборов держится
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21.05.2020 13:08 Ответить
А зря, вода рыжеватого цвета должна стоить раза в полтора больше бесцветной.
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21.05.2020 12:57 Ответить
А у нас в Запорожье с марта уже повысили холодную воду почти на 50%. В апрельских счетах мартовское доначисление прошло. Стоки правда на копейки поднялись.
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21.05.2020 13:12 Ответить
Так вашего же мэра президент и назначает и снимает. В отличие от Кличко.
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21.05.2020 13:41 Ответить
********** же и обещал, что тарифы "будут только снижаться", кто его за брехливый язык тянул?
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21.05.2020 15:33 Ответить
Перечитайте заголовок. Что мешает вам отдельную тему открыть?
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21.05.2020 17:08 Ответить
Зачем мне отдельная тема? Я вам ответила: президентский мэр должен был бы выполнять президентские обещания.
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21.05.2020 17:13 Ответить
Правильно.
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21.05.2020 17:38 Ответить
Більше пекла. Рівень заборгованості киян за поставку газу перед КиївГазЕнерджі становить 255 мільйонів гривень. За елекртику також кругленьк асума , тепер ще й воду піднімуть. Повний піпец і ... карантин. За те землю продано.
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21.05.2020 19:03 Ответить
 
 