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Новости Коронавирус и карантин
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Украину спасли вовремя введенные карантинные меры и люди, которые их соблюдали, - Зеленский

Украину спасли вовремя введенные карантинные меры и люди, которые их соблюдали, - Зеленский

Люди не должны думать, что к опасности коронавируса можно относиться небрежно.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

На совещании обсудили дальнейшее соблюдение правил безопасности в условиях перехода к адаптивному карантину. Карантин показал себя как наиболее действенный способ борьбы с коронавирусом. На это указывает не только статистика распространения вируса в других странах, но и уровень смертности, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. Например, в Швеции показатель смертности 6,25%, в Великобритании - 5,7%, тогда как в Украине он колеблется от 2,7% до 2,9%.

"Эти цифры лишний раз доказывают, что Украину спасли вовремя введены карантинные меры и большой процент людей, которые их придерживались. Надо, чтобы эти показатели не произвели обманчивое впечатление, чтобы люди не думали, что теперь к опасности коронавируса можно относиться небрежно", - подытожил Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмин выделил 2,2 млрд грн на выплаты медикам, борющимся с COVID-19, - Шмыгаль

Автор: 

Зеленский Владимир (20234) карантин (16729) Шмыгаль Денис (2669) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+23
Украину спасли вовремя введенные карантинные меры и люди, которые их придерживались, - Зеленский - Цензор.НЕТ 1825
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21.05.2020 13:07
+15
Какое оно тупое и убогое
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21.05.2020 13:05
+8
Блазень говорящий..
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21.05.2020 13:09
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ФСБ шустрить в Германії?
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21.05.2020 13:06 Ответить
Что Вы за ерунду несете? 100000 онлайн регистраций, многие с российских айпи. Цель этой партии- расшатать Европу и демократические ценность. Основной лозунг-антиамериканизм, как и в кацапских сми
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21.05.2020 13:11 Ответить
Цель - убрать сатанистов из власти.

---
Меркель - верная союзница Москвы. Её свергать им невыгодно.
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21.05.2020 13:13 Ответить
Меркель вірна союзниця німців.
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21.05.2020 13:16 Ответить
И потому завезла самолётами Бундесвера сотни тысяч арабских нелегалов, ага.

Шолбты лесом, добрый молодец.
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21.05.2020 13:21 Ответить
акваріум, утопісь.
Звезла. щоби пахали на конвеєрах та хім.заводах.
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21.05.2020 13:25 Ответить
Да плевать зачем она это сделала. Это госизмена в чистом виде.
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21.05.2020 13:36 Ответить
Заходимо і подаємо скаргу на канал.
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21.05.2020 13:12 Ответить
Зачем? Хорошее дело делают, если речь о вышеупомянутой партии.
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21.05.2020 13:18 Ответить
Антиамериканською пропагандою?- Ну-ну...
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21.05.2020 13:19 Ответить
анти дебило-гейтской
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21.05.2020 13:36 Ответить
Люди не должны думать, что к опасности коронавируса можно относиться небрежно.
Какое вам, посторонним , дело , что должны думать люди ? Вы еще и в мозги залезьте, и там поковыряйтесь, чтобы люди думали только так , как им позволят.
Источник: https://censor.net/n3197040
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21.05.2020 13:42 Ответить
Какое оно тупое и убогое
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21.05.2020 13:05 Ответить
фрау риббентроп?
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21.05.2020 17:24 Ответить
І 300% лікарям! Чи то не лікарям?.. І не триста?..
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21.05.2020 13:06 Ответить
особенно их соблюдали когда двери аэропорта ломали ..... где посадки и задержания потенциально больных ???? ....
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21.05.2020 13:06 Ответить
У смартфоні!
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21.05.2020 13:07 Ответить
в категорию "потенциально больных" входят все пока живые
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21.05.2020 13:37 Ответить
Украину спасли вовремя введенные карантинные меры и люди, которые их придерживались, - Зеленский - Цензор.НЕТ 1825
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21.05.2020 13:07 Ответить
А-ааа, гаваряща кобила!!!
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21.05.2020 13:09 Ответить
ну если жестами не доходит?
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21.05.2020 13:14 Ответить
Все мои чувства
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21.05.2020 13:09 Ответить
Побеждун не как иначе
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21.05.2020 13:09 Ответить
Блазень говорящий..
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21.05.2020 13:09 Ответить
1. Кловун з першого дня перекрив кордони.
2. Кловун з першого дня перекрив церкви мп.
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21.05.2020 13:11 Ответить
Шоу продолжается.
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21.05.2020 13:12 Ответить
Без шоу нам не жить(((
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21.05.2020 13:15 Ответить
Как раз наоборот: нормальная жизнь вернётся после отстранения шоуменов от власти.
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21.05.2020 13:16 Ответить
Что то я за 26 лет независимости Украины нормальной жизни не видел
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21.05.2020 13:20 Ответить
При Порохе началось налаживание нормальной жизни.
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21.05.2020 13:22 Ответить
Это сам Порошенко вам сказал?))
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21.05.2020 13:26 Ответить
Це просто ви не хочете нормально жити, а тільки страдати та лаяти власть.
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21.05.2020 13:31 Ответить
Власть нужно держать все время в узде,а то она на шее украинцев быстро приспосабливается
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21.05.2020 13:39 Ответить
пейзаж за окном шепнул
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21.05.2020 13:39 Ответить
так ВЖЕ РІК написано у методичках ольгінських,що зараз "топлять за Пороха".. ))
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21.05.2020 14:24 Ответить
Нет это твой мозжечек пытается достучаться до разума.
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21.05.2020 14:58 Ответить
шо ж ти, сволоч Зє!льоная, губиш Україну???
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21.05.2020 13:12 Ответить
А кто же тогда спасал Швецию?
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21.05.2020 13:13 Ответить
Американцы только что подсчитали.Введи США карантин на неделю раньше,смертей в США было бы на 36000 меньше,если на 2 недели раньше -смертей было бы на 54 000 меньше от теперешнего уровня.Хорошие у Зеленского советники! Правильные! Им и украинцам -слава!Мы- лучшие!
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21.05.2020 13:15 Ответить
Да ладно вам. Ну, почистили NY и LA oт бандформирований латиносов-нелегалов. Чем это плохо ?
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21.05.2020 13:17 Ответить
Однако!! Вы предлагаете спец инъекции делать?
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21.05.2020 13:36 Ответить
По-моему там всё проще было. Гораздо проще.
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21.05.2020 13:37 Ответить
Идиот ?
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21.05.2020 14:59 Ответить
Трамп непобедим.Пока.
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21.05.2020 15:46 Ответить
Шмыгаль, по логике, уровень смертности от вируса зависит от уровня медицины и диагностики, но не от карантина. А от карантина зависит число инфицированных в стране.
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21.05.2020 13:16 Ответить
Расскажи это итальянцам, испанцам и жителя Нью-Йорка
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21.05.2020 16:06 Ответить
что рассказать? перечитайте мой пост, я не отрицаю вирус. и я за карантин. просто Шмыгалю надо выражаться поточнее.
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21.05.2020 16:45 Ответить
В Беларуси на 6.00 утра 21.05.20 г. было инфицировано 33371 человек, умерло - 185 человек, выздоровели и выписано - 12057 человек. Без лозунгов, без карантина, без падения экономики и это у нас, как говорится под боком. Кто из власти объяснит это.
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21.05.2020 13:25 Ответить
Брехня ...умеет байка лапшу вешать на уши
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21.05.2020 13:28 Ответить
Чем Белорусь отличается от Раши? Ничем
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21.05.2020 13:47 Ответить
коренным образом вааще-то. я про дурантин.
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21.05.2020 13:49 Ответить
Без падения экономики? Ну и рассмешил!!
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21.05.2020 13:37 Ответить
Аргументируй свой смех, а то смех без причины-признак дурачины.
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21.05.2020 15:34 Ответить
Не мешай лохам чувствовать себя умными.
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21.05.2020 13:37 Ответить
так шо там за безкоштовне)) лікування від грипу, в зейло оманський?? брехло рогате ти, а не президент!!
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21.05.2020 13:40 Ответить
эти цифры, не дорогой бубик,
1. существенно передёрнуты
2 . ничего не доказывают... ну кроме общеизвестного факта, кто ты такой
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21.05.2020 13:43 Ответить
Правильно, что именно люди, соблюдающие санитарные и прочие правила спасли народ Украины, но также очевидно, что они не могут быть героями нации, т..к. герои ходят в карантин на демонстрации, поют гимн и носят вышиванки, а не маски.
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21.05.2020 13:50 Ответить
Брехня. Вирус не заметил карантин как и карантин не заметил вируса.
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21.05.2020 14:03 Ответить
Все это мы ясно увидим по числу свеже выявленных инфицированных 30 - 31 мая, когда пойдут те, кто подхватил "незаметный" вирус 22-24 мая.
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21.05.2020 14:12 Ответить
Снова очередная ложь . Сколько таких якобы волн после Вербного Воскресенья и Пасхи уже было? Ложь, про Вирус все ложь.
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21.05.2020 14:18 Ответить
Я пока вангую, посмотрим 31 го, что ложь, а что правда.
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21.05.2020 14:26 Ответить
Ежемесячно ванговать будешь?
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21.05.2020 15:36 Ответить
Отже, давайте розбиратися, хто й кого й від чого "спас". Беремо сусідні країни із населенням схожим за генофондом і кількістю та із схожою міграційною ситуацією: Білорусь, Польщу, Румунію і Росію. Дані по Білорусі і Росії спотворені, тому там немає що обговорювати. В Польщі і Румунії цифри тих, хто захворів, точно такі ж як у нас, але от померлих вдвічі більше. В Польщі, Україні і Румунії карантин був введений 12 березня. Через два тижні кількість хворих в Польщі та Румунії була по 800 осіб, й до 10 осіб померло, а в Україні у той самий час - 100 хворих і 3 особи померло. Виходить, що ситуація в Україні має гіршу тривалу динаміку. Адже Україна вже догнала Польщу по кількості хворих й обігнала Румунію. Це свідчить тільки про одне - про неякісне виконання приписів карантину в Україні. Можна говорити про більшу кількість населення у нас, але щодо Польщі це сумнівне твердження. "Аналіз Дубілєта" зафіксував, що у нас навіть менше мешканців. А от Румунія дійсно на третину менша від нас. При цьому, не треба забувати, що кількість румунських заробітчан можливо навіть ще більша, ніж українських, а тому й цифри хворих у Румунії більші. Що це все означає? Невже наша медицина краща за польську і румунську, коли у нас вдвічі менша смертність? Насправді, або цифра померлих занижена (їх записали як померлих від пневмонії), або тут криються якісь особливості місцевого генофоду. Адже карантин був введений одночасно й кількість тих, хто захворів однакова. На смертність не карантин вплинув, а щось інше. Я навіть здогадуюсь що: у нас від самого початку менша кількість стариків, які просто не доживають до 80 років, а це й була найбільш вразлива категорія населення. Порівнювати же смертність із Швецією взагалі некоректно. Це інші люди, інша культура, інша демографія. Мало того, ще й брати та порівнювати такий надуманий відсоток, адже вмирають на 14 день від зараження, отже відсоток треба визначати із часовим люфтом в 14 днів. У підсумку, влада просто скопіювала дії своїх сусідів, перечекала, побачила, що збіднілій й демографічно пошарпаній Україні ніякий коронавірус "не страшний" й тепер "звітує" про перемогу.
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21.05.2020 13:52 Ответить
Но в Польше и Румынии тоже были маски и другие мероприятия, выполнение которых зависело от сознательности граждан, там тоже нацию от вымирания спасали законопослушные, а не "казаки", которым закон не писан.
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21.05.2020 14:17 Ответить
Україну врятували вчасно запроваджені карантинні заходи і люди, які їх дотримувалися, - Зеленський - Цензор.НЕТ 8672
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21.05.2020 13:57 Ответить
на жаль,на Західній Україні це досі 5000 -6000 не бідність .. рятують "додаткові роботи"..((

ТОму і вся "гуцулія" десятиліттями на заробітках..

З промисловості там максимум -"валити ліс" і Укрзалізниця..
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21.05.2020 14:26 Ответить
ти такий с@ка націоналіст, як я вірменин. звичайнісінький ти провокатор, що пасеться на ідіотизмі 73 відсотків людської популяції.
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21.05.2020 13:57 Ответить
Для начала неплохо было бы доказать, что факт спасения Украины имеет место быть.
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21.05.2020 13:58 Ответить
Кремлеботы ведут информационную войну против Украины приуменьшая опасность коронавируса. Будьте внимательны,носите маску придерживайтесь дистанции. Те кто выжил после болезни имеют целый букет проблем со здоровьем,так что все серьезно..
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21.05.2020 14:03 Ответить
Кремлевская ложь это про вирус. Фактически никакого вируса нет и не было.
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21.05.2020 14:05 Ответить
Тролляка, ти ж писав що вся сім'я перехворіла.
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21.05.2020 14:12 Ответить
Фактически нет вируса - это означает что его вклад в смертность нулевой. Как у Эпштейн-Барр например. Да, переболели ну и что? Все переболели и все живы. А ты лжец.
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21.05.2020 14:15 Ответить
Від опіків під час пожежі помирає мало.Навіть на багаттях інквізиції...

НЕ ВІРИТЕ ?


помирають від задухи.
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21.05.2020 14:33 Ответить
Скорость отупения у тебя нарастает. Возьми опять отгул на своей ботоферме, как в прошлом месяце.
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21.05.2020 15:55 Ответить
Ну это просто смешно уже, давай хоть чуточку умнее рассказывай про смертоносный Ковид.
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21.05.2020 16:34 Ответить
Чтоб умнее рассказывать, нужен ум. А судя по его дремучим постам на разных ветках, наличие такового не просматривается.
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21.05.2020 16:40 Ответить
Вся Украина переболела в январе-феврале "воспалением лёгких". Тесты стали делать в стране когда пандемия пошла на убыль. Карантин можно было вообще не объявлять.
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21.05.2020 14:09 Ответить
Это все ложь. Никакого карантина, как и Вируса, не было. Люди ходили на работу, в магазины и Эпицентры. Собирались в компании на природе и друг у друга в гостях. И никто ничем даже отдаленно похожим на ОРВИ не заболел. Это касается всех знакомых знакомых знакомых. И их знакомых тоже. Будь в вирусной пропаганде хоть процент правды - лежать бы трупам по квартирам. А Зеленский - гнилое чмо под контролем
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21.05.2020 14:10 Ответить
продолжаем ,товаріщі ольгінскіе !!
гнуть тему "дурантіна" !! ))))))
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21.05.2020 14:27 Ответить
Сдулся по теме и на ослоумие переключился?
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21.05.2020 15:58 Ответить
Посольство США положительно оценило первый год президенства Зеленского в Украине. Кроме того они заявили, что будут поддерживать реформы в Украине . Кроме того их поддержкой заручился Михаил Саакашвили. Совет ЕС в свою очередь окончательно утвердил выделение нам помощи в размере 1,2 млрд евро.

Украина подаёт на рашку иск в Международный трибунал ООН , где требует возмещения миллионных компенсаций за захват наших кораблей в 18 году.

А что там у казлов? Турция отказалась от расейского газа, при этом бросив в пропасть миллиарды , потраченные рашкой на строительство турецкого потока. Обнулили обнулянта и немцы, своим решением положив конец мечтам рашки о монопольном положении на рынке газа, даже если свершится чудо и запустится северный поток мочи 2.

Касаемо коронавируса. Наш карантин был своевременным, что стало решающим фактором. путен объявил выходные , нарассеяне принялись бухать , веселиться и шашлыки тогда, когда мы были уже на жестком карантине, а наши дети уже месяц не ходили в школу.

Все у нас будет отлично.
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21.05.2020 14:12 Ответить
зараз пуйло вимушено зупиняє карантин..Бо у Сєчіна,міллєра падіння прибутків...
за тиждень очікувана хвиля смертності "від пневмоній"..
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21.05.2020 14:29 Ответить
опираясь на левую статистику, говорить о эффективности каких-то мер - тупо.
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21.05.2020 14:14 Ответить
Та скільки ж брехати можна? Відсоток захворювань від захворівших до того щоденно в Україні більший ніж середній у світі.... Тобто "карантин" в Україні хіба що погіршив епідемічну ситуацію, або вона в нас ще не починалась.
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21.05.2020 14:21 Ответить
статистика каже інше..(і ось не треба пи..діти,що унас особливо щось приховується )

антипрививочники з ольгінськими,ПНХ !.
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21.05.2020 14:31 Ответить
Статистика каже, що вчора в світі додалось 100000 хворих на 5000000, що захворіли раніше тобто приблизно 2%. В нас: було 19200 додалось 476, тобто 2,4%. Так, шо Павліку краще спочатку на числа дивитись, а потім, щось писати, а то так більш на Павліка Морозова схожий, такий собі стукачок-захисничок Зеленського.
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21.05.2020 14:43 Ответить
Дурко.
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21.05.2020 14:48 Ответить
Зеленський-спасітєль України.
От тільки я чогось не розумію.
Якщо рівень смертності від захворювання в Україні ВДВІЧІ !!! нижчий,ніж в буржуїв з Швеції і Великобританії,то може нам і не треба нічого реформувати в медицині ?
Хоча чому вони не лікуються в нас,а навіть навпаки ? Дивно...
Шмигля забув додати,що смертність від корони в рф взагалі не досягає відсотка.Може б перейняли досвід ?
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21.05.2020 14:56 Ответить
Жертвы зависят о запоздания введения карантина!.Испания,Италия, Великобритания ,США существенно запоздали.Орда -тожеОттого и жертвы.Тайвань,Ю корея сразу ввели и выиграли.Юкорейцы едва не посадили очередного президента за гавы.Масочный режим и для здоровых главная фишка успеха.Истинные граждане Украины это осознали и берегут себя и близких.А всевозможные средства для туалета глотать -бред.Лекарства пока нет.
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21.05.2020 15:57 Ответить
Чувствуется жертва пропаганды секты свидетелей ковид. Все в мире было по другому.
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21.05.2020 16:03 Ответить
Не призди прищелент! Украину опять спасли волонтеры.
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21.05.2020 15:58 Ответить
бред. какие волонтеры? о чем ты бредишь? Пеця-миллиардер с тремя рекламными пакетиками на область?
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21.05.2020 17:26 Ответить
 
 