Украину спасли вовремя введенные карантинные меры и люди, которые их соблюдали, - Зеленский

Люди не должны думать, что к опасности коронавируса можно относиться небрежно.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

На совещании обсудили дальнейшее соблюдение правил безопасности в условиях перехода к адаптивному карантину. Карантин показал себя как наиболее действенный способ борьбы с коронавирусом. На это указывает не только статистика распространения вируса в других странах, но и уровень смертности, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. Например, в Швеции показатель смертности 6,25%, в Великобритании - 5,7%, тогда как в Украине он колеблется от 2,7% до 2,9%.

"Эти цифры лишний раз доказывают, что Украину спасли вовремя введены карантинные меры и большой процент людей, которые их придерживались. Надо, чтобы эти показатели не произвели обманчивое впечатление, чтобы люди не думали, что теперь к опасности коронавируса можно относиться небрежно", - подытожил Зеленский.

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