Украину спасли вовремя введенные карантинные меры и люди, которые их соблюдали, - Зеленский
Люди не должны думать, что к опасности коронавируса можно относиться небрежно.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.
На совещании обсудили дальнейшее соблюдение правил безопасности в условиях перехода к адаптивному карантину. Карантин показал себя как наиболее действенный способ борьбы с коронавирусом. На это указывает не только статистика распространения вируса в других странах, но и уровень смертности, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. Например, в Швеции показатель смертности 6,25%, в Великобритании - 5,7%, тогда как в Украине он колеблется от 2,7% до 2,9%.
"Эти цифры лишний раз доказывают, что Украину спасли вовремя введены карантинные меры и большой процент людей, которые их придерживались. Надо, чтобы эти показатели не произвели обманчивое впечатление, чтобы люди не думали, что теперь к опасности коронавируса можно относиться небрежно", - подытожил Зеленский.
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Меркель - верная союзница Москвы. Её свергать им невыгодно.
Шолбты лесом, добрый молодец.
Звезла. щоби пахали на конвеєрах та хім.заводах.
Какое вам, посторонним , дело , что должны думать люди ? Вы еще и в мозги залезьте, и там поковыряйтесь, чтобы люди думали только так , как им позволят.
Источник: https://censor.net/n3197040
2. Кловун з першого дня перекрив церкви мп.
1. существенно передёрнуты
2 . ничего не доказывают... ну кроме общеизвестного факта, кто ты такой
ТОму і вся "гуцулія" десятиліттями на заробітках..
З промисловості там максимум -"валити ліс" і Укрзалізниця..
НЕ ВІРИТЕ ?
помирають від задухи.
гнуть тему "дурантіна" !! ))))))
Украина подаёт на рашку иск в Международный трибунал ООН , где требует возмещения миллионных компенсаций за захват наших кораблей в 18 году.
А что там у казлов? Турция отказалась от расейского газа, при этом бросив в пропасть миллиарды , потраченные рашкой на строительство турецкого потока. Обнулили обнулянта и немцы, своим решением положив конец мечтам рашки о монопольном положении на рынке газа, даже если свершится чудо и запустится северный поток мочи 2.
Касаемо коронавируса. Наш карантин был своевременным, что стало решающим фактором. путен объявил выходные , нарассеяне принялись бухать , веселиться и шашлыки тогда, когда мы были уже на жестком карантине, а наши дети уже месяц не ходили в школу.
Все у нас будет отлично.
за тиждень очікувана хвиля смертності "від пневмоній"..
антипрививочники з ольгінськими,ПНХ !.
От тільки я чогось не розумію.
Якщо рівень смертності від захворювання в Україні ВДВІЧІ !!! нижчий,ніж в буржуїв з Швеції і Великобританії,то може нам і не треба нічого реформувати в медицині ?
Хоча чому вони не лікуються в нас,а навіть навпаки ? Дивно...
Шмигля забув додати,що смертність від корони в рф взагалі не досягає відсотка.Може б перейняли досвід ?