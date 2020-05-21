С апрельскими доплатами медикам не должно быть такой задержки, как с мартовскими, - Зеленский
К концу недели все больницы, которые боролись с коронавирусом, заключат соглашения с Национальной службой здоровья по доплате врачам за апрель.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.
На традиционном совещании по противодействию распространению коронавируса Зеленскому доложили, что сейчас заключено почти 80% договоров. Полностью заключили соглашения сотрудники экстренной медицинской помощи.
"С апрельскими надбавками не должно быть такой задержки, как с мартовскими. Рад, что процент заключенных соглашений серьезно вырос. Однако проверять буду постоянно, пока надбавки не поступят всем врачам. Сегодня медики - это наши герои", - подчеркнул глава государства.
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Корейко так часто представлял себе, как найдет деньги, что даже точно знал, где это произойдет. На улице Полтавской Победы. .. (с)
Про це розповів міністр фінансів України Сергій Марченко, повідомляє https://mof.gov.ua/uk/news/interviu_ministra_finansiv_sergiia_marchenka_dlia_nv_biznes_21052020-2150 пресслужба Міністерства фінансів.
"На поточний момент до кінця року нам потрібно запозичувати близько 457 мільярдів гривень, але сюди входить все: і внутрішні запозичення, і зовнішні. Внутрішні позики ми плануємо перевипустити, зробити так званий rollover. Не бачу проблеми перевипуску внутрішніх боргів. Що стосується зовнішніх боргів, то ми намагаємося фіналізувати нашу програму з МВФ і вийти на борд найближчим часом. Це дозволить отримати від МВФ приблизно 3,5 мільярда доларів у цьому році, плюс це дозволить розблокувати фінансування Світового банку - ще до мільярда. Це також дозволить нам отримати макрофінансову допомогу від ЄС - 500 мільйонів євро, які вже були, плюс 1,2 мільярда євро, які ми можемо отримати додатково", - сказав Марченко.
Він зазначив, що це основні запозичення, які держава планує здійснити до кінця року.
"Потенційно вони закриють всю потребу в зовнішньому фінансуванні. Якщо побачимо необхідність додаткового фінансування, будемо позичати на внутрішньому ринку. Активний внутрішній ринок теж повинен бути одним з наших основних джерел", - зазначив міністр фінансів.----------------------
Тобто, дефіцит навіть секвестрованого держбюджету - 17 мільярдів зелених. Нам допомагають різними джерелами - максимум 5,5. (сміюсь: ні Яценюку, ні Гройсману стільки за рік не вдавалось отримати...)
Зебіли і дебіли, де бабло будете брати на зарплати і пенсії?