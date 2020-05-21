С апрельскими доплатами медикам не должно быть такой задержки, как с мартовскими, - Зеленский

К концу недели все больницы, которые боролись с коронавирусом, заключат соглашения с Национальной службой здоровья по доплате врачам за апрель.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

На традиционном совещании по противодействию распространению коронавируса Зеленскому доложили, что сейчас заключено почти 80% договоров. Полностью заключили соглашения сотрудники экстренной медицинской помощи.

"С апрельскими надбавками не должно быть такой задержки, как с мартовскими. Рад, что процент заключенных соглашений серьезно вырос. Однако проверять буду постоянно, пока надбавки не поступят всем врачам. Сегодня медики - это наши герои", - подчеркнул глава государства.

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