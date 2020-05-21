Благодаря бесснежной зиме у Киева осталось 44,5 тыс. тонн запасов соли, - Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что минувшая бесснежная зима сэкономила Киеву более 44,5 тысячи тонн соли, а выделенные на уборку снега средства были направлены на закупку и ремонт коммунальной техники.

Об этом рассказал Кличко в четверг в ходе онлайн-брифинга, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, подготовка к осенне-зимнему периоду всегда начинается заблаговременно, в начале лета.

"Соль закупают в течение лета и осени. Прошлая зима была бесснежной, разумеется, не все запасы соли были использованы. Она хранится в хранилищах. И осталась на следующую зиму. Остатки соли составляют более 44,5 тысячи тонн. Поэтому в следующем сезоне город значительно меньше потратит средств на закупку соли", - отметил Кличко.

По его словам, средства, выделенные "Киевавтодору" в прошлом сезоне на уборку снега, были направлены на зарплату сотрудникам коммунальных служб, приобретение горюче-смазочных материалов.

"Хотя снега почти не было, все остальные виды дорожных работ коммунальщики выполняли. Часть же денег направили на закупку и ремонт коммунальной техники. Она - многофункциональная. И многие из этих машин сегодня задействованы в мытье столичных улиц", - подчеркнул мэр.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Столичная власть не позволит повышать тарифы на холодную воду и водоотвод, - Кличко