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Благодаря бесснежной зиме у Киева осталось 44,5 тыс. тонн запасов соли, - Кличко

Благодаря бесснежной зиме у Киева осталось 44,5 тыс. тонн запасов соли, - Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что минувшая бесснежная зима сэкономила Киеву более 44,5 тысячи тонн соли, а выделенные на уборку снега средства были направлены на закупку и ремонт коммунальной техники.

Об этом рассказал Кличко в четверг в ходе онлайн-брифинга, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, подготовка к осенне-зимнему периоду всегда начинается заблаговременно, в начале лета.

"Соль закупают в течение лета и осени. Прошлая зима была бесснежной, разумеется, не все запасы соли были использованы. Она хранится в хранилищах. И осталась на следующую зиму. Остатки соли составляют более 44,5 тысячи тонн. Поэтому в следующем сезоне город значительно меньше потратит средств на закупку соли", - отметил Кличко.

По его словам, средства, выделенные "Киевавтодору" в прошлом сезоне на уборку снега, были направлены на зарплату сотрудникам коммунальных служб, приобретение горюче-смазочных материалов.

"Хотя снега почти не было, все остальные виды дорожных работ коммунальщики выполняли. Часть же денег направили на закупку и ремонт коммунальной техники. Она - многофункциональная. И многие из этих машин сегодня задействованы в мытье столичных улиц", - подчеркнул мэр.

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Автор: 

Киев (25481) Кличко Виталий (4636) соль (30)


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Топ комментарии
+3
Сэкономленную соль нужно засолить )
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21.05.2020 13:15
+1
А шо мешает сейчас тротуары посыпать ?
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21.05.2020 13:19
+1
Спасли Киев от Засоления Почвы и Днепра .
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21.05.2020 13:25
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Сэкономленную соль нужно засолить )
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21.05.2020 13:15 Ответить
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Швейк степенно влез в свой вагон. Он проникся уважением к своей особе. Ведь не каждый день удаётся совершить нечто столь страшное, что даже сам не имеешь права узнать это.(с)
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21.05.2020 13:34 Ответить
Странно. Были города, которых отсутствие снега абсолютно не останавливало от разбрасывания соли. Да и в Киеве такое наблюдалось.
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21.05.2020 13:18 Ответить
Київ закупив стільки солі,що вирішив не розсипати її на тротуарах,щоб не вводити в оману киян -любителів лиж...
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21.05.2020 13:42 Ответить
>>не вводити в оману киян<<
А скільки киян були в Омані цієї зими?
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21.05.2020 13:48 Ответить
А шо мешает сейчас тротуары посыпать ?
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21.05.2020 13:19 Ответить
то роздайте сіль людям! нехай засолять клубніки, помідорів та огірків!
Буде черга стояти на Хрещатику, тільки об'явіть, по 1 кг в одні руки. Ото був би прикол.
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21.05.2020 13:24 Ответить
хороша ідея до виборів.. і Гречку не треба буде купувати..
але не по 1 кг,а по 5...ть..)) в ціну кілограма гречки..
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21.05.2020 13:43 Ответить
біля мерії поставити ваги. а черга за сіллю, мабуть, була би до Кабміну.
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21.05.2020 13:46 Ответить
Спасли Киев от Засоления Почвы и Днепра .
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21.05.2020 13:25 Ответить
ну, в мордоре - печальней )
Благодаря бесснежной зиме у Киева осталось 44,5 тыс. тонн запасов соли, - Кличко - Цензор.НЕТ 4080
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21.05.2020 13:26 Ответить
Ну теперь осталось дождатся урожая на огурцы и помидоры---не пропадёт. А раздавать нельзя. Все рванут на Днепр и прочие реки и рыбу изведут всю на тараньку. А пивнухи правда разбогатеют. пусть проведут в мэрии маркетинговые иследования---там знатоков валом. Не пропадёт соль.
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21.05.2020 13:28 Ответить
Пивнухи может и разбогатеют, а вот для Артемсоли большая проблема. Упали закупки по всем странам.
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21.05.2020 20:59 Ответить
Благодаря бесснежной зиме у Киева осталось 44,5 тыс. тонн запасов соли. Продадим через Эпицентр как сахар.Что эпицентр не торгует сахаром?? Тогда продадим как краску для покраски больниц.Купим на сьэкономленные деньгин - Кличко
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21.05.2020 13:29 Ответить
Теперь у мэрии проблема кому соль загнать налево..
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21.05.2020 13:31 Ответить
значит доесть последний х без соли нам не грозит
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21.05.2020 13:38 Ответить
у зв"язку з безсніжною зимою на зекономлені на прибиранні від снігу кошти ми закупили снігоприбиральні машини..,Кличко ))))
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21.05.2020 13:41 Ответить
Пригодиться для засипання зруйнованого карфаґену...
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21.05.2020 13:51 Ответить
Соль не сало, понту ноль
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21.05.2020 14:00 Ответить
На х.. себе её насыпте,за лохов держат мол они сэкономили для города показуха а другие схемы которые тянут миллионы работают как прежде
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21.05.2020 14:07 Ответить
Огурчики под кляром
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21.05.2020 14:51 Ответить
А в чем соль?
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21.05.2020 14:54 Ответить
Кушай Виталя Дебилы солью посыпают
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21.05.2020 18:04 Ответить
Высыпайте в Днепр, а мы тут уже будем селёдку извлекать...
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21.05.2020 21:03 Ответить
 
 