Благодаря бесснежной зиме у Киева осталось 44,5 тыс. тонн запасов соли, - Кличко
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что минувшая бесснежная зима сэкономила Киеву более 44,5 тысячи тонн соли, а выделенные на уборку снега средства были направлены на закупку и ремонт коммунальной техники.
Об этом рассказал Кличко в четверг в ходе онлайн-брифинга, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, подготовка к осенне-зимнему периоду всегда начинается заблаговременно, в начале лета.
"Соль закупают в течение лета и осени. Прошлая зима была бесснежной, разумеется, не все запасы соли были использованы. Она хранится в хранилищах. И осталась на следующую зиму. Остатки соли составляют более 44,5 тысячи тонн. Поэтому в следующем сезоне город значительно меньше потратит средств на закупку соли", - отметил Кличко.
По его словам, средства, выделенные "Киевавтодору" в прошлом сезоне на уборку снега, были направлены на зарплату сотрудникам коммунальных служб, приобретение горюче-смазочных материалов.
"Хотя снега почти не было, все остальные виды дорожных работ коммунальщики выполняли. Часть же денег направили на закупку и ремонт коммунальной техники. Она - многофункциональная. И многие из этих машин сегодня задействованы в мытье столичных улиц", - подчеркнул мэр.
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Швейк степенно влез в свой вагон. Он проникся уважением к своей особе. Ведь не каждый день удаётся совершить нечто столь страшное, что даже сам не имеешь права узнать это.(с)
А скільки киян були в Омані цієї зими?
Буде черга стояти на Хрещатику, тільки об'явіть, по 1 кг в одні руки. Ото був би прикол.
але не по 1 кг,а по 5...ть..)) в ціну кілограма гречки..